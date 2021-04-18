Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Эйбар
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
16
Эррера
Эктор
29
Дуфур
Унаи
15
Анхель
Хосе
19
Гарсия
Алеш
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Дуфур УнаиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
32 Арьета УнаиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|19 (3)
|0.63
|2.
|Льоренте Маркос
|9
|0.3
|3.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.23
|4.
|Корреа Анхель
|4
|0.13
|5.
|Карраско Янник
|3
|0.1
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.07
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.07
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.03
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.03
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|8
|0.27
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.1
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.1
|4.
|Энрич Серхи
|2
|0.07
|5.
|Педро Леон
|1
|0.03
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.03
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|10.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.03
|11.
|Эспозито Эду
|0
|0
|12.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|13.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|14.
|Гарсия Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|7
|0
|4.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|5.
|Суарес Луис
|5
|0
|6.
|Карраско Янник
|5
|0
|7.
|Льоренте Маркос
|5
|0
|8.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|9.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|10.
|Хименес Хосе
|4
|0
|11.
|Эрмосо Марио
|4
|0
|12.
|Лемар Тома
|3
|0
|13.
|Корреа Анхель
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Лоди Ренан
|2
|0
|17.
|Коста Диего
|1
|0
|18.
|Парти Томас
|1
|0
|19.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|6
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|8
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Хиль Бриан
|5
|0
|5.
|Посо Алехандро
|4
|0
|6.
|Эспозито Эду
|4
|0
|7.
|Кике Гарсия
|2
|1
|8.
|Альварес Серхио
|3
|0
|9.
|Ресио Хосе
|3
|0
|10.
|Анхель Хосе
|2
|0
|11.
|Педро Леон
|2
|0
|12.
|Корреа Робер
|2
|0
|13.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|14.
|Энрич Серхи
|1
|0
|15.
|Паулу Оливейра
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Техеро Альваро
|1
|0
|19.
|Гарсия Алеш
|1
|0
|20.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|21.
|Арьета Унаи
|1
|0
|22.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|10% (5)
|10% (5)
|18% (9)
|22% (11)
|18% (9)
|22% (11)
|Эйбар
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|40.91% (9)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =5 -5Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М
Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =6 -12Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар
Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
Атлетико М 1:1 Эйбар Примера Атлетико М 2:2 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эйбар Примера Эйбар 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Эйбар 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Эйбар Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|52 - 20
|67
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|53 - 24
|66
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|2:1 Заявка
|31
|20
|4
|7
|46 - 25
|64
|5.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|6.
|Бетис
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|40 - 43
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 33
|46
|8.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|9.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|10.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|27 - 36
|37
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|41 - 48
|37
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|13.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|14.
|Валенсия
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 42
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|18.
|Эльче
|0:2 Заявка
|31
|5
|11
|15
|27 - 48
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|2:1 Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 18
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|0:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|2:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 16
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|19.
|Эльче
|0:2 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Атлетико М - Эйбар
Исход игры
Атлетико М
97.8% (135)
Ничья
2.2% (3)
Эйбар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.89% (39)
Меньше
71.11% (96)
Обе команды забьют
Да
21.48% (29)
Нет
78.52% (106)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
52.2% (72)
1:0 Атлетико М
16.7% (23)
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3:0 Атлетико М
6.5% (9)
3:1 Атлетико М
5.8% (8)
4:1 Атлетико М
1.4% (2)
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