Алавес
1:0
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Уэска
30' Желтая карточкаВавро Денис
60' Желтая карточкаБатталья Родриго
84' Желтая карточкаЭскриче Дани
1:0
85' ГолБатталья Родриго
23
Химо
Наварро
2
Тачи
20
Понс
Пере
25
Вавро
Денис
14
Пулидо
Хорхе
19
Лопес
Педро
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Вавро ДенисЗащитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
19 Лопес ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эскриче ДаниНападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
30'
60'
84'
85'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.23
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.13
|3.
|Эдгар Мендес
|4
|0.13
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.06
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.03
|7.
|Пина Томас
|1
|0.03
|8.
|Батталья Родриго
|1
|0.03
|9.
|Лежён Флорьян
|1
|0.03
|10.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|11.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|12.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|14.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|12 (2)
|0.39
|2.
|Рамирес Сандро
|4
|0.13
|3.
|Феррейро Давид
|2
|0.06
|4.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.06
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0.06
|6.
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|7.
|Рико Микель
|1
|0.03
|8.
|Галан Хави
|1
|0.03
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.03
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.03
|11.
|Эскриче Дани
|1
|0.03
|12.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|9
|1
|2.
|Пина Томас
|10
|0
|3.
|Лежён Флорьян
|10
|0
|4.
|Батталья Родриго
|8
|1
|5.
|Ману Гарсия
|6
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|5
|1
|7.
|Химо Наварро
|6
|0
|8.
|Йота Пелетейро
|4
|1
|9.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|10.
|Тачи
|3
|1
|11.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|14.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|19.
|Лукас Перес
|1
|0
|20.
|Сайнс Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|9
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|4
|1
|3.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|4.
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|5.
|Маффео Пабло
|4
|0
|6.
|Сеоане Хайме
|4
|0
|7.
|Галан Хави
|4
|0
|8.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|9.
|Эскриче Дани
|4
|0
|10.
|Лопес Педро
|2
|0
|11.
|Сильва Гастон
|2
|0
|12.
|Феррейро Давид
|2
|0
|13.
|Мир Рафа
|2
|0
|14.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|15.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|16.
|Москера Педро
|1
|0
|17.
|Рико Микель
|1
|0
|18.
|Вавро Денис
|1
|0
|19.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|20.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|21.
|Гомес Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|Уэска
|13.33% (4)
|10% (3)
|20% (6)
|26.67% (8)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +4 =4 -12Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис
Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес
Уэска Последние 20 матчей: +6 =4 -10Уэска 3:1 Эльче Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска
Последние игры между собой
Алавес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|53 - 24
|66
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|46 - 25
|64
|5.
|Бетис
|2:1 Заявка
|31
|15
|5
|11
|42 - 44
|50
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 33
|46
|8.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|10.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|27 - 36
|37
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|13.
|Кадис
|0:0 Заявка
|31
|9
|9
|13
|27 - 45
|36
|14.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|31
|8
|10
|13
|38 - 44
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Алавес
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|25 - 47
|27
|17.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|27 - 48
|26
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|2:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 19
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|15.
|Кадис
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 16
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|2:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 26
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Уэска
Исход игры
Алавес
53.9% (76)
Ничья
35.5% (50)
Уэска
10.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
25.18% (35)
Меньше
74.82% (104)
Обе команды забьют
Да
57.55% (80)
Нет
42.45% (59)
Популярный счёт
1:0 Алавес
34% (48)
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Алавес
16.3% (23)
1:2 Уэска
6.4% (9)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Уэска
2.8% (4)
2:0 Алавес
2.1% (3)
1:3 Уэска
1.4% (2)
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