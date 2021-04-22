Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Сельта
16
Гевара
Андер
14
Гуриди
Хон
11
Янузай
Аднан
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|13
|0.42
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.32
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.23
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.1
|5.
|Барренечеа Андер
|3
|0.1
|6.
|Лопес Роберто III
|3
|0.1
|7.
|Мерино Микель
|2
|0.06
|8.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.06
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.03
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.03
|11.
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|12.
|Гевара Андер
|1
|0.03
|13.
|Горосабел Андони
|0
|0
|14.
|Гуриди Хон
|0
|0
|15.
|Субельдия Игор
|0
|0
|16.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|12 (4)
|0.39
|2.
|Мина Сантьяго
|8
|0.26
|3.
|Нолито Агудо
|6
|0.19
|4.
|Браис Мендес
|6
|0.19
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.1
|6.
|Мальо Уго
|2
|0.06
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|8.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|9.
|Баэса Мигель
|1
|0.03
|10.
|Каррейра Серхио
|1
|0.03
|11.
|Денис Суарес
|0
|0
|12.
|Солари Аугусто
|0
|0
|13.
|Олаза Лукас
|0
|0
|14.
|Тапия Ренато
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Муньос Айхен
|6
|0
|3.
|Барренечеа Андер
|6
|0
|4.
|Мерино Микель
|5
|0
|5.
|Субельдия Игор
|5
|0
|6.
|Субименди Мартин
|5
|0
|7.
|Сильва Давид
|4
|0
|8.
|Фернандес Карлос
|4
|0
|9.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|10.
|Исак Александр
|4
|0
|11.
|Гевара Андер
|4
|0
|12.
|Порту Кристиан
|3
|0
|13.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|14.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|15.
|Горосабел Андони
|2
|0
|16.
|Баутиста Хон
|2
|0
|17.
|Гуриди Хон
|2
|0
|18.
|Модибо Саньян
|2
|0
|19.
|Монреаль Начо
|1
|0
|20.
|Янузай Аднан
|1
|0
|21.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|22.
|Урко Гонсалес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|11
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|9
|1
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Денис Суарес
|7
|0
|5.
|Аспас Яго
|6
|0
|6.
|Браис Мендес
|6
|0
|7.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|8.
|Нолито Агудо
|5
|0
|9.
|Олаза Лукас
|5
|0
|10.
|Араухо Нестор
|4
|0
|11.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|12.
|Феррейра Факундо
|3
|0
|13.
|Айду Джозеф
|3
|0
|14.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|15.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|16.
|Родригес Мигель
|2
|0
|17.
|Васкес Кевин
|2
|0
|18.
|Мор Эмре
|2
|0
|19.
|Рубен Бланко
|0
|1
|20.
|Аарон Мартин
|1
|0
|21.
|Жунка Давид
|1
|0
|22.
|Солари Аугусто
|1
|0
|23.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|8.51% (4)
|19.15% (9)
|17.02% (8)
|23.4% (11)
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|Сельта
|21.95% (9)
|14.63% (6)
|29.27% (12)
|7.32% (3)
|7.32% (3)
|19.51% (8)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =7 -7Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Сельта Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид
Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сельта: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Сосьедад 2:0 Сельта Кубок Короля Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|59 - 20
|73
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|56 - 24
|70
|3.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|4.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|49 - 36
|49
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|32
|12
|12
|8
|48 - 33
|48
|8.
|Гранада
|0:0 Заявка
|31
|11
|7
|13
|36 - 50
|40
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|32
|9
|12
|11
|41 - 48
|39
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|27 - 48
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|27 - 48
|30
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|28 - 42
|28
|18.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|31 - 48
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|28 - 49
|27
|20.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|32
|4
|12
|16
|22 - 41
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|6.
|Гранада
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|20 - 19
|28
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 19
|25
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|9.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|16.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|10.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 23
|15
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|16.
|Гранада
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Сельта
Исход игры
Реал Сосьедад
81.4% (114)
Ничья
15% (21)
Сельта
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.15% (92)
Меньше
32.85% (45)
Обе команды забьют
Да
79.56% (109)
Нет
20.44% (28)
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57.9% (81)
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