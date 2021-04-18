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Леванте
1:5
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Постиго Серхио
0:2
13' Гол
Морено Херард
1:2
21' Гол
Малса Микаэль
1:3
63' Гол
Чуквезе Саму
64' Желтая карточка
Коклен Франсис
68' Желтая карточка
Рохер Марти
1:4
72' Гол в свои ворота
Везу Рубен
1:5
75' Гол
Чуквезе Саму
85' Желтая карточка
Клерк Карлос
90'+3
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
10
Барди
Энис
12
Малса
Микаэль
16
Рочина
Рубен
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
8
Фойт
Хуан
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
19
Коклен
Франсис
5
Парехо
Даниэль
23
Гомес
Мойсес
9
Бакка
Карлос
7
Морено
Херард
Леванте
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Постиго Серхио
13'
0:2
Морено Херард
(Парехо Даниэль)
21'
Малса Микаэль
1:2
46'
 
Алькасер Пако
Бакка Карлос
63'
1:3
Чуквезе Саму
(Алькасер Пако)
64'
 
Коклен Франсис
68'
Рохер Марти
 
71'
Гомес Даниэль
Рочина Рубен
 
71'
Мелеро Гонсало
Дуарте Оскар
 
71'
Везу Рубен
Коке Хорхе II
 
72'
1:4
Везу Рубен
73'
 
Капу Этьен
Коклен Франсис
73'
 
Тригерос Мануэль
Морено Херард
75'
1:5
Чуквезе Саму
(Парехо Даниэль)
78'
Сон
Де Фрутос Хорхе
 
79'
Дукуре Шейк III
Малса Микаэль
 
81'
 
Пенья Рубен
Парехо Даниэль
81'
 
Пино Йереми
Чуквезе Саму
85'
Клерк Карлос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 11 0.35
2. Рохер Марти 11 (2) 0.35
3. Де Фрутос Хорхе 4 0.13
4. Мелеро Гонсало 4 0.13
5. Гомес Даниэль 2 0.06
6. Барди Энис 1 0.03
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.03
8. Дуарте Оскар 1 0.03
9. Везу Рубен 1 0.03
10. Леон Серхио 1 0.03
11. Малса Микаэль 1 0.03
12. Клерк Карлос 0 0
13. Радоя Неманья 0 0
14. Мирамон Хорхе 0 0
15. Рочина Рубен 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 20 (9) 0.65
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.16
3. Парехо Даниэль 3 0.1
4. Чуквезе Саму 3 0.1
5. Ниньо Фер 3 0.1
6. Гомес Мойсес 3 (1) 0.1
7. Бакка Карлос 2 0.06
8. Торрес Пау II 2 0.06
9. Тригерос Мануэль 1 0.03
10. Педраса Альфонсо 1 0.03
11. Пино Йереми 1 0.03
12. Пенья Рубен 1 0.03
13. Марио Гаспар 0 0
14. Коста Хауме 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 6 0
2. Клерк Карлос 5 0
3. Робер Пьер 3 1
4. Рочина Рубен 4 0
5. Вукчевич Никола 4 0
6. Малса Микаэль 4 0
7. Постиго Серхио 3 0
8. Гомес Даниэль 3 0
9. Сон 3 0
10. Рохер Марти 3 0
11. Дуарте Оскар 2 0
12. Моралес Луис 2 0
13. Антонио Гарсия 2 0
14. Мелеро Гонсало 2 0
15. Барди Энис 2 0
16. Де Фрутос Хорхе 2 0
17. Кампанья Хосе 1 0
18. Коке Хорхе II 1 0
19. Радоя Неманья 1 0
20. Мирамон Хорхе 1 0
21. Карденас Дани 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 7 0
2. Альбиоль Рауль 6 0
3. Фойт Хуан 6 0
4. Капу Этьен 4 1
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Иборра Висенте 4 0
7. Парехо Даниэль 4 0
8. Коклен Франсис 4 0
9. Марио Гаспар 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Пино Йереми 3 0
12. Кубо Такефуса 1 1
13. Асенхо Серхио 1 0
14. Бакка Карлос 1 0
15. Коста Хауме 1 0
16. Гомес Мойсес 1 0
17. Пенья Рубен 1 0
18. Ниньо Фер 1 0
19. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 15.79% (6) 23.68% (9) 15.79% (6) 13.16% (5) 10.53% (4) 21.05% (8)
 Вильярреал 28.89% (13) 20% (9) 13.33% (6) 4.44% (2) 26.67% (12) 6.67% (3)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал
Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Вильярреал: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Леванте 1:0 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 2:1 Леванте Ла Лига Вильярреал 1:2 Леванте Товарищеские матчи Вильярреал 2:1 Леванте Ла Лига
Вильярреал 1:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Леванте Примера Вильярреал 2:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Леванте Товарищеские матчи Вильярреал 3:0 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Леванте 0:2 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леванте Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 7 4 53 - 24 67
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 31 20 4 7 46 - 25 64
5. Вильярреал Заявка 31 12 13 6 48 - 34 49
6. Бетис Заявка 31 14 6 11 42 - 45 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
10. Леванте Заявка 31 9 11 11 38 - 44 38
11. Осасуна Заявка 31 9 10 12 27 - 36 37
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия Заявка 31 8 11 12 39 - 44 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 31 6 9 16 25 - 47 27
17. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте Заявка 16 5 7 4 22 - 24 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
14. Осасуна Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
15. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
16. Алавес Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
17. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 9 6 1 26 - 14 33
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 16 9 3 4 23 - 16 30
5. Вильярреал Заявка 16 6 7 3 27 - 17 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 16 2 5 9 15 - 26 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Леванте 4.9% (7)
X 29.4% (42)
Вильярреал 65.7% (94)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Леванте 1:5 Вильярреал

Исход игры
Леванте
4.9% (7)
Ничья
29.4% (42)
Вильярреал
65.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
79.43% (112)
Нет
20.57% (29)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
41.3% (59)
1:1 Ничья
26.6% (38)
0:1 Вильярреал
16.1% (23)
2:1 Леванте
4.2% (6)
0:2 Вильярреал
2.8% (4)
1:3 Вильярреал
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:3 Вильярреал
1.4% (2)
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