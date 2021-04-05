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Ахмат
 
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Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Shvets A. 2 0.67
2. Альсултанов Имран 1 0.33
3. _Berisha B. 1 0.33
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 1
2. Комнен Андрич 2 0.67
3. Сысуев Дмитрий 1 0.33
4. Кротов Вячеслав 1 0.33
5. Бизяк Ловро 1 0.33
6. Урунов Остон 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. _Nenakhov M. 1 1
2. _Shvets A. 2 0
3. Семёнов Андрей Игоревич 1 0
4. Angel Wilker 1 0
5. Тимофеев Артём 1 0
6. _Adouyev A. 1 0
7. Садулаев Лечи 1 0
8. _Berisha B. 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Сухов Александр 1 0
2. Йокич Боян 1 0
3. Кротов Вячеслав 1 0
4. Мрзляк Филип 1 0
5. Жамалетдинов Тимур 1 0
6. Плиев Константин 1 0
7. Бизоза Парфе 1 0
8. Милетич Неманья II 1 0
9. _Morozov G. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 44.44% (4) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 11.11% (1)
 Уфа 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат
Уфа Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа
Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 9
Ахмат 3:1 Уфа Премьер-лига Ахмат 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 2:1 Уфа Премьер-лига Ахмат 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Уфа Премьер-лига Ахмат 1:1 Уфа Кубок Уфа 1:3 Ахмат Премьер-лига Уфа 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 4:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Уфа Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2021, осталось 2 дня 4 часа 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 8
    Ахмат 87.5% (7)
    X 12.5% (1)
    Уфа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Уфа
    1.54
    4.14
    8.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ахмат - Уфа онлайн

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    Прогнозы на матч Ахмат - Уфа

    Исход игры
    Ахмат
    87.5% (7)
    Ничья
    12.5% (1)
    Уфа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (4)
    Меньше
    50% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (4)
    Нет
    50% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    37.5% (3)
    2:0 Ахмат
    25% (2)
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