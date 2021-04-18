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  4. Ла Лига
Хетафе
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Реал Мадрид
0' 46'
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
24
Тимор
Давид
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
10
Унал
Энес
1
Куртуа
Тибо
19
Одриосола
Альваро
3
Милитао
Эдер
32
Чуст
Виктор
12
Марсело
Виера
10
Модрич
Лука
22
Иско
Аларкон
25
Родриго
11
Асенсио
Марко
20
Винисиус
Жуниор
24
Диас
Мариано
Хетафе
4-4-2
Реал Мадрид
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.16
2. Анхель Луис 5 (1) 0.16
3. Кукурелья Марк 3 0.1
4. Арамбарри Мауро 3 0.1
5. Эрнандес Хуан 2 0.06
6. Унал Энес 1 0.03
7. Аленья Карлес 1 0.03
8. Дамиан Суарес 1 0.03
9. Максимович Неманья 1 0.03
10. Ньом Аллан 0 0
11. Портильо Франсиско 0 0
12. Кубо Такефуса 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 19 0.61
2. Каземиро Карлос 5 0.16
3. Асенсио Марко 4 0.13
4. Кроос Тони 3 0.1
5. Модрич Лука 3 0.1
6. Винисиус Жуниор 3 0.1
7. Вальверде Федерико 3 0.1
8. Васкес Лукас 2 0.06
9. Азар Эден 2 0.06
10. Варан Рафаэль 2 0.06
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.06
12. Менди Ферлан 1 0.03
13. Диас Мариано 1 0.03
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Мата Хайме 10 1
3. Ньом Аллан 9 1
4. Дьене Даконам 7 2
5. Арамбарри Мауро 9 0
6. Кабако Эрик 8 0
7. Кукурелья Марк 7 0
8. Шакла Софьян 5 0
9. Оливера Матиас 5 0
10. Тимор Давид 4 0
11. Эрнандес Хуан 4 0
12. Чема Родригес 2 1
13. Этчейта Хавьер 3 0
14. Унал Энес 3 0
15. Максимович Неманья 3 0
16. Анхель Луис 3 0
17. Яньес Рубен 2 0
18. Сория Давид 1 0
19. Портильо Франсиско 1 0
20. Миранда Хосете 1 0
21. Аленья Карлес 1 0
22. Кубо Такефуса 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 9 1
2. Кроос Тони 6 0
3. Начо Игнасио 5 0
4. Карвахаль Даниэль 5 0
5. Милитао Эдер 2 1
6. Рамос Серхио 3 0
7. Модрич Лука 3 0
8. Васкес Лукас 3 0
9. Менди Ферлан 3 0
10. Бензема Карим 2 0
11. Марсело Виера 2 0
12. Винисиус Жуниор 2 0
13. Варан Рафаэль 1 0
14. Асенсио Марко 1 0
15. Аррибас Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 13.64% (3) 4.55% (1) 27.27% (6) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Реал Мадрид 22% (11) 12% (6) 14% (7) 10% (5) 16% (8) 26% (13)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М
Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар
Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 18
Реал Мадрид: победы: 18, ничьи: 1, поражения: 1
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Ла Лига Реал Мадрид 6:0 Хетафе Товарищеские матчи Реал Мадрид 1:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:3 Реал Мадрид Ла Лига
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 31 20 7 4 53 - 24 67
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 31 20 4 7 46 - 25 64
5. Вильярреал 2:1 Заявка 31 12 13 6 45 - 34 49
6. Бетис Заявка 31 14 6 11 42 - 45 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
10. Леванте 1:2 Заявка 31 9 11 11 38 - 41 38
11. Осасуна Заявка 31 9 10 12 27 - 36 37
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия Заявка 31 8 11 12 39 - 44 35
15. Хетафе 0:0 Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 31 6 9 16 25 - 47 27
17. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал 2:1 Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте 1:2 Заявка 16 5 7 4 22 - 21 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе 0:0 Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
14. Осасуна Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
15. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
16. Алавес Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
17. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 16 9 6 1 26 - 14 33
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 16 9 3 4 23 - 16 30
5. Вильярреал 2:1 Заявка 16 6 7 3 24 - 17 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте 1:2 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 16 2 5 9 15 - 26 11
18. Хетафе 0:0 Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • 49'
    У Унала по центру не прошёл заброс на ход Мате, которого опередил Милитао.
  • 48'
    Куртуа поймал мяч после навеса Кукурельи слева.
  • 47'
    Сория рванул на фланг к линии штрафной площади и смог кулаком выбить мяч в аут, опередил Винисиуса.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Хетафе!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Хетафе" - "Реал" (Мадрид) - 0:0.
  • 45'
    Арамбарри справа получил мяч и проскочил мимо выскочившего навстречу Куртуа, но надёжно сыграл Милитао.
  • Опасный момент
    45'
    Аленья справа с четырнадцати метров пробило выше ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Санчесом в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Неудачно разыграли гости угловой удар и были вынуждены отойти с мячом к центральной линии поля.
  • 44'
    Удар Винисиуса слева от угла штрафной площади заблокировал Максимович.
  • 43'
    Мата справа навесил на Унала, который не смог сделать удачную скидку на Максимовича.
  • 42'
    Куртуа на выходе спокойно забрал мяч в руки после длинного заброса вперёд от Аленья.
  • Опасный момент
    41'
    Одриосола справа навесил на Винисиуса, который головой пробил в левый угол. Сория в отличном прыжке забрал мяч в руки.
  • 40'
    Удар Кукурельи с линии штрафной площади заблокировал Иско.
  • 38'
    Одриосола на правом фланге не смог переиграть соперника.
  • Фол, нарушение
    37'
    Родриго у чужой штрафной площади ударил по ноге Тимора.
  • Фол, нарушение
    36'
    Унал в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Марсело.
  • 34'
    Марсело она фланге сыграл неаккуратно и упустил мяч за боковую линию поля.
  • 33'
    "Реал" комбинирует у центрального круга без продвижения вперёд.
  • Фол, нарушение
    32'
    Милитао на фланге подтолкнул в спину Кукурелью.
  • 30'
    Максимович слева слишком сильно навесил на дальнюю штангу.
  • Угловой
    29'
    Модрич исполнил угловой удар. Хозяева выбили мяч на чужую половину поля.
  • Опасный момент
    28'
    Марсело слева навесил в центр штрафной площади. Сория неудачно сыграл на выходе, и Диас головой пробил по воротам. Дьене с Тимором на линии сумели сыграть на вынос.
  • 26'
    "Хетафе" уверенно держит мяч на чужой половине поля. Первая половина тайма проходит с небольшим территориальным преимуществом хозяев.
  • 25'
    Прострел Ньома справа к воротам перехватил Марсело.
  • Штанга
    24'
    Максимович слева навесил на Мату, который головой направил мяч в дальнюю штангу.
  • 23'
    Кукурелья на левом фланге не смог прокинуть мяч мимо Милитао.
  • 22'
    Винисиус слева дошёл до угла штрафной площади и сделал пас в ноги сопернику.
  • 20'
    Марсело не смог исполнить точно заброс на  левый фланг на ход Асенсио.
  • 19'
    Одриосола справа прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где Винисиус вверху не смог переиграть Ньома.
  • 18'
    Мата показывает, что играл плечом у центрального круга, но арбитр усмотрел влияние руки в этом действии.
  • 17'
    Тимор слишком сильно низом отправил мяч вперёд. остановить сферу никто не смог.
  • Угловой
    16'
    Куртуа забрал мяч после навеса Аленья от углового флага.
  • Угловой
    15'
    Милитао головой пробил неудачно после навеса от углового флага.
  • 14'
    Удар Диаса с пятнадцати метров заблокировали соперники.
  • 13'
    Активно команды провели стартовый отрезок матча. Несколько опасных моментов и отменённый гол уложились в дебютные минуты.
  • Опасный момент
    12'
    Кукурелья слева покатил мяч в цент на Арамбарри, который с четырнадцати метров низом пробил немного левее ворот.
  • Офсайд
    11'
    Диас справа убежал к чужим воротам, переиграл Сорию и покатил мяч в пустые ворота. Но гол отменён из-за офсайда у нападающего "Реала".
  • Угловой
    10'
    Ещё один угловой удар исполнили хозяева. Мяч защитниками "Реала" выбит.
  • Опасный момент
    9'
    После подачи Аленья справа со штрафного Оливера бедром переправлял мяч в ворота, но Куртуа среагировал и отбил сферу в прыжке в сторону.
  • Угловой
    8'
    Арамбарри исполнил первый угловой удар в матче. Гости выбили мяч на противоположный фланг.
  • Фол, нарушение
    7'
    Марсело на фланге на чужой половине поля при приёме мяча подыграл рукой.
  • Опасный момент
    6'
    Мату партнёры вывели по центру к воротам, но Милитао в броске смог выбить мяч у Хайме.
  • 6'
    Мата активно сыграл на правом фланге, но Милитао пошёл до конца им получил по ногам от Хайме.
  • Фол, нарушение
    5'
    Аленья в центре поля ударил по ногам Марсело.
  • Фол, нарушение
    4'
    Модрич в центре поля сбил Мату.
  • 3'
    Куртуа забрал мяч в руки после навеса с правого фланга. "Хетафе" активно начал встречу с комбинаций на чужой полови не поля.
  • 2'
    "Хетафе" играет в синей форме, "Реал" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Колизеум Альфонсо Перес"!
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хетафе 0:0 Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Хетафе
3.3% (5)
Ничья
5.3% (8)
Реал Мадрид
91.4% (139)
Тотал 2.5
Больше
43.92% (65)
Меньше
56.08% (83)
Обе команды забьют
Да
44.59% (66)
Нет
55.41% (82)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
30.9% (47)
1:2 Реал Мадрид
27.6% (42)
0:1 Реал Мадрид
17.8% (27)
1:3 Реал Мадрид
11.2% (17)
1:1 Ничья
3.3% (5)
0:3 Реал Мадрид
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:0 Хетафе
1.3% (2)
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