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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.11
2. Ткачёв Сергей 3 0.11
3. Хлусевич Даниил 2 0.07
4. Луценко Евгений 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 0.07
6. Панченко Кирилл 2 0.07
7. Кадири Мохаммед 2 0.07
8. Лесовой Даниил 2 (1) 0.07
9. Ковалёв Юрий 1 0.04
10. Кангва Кингс 1 0.04
11. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.04
12. Джорджевич Лука 1 0.04
13. Чаушич Горан 1 0.04
14. Бауэр Роберт 1 (1) 0.04
15. Сокол Артём 0 0
16. Громыко Валерий 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 13 (1) 0.48
2. Соболев Александр Сергеевич 12 (4) 0.44
3. Понсе Эсекель 9 0.33
4. Мозес Виктор 3 0.11
5. Жиго Самуэль 3 0.11
6. Айртон Лукас 2 0.07
7. Промес Куинси 2 0.07
8. Кокорин Александр 2 (2) 0.07
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
10. Зобнин Роман 1 0.04
11. Умяров Наиль 0 0
12. Крал Алекс 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 9 0
2. Кангва Кингс 5 1
3. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
4. Кангва Эванс 5 1
5. Громыко Валерий 4 1
6. Чаушич Горан 5 0
7. Сокол Артём 5 0
8. Хлусевич Даниил 5 0
9. Григалава Гиа 4 0
10. Беляев Максим 4 0
11. Панченко Кирилл 4 0
12. Ткачёв Сергей 4 0
13. Костадинов Георги 4 0
14. Ломовицкий Александр 4 0
15. Пантелеев Владислав 3 0
16. Бурлак Тарас 1 1
17. Лесовой Даниил 1 1
18. Луценко Евгений 2 0
19. Джорджевич Лука 2 0
20. Горбатенко Игорь 2 0
21. Рассказов Николай 2 0
22. Хагуш Анри 2 0
23. Денисов Александр 1 0
24. Комбаров Кирилл 1 0
25. Ковалёв Юрий 1 0
26. Злобин Николай 1 0
27. Коновалов Игорь 1 0
28. Кадири Мохаммед 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Айртон Лукас 8 1
2. Зобнин Роман 7 1
3. Маслов Павел 7 1
4. Соболев Александр Сергеевич 8 0
5. Жиго Самуэль 6 1
6. Умяров Наиль 6 0
7. Кутепов Илья 5 0
8. Ларссон Джордан 5 0
9. Джикия Георгий 4 0
10. Максименко Александр 4 0
11. Ещенко Андрей 3 0
12. Мозес Виктор 3 0
13. Промес Куинси 3 0
14. Понсе Эсекель 3 0
15. Крал Алекс 3 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Хендрикс Йоррит 1 0
19. Бакаев Зелимхан 1 0
20. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 12.5% (3) 16.67% (4) 25% (6) 4.17% (1) 25% (6) 16.67% (4)
 Спартак Москва 20.83% (10) 10.42% (5) 12.5% (6) 14.58% (7) 16.67% (8) 25% (12)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва
Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва
Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 7
Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 5
Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 2:3 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 17 7 3 65 - 24 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 16 4 7 43 - 29 52
3. Спартак Москва Заявка 27 15 5 7 50 - 33 50
4. Рубин Заявка 27 14 4 9 35 - 30 46
5. Сочи Заявка 27 13 7 7 44 - 31 46
6. ЦСКА Москва Заявка 27 14 4 9 45 - 28 46
7. Динамо Москва Заявка 27 14 4 9 41 - 29 46
8. Химки Заявка 27 12 5 10 33 - 37 41
9. Ростов Заявка 27 12 4 11 34 - 31 40
10. Краснодар Заявка 27 11 5 11 47 - 38 38
11. Ахмат Заявка 27 10 6 11 31 - 34 36
12. Урал Заявка 27 6 13 8 25 - 34 31
13. Арсенал Тула Заявка 27 6 5 16 24 - 43 23
14. Уфа Заявка 27 5 5 17 23 - 44 20
15. Ротор Заявка 27 4 6 17 12 - 49 18
16. Тамбов Заявка 27 3 4 20 17 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 47 - 12 37
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
7. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
8. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
12. Рубин Заявка 13 5 3 5 15 - 16 18
13. Ростов Заявка 13 5 2 6 15 - 13 17
14. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 20 - 20 21
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
9. Сочи Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
10. Ахмат Заявка 14 4 3 7 13 - 22 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
13. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2021, осталось 2 дня 13 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Арсенал Тула 2% (1)
    X 14% (7)
    Спартак Москва 84% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Спартак Москва
    5.40
    4.31
    1.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Спартак Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Спартак Москва

    Исход игры
    Арсенал Тула
    2% (1)
    Ничья
    14% (7)
    Спартак Москва
    84% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    74% (37)
    Меньше
    26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    88% (44)
    Нет
    12% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    62% (31)
    1:1 Ничья
    14% (7)
    0:1 Спартак Москва
    8% (4)
    1:3 Спартак Москва
    6% (3)
    0:2 Спартак Москва
    4% (2)
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