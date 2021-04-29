Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.11
|2.
|Ткачёв Сергей
|3
|0.11
|3.
|Хлусевич Даниил
|2
|0.07
|4.
|Луценко Евгений
|2
|0.07
|5.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.07
|6.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|7.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.07
|8.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.07
|9.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|10.
|Кангва Кингс
|1
|0.04
|11.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.04
|12.
|Джорджевич Лука
|1
|0.04
|13.
|Чаушич Горан
|1
|0.04
|14.
|Бауэр Роберт
|1 (1)
|0.04
|15.
|Сокол Артём
|0
|0
|16.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|13 (1)
|0.48
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (4)
|0.44
|3.
|Понсе Эсекель
|9
|0.33
|4.
|Мозес Виктор
|3
|0.11
|5.
|Жиго Самуэль
|3
|0.11
|6.
|Айртон Лукас
|2
|0.07
|7.
|Промес Куинси
|2
|0.07
|8.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.07
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.04
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|12.
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|9
|0
|2.
|Кангва Кингс
|5
|1
|3.
|Довбня Александр Евгеньевич
|5
|1
|4.
|Кангва Эванс
|5
|1
|5.
|Громыко Валерий
|4
|1
|6.
|Чаушич Горан
|5
|0
|7.
|Сокол Артём
|5
|0
|8.
|Хлусевич Даниил
|5
|0
|9.
|Григалава Гиа
|4
|0
|10.
|Беляев Максим
|4
|0
|11.
|Панченко Кирилл
|4
|0
|12.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|13.
|Костадинов Георги
|4
|0
|14.
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|15.
|Пантелеев Владислав
|3
|0
|16.
|Бурлак Тарас
|1
|1
|17.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|18.
|Луценко Евгений
|2
|0
|19.
|Джорджевич Лука
|2
|0
|20.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|21.
|Рассказов Николай
|2
|0
|22.
|Хагуш Анри
|2
|0
|23.
|Денисов Александр
|1
|0
|24.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|25.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|26.
|Злобин Николай
|1
|0
|27.
|Коновалов Игорь
|1
|0
|28.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Айртон Лукас
|8
|1
|2.
|Зобнин Роман
|7
|1
|3.
|Маслов Павел
|7
|1
|4.
|Соболев Александр Сергеевич
|8
|0
|5.
|Жиго Самуэль
|6
|1
|6.
|Умяров Наиль
|6
|0
|7.
|Кутепов Илья
|5
|0
|8.
|Ларссон Джордан
|5
|0
|9.
|Джикия Георгий
|4
|0
|10.
|Максименко Александр
|4
|0
|11.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|12.
|Мозес Виктор
|3
|0
|13.
|Промес Куинси
|3
|0
|14.
|Понсе Эсекель
|3
|0
|15.
|Крал Алекс
|3
|0
|16.
|Урунов Остон
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|19.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|20.
|Гапонов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|25% (6)
|4.17% (1)
|25% (6)
|16.67% (4)
|Спартак Москва
|20.83% (10)
|10.42% (5)
|12.5% (6)
|14.58% (7)
|16.67% (8)
|25% (12)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва
Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва
Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 7
Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 5
Спартак Москва 2:3 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|65 - 24
|58
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|43 - 29
|52
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|50 - 33
|50
|4.
|Рубин
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|35 - 30
|46
|5.
|Сочи
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|44 - 31
|46
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 28
|46
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|41 - 29
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|33 - 37
|41
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|34 - 31
|40
|10.
|Краснодар
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|47 - 38
|38
|11.
|Ахмат
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 34
|36
|12.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|13
|8
|25 - 34
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|24 - 43
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|23 - 44
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|12 - 49
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|17 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 12
|37
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|7.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|12.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 20
|21
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|9.
|Сочи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 22
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 26
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Спартак Москва
Исход игры
Арсенал Тула
2% (1)
Ничья
14% (7)
Спартак Москва
84% (42)
Тотал 2.5
Больше
74% (37)
Меньше
26% (13)
Обе команды забьют
Да
88% (44)
Нет
12% (6)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
62% (31)
1:1 Ничья
14% (7)
0:1 Спартак Москва
8% (4)
1:3 Спартак Москва
6% (3)
0:2 Спартак Москва
4% (2)
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