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Кадис
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Сельта
0'
29' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
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Мальо Уго
66'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
24
Малбашич
Филип
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
21
Собрино
Рубен
7
Санчес
Сальвадор
18
Негредо
Альваро
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
12
Феррейра
Факундо
10
Аспас
Яго
Кадис
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

29'
 
Мурильо Джейсон
35'
 
Мальо Уго
57'
 
Фонтан Хосе
Араухо Нестор
60'
Лосано Энтони
Негредо Альваро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.23
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.13
3. Лосано Энтони 3 0.1
4. Хименес Альваро 2 0.06
5. Кала Хуан 2 0.06
6. Санчес Сальвадор 2 0.06
7. Переа Альберто 1 0.03
8. Алехо Иван 1 0.03
9. Помбо Хорхе 1 0.03
10. Искьердо Хайро 1 0.03
11. Мауро Маркос 1 0.03
12. Альфонсо Луис 0 0
13. Малбашич Филип 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 12 (4) 0.39
2. Мина Сантьяго 8 0.26
3. Нолито Агудо 6 0.19
4. Браис Мендес 6 0.19
5. Пейнадо Франсиско 3 0.1
6. Мальо Уго 2 0.06
7. Феррейра Факундо 1 0.03
8. Мурильо Джейсон 1 0.03
9. Баэса Мигель 1 0.03
10. Каррейра Серхио 1 0.03
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 8 0
2. Хименес Фали 8 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Йонссон Йенс 4 0
5. Мари Хосе 4 0
6. Искьердо Хайро 4 0
7. Санчес Сальвадор 4 0
8. Негредо Альваро 2 1
9. Мауро Маркос 2 1
10. Альфонсо Луис 3 0
11. Алехо Иван 3 0
12. Акапо Карлос 1 1
13. Алькала Педро 2 0
14. Малбашич Филип 2 0
15. Шапоньич Иван 2 0
16. Алекс Фернандес 1 0
17. Аугусто Фернандес 1 0
18. Собрино Рубен 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 11 0
2. Мурильо Джейсон 9 1
3. Мальо Уго 7 0
4. Денис Суарес 7 0
5. Аспас Яго 6 0
6. Браис Мендес 6 0
7. Йокушлу Окай 4 1
8. Нолито Агудо 5 0
9. Олаза Лукас 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 4 0
12. Феррейра Факундо 3 0
13. Айду Джозеф 3 0
14. Пейнадо Франсиско 3 0
15. Фонтан Хосе 1 1
16. Родригес Мигель 2 0
17. Васкес Кевин 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 16% (4) 12% (3) 16% (4) 20% (5) 20% (5) 16% (4)
 Сельта 21.95% (9) 14.63% (6) 29.27% (12) 7.32% (3) 7.32% (3) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис
Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б
Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис

Последние игры между собой

Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Сельта: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Сельта 4:0 Кадис Ла Лига Сельта 2:0 Кадис Кубок Короля Кадис 0:3 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Кадис Сегунда
Кадис 3:1 Сельта Сегунда Сельта 5:2 Кадис Сегунда Кадис 3:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 31 20 4 7 46 - 25 64
5. Бетис 2:1 Заявка 31 15 5 11 42 - 44 50
6. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Сельта 0:0 Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
10. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
11. Осасуна Заявка 31 9 10 12 27 - 36 37
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис 0:0 Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия 1:2 Заявка 31 8 10 13 38 - 44 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Алавес Заявка 31 6 9 16 25 - 47 27
17. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис 2:1 Заявка 16 9 3 4 24 - 19 30
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия 1:2 Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта 0:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
15. Кадис 0:0 Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
16. Алавес Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
17. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 16 9 3 4 23 - 16 30
5. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис 2:1 Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис 0:0 Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта 0:0 Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия 1:2 Заявка 16 2 4 10 14 - 26 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Кадис 12.1% (17)
X 29.1% (41)
Сельта 58.9% (83)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Сельта
5.18
3.61
2.41
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Где смотреть матч Кадис 0:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Сельта

Исход игры
Кадис
12.1% (17)
Ничья
29.1% (41)
Сельта
58.9% (83)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
74.82% (104)
Нет
25.18% (35)
Популярный счёт
1:2 Сельта
38.3% (54)
1:1 Ничья
22.7% (32)
0:1 Сельта
14.9% (21)
2:1 Кадис
5.7% (8)
2:2 Ничья
5% (7)
1:0 Кадис
4.3% (6)
0:2 Сельта
3.5% (5)
1:3 Сельта
1.4% (2)
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