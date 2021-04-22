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Атлетико М
 
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Стадион:
Уэска
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
2
Хименес
Хосе
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
21
Карраско
Янник
16
Эррера
Эктор
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
10
Корреа
Анхель
14
Льоренте
Маркос
1
Фернандес
Альваро
III
4
Инсуа
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
17
Рико
Микель
2
Думбия
Идрисса
5
Москера
Педро
23
Эскриче
Дани
10
Гомес
Серхио
9
Мир
Рафа
12
Окадзаки
Синджи
Атлетико М
4-4-2
Уэска
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.61
2. Льоренте Маркос 11 0.35
3. Фелиш Жоау 7 (1) 0.23
4. Корреа Анхель 6 0.19
5. Карраско Янник 4 0.13
6. Ньигес Сауль 2 0.06
7. Коста Диего 2 (1) 0.06
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Эрмосо Марио 1 0.03
11. Торрейра Лукас 1 0.03
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Санчес Мануэль 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 12 (2) 0.39
2. Рамирес Сандро 4 0.13
3. Феррейро Давид 2 0.06
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.06
5. Сиовас Димитрис 2 0.06
6. Маффео Пабло 1 0.03
7. Рико Микель 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 7 0
4. Фелипе Аугусто IV 6 0
5. Суарес Луис 5 0
6. Карраско Янник 5 0
7. Льоренте Маркос 5 0
8. Фелиш Жоау 5 0
9. Кондогбия Жоффрей 4 0
10. Хименес Хосе 4 0
11. Эрмосо Марио 4 0
12. Лемар Тома 3 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Лоди Ренан 2 0
17. Коста Диего 1 0
18. Парти Томас 1 0
19. Торрейра Лукас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 4 1
3. Онтиверос Хавьер 5 0
4. Сиовас Димитрис 4 0
5. Маффео Пабло 4 0
6. Сеоане Хайме 4 0
7. Галан Хави 4 0
8. Думбия Идрисса 4 0
9. Эскриче Дани 4 0
10. Лопес Педро 2 0
11. Сильва Гастон 2 0
12. Феррейро Давид 2 0
13. Мир Рафа 2 0
14. Окадзаки Синджи 1 0
15. Луизинью Коррейя 1 0
16. Москера Педро 1 0
17. Рико Микель 1 0
18. Вавро Денис 1 0
19. Рамирес Сандро 1 0
20. Нвакали Келечи 1 0
21. Гомес Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 9.09% (5) 9.09% (5) 20% (11) 23.64% (13) 18.18% (10) 20% (11)
 Уэска 13.33% (4) 10% (3) 20% (6) 26.67% (8) 16.67% (5) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес
Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М
Уэска Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Алавес 1:0 Уэска Уэска 3:1 Эльче Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна
Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Уэска 0:0 Атлетико М Ла Лига Уэска 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Уэска Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 7 4 56 - 24 70
2. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
3. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
4. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
5. Бетис Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
6. Вильярреал Заявка 32 12 13 7 49 - 36 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
9. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
10. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
11. Атлетик Б Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис Заявка 32 9 9 14 27 - 48 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 32 7 9 16 27 - 48 30
17. Вальядолид Заявка 31 5 13 13 28 - 42 28
18. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
19. Эльче Заявка 32 5 12 15 28 - 49 27
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
16. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
17. Эльче Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Всем привет! Интересный матч нас ожидает в 31 туре Ла Лиги. Наведем фокус на город Мадрид, где "Атлетико" сыграет с "Уэской". С вами за матчем буду наблюдать я, Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Уэска от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2021, осталось 25 минут.


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Прогнозы 143
Атлетико М 97.2% (139)
X 2.8% (4)
Уэска 0% (0)
Все прогнозы
2.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Уэска
1.38
5.10
9.90
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Где смотреть матч Атлетико М - Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Атлетико М - Уэска

Исход игры
Атлетико М
97.2% (139)
Ничья
2.8% (4)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (40)
Меньше
71.43% (100)
Обе команды забьют
Да
16.43% (23)
Нет
83.57% (117)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
53.8% (77)
1:0 Атлетико М
14.7% (21)
3:0 Атлетико М
11.2% (16)
3:1 Атлетико М
8.4% (12)
2:1 Атлетико М
5.6% (8)
4:0 Атлетико М
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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