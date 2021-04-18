Леванте
1:5
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Вильярреал
0:1
9' Гол в свои воротаПостиго Серхио
0:2
13' ГолМорено Херард
1:2
21' ГолМалса Микаэль
1:3
63' ГолЧуквезе Саму
64' Желтая карточкаКоклен Франсис
68' Желтая карточкаРохер Марти
1:4
72' Гол в свои воротаВезу Рубен
1:5
75' ГолЧуквезе Саму
85' Желтая карточкаКлерк Карлос
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Коста ХаумеПолузащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
0:1
13'
0:2
21'
1:2
63'
1:3
64'
68'
72'
1:4
75'
1:5
78'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|11
|0.35
|2.
|Рохер Марти
|11 (2)
|0.35
|3.
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.13
|4.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.13
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.06
|6.
|Барди Энис
|1
|0.03
|7.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.03
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0.03
|9.
|Везу Рубен
|1
|0.03
|10.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|12.
|Клерк Карлос
|0
|0
|13.
|Радоя Неманья
|0
|0
|14.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|15.
|Рочина Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|20 (9)
|0.65
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.16
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.1
|4.
|Чуквезе Саму
|3
|0.1
|5.
|Ниньо Фер
|3
|0.1
|6.
|Гомес Мойсес
|3 (1)
|0.1
|7.
|Бакка Карлос
|2
|0.06
|8.
|Торрес Пау II
|2
|0.06
|9.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.03
|10.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|11.
|Пино Йереми
|1
|0.03
|12.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|13.
|Марио Гаспар
|0
|0
|14.
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|6
|0
|2.
|Клерк Карлос
|5
|0
|3.
|Робер Пьер
|3
|1
|4.
|Рочина Рубен
|4
|0
|5.
|Вукчевич Никола
|4
|0
|6.
|Малса Микаэль
|4
|0
|7.
|Постиго Серхио
|3
|0
|8.
|Гомес Даниэль
|3
|0
|9.
|Сон
|3
|0
|10.
|Рохер Марти
|3
|0
|11.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|12.
|Моралес Луис
|2
|0
|13.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|14.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|15.
|Барди Энис
|2
|0
|16.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|17.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|18.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|19.
|Радоя Неманья
|1
|0
|20.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|21.
|Карденас Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|7
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|3.
|Фойт Хуан
|6
|0
|4.
|Капу Этьен
|4
|1
|5.
|Тригерос Мануэль
|5
|0
|6.
|Иборра Висенте
|4
|0
|7.
|Парехо Даниэль
|4
|0
|8.
|Коклен Франсис
|4
|0
|9.
|Марио Гаспар
|3
|0
|10.
|Морено Херард
|3
|0
|11.
|Пино Йереми
|3
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|13.
|Асенхо Серхио
|1
|0
|14.
|Бакка Карлос
|1
|0
|15.
|Коста Хауме
|1
|0
|16.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|17.
|Пенья Рубен
|1
|0
|18.
|Ниньо Фер
|1
|0
|19.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|Вильярреал
|28.89% (13)
|20% (9)
|13.33% (6)
|4.44% (2)
|26.67% (12)
|6.67% (3)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал
Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Вильярреал: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Вильярреал 1:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Леванте Примера Вильярреал 2:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Леванте Товарищеские матчи Вильярреал 3:0 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Леванте 0:2 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леванте Международные матчи (клубы)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|53 - 24
|67
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|46 - 25
|64
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|48 - 34
|49
|6.
|Бетис
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|42 - 45
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|9.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|10.
|Леванте
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|38 - 44
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|27 - 36
|37
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|13.
|Кадис
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|27 - 45
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|39 - 44
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|25 - 47
|27
|17.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|27 - 48
|26
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|22 - 24
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|14.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|15.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|26 - 14
|33
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 16
|30
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 17
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 26
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Леванте 1:5 Вильярреал
Исход игры
Леванте
4.9% (7)
Ничья
29.4% (42)
Вильярреал
65.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
79.43% (112)
Нет
20.57% (29)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
41.3% (59)
1:1 Ничья
26.6% (38)
0:1 Вильярреал
16.1% (23)
2:1 Леванте
4.2% (6)
0:2 Вильярреал
2.8% (4)
1:3 Вильярреал
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:3 Вильярреал
1.4% (2)
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