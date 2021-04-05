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Крылья Советов
 
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Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голенков Егор 3 0.75
2. Цыпченко Дмитрий 3 0.75
3. Сергеев Игорь 2 0.5
4. Комбаров Дмитрий 1 0.25
5. Кабутов Дмитрий 1 0.25
6. Чернов Никита 1 0.25
7. Зиньковский Антон 1 0.25
8. Сарвели Владислав 1 0.25
9. _Bozhin S. 1 0.25
10. Сергеев Иван 0 0
11. Горшков Юрий 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 1 1
2. _Tyukavin K. 1 1
3. Шиманьски Себастиан 0 0

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Витюгов Максим 1 0
2. _Bozhin S. 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Фомин Даниил 1 0
2. Шиманьски Себастиан 1 0
3. _Kabore C. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 15.38% (2) 0 46.15% (6) 0 7.69% (1) 30.77% (4)
 Динамо Москва 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов
Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов
Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Динамо Москва Кубок Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2021, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.


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    • Прогнозы 30
    Крылья Советов 10% (3)
    X 10% (3)
    Динамо Москва 80% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Динамо Москва
    3.18
    3.40
    2.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Крылья Советов - Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    10% (3)
    Ничья
    10% (3)
    Динамо Москва
    80% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (21)
    Меньше
    30% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (24)
    Нет
    20% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    56.7% (17)
    1:1 Ничья
    10% (3)
    0:1 Динамо Москва
    10% (3)
    1:0 Крылья Советов
    6.7% (2)
    1:3 Динамо Москва
    6.7% (2)
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