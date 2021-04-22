Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Кике Гонсалес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Гранада

90' Кевин Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

88' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Гранада

87' Ресио Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

86' Удар от ворот произведет Эйбар

84' Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Гранада

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Г О О О О Л - Кенеди Роберт забивает!

81' Удар от ворот произведет Гранада

79' Санчес Герман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Г О О О О Л - Сольдадо Роберто изменил счет на табло!

76' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Гранада

74' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кини Марин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Отличные скиллы показывает Посо Алехандро , обводя своих соперников

70' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Удар от ворот произведет Эйбар

68' Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Г О О О О Л - Кике Гарсия изменил счет на табло!

64' Отличные скиллы показывает Кике Гарсия , обводя своих соперников

64' [team] пытается что-то создать.

63' Удар от ворот произведет Гранада

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Вальехо Хесус получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Вальехо Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Гранада

62' ШАНС! Педро Леон вышел один на один с голкипером...

61' Эйбар имеет хороший шанс забить.

61' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Гоналон Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Гранада

56' Альварес Серхио из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

55' Эррера Янгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Сольдадо Роберто не смог попасть в створ ударом издали

52' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

49' Мигель Атьенса из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

48' Удар от ворот произведет Гранада

48' Санчес Герман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота