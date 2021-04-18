Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Уэска

43' Галан Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Уэска

39' Хоселу Санмартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Уэска

38' Хоселу Санмартин из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

37' Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Рамирес Сандро нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

35' Отличные скиллы показывает Рамирес Сандро , обводя своих соперников

35' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

33' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Вавро Денис получил желтую карточку от судьи

28' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Уэска

26' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

22' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Йота Пелетейро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

17' Тачи из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

17' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Плохо сыграл Галан Хави - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

14' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Алавес

6' Пулидо Хорхе не смог попасть в створ ударом издали

5' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Алавес начинает с центра поля