Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|7 (2)
|0.23
|2.
|Иглесиас Борха
|7 (3)
|0.23
|3.
|Тельо Кристиан
|5
|0.17
|4.
|Фекир Набиль
|3 (1)
|0.1
|5.
|Манди Аисса
|3
|0.1
|6.
|Санабрия Антонио
|3
|0.1
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.07
|8.
|Хуанми Мигель
|2
|0.07
|9.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.07
|10.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|11.
|Руибаль Айтор
|1
|0.03
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|13.
|Виктор Руис
|1
|0.03
|14.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|16.
|Морено Алекс
|0
|0
|17.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|7 (6)
|0.23
|2.
|Вальехо Ману
|5
|0.17
|3.
|Макси Гомес
|5
|0.17
|4.
|Васс Даниэль
|4 (1)
|0.13
|5.
|Гамейро Кевин
|3
|0.1
|6.
|Габриэль Паулиста
|3
|0.1
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.07
|8.
|Лато Тони
|1
|0.03
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|10.
|Санчес Алехандро
|1
|0.03
|11.
|Рачич Урош
|1
|0.03
|12.
|Муса Юнус
|1
|0.03
|13.
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
|15.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|16.
|Черышев Денис
|0
|0
|17.
|Олива Кристиан
|0
|0
|18.
|Корреа Тьерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гидо Родригес
|9
|0
|2.
|Эмерсон Жуниор
|7
|1
|3.
|Манди Аисса
|4
|2
|4.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|5.
|Акуоку Поль
|4
|1
|6.
|Виктор Руис
|5
|0
|7.
|Каналес Серхио
|4
|0
|8.
|Фекир Набиль
|4
|0
|9.
|Бартра Марк
|3
|0
|10.
|Морено Алекс
|3
|0
|11.
|Миранда Хуан
|3
|0
|12.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|13.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|14.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|15.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|16.
|Лаинес Диего
|2
|0
|17.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|18.
|Сидней
|1
|0
|19.
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|20.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|21.
|Хоакин Санчес
|1
|0
|22.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макси Гомес
|6
|1
|2.
|Васс Даниэль
|7
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|4.
|Гильямон Уго
|6
|0
|5.
|Гайя Хосе
|5
|0
|6.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|7.
|Солер Карлос
|5
|0
|8.
|Рачич Урош
|5
|0
|9.
|Джейсон
|3
|1
|10.
|Дьякаби Муктар
|3
|1
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|12.
|Черышев Денис
|3
|0
|13.
|Лато Тони
|2
|0
|14.
|Муса Юнус
|2
|0
|15.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|16.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|17.
|Хауме Доменек
|1
|0
|18.
|Вальехо Ману
|1
|0
|19.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|20.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|21.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|22.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|10% (4)
|12.5% (5)
|15% (6)
|10% (4)
|17.5% (7)
|35% (14)
|Валенсия
|8.57% (3)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|25.71% (9)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +12 =4 -4Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис
Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия
Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия
Последние игры между собой
Бетис: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Валенсия 1:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 2:0 Бетис Примера Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|52 - 20
|67
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|53 - 24
|66
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|44 - 24
|61
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|47 - 31
|47
|6.
|Бетис
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|40 - 43
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 33
|46
|8.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|9.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|10.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|41 - 48
|37
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|12.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 36
|34
|14.
|Валенсия
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 42
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 18
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|16.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Бетис - Валенсия
Исход игры
Бетис
55.3% (26)
Ничья
17% (8)
Валенсия
27.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
69.57% (32)
Нет
30.43% (14)
Популярный счёт
2:1 Бетис
25.5% (12)
1:0 Бетис
25.5% (12)
1:2 Валенсия
21.3% (10)
1:1 Ничья
12.8% (6)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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