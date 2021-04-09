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  2. Матчи
  3. Румыния
Арджеш
3:1
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
11' Желтая карточка
Турда Григоре
0:1
30' Гол
Думитрашку Денис
1:1
55' Пенальти
Малеле Сефас
63' Желтая карточка
Негуц Кристиан
72' Желтая карточка
Попа Даньел
2:1
77' Гол
Ionut Nastasie
3:1
88' Гол
Малеле Сефас
90' Желтая карточка
Мушат Николае
90'+6
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
26
Марич
Лука
5
Турда
Григоре
30
Мушат
Николае
4
Меца
Давид
89
Хонциу
Георгиан
17
Греку
Роберт
21
Палич
Антун
7
Думитру
Кристиан
28
Малеле
Сефас
25
Айоани
Михай
98
Кэпушэ
Тибериу
17
Пициан
Андрей
95
Daniel
Celea
48
Бурама
Фомба
22
Раца
Вадим
66
Якоб
Паул
8
Дулка
Марко
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
Арджеш
Киндия Тырговиште

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малеле Сефас 14 (6) 0.47
2. Греку Роберт 3 0.1
3. Сербан Ионут II 3 (2) 0.1
4. Палич Антун 2 0.07
5. Десланд Сильвен 2 0.07
6. Меца Давид 1 0.03
7. Нэстэсие Йонуц 1 0.03
8. Ionut Nastasie 1 0.03
9. Думитру Кристиан 1 0.03
10. Марич Лука 1 0.03
11. Мас Александр 1 0.03
12. Хонциу Георгиан 1 0.03
13. Турда Григоре 1 0.03
14. Дяк Габриэл 1 (1) 0.03
15. Тофан Костинел 0 0
16. Препелицэ Андрей 0 0
17. Мушат Николае 0 0
18. Ндиайе Медиоп 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попа Даньел 6 (2) 0.2
2. Флоря Даниэль 4 0.13
3. Думитрашку Денис 3 0.1
4. Негуц Кристиан 2 0.07
5. Дулка Марко 2 0.07
6. Бериша Вальмир 2 (1) 0.07
7. Раца Вадим 1 0.03
8. Якоб Паул 1 0.03
9. Кэпушэ Тибериу 1 0.03
10. Костя Михай 0 0
11. Диас Томас 0 0

Карточки

Арджеш
# Игрок      
1. Матей Габриэль 3 2
2. Меца Давид 6 0
3. Малеле Сефас 6 0
4. Дрэгичи Стефан 4 1
5. Тофан Костинел 5 0
6. Мушат Николае 4 0
7. Сербан Ионут II 4 0
8. Препелицэ Андрей 3 0
9. Лека Михай 3 0
10. Думитру Кристиан 3 0
11. Турда Григоре 3 0
12. Де Лукас Пабло 2 0
13. Нэстэсие Йонуц 2 0
14. Марич Лука 2 0
15. Дяк Габриэл 2 0
16. Греаб Александру 2 0
17. Хонциу Георгиан 2 0
18. Десланд Сильвен 1 0
19. Греку Роберт 1 0
20. Ндиайе Медиоп 1 0
21. Барбу Каталин 1 0
22. Сербаника Даниел 1 0
23. Блейдеа Андрей 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Попа Даньел 8 0
2. Якоб Паул 6 1
3. Думитрашку Денис 6 1
4. Раца Вадим 7 0
5. Дулка Марко 7 0
6. Негуц Кристиан 7 0
7. Флоря Даниэль 6 0
8. Дину Корнел 4 0
9. Кэпушэ Тибериу 3 0
10. Ямеого Блэз 3 0
11. Диас Томас 3 0
12. Пициан Андрей 2 0
13. Айоани Михай 2 0
14. Daniel Celea 2 0
15. Костя Михай 1 0
16. Бериша Вальмир 1 0
17. Ионицэ Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Арджеш 6.06% (2) 9.09% (3) 9.09% (3) 21.21% (7) 18.18% (6) 36.36% (12)
Киндия Тырговиште 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 9.09% (2)

Предыдущие игры

Арджеш Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Германнштадт 4:1 Арджеш Арджеш 1:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:2 Арджеш Арджеш 2:1 Политехника Яссы
ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Волунтари 0:1 Арджеш Арджеш 1:1 Сепси Арджеш 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:2 Арджеш Университатя Крайова 1:1 Арджеш Арджеш 0:0 ФКСБ УТА Арад 1:2 Арджеш Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:1 Арджеш Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси

Последние игры между собой

Арджеш: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Первая лига Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Лига II Киндия Тырговиште 1:1 Арджеш Лига II Киндия Тырговиште 2:4 Арджеш Лига II
Арджеш 0:0 Киндия Тырговиште Лига II
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 29 19 6 4 42 - 15 63
2. ФКСБ Заявка 28 19 4 5 56 - 21 61
3. Университатя Крайова Заявка 29 16 9 4 33 - 14 57
4. Академика Клинчени Заявка 30 10 14 6 30 - 26 44
5. Сепси Заявка 29 10 14 5 42 - 30 44
6. Ботошани Заявка 30 11 9 10 39 - 36 42
7. Арджеш Заявка 30 10 10 10 33 - 41 40
8. Киндия Тырговиште Заявка 30 10 9 11 24 - 26 39
9. Астра Заявка 30 9 11 10 38 - 39 38
10. УТА Арад Заявка 29 9 10 10 26 - 36 37
11. Волунтари Заявка 30 8 8 14 32 - 40 32
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 29 8 6 15 31 - 41 30
13. Вииторул Констанца Заявка 28 5 13 10 34 - 36 28
14. Динамо Бухарест Заявка 30 7 6 17 26 - 41 27
15. Германнштадт Заявка 29 5 11 13 28 - 39 26
16. Политехника Яссы Заявка 28 6 4 18 29 - 62 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 15 12 2 1 35 - 7 38
2. ЧФР Клуж Заявка 15 8 5 2 22 - 7 29
3. Университатя Крайова Заявка 14 8 3 3 15 - 8 27
4. Академика Клинчени Заявка 15 6 5 4 13 - 12 23
5. Ботошани Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
6. Арджеш Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
7. Сепси Заявка 14 4 7 3 20 - 14 19
8. Киндия Тырговиште Заявка 15 5 4 6 15 - 18 19
9. Астра Заявка 15 4 6 5 18 - 18 18
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 15 5 3 7 15 - 19 18
11. Германнштадт Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
12. Вииторул Констанца Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
13. Волунтари Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
14. Динамо Бухарест Заявка 15 3 4 8 14 - 21 13
15. Политехника Яссы Заявка 13 3 2 8 14 - 25 11
16. УТА Арад Заявка 14 2 5 7 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 14 11 1 2 20 - 8 34
2. Университатя Крайова Заявка 15 8 6 1 18 - 6 30
3. УТА Арад Заявка 15 7 5 3 17 - 16 26
4. Сепси Заявка 15 6 7 2 22 - 16 25
5. ФКСБ Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
6. Академика Клинчени Заявка 15 4 9 2 17 - 14 21
7. Астра Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
8. Киндия Тырговиште Заявка 15 5 5 5 9 - 8 20
9. Ботошани Заявка 15 5 5 5 20 - 22 20
10. Арджеш Заявка 15 5 4 6 15 - 24 19
11. Волунтари Заявка 15 4 4 7 15 - 20 16
12. Динамо Бухарест Заявка 15 4 2 9 12 - 20 14
13. Газ-Метан Медиаш Заявка 14 3 3 8 16 - 22 12
14. Вииторул Констанца Заявка 14 2 6 6 13 - 14 12
15. Политехника Яссы Заявка 15 3 2 10 15 - 37 11
16. Германнштадт Заявка 14 1 6 7 11 - 20 9
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