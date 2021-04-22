6' Желтая карточкаЛенгле Клеман
1:0
8' ГолМесси Лионель
1:1
12' Гол в свои воротаЛенгле Клеман
2:1
28' Гол в свои воротаШакла Софьян
3:1
33' ГолМесси Лионель
18
Альба
Жорди
13
Сория
Давид
21
Шакла
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
-
24 Фирпо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ньянг МаморНападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
1:0
12'
1:1
28'
2:1
33'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|24 (3)
|0.77
|2.
|Гризманн Антуан
|8
|0.26
|3.
|Дембеле Усман
|5
|0.16
|4.
|Фати Ансу
|4
|0.13
|5.
|Альба Жорди
|3
|0.1
|6.
|Де Йонг Френки
|3
|0.1
|7.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.1
|8.
|Гонсалес Педро
|2
|0.06
|9.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.06
|10.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.06
|11.
|Дест Серджино
|2
|0.06
|12.
|Мингеса Оскар
|2
|0.06
|13.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|14.
|Мориба Илайкс
|1
|0.03
|15.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|16.
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|17.
|Ленгле Клеман
|1
|0.03
|18.
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|19.
|Бускетс Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.16
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.16
|3.
|Кукурелья Марк
|3
|0.09
|4.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.09
|5.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.06
|6.
|Унал Энес
|1
|0.03
|7.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|8.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|9.
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|10.
|Ньом Аллан
|0
|0
|11.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|7
|1
|2.
|Альба Жорди
|8
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|7
|0
|4.
|Месси Лионель
|4
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|4
|0
|6.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|7.
|Гризманн Антуан
|3
|0
|8.
|Мингеса Оскар
|3
|0
|9.
|Пике Херард
|2
|0
|10.
|Дембеле Усман
|2
|0
|11.
|Аленья Карлес
|2
|0
|12.
|Гонсалес Педро
|2
|0
|13.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|14.
|Роберто Серхи
|1
|0
|15.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|16.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|17.
|Дест Серджино
|1
|0
|18.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|19.
|Араухо Рональд
|1
|0
|20.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньом Аллан
|10
|1
|2.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|3.
|Мата Хайме
|10
|1
|4.
|Дьене Даконам
|7
|2
|5.
|Арамбарри Мауро
|9
|0
|6.
|Кабако Эрик
|8
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|8
|0
|8.
|Шакла Софьян
|5
|0
|9.
|Оливера Матиас
|5
|0
|10.
|Тимор Давид
|4
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|12.
|Анхель Луис
|4
|0
|13.
|Чема Родригес
|2
|1
|14.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|15.
|Унал Энес
|3
|0
|16.
|Максимович Неманья
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Сория Давид
|1
|0
|19.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|20.
|Миранда Хосете
|1
|0
|21.
|Кубо Такефуса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|10.77% (7)
|13.85% (9)
|23.08% (15)
|13.85% (9)
|20% (13)
|18.46% (12)
|Хетафе
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче
Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Хетафе 1:2 Барселона Примера Барселона 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Барселона Примера Барселона 6:0 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Барселона Примера Барселона 6:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Барселона Примера Барселона 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 2:5 Барселона Примера Барселона 6:1 Хетафе Примера Хетафе 1:4 Барселона Примера Барселона 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Барселона Примера Барселона 2:1 Хетафе Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|59 - 20
|73
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|56 - 24
|70
|3.
|Барселона
|3:1 Заявка
|31
|21
|5
|5
|72 - 27
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|5.
|Реал Сосьедад
|2:1 Заявка
|32
|13
|11
|8
|50 - 34
|50
|6.
|Бетис
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|49 - 36
|49
|8.
|Гранада
|3:1 Заявка
|31
|12
|6
|13
|39 - 51
|42
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|10.
|Сельта
|1:2 Заявка
|32
|9
|11
|12
|42 - 50
|38
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|27 - 48
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|1:3 Заявка
|32
|7
|10
|15
|23 - 37
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|27 - 48
|30
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|28 - 42
|28
|18.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|31 - 48
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|28 - 49
|27
|20.
|Эйбар
|1:3 Заявка
|32
|4
|11
|17
|23 - 44
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|3:1 Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 15
|37
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|3:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|7.
|Реал Сосьедад
|2:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|9.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|1:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|1:3 Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|16.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|1:3 Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|3:1 Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|2:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|1:2 Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|1:3 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|16.
|Гранада
|3:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|1:3 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 26
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Барселона 3:1 Хетафе
Исход игры
Барселона
100% (150)
Ничья
0% (0)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.3% (70)
Меньше
52.7% (78)
Обе команды забьют
Да
25% (37)
Нет
75% (111)
Популярный счёт
2:0 Барселона
48% (72)
3:0 Барселона
20% (30)
3:1 Барселона
11.3% (17)
2:1 Барселона
9.3% (14)
1:0 Барселона
4% (6)
4:1 Барселона
3.3% (5)
4:0 Барселона
2% (3)
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