Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Уэска
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
16
Эррера
Эктор
14
Пулидо
Хорхе
17
Рико
Микель
23
Эскриче
Дани
10
Гомес
Серхио
9
Мир
Рафа
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эскриче ДаниПолузащитник
-
10 Гомес СерхиоПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Вавро ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
19 Лопес ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|19 (3)
|0.61
|2.
|Льоренте Маркос
|11
|0.35
|3.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.23
|4.
|Корреа Анхель
|6
|0.19
|5.
|Карраско Янник
|4
|0.13
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.06
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.06
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.03
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.03
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|12 (2)
|0.39
|2.
|Рамирес Сандро
|4
|0.13
|3.
|Феррейро Давид
|2
|0.06
|4.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.06
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0.06
|6.
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|7.
|Рико Микель
|1
|0.03
|8.
|Галан Хави
|1
|0.03
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.03
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.03
|11.
|Эскриче Дани
|1
|0.03
|12.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|7
|0
|4.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|5.
|Суарес Луис
|5
|0
|6.
|Карраско Янник
|5
|0
|7.
|Льоренте Маркос
|5
|0
|8.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|9.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|10.
|Хименес Хосе
|4
|0
|11.
|Эрмосо Марио
|4
|0
|12.
|Лемар Тома
|3
|0
|13.
|Корреа Анхель
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Лоди Ренан
|2
|0
|17.
|Коста Диего
|1
|0
|18.
|Парти Томас
|1
|0
|19.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|9
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|4
|1
|3.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|4.
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|5.
|Маффео Пабло
|4
|0
|6.
|Сеоане Хайме
|4
|0
|7.
|Галан Хави
|4
|0
|8.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|9.
|Эскриче Дани
|4
|0
|10.
|Лопес Педро
|2
|0
|11.
|Сильва Гастон
|2
|0
|12.
|Феррейро Давид
|2
|0
|13.
|Мир Рафа
|2
|0
|14.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|15.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|16.
|Москера Педро
|1
|0
|17.
|Рико Микель
|1
|0
|18.
|Вавро Денис
|1
|0
|19.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|20.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|21.
|Гомес Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|9.09% (5)
|9.09% (5)
|20% (11)
|23.64% (13)
|18.18% (10)
|20% (11)
|Уэска
|13.33% (4)
|10% (3)
|20% (6)
|26.67% (8)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =5 -5Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес
Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М
Уэска Последние 20 матчей: +5 =4 -11Алавес 1:0 Уэска Уэска 3:1 Эльче Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|56 - 24
|70
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|3.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|4.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|49 - 36
|49
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|10.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|27 - 48
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|27 - 48
|30
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|28 - 42
|28
|18.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|28 - 49
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|16.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Атлетико М - Уэска
Исход игры
Атлетико М
97.2% (139)
Ничья
2.8% (4)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (40)
Меньше
71.43% (100)
Обе команды забьют
Да
16.43% (23)
Нет
83.57% (117)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
53.8% (77)
1:0 Атлетико М
14.7% (21)
3:0 Атлетико М
11.2% (16)
3:1 Атлетико М
8.4% (12)
2:1 Атлетико М
5.6% (8)
4:0 Атлетико М
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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