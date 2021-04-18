Практически без моментов идет игра, но при этом счет 2:2. Необычно.

Перевод на Тельо, Кристиан простреливает, и Дьякаби прерывает передачу.

И еще замена. Вместо Хоакина вышел Лаинес.

После подачи с углового и скидки в штрафной Иглесиас влез во "вне игры".

Рачич нарушил правила на Фекире в центре поля. Хозяева разыграли стандарт.

Тельо финтит перед Вассом, в итоге пытается прострелить, но мяч попадает в защитника.

И вновь "Бетис" в атаке. На правом фланге разыгрывают хозяева, затем передача в центр. Каналес на Тельо, тот бьет и голкипер отбивает мяч перед собой. Затем добивание с острого угла, мимо цели!

"Валенсия" разыгрывает от ворот и начинает свою позиционную атаку. Вход в штрафную и попытка Гуэдеша прострелить. Оборона на месте.

"Бетис" вбрасывает из-за боковой на своей половине и держит мяч.

Каналес забрасывает на Тельо, Кристиан завозился с мячом и не успел отдать передачу на Хуанми.

Фекир вернулся назад и отобрал мяч. Затем попытался убежать вперед и заработал на себе штрафной.

Тельо выводил Морено на позицию для прострела, но Васс мяч перехватил.

Прессингует "Влаенсия", однако Черышев перестарался и сфолил.

"Летучие мыши" в атаке. Гуэдеш отдает передачу направо, Васс скидывает на Мусу, но Морено все чистит.

Подача с левого фланга в штрафную Клаудио Браво, однако там никого из игроков гостей.

Еще один заброс слева, вновь в зону, где никого, и оборона спокойно выбивает мяч.

ГОЛ!!! 2:2!!! Солер!!! Карлос бьет в самый угол. Браво направление угадал, но до мяча не дотянулся!

Первый тайм

— Все, перерыв.

45' "Валенсия" взяла мяч под свой контроль, мяч оказывается у Черышева, Денис не успевает подать и теряет мяч около чужой штрафной.

45' 2 минуты добавлено.

44' В самой концовке тайма команды решили немного проснуться, а точнее великолепный гол "Бетиса" разбудил игру. Даже жаль, что сейчас будет перерыв.

43' Тут же "Валенсия" создала момент у ворот соперника. После паса Гуэдеша Черышев пробил почти с разворота в дальний. Чуть мимо цели.

42' ГОЛ!!! 2:1!!! Каналес!!! Вот это разыграли! Фекир не стал бить, а отдал передачу Хоакину, который выкатил под удар Каналесу. Серхио примерно с линии штрафной сильнейшим образом пробил точно в девятку!

41' Гильямон сфолил на своей половине на Хоакине. Будет неплохой штрафной.

39' Хуанми неудачно принял мяч и далеко отпустил его от себя, чем и воспользовалась оборона соперника.

38' В аут упустили мяч игроки "Бетиса". "Валенсия" вбрасывает на своей половине, пытается начать атаку, но теряет мяч в центре поля.

37' Куда увереннее на поле смотрится "Бетис". Практически все подборы за ними, да и центр поля полностью за командой Пеллегрини. Однако моментов маловато.

36' Отличная по задумке передача на Тельо по левому флангу не прошла. Защита все прочитала.

35' Гайя фолит на Денисе в центре поля. Отмахнувшись, попал прямо в лицо российскому футболисту.

34' Корнер для хозяев. И в свои ворота чуть не срезает Гильямон. Повезло, что игровой снаряд полетел точно в голкипера.

33' Хоакин навесил, однако до удара дело не дошло. Гости отбиваются, однако мяч все еще у "Бетиса".

32' Черышев слишком резво стал отбирать мяч на своей половине и сфолил на Эмерсоне на правом фланге.

31' Подача с корнера следует в центр штрафной, там головой играет Муса, который и выбивает мяч.

30' Тельо в результате подает в штрафную, Гайя не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

29' Хозяева опять владеют на чужой половине, выискивая возможность. Но довольно плотно обороняется "Валенсия".

28' Удар Эмерсона по воротам "Валенсии" из-за пределов штрафной. Мимо цели.

27' Ощущение, что "Бетис" включается словно по щелчку переключателя, и после пропущенного этот самый переключатель перешел в положение "вкл.".

26' Момент! Хозяева держали мяч на чужой половине, затем Тельо получил его на левом фланге, здорово вошел в штрафную и пробил в дальний. Рядом со стойкой!

25' Хоакин классно убирает Гайя, но затем теряет мяч. Однако "Бетис" вернул владение и забросил в штрафную, "Валенсия" отбивается.

24' Эмерсон подает с правого фланга. Слишком сильно, никто из партнеров до мяча не добирается.

23' Два удара в створ - два гола. Великолепная реализация у обеих команд сегодня.

22' ГОЛ!!! 1:1!!! Гуэдеш!!! Буквально из ничего приходит этот гол! Гонсало получил мяч и сместился в центр, опередив Эмерсона. Затем в падении пробил в ближний угол и, похоже, Браво не был готов к этому удару! 1:1!!!

21' Классный заброс на Черышева, Денис простреливает в центр, но защитник опережает Гамейро.

20' После подачи в штрафную "летучих мышей" мяч отскочил от Дьякаби прямо в руки Доменека Хауме.

19' Пока не очень получается ответ у "Валенсии". Ничего толкого в атаке, правда и "Бетис" пока успокоился после забитого мяча.

18' Последовала передача на Дениса, он обработал мяч, но арбитр "зажег" флажок. Офсайд.

17' Черышев получил мяч на левом фланге, захотел в стенку сыграть с партнером, но отдал неточный пас.

16' Через правый фланг атакуют гости. После прострела Манди выбивает мяч за боковую.

15' "Бетис" прессингует. Фекир мешает защитнику выбить мяч и зарабатывает аут для своей команды.

14' "Валенсия" до этой минуты не была заметна в атаке, посмотрим какой реакция команды Хави Грасии будет теперь.

13' Первый же удар в створ в игре заканчивается голом, отличное начало матча для хозяев.

12' ГОЛ!!! 1:0!!! Хоакин разыграл угловой с ближним, затем сам же и подал точно на Фекира, который с лету пробил точно по воротам. Хауме мяча коснулся, но не спас!

10' "Валенсия" контролирует мяч на своей половине. Затем Васс забрасывает мяч в чужую штрафную, неточно.

9' "Бетис" забросил на левый фланг, однако там до мяча не добрался Тельо. Чересчур сильная передача.

8' Юнус Муса выходит вместо травмированного Корреа.

7' Ненадолго вернулся Корреа и тут же опять упал на газон. В расстроенных чувствах футболист уходит с поля, будет замена.

6' Встал на ноги Корреа. Кажется, что сможет продолжить игру футболист.

5' Травма у Тьерри Корреа. Проблемы, похоже, с голеностопом.

4' "Бетис" заполучил мяч, навес с правого фланга, мяч дошел до края левого, откуда последовала еще подача, после которой защита отбивается.

3' Гайя получил передачу на левом фланге, но не стал продолжать атаку, а отдал пас назад.

2' "Валенсия" попыталась начать острую атаку, однако пас получился неточным, и мяч был потерян.