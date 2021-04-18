Хетафе
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Реал Мадрид
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
10
Унал
Энес
32
Чуст
Виктор
10
Модрич
Лука
22
Иско
Аларкон
25
Родриго
24
Диас
Мариано
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
25 РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
-
39 Рамон ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.16
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.16
|3.
|Кукурелья Марк
|3
|0.1
|4.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.1
|5.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.06
|6.
|Унал Энес
|1
|0.03
|7.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|8.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|9.
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|10.
|Ньом Аллан
|0
|0
|11.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|19
|0.61
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.16
|3.
|Асенсио Марко
|4
|0.13
|4.
|Кроос Тони
|3
|0.1
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.1
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.1
|7.
|Вальверде Федерико
|3
|0.1
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|9.
|Азар Эден
|2
|0.06
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.06
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.06
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|13.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|14.
|Родриго
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|17.
|Иско Аларкон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Мата Хайме
|10
|1
|3.
|Ньом Аллан
|9
|1
|4.
|Дьене Даконам
|7
|2
|5.
|Арамбарри Мауро
|9
|0
|6.
|Кабако Эрик
|8
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|7
|0
|8.
|Шакла Софьян
|5
|0
|9.
|Оливера Матиас
|5
|0
|10.
|Тимор Давид
|4
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|12.
|Чема Родригес
|2
|1
|13.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|14.
|Унал Энес
|3
|0
|15.
|Максимович Неманья
|3
|0
|16.
|Анхель Луис
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Сория Давид
|1
|0
|19.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|20.
|Миранда Хосете
|1
|0
|21.
|Аленья Карлес
|1
|0
|22.
|Кубо Такефуса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|9
|1
|2.
|Кроос Тони
|6
|0
|3.
|Начо Игнасио
|5
|0
|4.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|5.
|Милитао Эдер
|2
|1
|6.
|Рамос Серхио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|3
|0
|8.
|Васкес Лукас
|3
|0
|9.
|Менди Ферлан
|3
|0
|10.
|Бензема Карим
|2
|0
|11.
|Марсело Виера
|2
|0
|12.
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|14.
|Асенсио Марко
|1
|0
|15.
|Аррибас Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Реал Мадрид
|22% (11)
|12% (6)
|14% (7)
|10% (5)
|16% (8)
|26% (13)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М
Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар
Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 18
Реал Мадрид: победы: 18, ничьи: 1, поражения: 1
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|31
|20
|7
|4
|53 - 24
|67
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|46 - 25
|64
|5.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|31
|12
|13
|6
|45 - 34
|49
|6.
|Бетис
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|42 - 45
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|9.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|10.
|Леванте
|1:2 Заявка
|31
|9
|11
|11
|38 - 41
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|27 - 36
|37
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|13.
|Кадис
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|27 - 45
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|39 - 44
|35
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|25 - 47
|27
|17.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|27 - 48
|26
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Леванте
|1:2 Заявка
|16
|5
|7
|4
|22 - 21
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|13.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|14.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|15.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|16
|9
|6
|1
|26 - 14
|33
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 16
|30
|5.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 17
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|1:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 26
|11
|18.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Хетафе
3.3% (5)
Ничья
5.3% (8)
Реал Мадрид
91.4% (139)
Тотал 2.5
Больше
43.92% (65)
Меньше
56.08% (83)
Обе команды забьют
Да
44.59% (66)
Нет
55.41% (82)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
30.9% (47)
1:2 Реал Мадрид
27.6% (42)
0:1 Реал Мадрид
17.8% (27)
1:3 Реал Мадрид
11.2% (17)
1:1 Ничья
3.3% (5)
0:3 Реал Мадрид
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:0 Хетафе
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!