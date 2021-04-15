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Хетафе
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.17
2. Анхель Луис 5 (1) 0.17
3. Кукурелья Марк 3 0.1
4. Арамбарри Мауро 3 0.1
5. Эрнандес Хуан 2 0.07
6. Унал Энес 1 0.03
7. Аленья Карлес 1 0.03
8. Дамиан Суарес 1 0.03
9. Максимович Неманья 1 0.03
10. Ньом Аллан 0 0
11. Портильо Франсиско 0 0
12. Кубо Такефуса 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 19 0.63
2. Каземиро Карлос 5 0.17
3. Асенсио Марко 4 0.13
4. Кроос Тони 3 0.1
5. Модрич Лука 3 0.1
6. Винисиус Жуниор 3 0.1
7. Вальверде Федерико 3 0.1
8. Васкес Лукас 2 0.07
9. Азар Эден 2 0.07
10. Варан Рафаэль 2 0.07
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.07
12. Менди Ферлан 1 0.03
13. Диас Мариано 1 0.03
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Мата Хайме 10 1
3. Ньом Аллан 9 1
4. Дьене Даконам 7 2
5. Арамбарри Мауро 9 0
6. Кабако Эрик 8 0
7. Кукурелья Марк 7 0
8. Шакла Софьян 5 0
9. Оливера Матиас 5 0
10. Тимор Давид 4 0
11. Эрнандес Хуан 4 0
12. Чема Родригес 2 1
13. Этчейта Хавьер 3 0
14. Унал Энес 3 0
15. Максимович Неманья 3 0
16. Анхель Луис 3 0
17. Яньес Рубен 2 0
18. Сория Давид 1 0
19. Портильо Франсиско 1 0
20. Josete Miranda 1 0
21. Аленья Карлес 1 0
22. Кубо Такефуса 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 9 1
2. Кроос Тони 6 0
3. Начо Игнасио 5 0
4. Карвахаль Даниэль 5 0
5. Милитао Эдер 2 1
6. Рамос Серхио 3 0
7. Модрич Лука 3 0
8. Васкес Лукас 3 0
9. Менди Ферлан 3 0
10. Бензема Карим 2 0
11. Марсело Виера 2 0
12. Винисиус Жуниор 2 0
13. Варан Рафаэль 1 0
14. Асенсио Марко 1 0
15. Аррибас Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 13.64% (3) 4.55% (1) 27.27% (6) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Реал Мадрид 22% (11) 12% (6) 14% (7) 10% (5) 16% (8) 26% (13)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М
Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар
Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 18
Реал Мадрид: победы: 18, ничьи: 1, поражения: 1
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Ла Лига Реал Мадрид 6:0 Хетафе Товарищеские матчи Реал Мадрид 1:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:3 Реал Мадрид Ла Лига
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 30 20 7 3 52 - 20 67
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 30 19 4 7 44 - 24 61
5. Реал Сосьедад Заявка 30 12 11 7 47 - 31 47
6. Бетис Заявка 30 14 5 11 40 - 43 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
10. Сельта Заявка 30 9 10 11 41 - 48 37
11. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 10 12 25 - 36 34
14. Валенсия Заявка 30 8 10 12 37 - 42 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 15 8 3 4 22 - 18 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 15 8 3 4 21 - 15 27
5. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
15. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
16. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
19. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 12 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Хетафе 9.8% (5)
    X 9.8% (5)
    Реал Мадрид 80.4% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Реал Мадрид
    6.70
    3.88
    1.68
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Хетафе - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Хетафе - Реал Мадрид

    Исход игры
    Хетафе
    9.6% (5)
    Ничья
    9.6% (5)
    Реал Мадрид
    80.8% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    46% (23)
    Нет
    54% (27)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    30.8% (16)
    1:2 Реал Мадрид
    23.1% (12)
    0:1 Реал Мадрид
    11.5% (6)
    1:3 Реал Мадрид
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    1:0 Хетафе
    5.8% (3)
    0:3 Реал Мадрид
    3.8% (2)
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