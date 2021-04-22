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  3. Испания
  4. Ла Лига
Барселона
3:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Хетафе
0'
6' Желтая карточка
Ленгле Клеман
1:0
8' Гол
Месси Лионель
1:1
12' Гол в свои ворота
Ленгле Клеман
2:1
28' Гол в свои ворота
Шакла Софьян
3:1
33' Гол
Месси Лионель
38'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
20
Роберто
Серхи
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
18
Альба
Жорди
7
Гризманн
Антуан
10
Месси
Лионель
13
Сория
Давид
29
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
21
Шакла
Софьян
6
Чема
Родригес
22
Дамиан
Суарес
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
5
Кубо
Такефуса
9
Анхель
Луис
Барселона
3-5-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

6'
Ленгле Клеман
 
8'
Месси Лионель
(Бускетс Серхио)
1:0
12'
1:1
Ленгле Клеман
28'
Шакла Софьян
2:1
33'
Месси Лионель
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 24 (3) 0.77
2. Гризманн Антуан 8 0.26
3. Дембеле Усман 5 0.16
4. Фати Ансу 4 0.13
5. Альба Жорди 3 0.1
6. Де Йонг Френки 3 0.1
7. Тринкан Франсишку 3 0.1
8. Гонсалес Педро 2 0.06
9. Брайтвайт Мартин 2 0.06
10. Коутиньо Филиппе 2 0.06
11. Дест Серджино 2 0.06
12. Мингеса Оскар 2 0.06
13. Роберто Серхи 1 0.03
14. Мориба Илайкс 1 0.03
15. Фирпо Жуниор 1 0.03
16. Араухо Рональд 1 0.03
17. Ленгле Клеман 1 0.03
18. Пуч Рикард 1 0.03
19. Бускетс Серхио 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.16
2. Анхель Луис 5 (1) 0.16
3. Кукурелья Марк 3 0.09
4. Арамбарри Мауро 3 0.09
5. Эрнандес Хуан 2 0.06
6. Унал Энес 1 0.03
7. Аленья Карлес 1 0.03
8. Дамиан Суарес 1 0.03
9. Максимович Неманья 1 0.03
10. Ньом Аллан 0 0
11. Портильо Франсиско 0 0
12. Кубо Такефуса 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 7 1
2. Альба Жорди 8 0
3. Бускетс Серхио 7 0
4. Месси Лионель 4 0
5. Де Йонг Френки 4 0
6. Брайтвайт Мартин 3 0
7. Гризманн Антуан 3 0
8. Мингеса Оскар 3 0
9. Пике Херард 2 0
10. Дембеле Усман 2 0
11. Аленья Карлес 2 0
12. Гонсалес Педро 2 0
13. Пьянич Миралем 1 0
14. Роберто Серхи 1 0
15. Юмтити Самуэль 1 0
16. Тринкан Франсишку 1 0
17. Дест Серджино 1 0
18. Фирпо Жуниор 1 0
19. Араухо Рональд 1 0
20. Фати Ансу 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Ньом Аллан 10 1
2. Дамиан Суарес 10 1
3. Мата Хайме 10 1
4. Дьене Даконам 7 2
5. Арамбарри Мауро 9 0
6. Кабако Эрик 8 0
7. Кукурелья Марк 8 0
8. Шакла Софьян 5 0
9. Оливера Матиас 5 0
10. Тимор Давид 4 0
11. Эрнандес Хуан 4 0
12. Анхель Луис 4 0
13. Чема Родригес 2 1
14. Этчейта Хавьер 3 0
15. Унал Энес 3 0
16. Максимович Неманья 3 0
17. Яньес Рубен 2 0
18. Сория Давид 1 0
19. Портильо Франсиско 1 0
20. Миранда Хосете 1 0
21. Кубо Такефуса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 10.77% (7) 13.85% (9) 23.08% (15) 13.85% (9) 20% (13) 18.46% (12)
 Хетафе 13.64% (3) 4.55% (1) 27.27% (6) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче
Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе

Последние игры между собой

Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Хетафе 1:0 Барселона Ла Лига Барселона 2:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:2 Барселона Ла Лига Барселона 2:0 Хетафе Примера
Хетафе 1:2 Барселона Примера Барселона 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Барселона Примера Барселона 6:0 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Барселона Примера Барселона 6:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Барселона Примера Барселона 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 2:5 Барселона Примера Барселона 6:1 Хетафе Примера Хетафе 1:4 Барселона Примера Барселона 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Барселона Примера Барселона 2:1 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 32 22 7 3 59 - 20 73
2. Реал Мадрид Заявка 32 21 7 4 56 - 24 70
3. Барселона 3:1 Заявка 31 21 5 5 72 - 27 68
4. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
5. Реал Сосьедад 2:1 Заявка 32 13 11 8 50 - 34 50
6. Бетис Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
7. Вильярреал Заявка 32 12 13 7 49 - 36 49
8. Гранада 3:1 Заявка 31 12 6 13 39 - 51 42
9. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
10. Сельта 1:2 Заявка 32 9 11 12 42 - 50 38
11. Атлетик Б Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис Заявка 32 9 9 14 27 - 48 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе 1:3 Заявка 32 7 10 15 23 - 37 31
16. Алавес Заявка 32 7 9 16 27 - 48 30
17. Вальядолид Заявка 31 5 13 13 28 - 42 28
18. Уэска Заявка 32 5 12 15 31 - 48 27
19. Эльче Заявка 32 5 12 15 28 - 49 27
20. Эйбар 1:3 Заявка 32 4 11 17 23 - 44 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона 3:1 Заявка 16 11 4 1 40 - 15 37
3. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада 3:1 Заявка 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
7. Реал Сосьедад 2:1 Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
8. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
9. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта 1:2 Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе 1:3 Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
16. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
17. Эльче Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар 1:3 Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона 3:1 Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
6. Реал Сосьедад 2:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта 1:2 Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар 1:3 Заявка 17 3 5 9 15 - 26 14
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
16. Гранада 3:1 Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе 1:3 Заявка 15 2 4 9 10 - 26 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 37'
    Разрезным пасом покатил в штрафную соперника Педри на ход Месси, но перехватил сферу в последний момент Дьене.
  • 36'
    Диагональный пас исполнял Педри в штрафную соперника на ход Гризманну, но тот не смог пробить в борьбе с защитником. 
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-1! Лионель Месси! Ворвался в штрафную соперника Месси и пробил в дальний угол. Мяч рикошетом от штанги вылетел в поле, но первым на подборе оказался Месси и вколотил снаряд в сетку.
  • 32'
    На фланге Месси получил по ногам от Суареса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".
  • 31'
    Убегал в контратаку по флангу Кубо и покатил в центр на Аленья, но тому пробить по воротам не позволил Ленгле.
  • 30'
    Мягко забросил в штрафную Педри на ход Гризманну, но вышел из ворот Сория и спокойно забрал мяч в руки.
  • Гол в свои ворота
    29'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Шакла! Ужасную ошибку совершил Шакла. Перехватил он мяч после заброса Гризманна на ход Месси, но вместо того, чтобы выбить, решил отдать пас назад. Голкипер не был готов к такому и проскочил мимо мяча, который издевательски закатился в сетку.
  • 28'
    Долго катают мяч в центре поля каталонцы, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.
  • 27'
    Разрезным пасом выводил Педри в штрафную соперника Месси, но перехватил мяч в последний момент Дьене.
  • 26'
    С правого фланга Месси прострелил в центр штрафной, но здесь не успел подставить ногу Гризманн.
  • 25'
    Накрутил соперника на фланге Месси и низом прострелил под удар Педри, но перехватил мяч Максимович.
  • 24'
    Ушел от опеки соперника по флангу Кукурелья и прострелил в центр, но до удара дело так и не дошло.
  • 23'
    По флангу отдавал Максимович на ход Кубо, но тот в борьбе с Мингесой выпустил мяч за боковую линию.
  • 22'
    Вырезал в штрафную соперника Бускетс на ход Гризманну, но тот не смог оторваться от Дьене и потерял мяч.
  • 21'
    Догнал мяч Роберто у лицевой линии и подал тут же в центр штрафной, где пробил с лету Месси, но точно в руки Сории.
  • 20'
    С правого фланга мягко забросил в штрафную соперника Де Йонг, но здесь пробить Гризманну не позволил Чема.
  • 19'
    С угла поля навесил Де Йонг на дальнюю штангу, но вышел из ворот Сория и вынес мяч кулаком подальше.
  • Угловой
    18'
    С левого фланга низом прострелил Альба в центр штрафной, но здесь Дьене вынес снаряд на угловой.
  • 16'
    Диагональным пасом Де Йонг искал на фланге Альбу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 15'
    Мягко забросил Бускетс в штрафную на ход Гризманну, но тому пробить головой не позволил Дьене.
  • 14'
    Педри по флангу забросил на ход Альбе, но того опередил Иглесиас и вынес сферу головой в аут.
  • Гол в свои ворота
    13'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Ленгле! Хорошую комбинацию разыграли гости на фланге, в итоге ворвался в штрафную соперника Кукурелья и прострелил вдоль ворот. После серии рикошетов мяч угодил в корпус Ленгле, от которого предательски закатился в сетку.
  • 12'
    Убегал по левому флангу Аленья и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 11'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мингеса. Потребуется ему помощь медиков.
  • 10'
    С правого фланга навесил Суарес в центр штрафной, где с лету Кубо пробил в касание, но мяч полетел выше ворот.
  • Описание гола
    9'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Лионель Месси! Быстрый гол удалось забить каталонцам. Идеальный пас вырезал Де Йонг на ход Месси, который оторвался от защитника на скорости и из пределов штрафной отправил сферу точно под перекладину.
  • 8'
    Со штрафного Аленья навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить Максимовичу не позволил Ленгле.
  • Желтая карточка
    7'
    Перекинул Иглесиаса через бедро у своей штрафной Ленгле. Судья расценил этот фол на желтую карточку
  • 6'
    В центре поля получил по ногам Максимович от Бускетса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Хетафе".
  • 5'
    С правого фланга Суарес навесил в центр штрафной, но здесь без проблем Мингеса выбил в центр поля.
  • Опасный момент
    4'
    Зацепился за мяч на фланге Де Йонг и покатил в центр на Месси, который пробил в ближний угол. Лишь перекладина сейчас спасла гостей от пропущенного гола.
  • 3'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Аленья на ход Кубо, но тот не смог оторваться от Пике и потерял мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Барселона 3:1 Хетафе

Исход игры
Барселона
100% (150)
Ничья
0% (0)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.3% (70)
Меньше
52.7% (78)
Обе команды забьют
Да
25% (37)
Нет
75% (111)
Популярный счёт
2:0 Барселона
48% (72)
3:0 Барселона
20% (30)
3:1 Барселона
11.3% (17)
2:1 Барселона
9.3% (14)
1:0 Барселона
4% (6)
4:1 Барселона
3.3% (5)
4:0 Барселона
2% (3)
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