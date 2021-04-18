  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига
Алавес
1:0
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
30' Желтая карточка
Вавро Денис
60' Желтая карточка
Батталья Родриго
84' Желтая карточка
Эскриче Дани
1:0
85' Гол
Батталья Родриго
90'+5
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
2
Тачи
3
Дуарте
Рубен
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
20
Понс
Пере
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
13
Андрес
Фернандес
25
Вавро
Денис
14
Пулидо
Хорхе
4
Инсуа
Пабло
19
Лопес
Педро
7
Феррейро
Давид
5
Москера
Педро
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
Алавес
4-4-2
Уэска
3-5-2

Ход матча

30'
 
Вавро Денис
46'
Агиррегабириа Мартин
Дуарте Рубен
 
60'
Батталья Родриго
 
67'
Пельистри Факундо
Понс Пере
 
68'
 
Гомес Серхио
Рамирес Сандро
77'
 
Думбия Идрисса
Москера Педро
77'
 
Эскриче Дани
Феррейро Давид
77'
 
Рико Микель
Сеоане Хайме
84'
Гвидетти Йон
Лукас Перес
 
84'
Дейверсон Силва
Хоселу Санмартин
 
84'
 
Эскриче Дани
85'
Батталья Родриго
1:0
85'
 
Гарсия Борха I
Вавро Денис
89'
Риоха Луис
Йота Пелетейро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 7 (2) 0.23
2. Лукас Перес 4 (3) 0.13
3. Эдгар Мендес 4 0.13
4. Риоха Луис 2 0.06
5. Дейверсон Силва 1 0.03
6. Химо Наварро 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Батталья Родриго 1 0.03
9. Лежён Флорьян 1 0.03
10. Эли Родриго 1 0.03
11. Сайнс Борха 1 0.03
12. Йота Пелетейро 0 0
13. Дуарте Рубен 0 0
14. Агиррегабириа Мартин 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 12 (2) 0.39
2. Рамирес Сандро 4 0.13
3. Феррейро Давид 2 0.06
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.06
5. Сиовас Димитрис 2 0.06
6. Маффео Пабло 1 0.03
7. Рико Микель 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 9 1
2. Пина Томас 10 0
3. Лежён Флорьян 10 0
4. Батталья Родриго 8 1
5. Ману Гарсия 6 1
6. Лагуардия Виктор 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 3 1
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Лукас Перес 1 0
20. Сайнс Борха 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 4 1
3. Онтиверос Хавьер 5 0
4. Сиовас Димитрис 4 0
5. Маффео Пабло 4 0
6. Сеоане Хайме 4 0
7. Галан Хави 4 0
8. Думбия Идрисса 4 0
9. Эскриче Дани 4 0
10. Лопес Педро 2 0
11. Сильва Гастон 2 0
12. Феррейро Давид 2 0
13. Мир Рафа 2 0
14. Окадзаки Синджи 1 0
15. Луизинью Коррейя 1 0
16. Москера Педро 1 0
17. Рико Микель 1 0
18. Вавро Денис 1 0
19. Рамирес Сандро 1 0
20. Нвакали Келечи 1 0
21. Гомес Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 20.83% (5) 16.67% (4) 20.83% (5) 16.67% (4) 12.5% (3) 12.5% (3)
 Уэска 13.33% (4) 10% (3) 20% (6) 26.67% (8) 16.67% (5) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис
Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес
Уэска Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уэска 3:1 Эльче Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска
Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Алавес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Уэска 1:0 Алавес Ла Лига Алавес 1:2 Уэска Товарищеские матчи Уэска 1:3 Алавес Примера Алавес 2:1 Уэска Примера
Уэска 2:1 Алавес Товарищеские матчи Уэска 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Уэска Сегунда Уэска 2:3 Алавес Сегунда Алавес 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 31 20 4 7 46 - 25 64
5. Бетис 2:1 Заявка 31 15 5 11 42 - 44 50
6. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Сельта 0:0 Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
10. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
11. Осасуна Заявка 31 9 10 12 27 - 36 37
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис 0:0 Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия 1:2 Заявка 31 8 10 13 38 - 44 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Алавес Заявка 31 6 9 16 25 - 47 27
17. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис 2:1 Заявка 16 9 3 4 24 - 19 30
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия 1:2 Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта 0:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
15. Кадис 0:0 Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
16. Алавес Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
17. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 16 9 3 4 23 - 16 30
5. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис 2:1 Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис 0:0 Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта 0:0 Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия 1:2 Заявка 16 2 4 10 14 - 26 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Алавес 53.9% (76)
X 35.5% (50)
Уэска 10.6% (15)
Все прогнозы
2.66 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Алавес 1:0 Уэска онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Алавес 1:0 Уэска

Исход игры
Алавес
53.9% (76)
Ничья
35.5% (50)
Уэска
10.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
25.18% (35)
Меньше
74.82% (104)
Обе команды забьют
Да
57.55% (80)
Нет
42.45% (59)
Популярный счёт
1:0 Алавес
34% (48)
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Алавес
16.3% (23)
1:2 Уэска
6.4% (9)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Уэска
2.8% (4)
2:0 Алавес
2.1% (3)
1:3 Уэска
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 