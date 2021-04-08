Крылья Советов
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Динамо Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманНападающий
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Моро НиколаПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Будачев ИванВратарь
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Голенков Егор
|3
|0.75
|2.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0.75
|3.
|Сергеев Игорь
|2
|0.5
|4.
|Комбаров Дмитрий
|1
|0.25
|5.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.25
|6.
|Чернов Никита
|1
|0.25
|7.
|Зиньковский Антон
|1
|0.25
|8.
|Сарвели Владислав
|1
|0.25
|9.
|_Bozhin S.
|1
|0.25
|10.
|Сергеев Иван
|0
|0
|11.
|Горшков Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|1
|1
|2.
|_Tyukavin K.
|1
|1
|3.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витюгов Максим
|1
|0
|2.
|_Bozhin S.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фомин Даниил
|1
|0
|2.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|3.
|_Kabore C.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|15.38% (2)
|0
|46.15% (6)
|0
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|Динамо Москва
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов
Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов
Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Динамо Москва Кубок Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва
Исход игры
Крылья Советов
16.3% (26)
Ничья
9.4% (15)
Динамо Москва
74.4% (119)
Тотал 2.5
Больше
68.59% (107)
Меньше
31.41% (49)
Обе команды забьют
Да
76.28% (119)
Нет
23.72% (37)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
46.9% (75)
0:1 Динамо Москва
12.5% (20)
2:1 Крылья Советов
11.3% (18)
1:1 Ничья
8.1% (13)
0:2 Динамо Москва
6.3% (10)
1:3 Динамо Москва
5% (8)
1:0 Крылья Советов
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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