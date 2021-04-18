Второй тайм в Хетафе!

Сория рванул на фланг к линии штрафной площади и смог кулаком выбить мяч в аут, опередил Винисиуса.

У Унала по центру не прошёл заброс на ход Мате, которого опередил Милитао.

45' Арамбарри справа получил мяч и проскочил мимо выскочившего навстречу Куртуа, но надёжно сыграл Милитао.

45' Аленья справа с четырнадцати метров пробило выше ворот.

45' 2 минуты добавил Санчесом в первом тайме.

45' Неудачно разыграли гости угловой удар и были вынуждены отойти с мячом к центральной линии поля.

44' Удар Винисиуса слева от угла штрафной площади заблокировал Максимович.

43' Мата справа навесил на Унала, который не смог сделать удачную скидку на Максимовича.

42' Куртуа на выходе спокойно забрал мяч в руки после длинного заброса вперёд от Аленья.

41' Одриосола справа навесил на Винисиуса, который головой пробил в левый угол. Сория в отличном прыжке забрал мяч в руки.

40' Удар Кукурельи с линии штрафной площади заблокировал Иско.

38' Одриосола на правом фланге не смог переиграть соперника.

37' Родриго у чужой штрафной площади ударил по ноге Тимора.

36' Унал в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Марсело.

34' Марсело она фланге сыграл неаккуратно и упустил мяч за боковую линию поля.

33' "Реал" комбинирует у центрального круга без продвижения вперёд.

32' Милитао на фланге подтолкнул в спину Кукурелью.

30' Максимович слева слишком сильно навесил на дальнюю штангу.

29' Модрич исполнил угловой удар. Хозяева выбили мяч на чужую половину поля.

28' Марсело слева навесил в центр штрафной площади. Сория неудачно сыграл на выходе, и Диас головой пробил по воротам. Дьене с Тимором на линии сумели сыграть на вынос.

26' "Хетафе" уверенно держит мяч на чужой половине поля. Первая половина тайма проходит с небольшим территориальным преимуществом хозяев.

25' Прострел Ньома справа к воротам перехватил Марсело.

24' Максимович слева навесил на Мату, который головой направил мяч в дальнюю штангу.

23' Кукурелья на левом фланге не смог прокинуть мяч мимо Милитао.

22' Винисиус слева дошёл до угла штрафной площади и сделал пас в ноги сопернику.

20' Марсело не смог исполнить точно заброс на левый фланг на ход Асенсио.

19' Одриосола справа прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где Винисиус вверху не смог переиграть Ньома.

18' Мата показывает, что играл плечом у центрального круга, но арбитр усмотрел влияние руки в этом действии.

17' Тимор слишком сильно низом отправил мяч вперёд. остановить сферу никто не смог.

16' Куртуа забрал мяч после навеса Аленья от углового флага.

15' Милитао головой пробил неудачно после навеса от углового флага.

14' Удар Диаса с пятнадцати метров заблокировали соперники.

13' Активно команды провели стартовый отрезок матча. Несколько опасных моментов и отменённый гол уложились в дебютные минуты.

12' Кукурелья слева покатил мяч в цент на Арамбарри, который с четырнадцати метров низом пробил немного левее ворот.

11' Диас справа убежал к чужим воротам, переиграл Сорию и покатил мяч в пустые ворота. Но гол отменён из-за офсайда у нападающего "Реала".

10' Ещё один угловой удар исполнили хозяева. Мяч защитниками "Реала" выбит.

9' После подачи Аленья справа со штрафного Оливера бедром переправлял мяч в ворота, но Куртуа среагировал и отбил сферу в прыжке в сторону.

8' Арамбарри исполнил первый угловой удар в матче. Гости выбили мяч на противоположный фланг.

7' Марсело на фланге на чужой половине поля при приёме мяча подыграл рукой.

6' Мату партнёры вывели по центру к воротам, но Милитао в броске смог выбить мяч у Хайме.

6' Мата активно сыграл на правом фланге, но Милитао пошёл до конца им получил по ногам от Хайме.

5' Аленья в центре поля ударил по ногам Марсело.

4' Модрич в центре поля сбил Мату.

3' Куртуа забрал мяч в руки после навеса с правого фланга. "Хетафе" активно начал встречу с комбинаций на чужой полови не поля.

2' "Хетафе" играет в синей форме, "Реал" - в белой.