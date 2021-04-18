Бетис
2:2
Второй тайм: 66'
Стадион: Бенито Вильямарин
Валенсия
1:0
12' ГолФекир Набиль
1:1
22' ГолГуэдеш Гонсалу
2:1
42' ГолКаналес Серхио
2:2
61' ПенальтиСолер Карлос
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Миранда ХуанЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 ФерруЗащитник
- Защитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
20 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
1:0
22'
1:1
42'
2:1
61'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|8 (2)
|0.26
|2.
|Иглесиас Борха
|7 (3)
|0.23
|3.
|Тельо Кристиан
|5
|0.16
|4.
|Фекир Набиль
|4 (1)
|0.13
|5.
|Манди Аисса
|3
|0.1
|6.
|Санабрия Антонио
|3
|0.1
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.06
|8.
|Хуанми Мигель
|2
|0.06
|9.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|10.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|11.
|Руибаль Айтор
|1
|0.03
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|13.
|Виктор Руис
|1
|0.03
|14.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|16.
|Морено Алекс
|0
|0
|17.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|7 (6)
|0.23
|2.
|Вальехо Ману
|5
|0.16
|3.
|Макси Гомес
|5
|0.16
|4.
|Васс Даниэль
|4 (1)
|0.13
|5.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.1
|6.
|Гамейро Кевин
|3
|0.1
|7.
|Габриэль Паулиста
|3
|0.1
|8.
|Рачич Урош
|1
|0.03
|9.
|Лато Тони
|1
|0.03
|10.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|11.
|Санчес Алехандро
|1
|0.03
|12.
|Муса Юнус
|1
|0.03
|13.
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
|15.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|16.
|Черышев Денис
|0
|0
|17.
|Олива Кристиан
|0
|0
|18.
|Корреа Тьерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гидо Родригес
|9
|0
|2.
|Эмерсон Жуниор
|7
|1
|3.
|Манди Аисса
|4
|2
|4.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|5.
|Акуоку Поль
|4
|1
|6.
|Виктор Руис
|5
|0
|7.
|Каналес Серхио
|4
|0
|8.
|Фекир Набиль
|4
|0
|9.
|Бартра Марк
|3
|0
|10.
|Морено Алекс
|3
|0
|11.
|Миранда Хуан
|3
|0
|12.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|13.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|14.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|15.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|16.
|Лаинес Диего
|2
|0
|17.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|18.
|Сидней
|1
|0
|19.
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|20.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|21.
|Хоакин Санчес
|1
|0
|22.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макси Гомес
|6
|1
|2.
|Васс Даниэль
|7
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|4.
|Гильямон Уго
|6
|0
|5.
|Гайя Хосе
|5
|0
|6.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|7.
|Солер Карлос
|5
|0
|8.
|Рачич Урош
|5
|0
|9.
|Джейсон
|3
|1
|10.
|Дьякаби Муктар
|3
|1
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|12.
|Черышев Денис
|3
|0
|13.
|Лато Тони
|2
|0
|14.
|Муса Юнус
|2
|0
|15.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|16.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|17.
|Хауме Доменек
|1
|0
|18.
|Вальехо Ману
|1
|0
|19.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|20.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|21.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|22.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|10% (4)
|12.5% (5)
|15% (6)
|10% (4)
|17.5% (7)
|35% (14)
|Валенсия
|8.57% (3)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|25.71% (9)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +12 =4 -4Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис
Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия
Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия
Последние игры между собой
Бетис: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Валенсия 1:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 2:0 Бетис Примера Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|53 - 24
|66
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|46 - 25
|64
|5.
|Бетис
|2:1 Заявка
|31
|15
|5
|11
|42 - 44
|50
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 33
|46
|8.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|10.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|27 - 36
|37
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|13.
|Кадис
|0:0 Заявка
|31
|9
|9
|13
|27 - 45
|36
|14.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|31
|8
|10
|13
|38 - 44
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Алавес
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|25 - 47
|27
|17.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|27 - 48
|26
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|2:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 19
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|15.
|Кадис
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 16
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|2:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 26
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Бетис 2:2 Валенсия
Исход игры
Бетис
69.3% (97)
Ничья
14.3% (20)
Валенсия
16.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (81)
Меньше
41.3% (57)
Обе команды забьют
Да
70.29% (97)
Нет
29.71% (41)
Популярный счёт
2:1 Бетис
41.4% (58)
1:0 Бетис
22.9% (32)
1:2 Валенсия
12.1% (17)
1:1 Ничья
11.4% (16)
2:0 Бетис
2.9% (4)
0:1 Валенсия
2.1% (3)
3:1 Бетис
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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