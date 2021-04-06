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Атлетико М
 
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Стадион:
Уэска

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.61
2. Льоренте Маркос 11 0.35
3. Фелиш Жоау 7 (1) 0.23
4. Корреа Анхель 6 0.19
5. Карраско Янник 4 0.13
6. Ньигес Сауль 2 0.06
7. Коста Диего 2 (1) 0.06
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Эрмосо Марио 1 0.03
11. Торрейра Лукас 1 0.03
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Санчес Мануэль 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 12 (2) 0.39
2. Рамирес Сандро 4 0.13
3. Феррейро Давид 2 0.06
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.06
5. Сиовас Димитрис 2 0.06
6. Маффео Пабло 1 0.03
7. Рико Микель 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 7 0
4. Фелипе Аугусто IV 6 0
5. Суарес Луис 5 0
6. Карраско Янник 5 0
7. Льоренте Маркос 5 0
8. Фелиш Жоау 5 0
9. Кондогбия Жоффрей 4 0
10. Хименес Хосе 4 0
11. Эрмосо Марио 4 0
12. Лемар Тома 3 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Лоди Ренан 2 0
17. Коста Диего 1 0
18. Парти Томас 1 0
19. Торрейра Лукас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 4 1
3. Онтиверос Хавьер 5 0
4. Сиовас Димитрис 4 0
5. Маффео Пабло 4 0
6. Сеоане Хайме 4 0
7. Галан Хави 4 0
8. Думбия Идрисса 4 0
9. Эскриче Дани 4 0
10. Лопес Педро 2 0
11. Сильва Гастон 2 0
12. Феррейро Давид 2 0
13. Мир Рафа 2 0
14. Окадзаки Синджи 1 0
15. Луизинью Коррейя 1 0
16. Москера Педро 1 0
17. Рико Микель 1 0
18. Вавро Денис 1 0
19. Рамирес Сандро 1 0
20. Нвакали Келечи 1 0
21. Гомес Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 9.09% (5) 9.09% (5) 20% (11) 23.64% (13) 18.18% (10) 20% (11)
 Уэска 13.33% (4) 10% (3) 20% (6) 26.67% (8) 16.67% (5) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес
Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М
Уэска Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Алавес 1:0 Уэска Уэска 3:1 Эльче Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна
Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Уэска 0:0 Атлетико М Ла Лига Уэска 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Уэска Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 7 4 53 - 24 67
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 31 20 4 7 46 - 25 64
5. Вильярреал Заявка 31 12 13 6 48 - 34 49
6. Бетис Заявка 31 14 6 11 42 - 45 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
10. Леванте Заявка 31 9 11 11 38 - 44 38
11. Осасуна Заявка 31 9 10 12 27 - 36 37
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия Заявка 31 8 11 12 39 - 44 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 31 6 9 16 25 - 47 27
17. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте Заявка 16 5 7 4 22 - 24 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
14. Осасуна Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
15. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
16. Алавес Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
17. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 9 6 1 26 - 14 33
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 16 9 3 4 23 - 16 30
5. Вильярреал Заявка 16 6 7 3 27 - 17 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 16 2 5 9 15 - 26 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Уэска от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2021, осталось 2 дня 18 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Атлетико М 91.1% (41)
    X 8.9% (4)
    Уэска 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Уэска
    1.44
    4.91
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико М - Уэска онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Уэска

    Исход игры
    Атлетико М
    91.1% (41)
    Ничья
    8.9% (4)
    Уэска
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.45% (9)
    Меньше
    79.55% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    20.45% (9)
    Нет
    79.55% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    60% (27)
    1:0 Атлетико М
    11.1% (5)
    3:1 Атлетико М
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    3:0 Атлетико М
    6.7% (3)
    2:1 Атлетико М
    4.4% (2)
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