Гранада
4:1
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Эйбар
1:0
21' ГолСольдадо Роберто
2:0
37' ГолПуэртас Антонио
41' Желтая карточкаВидаль Молина
42' Желтая карточкаРесио Хосе
2:1
64' ГолКике Гарсия
3:1
77' ГолСольдадо Роберто
4:1
81' ГолКенеди Роберт
17
Кини
Марин
11
Мачис
Дарвин
11
Луиш
Рафаэл
18
Ресио
Хосе
17
Кике
Гарсия
25
Хиль
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
25 Хиль БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Дуфур УнаиЗащитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
32 Арьета УнаиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
21'
37'
2:0
41'
42'
64'
2:1
77'
81'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|8 (1)
|0.26
|2.
|Видаль Молина
|5
|0.16
|3.
|Суарес Луис III
|5
|0.16
|4.
|Кенеди Роберт
|4
|0.13
|5.
|Санчес Герман
|3
|0.1
|6.
|Эррера Янгель
|3
|0.1
|7.
|Пуэртас Антонио
|2
|0.06
|8.
|Мачис Дарвин
|2
|0.06
|9.
|Кина Домингуш
|2
|0.06
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.03
|11.
|Милья Луис
|1
|0.03
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.03
|13.
|Кини Марин
|1
|0.03
|14.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|15.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|16.
|Виктор Диаз
|0
|0
|17.
|Гоналон Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|9
|0.28
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.09
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.09
|4.
|Энрич Серхи
|2
|0.06
|5.
|Педро Леон
|1
|0.03
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.03
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|10.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.03
|11.
|Эспозито Эду
|0
|0
|12.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|13.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|14.
|Гарсия Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|9
|1
|2.
|Гоналон Максим
|6
|1
|3.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|7
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|5
|0
|7.
|Суарес Луис III
|5
|0
|8.
|Монторо Анхель
|4
|0
|9.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|2
|1
|11.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|12.
|Видаль Молина
|2
|0
|13.
|Кини Марин
|2
|0
|14.
|Виктор Диаз
|2
|0
|15.
|Перес Неуэн
|2
|0
|16.
|Этеки Ян
|0
|1
|17.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|18.
|Вико Федерико
|1
|0
|19.
|Силва Руи
|1
|0
|20.
|Милья Луис
|1
|0
|21.
|Нева Карлос
|1
|0
|22.
|Барсия Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|6
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|8
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Хиль Бриан
|5
|0
|5.
|Ресио Хосе
|4
|0
|6.
|Посо Алехандро
|4
|0
|7.
|Эспозито Эду
|4
|0
|8.
|Кике Гарсия
|2
|1
|9.
|Альварес Серхио
|3
|0
|10.
|Анхель Хосе
|2
|0
|11.
|Педро Леон
|2
|0
|12.
|Паулу Оливейра
|2
|0
|13.
|Корреа Робер
|2
|0
|14.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|15.
|Энрич Серхи
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Техеро Альваро
|1
|0
|19.
|Гарсия Алеш
|1
|0
|20.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|21.
|Арьета Унаи
|1
|0
|22.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|7.69% (3)
|35.9% (14)
|Эйбар
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|39.13% (9)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +6 =3 -11Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал
Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =6 -12Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар
Последние игры между собой
Гранада: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Эйбар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|59 - 20
|73
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|56 - 24
|70
|3.
|Барселона
|3:1 Заявка
|31
|21
|5
|5
|72 - 27
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|50 - 34
|50
|6.
|Бетис
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|49 - 36
|49
|8.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|40 - 51
|42
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|10.
|Сельта
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|42 - 50
|38
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|27 - 48
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|1:3 Заявка
|32
|7
|10
|15
|23 - 37
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|27 - 48
|30
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|28 - 42
|28
|18.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|31 - 48
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|28 - 49
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|23 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|3:1 Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 15
|37
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 20
|30
|6.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|9.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|1:3 Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|16.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|3:1 Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|1:3 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 26
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Гранада 4:1 Эйбар
Исход игры
Гранада
78.6% (110)
Ничья
18.6% (26)
Эйбар
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
25.36% (35)
Меньше
74.64% (103)
Обе команды забьют
Да
42.75% (59)
Нет
57.25% (79)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.9% (60)
2:1 Гранада
24.3% (34)
1:1 Ничья
17.1% (24)
2:0 Гранада
9.3% (13)
0:1 Эйбар
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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