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Сочи
 
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Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юсупов Артём 2 0.67
2. Жоаозиньо Рамос 1 0.33
3. Заболотный Антон 1 0.33
4. _Dugandzic M. 1 0.33
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Kamano F. 1 1
2. Кастро Пабло 1 1
3. _Krychowiak G. 1 1

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. _Novoseltsev I. 1 1
2. Руденко Александр Александрович 1 0
3. _Igorevich P. E. 1 0
4. _Terekhov S. 1 0
5. _Margasov T. 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 50% (4) 25% (2) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 0
 Локомотив Москва 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи
Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи
Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Локомотив Москва 3:1 Сочи Премьер-лига Сочи 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Сочи Премьер-лига Сочи 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2021, осталось 2 дня 4 часа 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 7
    Сочи 0% (0)
    X 14.3% (1)
    Локомотив Москва 85.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.14
    3.40
    2.58
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Сочи - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва

    Исход игры
    Сочи
    0% (0)
    Ничья
    14.3% (1)
    Локомотив Москва
    85.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (5)
    Меньше
    28.57% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (6)
    Нет
    14.29% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    71.4% (5)
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