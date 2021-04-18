  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига
Бетис
2:2
Второй тайм: 66'

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
12' Гол
Фекир Набиль
1:1
22' Гол
Гуэдеш Гонсалу
2:1
42' Гол
Каналес Серхио
2:2
61' Пенальти
Солер Карлос
66'
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
7
Хуанми
Мигель
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
15
Гильямон
Уго
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
8
Солер
Карлос
19
Рачич
Урош
17
Черышев
Денис
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Гамейро
Кевин
Бетис
4-2-3-1
Валенсия
4-4-2

Ход матча

9'
 
Муса Юнус
Корреа Тьерри
12'
Фекир Набиль
(Хоакин Санчес)
1:0
22'
1:1
Гуэдеш Гонсалу
(Рачич Урош)
42'
Каналес Серхио
(Хоакин Санчес)
2:1
61'
2:2
Солер Карлос
64'
Иглесиас Борха
Хуанми Мигель
 
64'
Лаинес Диего
Хоакин Санчес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 8 (2) 0.26
2. Иглесиас Борха 7 (3) 0.23
3. Тельо Кристиан 5 0.16
4. Фекир Набиль 4 (1) 0.13
5. Манди Аисса 3 0.1
6. Санабрия Антонио 3 0.1
7. Хоакин Санчес 2 0.06
8. Хуанми Мигель 2 0.06
9. Карвалью Вилльям 2 0.06
10. Эмерсон Жуниор 1 0.03
11. Руибаль Айтор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Виктор Руис 1 0.03
14. Гидо Родригес 1 0.03
15. Морон Лоренцо 1 0.03
16. Морено Алекс 0 0
17. Лаинес Диего 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 7 (6) 0.23
2. Вальехо Ману 5 0.16
3. Макси Гомес 5 0.16
4. Васс Даниэль 4 (1) 0.13
5. Гуэдеш Гонсалу 3 0.1
6. Гамейро Кевин 3 0.1
7. Габриэль Паулиста 3 0.1
8. Рачич Урош 1 0.03
9. Лато Тони 1 0.03
10. Дьякаби Муктар 1 0.03
11. Санчес Алехандро 1 0.03
12. Муса Юнус 1 0.03
13. Гильямон Уго 1 0.03
14. Гайя Хосе 0 0
15. Ли Кан Ин 0 0
16. Черышев Денис 0 0
17. Олива Кристиан 0 0
18. Корреа Тьерри 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Гидо Родригес 9 0
2. Эмерсон Жуниор 7 1
3. Манди Аисса 4 2
4. Карвалью Вилльям 5 1
5. Акуоку Поль 4 1
6. Виктор Руис 5 0
7. Каналес Серхио 4 0
8. Фекир Набиль 4 0
9. Бартра Марк 3 0
10. Морено Алекс 3 0
11. Миранда Хуан 3 0
12. Роблес Жоэль 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Иглесиас Борха 2 0
15. Руибаль Айтор 2 0
16. Лаинес Диего 2 0
17. Монтойя Мартин 0 1
18. Сидней 1 0
19. Гуардадо Андрес 1 0
20. Хуанми Мигель 1 0
21. Хоакин Санчес 1 0
22. Морон Лоренцо 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Макси Гомес 6 1
2. Васс Даниэль 7 0
3. Корреа Тьерри 5 1
4. Гильямон Уго 6 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Солер Карлос 5 0
8. Рачич Урош 5 0
9. Джейсон 3 1
10. Дьякаби Муктар 3 1
11. Гуэдеш Гонсалу 2 1
12. Черышев Денис 3 0
13. Лато Тони 2 0
14. Муса Юнус 2 0
15. Мангала Эльяким 1 0
16. Кондогбия Жоффрей 1 0
17. Хауме Доменек 1 0
18. Вальехо Ману 1 0
19. Санчес Алехандро 1 0
20. Ли Кан Ин 1 0
21. Эскьердо Висенте 1 0
22. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 10% (4) 12.5% (5) 15% (6) 10% (4) 17.5% (7) 35% (14)
 Валенсия 8.57% (3) 14.29% (5) 14.29% (5) 8.57% (3) 25.71% (9) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис
Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия
Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия

Последние игры между собой

Бетис: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Валенсия 0:2 Бетис Ла Лига Валенсия 2:1 Бетис Ла Лига Бетис 2:1 Валенсия Ла Лига Бетис 1:2 Валенсия Примера
Валенсия 1:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 2:0 Бетис Примера Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 31 20 4 7 46 - 25 64
5. Бетис 2:1 Заявка 31 15 5 11 42 - 44 50
6. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Сельта 0:0 Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
10. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
11. Осасуна Заявка 31 9 10 12 27 - 36 37
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис 0:0 Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия 1:2 Заявка 31 8 10 13 38 - 44 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Алавес Заявка 31 6 9 16 25 - 47 27
17. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис 2:1 Заявка 16 9 3 4 24 - 19 30
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия 1:2 Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта 0:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
15. Кадис 0:0 Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
16. Алавес Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
17. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 16 9 3 4 23 - 16 30
5. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис 2:1 Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис 0:0 Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта 0:0 Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия 1:2 Заявка 16 2 4 10 14 - 26 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • Офсайд
    66'
    После подачи с углового и скидки в штрафной Иглесиас влез во "вне игры".
  • Замена
    65'
    И еще замена. Вместо Хоакина вышел Лаинес. 
  • Замена
    64'
    Первая замена в матче. Иглесиас выйдет вместо Хуанми.
  • 63'
    Перевод на Тельо, Кристиан простреливает, и Дьякаби прерывает передачу. 
  • 62'
    Практически без моментов идет игра, но при этом счет 2:2. Необычно. 
  • Пенальти
    61'
    ГОЛ!!! 2:2!!! Солер!!! Карлос бьет в самый угол. Браво направление угадал, но до мяча не дотянулся!
  • Пенальти!
    60'
    Пенальти назначает арбитр! Мяч попадает в руку Морено!
  • 59'
    Еще один заброс слева, вновь в зону, где никого, и оборона спокойно выбивает мяч. 
  • 58'
    Подача с левого фланга в штрафную Клаудио Браво, однако там никого из игроков гостей. 
  • 57'
    "Летучие мыши" в атаке. Гуэдеш отдает передачу направо, Васс скидывает на Мусу, но Морено все чистит. 
  • Офсайд
    56'
    Гол из офсайда забивают хозяева. Далековато залез Хуанми.
  • 55'
    Прессингует "Влаенсия", однако Черышев перестарался и сфолил. 
  • 54'
    Тельо выводил Морено на позицию для прострела, но Васс мяч перехватил. 
  • 53'
    Фекир вернулся назад и отобрал мяч. Затем попытался убежать вперед и заработал на себе штрафной. 
  • 52'
    Каналес забрасывает на Тельо, Кристиан завозился с мячом и не успел отдать передачу на Хуанми. 
  • 51'
    "Бетис" вбрасывает из-за боковой на своей половине и держит мяч. 
  • 50'
    "Валенсия" разыгрывает от ворот и начинает свою позиционную атаку. Вход в штрафную и попытка Гуэдеша прострелить. Оборона на месте.
  • Опасный момент
    49'
    И вновь "Бетис" в атаке. На правом фланге разыгрывают хозяева, затем передача в центр. Каналес на Тельо, тот бьет и голкипер отбивает мяч перед собой. Затем добивание с острого угла, мимо цели!
  • 48'
    Тельо финтит перед Вассом, в итоге пытается прострелить, но мяч попадает в защитника. 
  • Фол, нарушение
    47'
    Рачич нарушил правила на Фекире в центре поля. Хозяева разыграли стандарт. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Все, перерыв. 
  • 45'
    "Валенсия" взяла мяч под свой контроль, мяч оказывается у Черышева, Денис не успевает подать и теряет мяч около чужой штрафной.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено.
  • 44'
    В самой концовке тайма команды решили немного проснуться, а точнее великолепный гол "Бетиса" разбудил игру. Даже жаль, что сейчас будет перерыв. 
  • Опасный момент
    43'
    Тут же "Валенсия" создала момент у ворот соперника. После паса Гуэдеша Черышев пробил почти с разворота в дальний. Чуть мимо цели. 
  • Описание гола
    42'
    ГОЛ!!! 2:1!!! Каналес!!! Вот это разыграли! Фекир не стал бить, а отдал передачу Хоакину, который выкатил под удар Каналесу. Серхио примерно с линии штрафной сильнейшим образом пробил точно в девятку!
  • Фол, нарушение
    41'
    Гильямон сфолил на своей половине на Хоакине. Будет неплохой штрафной. 
  • 39'
    Хуанми неудачно принял мяч и далеко отпустил его от себя, чем и воспользовалась оборона соперника. 
  • 38'
    В аут упустили мяч игроки "Бетиса". "Валенсия" вбрасывает на своей половине, пытается начать атаку, но теряет мяч в центре поля. 
  • 37'
    Куда увереннее на поле смотрится "Бетис". Практически все подборы за ними, да и центр поля полностью за командой Пеллегрини. Однако моментов маловато. 
  • 36'
    Отличная по задумке передача на Тельо по левому флангу не прошла. Защита все прочитала. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Гайя фолит на Денисе в центре поля. Отмахнувшись, попал прямо в лицо российскому футболисту.
  • Угловой
    34'
    Корнер для хозяев. И в свои ворота чуть не срезает Гильямон. Повезло, что игровой снаряд полетел точно в голкипера.
  • 33'
    Хоакин навесил, однако до удара дело не дошло. Гости отбиваются, однако мяч все еще у "Бетиса". 
  • Фол, нарушение
    32'
    Черышев слишком резво стал отбирать мяч на своей половине и сфолил на Эмерсоне на правом фланге. 
  • Угловой
    31'
    Подача с корнера следует в центр штрафной, там головой играет Муса, который и выбивает мяч. 
  • 30'
    Тельо в результате подает в штрафную, Гайя не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 29'
    Хозяева опять владеют на чужой половине, выискивая возможность. Но довольно плотно обороняется "Валенсия". 
  • 28'
    Удар Эмерсона по воротам "Валенсии" из-за пределов штрафной. Мимо цели. 
  • 27'
    Ощущение, что "Бетис" включается словно по щелчку переключателя, и после пропущенного этот самый переключатель перешел в положение "вкл.".
  • Опасный момент
    26'
    Момент! Хозяева держали мяч на чужой половине, затем Тельо получил его на левом фланге, здорово вошел в штрафную и пробил в дальний. Рядом со стойкой!
  • 25'
    Хоакин классно убирает Гайя, но затем теряет мяч. Однако "Бетис" вернул владение и забросил в штрафную, "Валенсия" отбивается.
  • 24'
    Эмерсон подает с правого фланга. Слишком сильно, никто из партнеров до мяча не добирается.
  • 23'
    Два удара в створ - два гола. Великолепная реализация у обеих команд сегодня. 
  • Описание гола
    22'
    ГОЛ!!! 1:1!!! Гуэдеш!!! Буквально из ничего приходит этот гол! Гонсало получил мяч и сместился в центр, опередив Эмерсона. Затем в падении пробил в ближний угол и, похоже, Браво не был готов к этому удару! 1:1!!!
  • 21'
    Классный заброс на Черышева, Денис простреливает в центр, но защитник опережает Гамейро. 
  • 20'
    После подачи в штрафную "летучих мышей" мяч отскочил от Дьякаби прямо в руки Доменека Хауме.
  • 19'
    Пока не очень получается ответ у "Валенсии". Ничего толкого в атаке, правда и "Бетис" пока успокоился после забитого мяча. 
  • Офсайд
    18'
    Последовала передача на Дениса, он обработал мяч, но арбитр "зажег" флажок. Офсайд.
  • 17'
    Черышев получил мяч на левом фланге, захотел в стенку сыграть с партнером, но отдал неточный пас. 
  • 16'
    Через правый фланг атакуют гости. После прострела Манди выбивает мяч за боковую.
  • 15'
    "Бетис" прессингует. Фекир мешает защитнику выбить мяч и зарабатывает аут для своей команды.
  • 14'
    "Валенсия" до этой минуты не была заметна в атаке, посмотрим какой реакция команды Хави Грасии будет теперь. 
  • 13'
    Первый же удар в створ в игре заканчивается голом, отличное начало матча для хозяев.
  • Описание гола
    12'
    ГОЛ!!! 1:0!!! Хоакин разыграл угловой с ближним, затем сам же и подал точно на Фекира, который с лету пробил точно по воротам. Хауме мяча коснулся, но не спас!
  • 10'
    "Валенсия" контролирует мяч на своей половине. Затем Васс забрасывает мяч в чужую штрафную, неточно.
  • 9'
    "Бетис" забросил на левый фланг, однако там до мяча не добрался Тельо. Чересчур сильная передача.
  • Замена
    8'
    Юнус Муса выходит вместо травмированного Корреа.
  • 7'
    Ненадолго вернулся Корреа и тут же опять упал на газон. В расстроенных чувствах футболист уходит с поля, будет замена. 
  • 6'
    Встал на ноги Корреа. Кажется, что сможет продолжить игру футболист.
  • Травма, повреждение
    5'
    Травма у Тьерри Корреа. Проблемы, похоже, с голеностопом.
  • 4'
    "Бетис" заполучил мяч, навес с правого фланга, мяч дошел до края левого, откуда последовала еще подача, после которой защита отбивается.
  • 3'
    Гайя получил передачу на левом фланге, но не стал продолжать атаку, а отдал пас назад.
  • 2'
    "Валенсия" попыталась начать острую атаку, однако пас получился неточным, и мяч был потерян. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бетис 2:2 Валенсия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Бетис 2:2 Валенсия

Исход игры
Бетис
69.3% (97)
Ничья
14.3% (20)
Валенсия
16.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (81)
Меньше
41.3% (57)
Обе команды забьют
Да
70.29% (97)
Нет
29.71% (41)
Популярный счёт
2:1 Бетис
41.4% (58)
1:0 Бетис
22.9% (32)
1:2 Валенсия
12.1% (17)
1:1 Ничья
11.4% (16)
2:0 Бетис
2.9% (4)
0:1 Валенсия
2.1% (3)
3:1 Бетис
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 