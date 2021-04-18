Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Вильярреал играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Вильярреал

44' Рохер Марти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Коклен Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' О, нет. Из многообещающей позиции Рочина Рубен из команды Леванте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

40' Чуквезе Саму предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Рочина Рубен из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

38' Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали

37' Коклен Франсис из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Клерк Карлос из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

30' Удар от ворот произведет Вильярреал

30' Рохер Марти из команды Леванте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

30' О, нет. Из многообещающей позиции Моралес Луис из команды Леванте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

29' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Бакка Карлос из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Асенхо Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Хорошую попытку сделал Чуквезе Саму . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

23' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Г О О О О Л - Малса Микаэль забивает!

20' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Вильярреал

19' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Бакка Карлос из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!

13' Парехо Даниэль разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Постиго Серхио из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Г О О О О Л - Постиго Серхио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

8' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

3' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вильярреал начинает с центра поля