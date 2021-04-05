Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Shvets A.
|2
|0.67
|2.
|Альсултанов Имран
|1
|0.33
|3.
|_Berisha B.
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|1
|2.
|Комнен Андрич
|2
|0.67
|3.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0.33
|4.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.33
|5.
|Бизяк Ловро
|1
|0.33
|6.
|Урунов Остон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|_Nenakhov M.
|1
|1
|2.
|_Shvets A.
|2
|0
|3.
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0
|4.
|Angel Wilker
|1
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|1
|0
|6.
|_Adouyev A.
|1
|0
|7.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|8.
|_Berisha B.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сухов Александр
|1
|0
|2.
|Йокич Боян
|1
|0
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|4.
|Мрзляк Филип
|1
|0
|5.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|6.
|Плиев Константин
|1
|0
|7.
|Бизоза Парфе
|1
|0
|8.
|Милетич Неманья II
|1
|0
|9.
|_Morozov G.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|Уфа
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =5 -7Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Уфа Последние 20 матчей: +5 =4 -11Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 9
Прогнозы на матч Ахмат - Уфа
Исход игры
Ахмат
87.5% (7)
Ничья
12.5% (1)
Уфа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (4)
Меньше
50% (4)
Обе команды забьют
Да
50% (4)
Нет
50% (4)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
37.5% (3)
2:0 Ахмат
25% (2)
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