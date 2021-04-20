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Метц
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.18
2. Булая Фарид 5 0.15
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.12
4. Яд Папа Ндиага 3 0.09
5. Нгетт Опа 3 0.09
6. Делен Тома 3 0.09
7. Вагнер да Силва 3 (2) 0.09
8. Гуйе Ламин 2 0.06
9. Сарр Пап 2 0.06
10. Маига Хабиб 1 0.03
11. Бойе Джон 1 0.03
12. Куяте Кики 1 0.03
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.03
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Эмброуз Тьерри 0 0
16. Ангбан Викторьен 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 23 (6) 0.7
2. Кин Мойзе 12 0.36
3. Сарабия Пабло 6 0.18
4. Икарди Мауро 6 0.18
5. Неймар 6 (3) 0.18
6. Ди Мария Анхель 5 0.15
7. Дракслер Юлиан 4 0.12
8. Гуэйе Идрисса 2 0.06
9. Флоренци Алессандро 2 0.06
10. Данилу Перейра 2 0.06
11. Эррера Андер 1 0.03
12. Паредес Леандро 1 0.03
13. Дагба Колин 1 0.03
14. Кюрзава Левен 1 0.03
15. Маркиньос Маркос 1 0.03
16. Пембеле Тимоте 1 0.03
17. Рафинья Алькантара 0 0
18. Верратти Марко 0 0
19. Баккер Митчел 0 0
20. Диалло Абду 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 9 0
2. Бойе Джон 5 2
3. Сентонз Фабьен 8 0
4. Маига Хабиб 8 0
5. Булая Фарид 5 0
6. Лейя-Исека Аарон 4 0
7. Сарр Пап 4 0
8. Ангбан Викторьен 4 0
9. Делен Тома 4 0
10. Укидья Александр 2 1
11. Вагнер да Силва 3 0
12. Пажо Венсан 3 0
13. Яд Папа Ндиага 3 0
14. Юдоль Матьё 1 1
15. Фофана Мамаду 2 0
16. Эмброуз Тьерри 2 0
17. Бронн Дилан 2 0
18. Кайяр Марк-Орель 1 0
19. Мазиз Юссеф 1 0
20. Гуйе Ламин 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 5 2
2. Паредес Леандро 6 1
3. Кимпембе Преснел 6 0
4. Диалло Абду 2 2
5. Верратти Марко 5 0
6. Кюрзава Левен 3 1
7. Мбаппе Килиан 4 0
8. Кин Мойзе 4 0
9. Гуэйе Идрисса 3 0
10. Дракслер Юлиан 3 0
11. Данилу Перейра 3 0
12. Дагба Колин 3 0
13. Сарабия Пабло 2 0
14. Рафинья Алькантара 2 0
15. Бернат Хуан 2 0
16. Эррера Андер 2 0
17. Керер Тило 2 0
18. Ди Мария Анхель 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 8.57% (3) 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6) 28.57% (10)
 ПСЖ 9.46% (7) 18.92% (14) 17.57% (13) 12.16% (9) 13.51% (10) 28.38% (21)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц
Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =1 -5
ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ
Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 10
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 0
ПСЖ 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Метц Лига 1 Метц 1:5 ПСЖ Лига 1
Метц 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Метц Кубок лиги ПСЖ 3:0 Метц Лига 1 ПСЖ 3:1 Метц Лига 1 Метц 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 33 22 3 8 74 - 25 69
3. Монако Заявка 33 21 5 7 70 - 38 68
4. Лион Заявка 33 19 10 4 65 - 32 67
5. Ланс Заявка 33 14 11 8 52 - 45 53
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Метц Заявка 33 11 10 12 36 - 38 43
10. Ницца Заявка 33 12 7 14 41 - 44 43
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 33 9 14 10 38 - 38 41
13. Сент-Этьен Заявка 33 10 9 14 38 - 50 39
14. Страсбург Заявка 33 10 7 16 42 - 51 37
15. Брест Заявка 33 10 7 16 45 - 56 37
16. Бордо Заявка 33 10 6 17 35 - 48 36
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним Заявка 33 8 7 18 32 - 60 31
19. Нант Заявка 33 5 13 15 33 - 51 28
20. Дижон Заявка 33 3 9 21 22 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
4. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Реймс Заявка 16 4 8 4 14 - 15 20
12. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
13. Бордо Заявка 17 5 4 8 15 - 21 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 16 10 0 6 31 - 21 30
5. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
10. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Метц - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 16 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Метц 0% (0)
    X 2.4% (1)
    ПСЖ 97.6% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Метц
    Ничья
    ПСЖ
    12.25
    6.15
    1.33
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Метц - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Метц - ПСЖ

    Исход игры
    Метц
    0% (0)
    Ничья
    2.4% (1)
    ПСЖ
    97.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (22)
    Нет
    43.59% (17)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    29.3% (12)
    1:3 ПСЖ
    26.8% (11)
    1:2 ПСЖ
    24.4% (10)
    0:3 ПСЖ
    9.8% (4)
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