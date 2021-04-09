Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Марич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

94' Мушат Николае предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Тактическая замена. Малеле Сефас уходит с поля и его заменяет Mediop Ndiaye

91' Мушат Николае получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Г О О О О Л - Малеле Сефас изменил счет на табло!

85' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Думитру Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

81' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Нейкуцеску Михай

81' Тактическая замена. Fomba Bourama уходит с поля и его заменяет Ямеого Блэз

81' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште в офсайде

81' Denis Dumitrascu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Г О О О О Л - Ionut Nastasie изменил счет на табло!

77' Малеле Сефас разрезает оборону соперника отличным пасом

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

74' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Ох, нехорошо это выглядит. Турда Григоре получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Турда Григоре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Попа Даньел получил желтую карточку от судьи

71' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

70' Турда Григоре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Арджеш

67' Fomba Bourama не смог попасть в створ ударом издали

66' Меца Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Кэпушэ Тибериу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Судья сигнализирует, что Georgian Honciu из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Daniel Celea

65' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Georgian Honciu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

64' Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Cristian Negut получил желтую карточку от судьи

63' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште толкнул локтем оппонента. Это Georgian Honciu заработал фол

63' Удар от ворот произведет Арджеш

63' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

62' Тактическая замена. Флоря Даниэль уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

62' Тофан Костинел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

61' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Марич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Georgian Honciu наказан за толчок Раца Вадим

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Малеле Сефас пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

58' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Арджеш

57' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Палич Антун нанес удар, мяч был парирован, но Mihai Aioani не удержал его в руках.

55' Г О О О О Л - Малеле Сефас из команды Арджеш забивает с точки!

53' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Арджеш

52' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Georgian Honciu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

49' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля