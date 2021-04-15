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Бетис
 
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Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.23
2. Иглесиас Борха 7 (3) 0.23
3. Тельо Кристиан 5 0.17
4. Фекир Набиль 3 (1) 0.1
5. Манди Аисса 3 0.1
6. Санабрия Антонио 3 0.1
7. Хоакин Санчес 2 0.07
8. Хуанми Мигель 2 0.07
9. Карвалью Вилльям 2 0.07
10. Эмерсон Жуниор 1 0.03
11. Руибаль Айтор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Виктор Руис 1 0.03
14. Гидо Родригес 1 0.03
15. Морон Лоренцо 1 0.03
16. Морено Алекс 0 0
17. Лаинес Диего 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 7 (6) 0.23
2. Вальехо Ману 5 0.17
3. Макси Гомес 5 0.17
4. Васс Даниэль 4 (1) 0.13
5. Гамейро Кевин 3 0.1
6. Габриэль Паулиста 3 0.1
7. Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
8. Лато Тони 1 0.03
9. Дьякаби Муктар 1 0.03
10. Санчес Алехандро 1 0.03
11. Рачич Урош 1 0.03
12. Муса Юнус 1 0.03
13. Гильямон Уго 1 0.03
14. Гайя Хосе 0 0
15. Ли Кан Ин 0 0
16. Черышев Денис 0 0
17. Олива Кристиан 0 0
18. Корреа Тьерри 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Гидо Родригес 9 0
2. Эмерсон Жуниор 7 1
3. Манди Аисса 4 2
4. Карвалью Вилльям 5 1
5. Акуоку Поль 4 1
6. Виктор Руис 5 0
7. Каналес Серхио 4 0
8. Фекир Набиль 4 0
9. Бартра Марк 3 0
10. Морено Алекс 3 0
11. Миранда Хуан 3 0
12. Роблес Жоэль 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Иглесиас Борха 2 0
15. Руибаль Айтор 2 0
16. Лаинес Диего 2 0
17. Монтойя Мартин 0 1
18. Сидней 1 0
19. Гуардадо Андрес 1 0
20. Хуанми Мигель 1 0
21. Хоакин Санчес 1 0
22. Морон Лоренцо 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Макси Гомес 6 1
2. Васс Даниэль 7 0
3. Корреа Тьерри 5 1
4. Гильямон Уго 6 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Солер Карлос 5 0
8. Рачич Урош 5 0
9. Джейсон 3 1
10. Дьякаби Муктар 3 1
11. Гуэдеш Гонсалу 2 1
12. Черышев Денис 3 0
13. Лато Тони 2 0
14. Муса Юнус 2 0
15. Мангала Эльяким 1 0
16. Кондогбия Жоффрей 1 0
17. Хауме Доменек 1 0
18. Вальехо Ману 1 0
19. Санчес Алехандро 1 0
20. Ли Кан Ин 1 0
21. Эскьердо Висенте 1 0
22. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 10% (4) 12.5% (5) 15% (6) 10% (4) 17.5% (7) 35% (14)
 Валенсия 8.57% (3) 14.29% (5) 14.29% (5) 8.57% (3) 25.71% (9) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис
Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия
Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия

Последние игры между собой

Бетис: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Валенсия 0:2 Бетис Ла Лига Валенсия 2:1 Бетис Ла Лига Бетис 2:1 Валенсия Ла Лига Бетис 1:2 Валенсия Примера
Валенсия 1:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 2:0 Бетис Примера Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 30 20 7 3 52 - 20 67
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 30 19 4 7 44 - 24 61
5. Реал Сосьедад Заявка 30 12 11 7 47 - 31 47
6. Бетис Заявка 30 14 5 11 40 - 43 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
10. Сельта Заявка 30 9 10 11 41 - 48 37
11. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 10 12 25 - 36 34
14. Валенсия Заявка 30 8 10 12 37 - 42 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 15 8 3 4 22 - 18 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 15 8 3 4 21 - 15 27
5. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
15. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
16. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
19. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 9 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Бетис 56.5% (26)
    X 17.4% (8)
    Валенсия 26.1% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Валенсия
    1.92
    3.75
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бетис - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Валенсия

    Исход игры
    Бетис
    55.3% (26)
    Ничья
    17% (8)
    Валенсия
    27.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (32)
    Нет
    30.43% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    25.5% (12)
    1:0 Бетис
    25.5% (12)
    1:2 Валенсия
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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