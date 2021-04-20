Метц
Позже
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
ПСЖ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.18
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.15
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.12
|4.
|Яд Папа Ндиага
|3
|0.09
|5.
|Нгетт Опа
|3
|0.09
|6.
|Делен Тома
|3
|0.09
|7.
|Вагнер да Силва
|3 (2)
|0.09
|8.
|Гуйе Ламин
|2
|0.06
|9.
|Сарр Пап
|2
|0.06
|10.
|Маига Хабиб
|1
|0.03
|11.
|Бойе Джон
|1
|0.03
|12.
|Куяте Кики
|1
|0.03
|13.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|15.
|Эмброуз Тьерри
|0
|0
|16.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|23 (6)
|0.7
|2.
|Кин Мойзе
|12
|0.36
|3.
|Сарабия Пабло
|6
|0.18
|4.
|Икарди Мауро
|6
|0.18
|5.
|Неймар
|6 (3)
|0.18
|6.
|Ди Мария Анхель
|5
|0.15
|7.
|Дракслер Юлиан
|4
|0.12
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.06
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.06
|10.
|Данилу Перейра
|2
|0.06
|11.
|Эррера Андер
|1
|0.03
|12.
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|13.
|Дагба Колин
|1
|0.03
|14.
|Кюрзава Левен
|1
|0.03
|15.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.03
|16.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|17.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|18.
|Верратти Марко
|0
|0
|19.
|Баккер Митчел
|0
|0
|20.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|9
|0
|2.
|Бойе Джон
|5
|2
|3.
|Сентонз Фабьен
|8
|0
|4.
|Маига Хабиб
|8
|0
|5.
|Булая Фарид
|5
|0
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|7.
|Сарр Пап
|4
|0
|8.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|9.
|Делен Тома
|4
|0
|10.
|Укидья Александр
|2
|1
|11.
|Вагнер да Силва
|3
|0
|12.
|Пажо Венсан
|3
|0
|13.
|Яд Папа Ндиага
|3
|0
|14.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|15.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|16.
|Эмброуз Тьерри
|2
|0
|17.
|Бронн Дилан
|2
|0
|18.
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|19.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|20.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|5
|2
|2.
|Паредес Леандро
|6
|1
|3.
|Кимпембе Преснел
|6
|0
|4.
|Диалло Абду
|2
|2
|5.
|Верратти Марко
|5
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|3
|1
|7.
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|8.
|Кин Мойзе
|4
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|10.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|11.
|Данилу Перейра
|3
|0
|12.
|Дагба Колин
|3
|0
|13.
|Сарабия Пабло
|2
|0
|14.
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|15.
|Бернат Хуан
|2
|0
|16.
|Эррера Андер
|2
|0
|17.
|Керер Тило
|2
|0
|18.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|20.
|Икарди Мауро
|1
|0
|21.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|22.
|Баккер Митчел
|1
|0
|23.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|24.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|25.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|8.57% (3)
|14.29% (5)
|20% (7)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
|ПСЖ
|9.46% (7)
|18.92% (14)
|17.57% (13)
|12.16% (9)
|13.51% (10)
|28.38% (21)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +7 =5 -8Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =1 -5ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 10
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|22
|3
|8
|74 - 25
|69
|3.
|Монако
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|70 - 38
|68
|4.
|Лион
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|65 - 32
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|52 - 45
|53
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|36 - 38
|43
|10.
|Ницца
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|41 - 44
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|38 - 38
|41
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 50
|39
|14.
|Страсбург
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 51
|37
|15.
|Брест
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 56
|37
|16.
|Бордо
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|35 - 48
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|32 - 60
|31
|19.
|Нант
|Заявка
|33
|5
|13
|15
|33 - 51
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|22 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 15
|20
|12.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 21
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|0
|6
|31 - 21
|30
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 23
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|8.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 28
|21
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Прогнозы на матч Метц - ПСЖ
Исход игры
Метц
0% (0)
Ничья
2.4% (1)
ПСЖ
97.6% (40)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
56.41% (22)
Нет
43.59% (17)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
29.3% (12)
1:3 ПСЖ
26.8% (11)
1:2 ПСЖ
24.4% (10)
0:3 ПСЖ
9.8% (4)
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