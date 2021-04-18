Кадис
0:0
Конец матча
Стадион: Рамон де Карранса
Сельта
29' Желтая карточкаМурильо Джейсон
35' Undefined phrase: football_event_Мальо Уго
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|7
|0.23
|2.
|Алекс Фернандес
|4 (2)
|0.13
|3.
|Лосано Энтони
|3
|0.1
|4.
|Хименес Альваро
|2
|0.06
|5.
|Кала Хуан
|2
|0.06
|6.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|7.
|Переа Альберто
|1
|0.03
|8.
|Алехо Иван
|1
|0.03
|9.
|Помбо Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Искьердо Хайро
|1
|0.03
|11.
|Мауро Маркос
|1
|0.03
|12.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|13.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|12 (4)
|0.39
|2.
|Мина Сантьяго
|8
|0.26
|3.
|Нолито Агудо
|6
|0.19
|4.
|Браис Мендес
|6
|0.19
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.1
|6.
|Мальо Уго
|2
|0.06
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|8.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|9.
|Баэса Мигель
|1
|0.03
|10.
|Каррейра Серхио
|1
|0.03
|11.
|Денис Суарес
|0
|0
|12.
|Солари Аугусто
|0
|0
|13.
|Олаза Лукас
|0
|0
|14.
|Тапия Ренато
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|8
|0
|2.
|Хименес Фали
|8
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Йонссон Йенс
|4
|0
|5.
|Мари Хосе
|4
|0
|6.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|7.
|Санчес Сальвадор
|4
|0
|8.
|Негредо Альваро
|2
|1
|9.
|Мауро Маркос
|2
|1
|10.
|Альфонсо Луис
|3
|0
|11.
|Алехо Иван
|3
|0
|12.
|Акапо Карлос
|1
|1
|13.
|Алькала Педро
|2
|0
|14.
|Малбашич Филип
|2
|0
|15.
|Шапоньич Иван
|2
|0
|16.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|17.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|18.
|Собрино Рубен
|1
|0
|19.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|20.
|Гарридо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|11
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|9
|1
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Денис Суарес
|7
|0
|5.
|Аспас Яго
|6
|0
|6.
|Браис Мендес
|6
|0
|7.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|8.
|Нолито Агудо
|5
|0
|9.
|Олаза Лукас
|5
|0
|10.
|Араухо Нестор
|4
|0
|11.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|12.
|Феррейра Факундо
|3
|0
|13.
|Айду Джозеф
|3
|0
|14.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|15.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|16.
|Родригес Мигель
|2
|0
|17.
|Васкес Кевин
|2
|0
|18.
|Мор Эмре
|2
|0
|19.
|Рубен Бланко
|0
|1
|20.
|Аарон Мартин
|1
|0
|21.
|Жунка Давид
|1
|0
|22.
|Солари Аугусто
|1
|0
|23.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|16% (4)
|12% (3)
|16% (4)
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
|Сельта
|21.95% (9)
|14.63% (6)
|29.27% (12)
|7.32% (3)
|7.32% (3)
|19.51% (8)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис
Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б
Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис
Последние игры между собой
Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Сельта: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|31
|20
|7
|4
|53 - 24
|67
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|46 - 25
|64
|5.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|31
|12
|13
|6
|45 - 34
|49
|6.
|Бетис
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|42 - 45
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|9.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|10.
|Леванте
|1:2 Заявка
|31
|9
|11
|11
|38 - 41
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|27 - 36
|37
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|13.
|Кадис
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|27 - 45
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|39 - 44
|35
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|25 - 47
|27
|17.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|27 - 48
|26
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Леванте
|1:2 Заявка
|16
|5
|7
|4
|22 - 21
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|13.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|14.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|15.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|16
|9
|6
|1
|26 - 14
|33
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 16
|30
|5.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 17
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|1:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 26
|11
|18.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
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- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Сельта
Исход игры
Кадис
12.1% (17)
Ничья
29.1% (41)
Сельта
58.9% (83)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
74.82% (104)
Нет
25.18% (35)
Популярный счёт
1:2 Сельта
38.3% (54)
1:1 Ничья
22.7% (32)
0:1 Сельта
14.9% (21)
2:1 Кадис
5.7% (8)
2:2 Ничья
5% (7)
1:0 Кадис
4.3% (6)
0:2 Сельта
3.5% (5)
1:3 Сельта
1.4% (2)
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