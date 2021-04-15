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Атлетико М
 
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Стадион:
Эйбар

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.63
2. Льоренте Маркос 9 0.3
3. Фелиш Жоау 7 (1) 0.23
4. Корреа Анхель 4 0.13
5. Карраско Янник 3 0.1
6. Ньигес Сауль 2 0.07
7. Коста Диего 2 (1) 0.07
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Эрмосо Марио 1 0.03
11. Торрейра Лукас 1 0.03
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 8 0.27
2. Хиль Бриан 3 0.1
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.1
4. Энрич Серхи 2 0.07
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
11. Эспозито Эду 0 0
12. Паулу Оливейра 0 0
13. Арбилья Анайц 0 0
14. Гарсия Алеш 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 7 0
4. Фелипе Аугусто IV 6 0
5. Суарес Луис 5 0
6. Карраско Янник 5 0
7. Льоренте Маркос 5 0
8. Фелиш Жоау 5 0
9. Кондогбия Жоффрей 4 0
10. Хименес Хосе 4 0
11. Эрмосо Марио 4 0
12. Лемар Тома 3 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Лоди Ренан 2 0
17. Коста Диего 1 0
18. Парти Томас 1 0
19. Торрейра Лукас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 6 2
2. Арбилья Анайц 8 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Хиль Бриан 5 0
5. Посо Алехандро 4 0
6. Эспозито Эду 4 0
7. Кике Гарсия 2 1
8. Альварес Серхио 3 0
9. Ресио Хосе 3 0
10. Анхель Хосе 2 0
11. Педро Леон 2 0
12. Корреа Робер 2 0
13. Луиш Рафаэл 2 0
14. Энрич Серхи 1 0
15. Паулу Оливейра 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Техеро Альваро 1 0
19. Гарсия Алеш 1 0
20. Атьенса Мигель 1 0
21. Арьета Унаи 1 0
22. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 10% (5) 10% (5) 18% (9) 22% (11) 18% (9) 22% (11)
 Эйбар 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 40.91% (9) 4.55% (1) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М
Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар
Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
Эйбар 1:2 Атлетико М Ла Лига Эйбар 2:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 3:2 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:1 Эйбар Примера Атлетико М 2:2 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эйбар Примера Эйбар 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Эйбар 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 30 20 7 3 52 - 20 67
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 30 19 4 7 44 - 24 61
5. Реал Сосьедад Заявка 30 12 11 7 47 - 31 47
6. Бетис Заявка 30 14 5 11 40 - 43 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
10. Сельта Заявка 30 9 10 11 41 - 48 37
11. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 10 12 25 - 36 34
14. Валенсия Заявка 30 8 10 12 37 - 42 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 15 8 3 4 22 - 18 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 15 8 3 4 21 - 15 27
5. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
15. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
16. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
19. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Эйбар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 7 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Атлетико М 93.9% (46)
    X 6.1% (3)
    Эйбар 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Эйбар
    1.48
    4.31
    9.52
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико М - Эйбар онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Эйбар

    Исход игры
    Атлетико М
    93.8% (45)
    Ничья
    6.3% (3)
    Эйбар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.61% (15)
    Меньше
    67.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    30.43% (14)
    Нет
    69.57% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    45.8% (22)
    1:0 Атлетико М
    14.6% (7)
    3:1 Атлетико М
    12.5% (6)
    2:1 Атлетико М
    12.5% (6)
    3:0 Атлетико М
    4.2% (2)
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