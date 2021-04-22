Реал Сосьедад
2:1
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium
Сельта
15' Желтая карточкаАриц Элустондо
0:1
22' ГолМальо Уго
1:1
25' ГолПорту Кристиан
1:1
29' Не забитый пенальтиИсак Александр
38' Желтая карточкаМурильо Джейсон
2:1
39' ПенальтиЯнузай Аднан
62' Желтая карточкаНолито Агудо
90' Желтая карточкаМодибо Саньян
90' Желтая карточкаФернандес Карлос
90' Желтая карточкаМальо Уго
90' Желтая карточкаДенис Суарес
90' Желтая карточкаБарренечеа Андер
16
Гевара
Андер
14
Гуриди
Хон
11
Янузай
Аднан
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
22'
0:1
25'
29'
1:1
38'
39'
2:1
62'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|13
|0.41
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.31
|3.
|Порту Кристиан
|8
|0.25
|4.
|Янузай Аднан
|3 (2)
|0.09
|5.
|Виллиан Жозе
|3
|0.09
|6.
|Барренечеа Андер
|3
|0.09
|7.
|Лопес Роберто III
|3
|0.09
|8.
|Мерино Микель
|2
|0.06
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.03
|10.
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|11.
|Монреаль Начо
|1
|0.03
|12.
|Гевара Андер
|1
|0.03
|13.
|Горосабел Андони
|0
|0
|14.
|Гуриди Хон
|0
|0
|15.
|Субельдия Игор
|0
|0
|16.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|12 (4)
|0.38
|2.
|Мина Сантьяго
|8
|0.25
|3.
|Нолито Агудо
|6
|0.19
|4.
|Браис Мендес
|6
|0.19
|5.
|Мальо Уго
|3
|0.09
|6.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.09
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|8.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|9.
|Баэса Мигель
|1
|0.03
|10.
|Каррейра Серхио
|1
|0.03
|11.
|Денис Суарес
|0
|0
|12.
|Солари Аугусто
|0
|0
|13.
|Олаза Лукас
|0
|0
|14.
|Тапия Ренато
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барренечеа Андер
|7
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|3.
|Муньос Айхен
|6
|0
|4.
|Фернандес Карлос
|5
|0
|5.
|Мерино Микель
|5
|0
|6.
|Ариц Элустондо
|5
|0
|7.
|Субельдия Игор
|5
|0
|8.
|Субименди Мартин
|5
|0
|9.
|Сильва Давид
|4
|0
|10.
|Исак Александр
|4
|0
|11.
|Гевара Андер
|4
|0
|12.
|Порту Кристиан
|3
|0
|13.
|Модибо Саньян
|3
|0
|14.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|15.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|16.
|Горосабел Андони
|2
|0
|17.
|Баутиста Хон
|2
|0
|18.
|Гуриди Хон
|2
|0
|19.
|Монреаль Начо
|1
|0
|20.
|Янузай Аднан
|1
|0
|21.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|22.
|Урко Гонсалес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|10
|1
|2.
|Тапия Ренато
|11
|0
|3.
|Мальо Уго
|8
|0
|4.
|Денис Суарес
|8
|0
|5.
|Аспас Яго
|6
|0
|6.
|Нолито Агудо
|6
|0
|7.
|Браис Мендес
|6
|0
|8.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|9.
|Олаза Лукас
|5
|0
|10.
|Араухо Нестор
|4
|0
|11.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|12.
|Феррейра Факундо
|3
|0
|13.
|Айду Джозеф
|3
|0
|14.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|15.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|16.
|Родригес Мигель
|2
|0
|17.
|Васкес Кевин
|2
|0
|18.
|Мор Эмре
|2
|0
|19.
|Рубен Бланко
|0
|1
|20.
|Аарон Мартин
|1
|0
|21.
|Жунка Давид
|1
|0
|22.
|Солари Аугусто
|1
|0
|23.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|8.16% (4)
|20.41% (10)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
|12.24% (6)
|18.37% (9)
|Сельта
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|28.57% (12)
|7.14% (3)
|7.14% (3)
|19.05% (8)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =7 -7Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Сельта Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид
Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сельта: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Сосьедад 2:0 Сельта Кубок Короля Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|59 - 20
|73
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|56 - 24
|70
|3.
|Барселона
|3:1 Заявка
|31
|21
|5
|5
|72 - 27
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|50 - 34
|50
|6.
|Бетис
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|49 - 36
|49
|8.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|40 - 51
|42
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|10.
|Сельта
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|42 - 50
|38
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|27 - 48
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|1:3 Заявка
|32
|7
|10
|15
|23 - 37
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|27 - 48
|30
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|28 - 42
|28
|18.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|31 - 48
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|28 - 49
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|23 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|3:1 Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 15
|37
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 20
|30
|6.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|9.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|1:3 Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|16.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|3:1 Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|1:3 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 26
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Исход игры
Реал Сосьедад
81.4% (114)
Ничья
15% (21)
Сельта
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.15% (92)
Меньше
32.85% (45)
Обе команды забьют
Да
79.56% (109)
Нет
20.44% (28)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
57.9% (81)
1:0 Реал Сосьедад
12.9% (18)
1:1 Ничья
12.1% (17)
2:0 Реал Сосьедад
5.7% (8)
3:2 Реал Сосьедад
2.1% (3)
3:1 Реал Сосьедад
2.1% (3)
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