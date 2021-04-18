Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Кадис

90' Альфонсо Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

88' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Кадис

83' Тапия Ренато не смог попасть в створ ударом издали

82' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Сельта имеет хороший шанс забить.

80' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

80' Сельта имеет хороший шанс забить.

79' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Плохо сыграл Альфонсо Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Сельта имеет хороший шанс забить.

74' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Сельта

71' Мари Хосе не смог попасть в створ ударом издали

71' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Вильяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Кадис имеет хороший шанс забить.

70' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

70' Кадис имеет хороший шанс забить.

70' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Иван Алехо из команды Кадис подал угловой справа.

69' Сельта имеет хороший шанс забить.

69' Удар от ворот произведет Кадис

68' Тактическая замена. Санчес Сальвадор уходит с поля и его заменяет Иван Алехо

67' Как он промахнулся? Денис Суарес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

66' Альфонсо Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Сельта имеет хороший шанс забить.

64' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кадис имеет хороший шанс забить.

62' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Карселен Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Кадис

60' Аарон Мартин из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

59' Сельта имеет хороший шанс забить.

58' Удар от ворот произведет Кадис

57' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Сельта имеет хороший шанс забить.

56' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Санчес Сальвадор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Удар от ворот произведет Кадис

52' Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали

51' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Вратарь парирует удар, который нанес Браис Мендес , и мяч снова в игре

50' Удар от ворот произведет Сельта

50' Малбашич Филип не смог попасть в створ ударом издали

50' Кадис имеет хороший шанс забить.

50' Нолито Агудо из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

48' Мальо Уго из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

48' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кадис имеет хороший шанс забить.