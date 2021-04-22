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Гранада
4:1
Конец матча

Стадион:
Эйбар
0'
1:0
21' Гол
Сольдадо Роберто
2:0
37' Гол
Пуэртас Антонио
41' Желтая карточка
Видаль Молина
42' Желтая карточка
Ресио Хосе
2:1
64' Гол
Кике Гарсия
3:1
77' Гол
Сольдадо Роберто
4:1
81' Гол
Кенеди Роберт
90'+4
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
17
Кини
Марин
21
Эррера
Янгель
19
Монторо
Анхель
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
10
Пуэртас
Антонио
9
Сольдадо
Роберто
1
Дмитрович
Марко
23
Арбилья
Анайц
6
Альварес
Серхио
4
Паулу
Оливейра
11
Луиш
Рафаэл
33
Атьенса
Мигель
8
Папа
Диоп
18
Ресио
Хосе
22
Посо
Алехандро
17
Кике
Гарсия
25
Хиль
Бриан
Гранада
4-2-3-1
Эйбар
4-3-3

Ход матча

21'
Сольдадо Роберто
(Пуэртас Антонио)
1:0
37'
Пуэртас Антонио
2:0
41'
Видаль Молина
 
42'
 
Ресио Хосе
46'
 
Педро Леон
Луиш Рафаэл
51'
Гоналон Максим
Видаль Молина
 
60'
 
Анхель Хосе
Альварес Серхио
60'
 
Кике Гонсалес
Папа Диоп
64'
2:1
Кике Гарсия
(Педро Леон)
71'
Кенеди Роберт
Мачис Дарвин
 
71'
Виктор Диаз
Монторо Анхель
 
77'
Сольдадо Роберто
(Кенеди Роберт)
3:1
81'
Нева Карлос
Сольдадо Роберто
 
81'
Перес Неуэн
Вальехо Хесус
 
81'
Кенеди Роберт
4:1
83'
 
Арьета Унаи
Хиль Бриан
83'
 
Кевин Родригес
Кике Гарсия

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 8 (1) 0.26
2. Видаль Молина 5 0.16
3. Суарес Луис III 5 0.16
4. Кенеди Роберт 4 0.13
5. Санчес Герман 3 0.1
6. Эррера Янгель 3 0.1
7. Пуэртас Антонио 2 0.06
8. Мачис Дарвин 2 0.06
9. Кина Домингуш 2 0.06
10. Соро Альберто 1 0.03
11. Милья Луис 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.03
13. Кини Марин 1 0.03
14. Дуарте Домингуш 1 0.03
15. Фулкье Димитри 0 0
16. Виктор Диаз 0 0
17. Гоналон Максим 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 9 0.28
2. Хиль Бриан 3 0.09
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.09
4. Энрич Серхи 2 0.06
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
11. Эспозито Эду 0 0
12. Паулу Оливейра 0 0
13. Арбилья Анайц 0 0
14. Гарсия Алеш 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 9 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 7 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 5 0
7. Суарес Луис III 5 0
8. Монторо Анхель 4 0
9. Пуэртас Антонио 4 0
10. Вальехо Хесус 2 1
11. Кенеди Роберт 2 0
12. Видаль Молина 2 0
13. Кини Марин 2 0
14. Виктор Диаз 2 0
15. Перес Неуэн 2 0
16. Этеки Ян 0 1
17. Мачис Дарвин 1 0
18. Вико Федерико 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Милья Луис 1 0
21. Нева Карлос 1 0
22. Барсия Серхио 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 6 2
2. Арбилья Анайц 8 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Хиль Бриан 5 0
5. Ресио Хосе 4 0
6. Посо Алехандро 4 0
7. Эспозито Эду 4 0
8. Кике Гарсия 2 1
9. Альварес Серхио 3 0
10. Анхель Хосе 2 0
11. Педро Леон 2 0
12. Паулу Оливейра 2 0
13. Корреа Робер 2 0
14. Луиш Рафаэл 2 0
15. Энрич Серхи 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Техеро Альваро 1 0
19. Гарсия Алеш 1 0
20. Атьенса Мигель 1 0
21. Арьета Унаи 1 0
22. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 10.26% (4) 15.38% (6) 17.95% (7) 12.82% (5) 7.69% (3) 35.9% (14)
 Эйбар 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 39.13% (9) 8.7% (2) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал
Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар
Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар

Последние игры между собой

Гранада: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Эйбар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Эйбар 2:0 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Эйбар Ла Лига Эйбар 3:0 Гранада Ла Лига Эйбар 4:0 Гранада Примера
Гранада 1:2 Эйбар Примера Эйбар 5:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Эйбар Примера Гранада 0:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 32 22 7 3 59 - 20 73
2. Реал Мадрид Заявка 32 21 7 4 56 - 24 70
3. Барселона 3:1 Заявка 31 21 5 5 72 - 27 68
4. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
5. Реал Сосьедад Заявка 32 13 11 8 50 - 34 50
6. Бетис Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
7. Вильярреал Заявка 32 12 13 7 49 - 36 49
8. Гранада Заявка 31 12 6 13 40 - 51 42
9. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
10. Сельта Заявка 32 9 11 12 42 - 50 38
11. Атлетик Б Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис Заявка 32 9 9 14 27 - 48 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе 1:3 Заявка 32 7 10 15 23 - 37 31
16. Алавес Заявка 32 7 9 16 27 - 48 30
17. Вальядолид Заявка 31 5 13 13 28 - 42 28
18. Уэска Заявка 32 5 12 15 31 - 48 27
19. Эльче Заявка 32 5 12 15 28 - 49 27
20. Эйбар Заявка 32 4 11 17 23 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона 3:1 Заявка 16 11 4 1 40 - 15 37
3. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
7. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
8. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
9. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе 1:3 Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
16. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
17. Эльче Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона 3:1 Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе 1:3 Заявка 15 2 4 9 10 - 26 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
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Новости матча
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Гранада 78.6% (110)
X 18.6% (26)
Эйбар 2.9% (4)
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3.21 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Гранада 4:1 Эйбар

Исход игры
Гранада
78.6% (110)
Ничья
18.6% (26)
Эйбар
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
25.36% (35)
Меньше
74.64% (103)
Обе команды забьют
Да
42.75% (59)
Нет
57.25% (79)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.9% (60)
2:1 Гранада
24.3% (34)
1:1 Ничья
17.1% (24)
2:0 Гранада
9.3% (13)
0:1 Эйбар
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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