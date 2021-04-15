Хетафе
Позже
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.17
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.17
|3.
|Кукурелья Марк
|3
|0.1
|4.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.1
|5.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.07
|6.
|Унал Энес
|1
|0.03
|7.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|8.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|9.
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|10.
|Ньом Аллан
|0
|0
|11.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|19
|0.63
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.17
|3.
|Асенсио Марко
|4
|0.13
|4.
|Кроос Тони
|3
|0.1
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.1
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.1
|7.
|Вальверде Федерико
|3
|0.1
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0.07
|9.
|Азар Эден
|2
|0.07
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.07
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.07
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|13.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|14.
|Родриго
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|17.
|Иско Аларкон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Мата Хайме
|10
|1
|3.
|Ньом Аллан
|9
|1
|4.
|Дьене Даконам
|7
|2
|5.
|Арамбарри Мауро
|9
|0
|6.
|Кабако Эрик
|8
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|7
|0
|8.
|Шакла Софьян
|5
|0
|9.
|Оливера Матиас
|5
|0
|10.
|Тимор Давид
|4
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|12.
|Чема Родригес
|2
|1
|13.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|14.
|Унал Энес
|3
|0
|15.
|Максимович Неманья
|3
|0
|16.
|Анхель Луис
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Сория Давид
|1
|0
|19.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|20.
|Josete Miranda
|1
|0
|21.
|Аленья Карлес
|1
|0
|22.
|Кубо Такефуса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|9
|1
|2.
|Кроос Тони
|6
|0
|3.
|Начо Игнасио
|5
|0
|4.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|5.
|Милитао Эдер
|2
|1
|6.
|Рамос Серхио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|3
|0
|8.
|Васкес Лукас
|3
|0
|9.
|Менди Ферлан
|3
|0
|10.
|Бензема Карим
|2
|0
|11.
|Марсело Виера
|2
|0
|12.
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|14.
|Асенсио Марко
|1
|0
|15.
|Аррибас Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Реал Мадрид
|22% (11)
|12% (6)
|14% (7)
|10% (5)
|16% (8)
|26% (13)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М
Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар
Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 18
Реал Мадрид: победы: 18, ничьи: 1, поражения: 1
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|52 - 20
|67
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|53 - 24
|66
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|44 - 24
|61
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|47 - 31
|47
|6.
|Бетис
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|40 - 43
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 33
|46
|8.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|9.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|10.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|41 - 48
|37
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|12.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 36
|34
|14.
|Валенсия
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 42
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 18
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|16.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
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Прогнозы на матч Хетафе - Реал Мадрид
Исход игры
Хетафе
9.6% (5)
Ничья
9.6% (5)
Реал Мадрид
80.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
42% (21)
Меньше
58% (29)
Обе команды забьют
Да
46% (23)
Нет
54% (27)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
30.8% (16)
1:2 Реал Мадрид
23.1% (12)
0:1 Реал Мадрид
11.5% (6)
1:3 Реал Мадрид
9.6% (5)
1:1 Ничья
7.7% (4)
1:0 Хетафе
5.8% (3)
0:3 Реал Мадрид
3.8% (2)
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