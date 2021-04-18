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Кадис
0:0
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
29' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
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Мальо Уго
90'+4
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
24
Малбашич
Филип
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
21
Собрино
Рубен
7
Санчес
Сальвадор
18
Негредо
Альваро
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
12
Феррейра
Факундо
10
Аспас
Яго
Кадис
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

29'
 
Мурильо Джейсон
35'
 
Мальо Уго
57'
 
Фонтан Хосе
Араухо Нестор
60'
Лосано Энтони
Негредо Альваро
 
67'
 
Баэса Мигель
Феррейра Факундо
67'
 
Пейнадо Франсиско
Нолито Агудо
68'
Алехо Иван
Санчес Сальвадор
 
68'
Искьердо Хайро
Малбашич Филип
 
79'
 
Солари Аугусто
Денис Суарес
84'
Гарридо Хон
Мари Хосе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.23
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.13
3. Лосано Энтони 3 0.1
4. Хименес Альваро 2 0.06
5. Кала Хуан 2 0.06
6. Санчес Сальвадор 2 0.06
7. Переа Альберто 1 0.03
8. Алехо Иван 1 0.03
9. Помбо Хорхе 1 0.03
10. Искьердо Хайро 1 0.03
11. Мауро Маркос 1 0.03
12. Альфонсо Луис 0 0
13. Малбашич Филип 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 12 (4) 0.39
2. Мина Сантьяго 8 0.26
3. Нолито Агудо 6 0.19
4. Браис Мендес 6 0.19
5. Пейнадо Франсиско 3 0.1
6. Мальо Уго 2 0.06
7. Феррейра Факундо 1 0.03
8. Мурильо Джейсон 1 0.03
9. Баэса Мигель 1 0.03
10. Каррейра Серхио 1 0.03
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 8 0
2. Хименес Фали 8 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Йонссон Йенс 4 0
5. Мари Хосе 4 0
6. Искьердо Хайро 4 0
7. Санчес Сальвадор 4 0
8. Негредо Альваро 2 1
9. Мауро Маркос 2 1
10. Альфонсо Луис 3 0
11. Алехо Иван 3 0
12. Акапо Карлос 1 1
13. Алькала Педро 2 0
14. Малбашич Филип 2 0
15. Шапоньич Иван 2 0
16. Алекс Фернандес 1 0
17. Аугусто Фернандес 1 0
18. Собрино Рубен 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 11 0
2. Мурильо Джейсон 9 1
3. Мальо Уго 7 0
4. Денис Суарес 7 0
5. Аспас Яго 6 0
6. Браис Мендес 6 0
7. Йокушлу Окай 4 1
8. Нолито Агудо 5 0
9. Олаза Лукас 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 4 0
12. Феррейра Факундо 3 0
13. Айду Джозеф 3 0
14. Пейнадо Франсиско 3 0
15. Фонтан Хосе 1 1
16. Родригес Мигель 2 0
17. Васкес Кевин 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 16% (4) 12% (3) 16% (4) 20% (5) 20% (5) 16% (4)
 Сельта 21.95% (9) 14.63% (6) 29.27% (12) 7.32% (3) 7.32% (3) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис
Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б
Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис

Последние игры между собой

Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Сельта: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Сельта 4:0 Кадис Ла Лига Сельта 2:0 Кадис Кубок Короля Кадис 0:3 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Кадис Сегунда
Кадис 3:1 Сельта Сегунда Сельта 5:2 Кадис Сегунда Кадис 3:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 31 20 7 4 53 - 24 67
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 31 20 4 7 46 - 25 64
5. Вильярреал 2:1 Заявка 31 12 13 6 45 - 34 49
6. Бетис Заявка 31 14 6 11 42 - 45 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
10. Леванте 1:2 Заявка 31 9 11 11 38 - 41 38
11. Осасуна Заявка 31 9 10 12 27 - 36 37
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия Заявка 31 8 11 12 39 - 44 35
15. Хетафе 0:0 Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 31 6 9 16 25 - 47 27
17. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал 2:1 Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте 1:2 Заявка 16 5 7 4 22 - 21 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе 0:0 Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
14. Осасуна Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
15. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
16. Алавес Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
17. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 16 9 6 1 26 - 14 33
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 16 9 3 4 23 - 16 30
5. Вильярреал 2:1 Заявка 16 6 7 3 24 - 17 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте 1:2 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 16 2 5 9 15 - 26 11
18. Хетафе 0:0 Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Кадис 12.1% (17)
X 29.1% (41)
Сельта 58.9% (83)
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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Сельта

Исход игры
Кадис
12.1% (17)
Ничья
29.1% (41)
Сельта
58.9% (83)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
74.82% (104)
Нет
25.18% (35)
Популярный счёт
1:2 Сельта
38.3% (54)
1:1 Ничья
22.7% (32)
0:1 Сельта
14.9% (21)
2:1 Кадис
5.7% (8)
2:2 Ничья
5% (7)
1:0 Кадис
4.3% (6)
0:2 Сельта
3.5% (5)
1:3 Сельта
1.4% (2)
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