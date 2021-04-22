Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Реал Сосьедад вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Рефери не любит споров - именно за это Барренечеа Андер сейчас получил желтую

93' Рефери не любит споров - именно за это Денис Суарес сейчас получил желтую

93' Рефери не любит споров - именно за это Мальо Уго сейчас получил желтую

92' Рефери не любит споров - именно за это Фернандес Карлос сейчас получил желтую

91' Рефери не любит споров - именно за это Модибо Саньян сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

90' Солари Аугусто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Модибо Саньян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Удар от ворот произведет Сельта

82' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

82' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Сельта

75' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Горосабел Андони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

71' Матч возобновлен

70' Фернандес Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Сельта

66' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Пейнадо Франсиско не смог попасть в створ ударом издали

62' Нолито Агудо получил желтую карточку от судьи

58' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Тапия Ренато наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

52' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' ШТАНГА! Так было близко к голу - Порту Кристиан нанес удар в каркас ворот!

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота