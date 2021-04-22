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Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Сельта
0' 8'
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
7
Порту
Кристиан
16
Гевара
Андер
14
Гуриди
Хон
11
Янузай
Аднан
9
Фернандес
Карлос
19
Исак
Александр
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Реал Сосьедад
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 13 0.42
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.32
3. Порту Кристиан 7 0.23
4. Виллиан Жозе 3 0.1
5. Барренечеа Андер 3 0.1
6. Лопес Роберто III 3 0.1
7. Мерино Микель 2 0.06
8. Янузай Аднан 2 (1) 0.06
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Монреаль Начо 1 0.03
11. Фернандес Карлос 1 0.03
12. Гевара Андер 1 0.03
13. Горосабел Андони 0 0
14. Гуриди Хон 0 0
15. Субельдия Игор 0 0
16. Муньос Айхен 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 12 (4) 0.39
2. Мина Сантьяго 8 0.26
3. Нолито Агудо 6 0.19
4. Браис Мендес 6 0.19
5. Пейнадо Франсиско 3 0.1
6. Мальо Уго 2 0.06
7. Феррейра Факундо 1 0.03
8. Мурильо Джейсон 1 0.03
9. Баэса Мигель 1 0.03
10. Каррейра Серхио 1 0.03
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Муньос Айхен 6 0
3. Барренечеа Андер 6 0
4. Мерино Микель 5 0
5. Субельдия Игор 5 0
6. Субименди Мартин 5 0
7. Сильва Давид 4 0
8. Фернандес Карлос 4 0
9. Ариц Элустондо 4 0
10. Исак Александр 4 0
11. Гевара Андер 4 0
12. Порту Кристиан 3 0
13. Ильяраменди Асьер 2 0
14. Сальдуа Хосеба 2 0
15. Горосабел Андони 2 0
16. Баутиста Хон 2 0
17. Гуриди Хон 2 0
18. Модибо Саньян 2 0
19. Монреаль Начо 1 0
20. Янузай Аднан 1 0
21. Оярсабаль Микель 1 0
22. Урко Гонсалес 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 11 0
2. Мурильо Джейсон 9 1
3. Мальо Уго 7 0
4. Денис Суарес 7 0
5. Аспас Яго 6 0
6. Браис Мендес 6 0
7. Йокушлу Окай 4 1
8. Нолито Агудо 5 0
9. Олаза Лукас 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 4 0
12. Феррейра Факундо 3 0
13. Айду Джозеф 3 0
14. Пейнадо Франсиско 3 0
15. Фонтан Хосе 1 1
16. Родригес Мигель 2 0
17. Васкес Кевин 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 8.51% (4) 19.15% (9) 17.02% (8) 23.4% (11) 12.77% (6) 19.15% (9)
 Сельта 21.95% (9) 14.63% (6) 29.27% (12) 7.32% (3) 7.32% (3) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Сельта Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид
Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сельта: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 0:1 Сельта Ла Лига Сельта 0:1 Реал Сосьедад Ла Лига Сельта 3:1 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 2:0 Сельта Кубок Короля Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 32 22 7 3 59 - 20 73
2. Реал Мадрид Заявка 32 21 7 4 56 - 24 70
3. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
4. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
5. Бетис Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
6. Вильярреал Заявка 32 12 13 7 49 - 36 49
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 32 12 12 8 48 - 33 48
8. Гранада 0:0 Заявка 31 11 7 13 36 - 50 40
9. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
10. Сельта 0:0 Заявка 32 9 12 11 41 - 48 39
11. Атлетик Б Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис Заявка 32 9 9 14 27 - 48 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 32 7 9 16 27 - 48 30
17. Вальядолид Заявка 31 5 13 13 28 - 42 28
18. Уэска Заявка 32 5 12 15 31 - 48 27
19. Эльче Заявка 32 5 12 15 28 - 49 27
20. Эйбар 0:0 Заявка 32 4 12 16 22 - 41 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
6. Гранада 0:0 Заявка 16 8 4 4 20 - 19 28
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 17 6 7 4 26 - 19 25
8. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
9. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта 0:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
16. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
17. Эльче Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар 0:0 Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Сельта 0:0 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
10. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 23 15
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
16. Гранада 0:0 Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Реал Сосьедад 81.4% (114)
X 15% (21)
Сельта 3.6% (5)
Все прогнозы
2.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Сельта
1.90
3.80
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Сельта

Исход игры
Реал Сосьедад
81.4% (114)
Ничья
15% (21)
Сельта
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.15% (92)
Меньше
32.85% (45)
Обе команды забьют
Да
79.56% (109)
Нет
20.44% (28)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
57.9% (81)
1:0 Реал Сосьедад
12.9% (18)
1:1 Ничья
12.1% (17)
2:0 Реал Сосьедад
5.7% (8)
3:1 Реал Сосьедад
2.1% (3)
3:2 Реал Сосьедад
2.1% (3)
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