Сочи
Позже
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юсупов Артём
|2
|0.67
|2.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.33
|3.
|Заболотный Антон
|1
|0.33
|4.
|_Dugandzic M.
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Kamano F.
|1
|1
|2.
|Кастро Пабло
|1
|1
|3.
|_Krychowiak G.
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|_Novoseltsev I.
|1
|1
|2.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|3.
|_Igorevich P. E.
|1
|0
|4.
|_Terekhov S.
|1
|0
|5.
|_Margasov T.
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|50% (4)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|0
|Локомотив Москва
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи
Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +14 =1 -5Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи
Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва
Исход игры
Сочи
0% (0)
Ничья
14.3% (1)
Локомотив Москва
85.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (5)
Меньше
28.57% (2)
Обе команды забьют
Да
85.71% (6)
Нет
14.29% (1)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
71.4% (5)
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