Арджеш
3:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Киндия Тырговиште
11' Желтая карточкаТурда Григоре
0:1
30' ГолДумитрашку Денис
1:1
55' ПенальтиМалеле Сефас
63' Желтая карточкаНегуц Кристиан
72' Желтая карточкаПопа Даньел
2:1
77' ГолIonut Nastasie
3:1
88' ГолМалеле Сефас
90' Желтая карточкаМушат Николае
26
Марич
Лука
17
Греку
Роберт
21
Палич
Антун
28
Малеле
Сефас
25
Айоани
Михай
95
Daniel
Celea
48
Бурама
Фомба
22
Раца
Вадим
66
Якоб
Паул
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греку РобертПолузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Телес РуанНападающий
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Daniel CeleaЗащитник
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Якоб ПаулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коцич МиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Ход матча
11'
30'
0:1
55'
1:1
63'
72'
77'
2:1
88'
3:1
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малеле Сефас
|14 (6)
|0.47
|2.
|Греку Роберт
|3
|0.1
|3.
|Сербан Ионут II
|3 (2)
|0.1
|4.
|Палич Антун
|2
|0.07
|5.
|Десланд Сильвен
|2
|0.07
|6.
|Меца Давид
|1
|0.03
|7.
|Нэстэсие Йонуц
|1
|0.03
|8.
|Ionut Nastasie
|1
|0.03
|9.
|Думитру Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Марич Лука
|1
|0.03
|11.
|Мас Александр
|1
|0.03
|12.
|Хонциу Георгиан
|1
|0.03
|13.
|Турда Григоре
|1
|0.03
|14.
|Дяк Габриэл
|1 (1)
|0.03
|15.
|Тофан Костинел
|0
|0
|16.
|Препелицэ Андрей
|0
|0
|17.
|Мушат Николае
|0
|0
|18.
|Ндиайе Медиоп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|6 (2)
|0.2
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.13
|3.
|Думитрашку Денис
|3
|0.1
|4.
|Негуц Кристиан
|2
|0.07
|5.
|Дулка Марко
|2
|0.07
|6.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.07
|7.
|Раца Вадим
|1
|0.03
|8.
|Якоб Паул
|1
|0.03
|9.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.03
|10.
|Костя Михай
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матей Габриэль
|3
|2
|2.
|Меца Давид
|6
|0
|3.
|Малеле Сефас
|6
|0
|4.
|Дрэгичи Стефан
|4
|1
|5.
|Тофан Костинел
|5
|0
|6.
|Мушат Николае
|4
|0
|7.
|Сербан Ионут II
|4
|0
|8.
|Препелицэ Андрей
|3
|0
|9.
|Лека Михай
|3
|0
|10.
|Думитру Кристиан
|3
|0
|11.
|Турда Григоре
|3
|0
|12.
|Де Лукас Пабло
|2
|0
|13.
|Нэстэсие Йонуц
|2
|0
|14.
|Марич Лука
|2
|0
|15.
|Дяк Габриэл
|2
|0
|16.
|Греаб Александру
|2
|0
|17.
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|18.
|Десланд Сильвен
|1
|0
|19.
|Греку Роберт
|1
|0
|20.
|Ндиайе Медиоп
|1
|0
|21.
|Барбу Каталин
|1
|0
|22.
|Сербаника Даниел
|1
|0
|23.
|Блейдеа Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попа Даньел
|8
|0
|2.
|Якоб Паул
|6
|1
|3.
|Думитрашку Денис
|6
|1
|4.
|Раца Вадим
|7
|0
|5.
|Дулка Марко
|7
|0
|6.
|Негуц Кристиан
|7
|0
|7.
|Флоря Даниэль
|6
|0
|8.
|Дину Корнел
|4
|0
|9.
|Кэпушэ Тибериу
|3
|0
|10.
|Ямеого Блэз
|3
|0
|11.
|Диас Томас
|3
|0
|12.
|Пициан Андрей
|2
|0
|13.
|Айоани Михай
|2
|0
|14.
|Daniel Celea
|2
|0
|15.
|Костя Михай
|1
|0
|16.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|17.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арджеш
|6.06% (2)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|36.36% (12)
|Киндия Тырговиште
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
Предыдущие игры
Арджеш Последние 20 матчей: +7 =8 -5Германнштадт 4:1 Арджеш Арджеш 1:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:2 Арджеш Арджеш 2:1 Политехника Яссы
ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Волунтари 0:1 Арджеш Арджеш 1:1 Сепси Арджеш 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:2 Арджеш Университатя Крайова 1:1 Арджеш Арджеш 0:0 ФКСБ УТА Арад 1:2 Арджеш Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:1 Арджеш Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =7 -7Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси
Последние игры между собой
Арджеш: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|42 - 15
|63
|2.
|ФКСБ
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|56 - 21
|61
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|33 - 14
|57
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|30 - 26
|44
|5.
|Сепси
|Заявка
|29
|10
|14
|5
|42 - 30
|44
|6.
|Ботошани
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|39 - 36
|42
|7.
|Арджеш
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|33 - 41
|40
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|24 - 26
|39
|9.
|Астра
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|38 - 39
|38
|10.
|УТА Арад
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|26 - 36
|37
|11.
|Волунтари
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|32 - 40
|32
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|31 - 41
|30
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|28
|5
|13
|10
|34 - 36
|28
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|26 - 41
|27
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|28 - 39
|26
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|29 - 62
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 7
|29
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|15 - 8
|27
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|13 - 12
|23
|5.
|Ботошани
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|6.
|Арджеш
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|7.
|Сепси
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|9.
|Астра
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 18
|18
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|11.
|Германнштадт
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|12.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|13.
|Волунтари
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 21
|13
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|20 - 8
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|18 - 6
|30
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|17 - 16
|26
|4.
|Сепси
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|22 - 16
|25
|5.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|17 - 14
|21
|7.
|Астра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|9 - 8
|20
|9.
|Ботошани
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Арджеш
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 24
|19
|11.
|Волунтари
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 20
|14
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 14
|12
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 37
|11
|16.
|Германнштадт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 20
|9