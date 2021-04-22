  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига
Реал Сосьедад
2:1
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
15' Желтая карточка
Ариц Элустондо
0:1
22' Гол
Мальо Уго
1:1
25' Гол
Порту Кристиан
1:1
29' Не забитый пенальти
Исак Александр
38' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
2:1
39' Пенальти
Янузай Аднан
62' Желтая карточка
Нолито Агудо
90' Желтая карточка
Модибо Саньян
90' Желтая карточка
Фернандес Карлос
90' Желтая карточка
Мальо Уго
90' Желтая карточка
Денис Суарес
90' Желтая карточка
Барренечеа Андер
90'+6
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
7
Порту
Кристиан
16
Гевара
Андер
14
Гуриди
Хон
11
Янузай
Аднан
9
Фернандес
Карлос
19
Исак
Александр
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Реал Сосьедад
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 13 0.41
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.31
3. Порту Кристиан 8 0.25
4. Янузай Аднан 3 (2) 0.09
5. Виллиан Жозе 3 0.09
6. Барренечеа Андер 3 0.09
7. Лопес Роберто III 3 0.09
8. Мерино Микель 2 0.06
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Фернандес Карлос 1 0.03
11. Монреаль Начо 1 0.03
12. Гевара Андер 1 0.03
13. Горосабел Андони 0 0
14. Гуриди Хон 0 0
15. Субельдия Игор 0 0
16. Муньос Айхен 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 12 (4) 0.38
2. Мина Сантьяго 8 0.25
3. Нолито Агудо 6 0.19
4. Браис Мендес 6 0.19
5. Мальо Уго 3 0.09
6. Пейнадо Франсиско 3 0.09
7. Феррейра Факундо 1 0.03
8. Мурильо Джейсон 1 0.03
9. Баэса Мигель 1 0.03
10. Каррейра Серхио 1 0.03
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Барренечеа Андер 7 0
2. Ле Норман Робен 5 1
3. Муньос Айхен 6 0
4. Фернандес Карлос 5 0
5. Мерино Микель 5 0
6. Ариц Элустондо 5 0
7. Субельдия Игор 5 0
8. Субименди Мартин 5 0
9. Сильва Давид 4 0
10. Исак Александр 4 0
11. Гевара Андер 4 0
12. Порту Кристиан 3 0
13. Модибо Саньян 3 0
14. Ильяраменди Асьер 2 0
15. Сальдуа Хосеба 2 0
16. Горосабел Андони 2 0
17. Баутиста Хон 2 0
18. Гуриди Хон 2 0
19. Монреаль Начо 1 0
20. Янузай Аднан 1 0
21. Оярсабаль Микель 1 0
22. Урко Гонсалес 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 10 1
2. Тапия Ренато 11 0
3. Мальо Уго 8 0
4. Денис Суарес 8 0
5. Аспас Яго 6 0
6. Нолито Агудо 6 0
7. Браис Мендес 6 0
8. Йокушлу Окай 4 1
9. Олаза Лукас 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 4 0
12. Феррейра Факундо 3 0
13. Айду Джозеф 3 0
14. Пейнадо Франсиско 3 0
15. Фонтан Хосе 1 1
16. Родригес Мигель 2 0
17. Васкес Кевин 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 8.16% (4) 20.41% (10) 18.37% (9) 22.45% (11) 12.24% (6) 18.37% (9)
 Сельта 21.43% (9) 16.67% (7) 28.57% (12) 7.14% (3) 7.14% (3) 19.05% (8)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Сельта Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид
Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сельта: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 0:1 Сельта Ла Лига Сельта 0:1 Реал Сосьедад Ла Лига Сельта 3:1 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 2:0 Сельта Кубок Короля Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 32 22 7 3 59 - 20 73
2. Реал Мадрид Заявка 32 21 7 4 56 - 24 70
3. Барселона 3:1 Заявка 31 21 5 5 72 - 27 68
4. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
5. Реал Сосьедад Заявка 32 13 11 8 50 - 34 50
6. Бетис Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
7. Вильярреал Заявка 32 12 13 7 49 - 36 49
8. Гранада Заявка 31 12 6 13 40 - 51 42
9. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
10. Сельта Заявка 32 9 11 12 42 - 50 38
11. Атлетик Б Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис Заявка 32 9 9 14 27 - 48 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе 1:3 Заявка 32 7 10 15 23 - 37 31
16. Алавес Заявка 32 7 9 16 27 - 48 30
17. Вальядолид Заявка 31 5 13 13 28 - 42 28
18. Уэска Заявка 32 5 12 15 31 - 48 27
19. Эльче Заявка 32 5 12 15 28 - 49 27
20. Эйбар Заявка 32 4 11 17 23 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона 3:1 Заявка 16 11 4 1 40 - 15 37
3. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
7. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
8. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
9. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе 1:3 Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
16. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
17. Эльче Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона 3:1 Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе 1:3 Заявка 15 2 4 9 10 - 26 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Реал Сосьедад 81.4% (114)
X 15% (21)
Сельта 3.6% (5)
Все прогнозы
2.75 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Реал Сосьедад 2:1 Сельта онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:1 Сельта

Исход игры
Реал Сосьедад
81.4% (114)
Ничья
15% (21)
Сельта
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.15% (92)
Меньше
32.85% (45)
Обе команды забьют
Да
79.56% (109)
Нет
20.44% (28)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
57.9% (81)
1:0 Реал Сосьедад
12.9% (18)
1:1 Ничья
12.1% (17)
2:0 Реал Сосьедад
5.7% (8)
3:2 Реал Сосьедад
2.1% (3)
3:1 Реал Сосьедад
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 