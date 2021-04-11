Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сигурьонссон Рунар получил желтую карточку от судьи

40' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Омрани Билель получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Ох, нехорошо это выглядит. Чикылдэу Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Чикылдэу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Омрани Билель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Чикылдэу Александру получил желтую карточку от судьи

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Как он промахнулся? Тудорие Александру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' ШАНС! Тудорие Александру вышел один на один с голкипером...

30' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Банку Никусор получил желтую карточку от судьи

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Бурка Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Бурка Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' ШТАНГА! Так было близко к голу - Омрани Билель нанес удар в каркас ворот!

23' Матч возобновлен

22' Баярам Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Омрани Билель нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

18' Близко! Нистор Дан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Хорошую попытку сделал Тудорие Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Бордеяну Михай получил желтую карточку от судьи

11' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Баярам Штефан и попал в каркас ворот!

8' Бордеяну Михай нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру