Убегал в контратаку по флангу Кубо и покатил в центр на Аленья, но тому пробить по воротам не позволил Ленгле.

На фланге Месси получил по ногам от Суареса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-1! Лионель Месси! Ворвался в штрафную соперника Месси и пробил в дальний угол. Мяч рикошетом от штанги вылетел в поле, но первым на подборе оказался Месси и вколотил снаряд в сетку.

Диагональный пас исполнял Педри в штрафную соперника на ход Гризманну, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

Разрезным пасом покатил в штрафную соперника Педри на ход Месси, но перехватил сферу в последний момент Дьене.

30' Мягко забросил в штрафную Педри на ход Гризманну, но вышел из ворот Сория и спокойно забрал мяч в руки.

29' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Шакла! Ужасную ошибку совершил Шакла. Перехватил он мяч после заброса Гризманна на ход Месси, но вместо того, чтобы выбить, решил отдать пас назад. Голкипер не был готов к такому и проскочил мимо мяча, который издевательски закатился в сетку.

28' Долго катают мяч в центре поля каталонцы, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

27' Разрезным пасом выводил Педри в штрафную соперника Месси, но перехватил мяч в последний момент Дьене.

26' С правого фланга Месси прострелил в центр штрафной, но здесь не успел подставить ногу Гризманн.

25' Накрутил соперника на фланге Месси и низом прострелил под удар Педри, но перехватил мяч Максимович.

24' Ушел от опеки соперника по флангу Кукурелья и прострелил в центр, но до удара дело так и не дошло.

23' По флангу отдавал Максимович на ход Кубо, но тот в борьбе с Мингесой выпустил мяч за боковую линию.

22' Вырезал в штрафную соперника Бускетс на ход Гризманну, но тот не смог оторваться от Дьене и потерял мяч.

21' Догнал мяч Роберто у лицевой линии и подал тут же в центр штрафной, где пробил с лету Месси, но точно в руки Сории.

20' С правого фланга мягко забросил в штрафную соперника Де Йонг, но здесь пробить Гризманну не позволил Чема.

19' С угла поля навесил Де Йонг на дальнюю штангу, но вышел из ворот Сория и вынес мяч кулаком подальше.

18' С левого фланга низом прострелил Альба в центр штрафной, но здесь Дьене вынес снаряд на угловой.

16' Диагональным пасом Де Йонг искал на фланге Альбу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

15' Мягко забросил Бускетс в штрафную на ход Гризманну, но тому пробить головой не позволил Дьене.

14' Педри по флангу забросил на ход Альбе, но того опередил Иглесиас и вынес сферу головой в аут.

13' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Ленгле! Хорошую комбинацию разыграли гости на фланге, в итоге ворвался в штрафную соперника Кукурелья и прострелил вдоль ворот. После серии рикошетов мяч угодил в корпус Ленгле, от которого предательски закатился в сетку.

12' Убегал по левому флангу Аленья и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

11' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мингеса. Потребуется ему помощь медиков.

10' С правого фланга навесил Суарес в центр штрафной, где с лету Кубо пробил в касание, но мяч полетел выше ворот.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Лионель Месси! Быстрый гол удалось забить каталонцам. Идеальный пас вырезал Де Йонг на ход Месси, который оторвался от защитника на скорости и из пределов штрафной отправил сферу точно под перекладину.

8' Со штрафного Аленья навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить Максимовичу не позволил Ленгле.

7' Перекинул Иглесиаса через бедро у своей штрафной Ленгле. Судья расценил этот фол на желтую карточку

6' В центре поля получил по ногам Максимович от Бускетса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Хетафе".

5' С правого фланга Суарес навесил в центр штрафной, но здесь без проблем Мингеса выбил в центр поля.

4' Зацепился за мяч на фланге Де Йонг и покатил в центр на Месси, который пробил в ближний угол. Лишь перекладина сейчас спасла гостей от пропущенного гола.

3' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Аленья на ход Кубо, но тот не смог оторваться от Пике и потерял мяч.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.