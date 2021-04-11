Университатя Крайова
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Ион Облеменко
ЧФР Клуж
12' Желтая карточкаБордеяну Михай
29' Желтая карточкаБанку Никусор
35' Желтая карточкаЧикылдэу Александру
40' Желтая карточкаСигурьонссон Рунар
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
24
Камара
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
24 Камара ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
-
30 Мамут ИванНападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
29'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|9 (2)
|0.3
|2.
|Иван Андрей
|6
|0.2
|3.
|Кольич Элвир
|6
|0.2
|4.
|Нистор Дан
|2
|0.07
|5.
|Банку Никусор
|2
|0.07
|6.
|Офусу Риги
|2
|0.07
|7.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.07
|8.
|Баярам Штефан
|1
|0.03
|9.
|Папп Пол
|1
|0.03
|10.
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|11.
|Тудорие Александру
|1 (1)
|0.03
|12.
|Мамут Иван
|0
|0
|13.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|14.
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|15.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|10 (5)
|0.33
|2.
|Дебелюх Габриэл
|8
|0.27
|3.
|Рондон Марио
|4
|0.13
|4.
|Костаке Йонуц
|4
|0.13
|5.
|Омрани Билель
|3
|0.1
|6.
|Винисиус Пауло
|3
|0.1
|7.
|Паун-Александру Константин
|2 (2)
|0.07
|8.
|Кипчу Александру
|2
|0.07
|9.
|Иту Кэтэлин
|2
|0.07
|10.
|Хобан Овидиу
|1
|0.03
|11.
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|12.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.03
|13.
|Камора Мауру
|0
|0
|14.
|Войтуш Якуб
|0
|0
|15.
|Перейра Мишель
|0
|0
|16.
|Сигурьонссон Рунар
|0
|0
|17.
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нистор Дан
|5
|0
|2.
|Бэлаша Михай
|5
|0
|3.
|Банку Никусор
|5
|0
|4.
|Влэдою Штефан
|4
|0
|5.
|Скречу Владимир
|2
|1
|6.
|Матею Александру
|3
|0
|7.
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|8.
|Чикылдэу Александру
|3
|0
|9.
|Мамут Иван
|3
|0
|10.
|Папп Пол
|2
|0
|11.
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|12.
|Константин Мариуш
|2
|0
|13.
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|14.
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|15.
|Офусу Риги
|1
|0
|16.
|Камара Хуан
|1
|0
|17.
|Феделе Маттео
|1
|0
|18.
|Иван Андрей
|1
|0
|19.
|Бик Овидиу
|1
|0
|20.
|Баярам Штефан
|1
|0
|21.
|Митран Ионут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омрани Билель
|5
|0
|2.
|Иту Кэтэлин
|5
|0
|3.
|Дебелюх Габриэл
|5
|0
|4.
|Дяк Чиприан
|4
|0
|5.
|Камора Мауру
|4
|0
|6.
|Кипчу Александру
|4
|0
|7.
|Перейра Мишель
|4
|0
|8.
|Сушич Матео
|4
|0
|9.
|Паун-Александру Константин
|4
|0
|10.
|Бордеяну Михай
|4
|0
|11.
|Костаке Йонуц
|4
|0
|12.
|Бурка Андрей
|4
|0
|13.
|Майк Сестор
|3
|0
|14.
|Рондон Марио
|3
|0
|15.
|Виллиам Соарес
|3
|0
|16.
|Маня Кристьян
|3
|0
|17.
|Хобан Овидиу
|2
|0
|18.
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|19.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|20.
|Аурелиу Луиш
|2
|0
|21.
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0
|22.
|Арлаускис Гедрюс
|0
|1
|23.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|24.
|Винисиус Пауло
|1
|0
|25.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|26.
|Боли Кевин
|1
|0
|27.
|Жунич Ивица
|1
|0
|28.
|Чоботарю Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|ЧФР Клуж
|17.07% (7)
|2.44% (1)
|19.51% (8)
|12.2% (5)
|24.39% (10)
|24.39% (10)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +9 =8 -3Университатя Крайова 1:0 Политехника Тимишоара ФКСБ 0:0 Университатя Крайова Миовени 0:0 Университатя Крайова Решица 0:2 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:0 Фарул Констанца Университатя Крайова 2:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:2 Университатя Крайова Университатя 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Миовени Университатя Крайова 1:0 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Арджеш Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =4 -3ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Политехника Яссы УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Волунтари Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Суперкубок ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги ЧФР Клуж 4:0 Университатя Крайова Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|30
|19
|7
|4
|42 - 15
|64
|2.
|ФКСБ
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|57 - 22
|62
|3.
|Университатя Крайова
|0:0 Заявка
|30
|16
|10
|4
|33 - 14
|58
|4.
|Сепси
|Заявка
|30
|10
|15
|5
|43 - 31
|45
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|30 - 26
|44
|6.
|Ботошани
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|39 - 36
|42
|7.
|Арджеш
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|33 - 41
|40
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|24 - 26
|39
|9.
|Астра
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|38 - 39
|38
|10.
|УТА Арад
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|26 - 36
|37
|11.
|Волунтари
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|32 - 40
|32
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|31 - 41
|30
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|28
|5
|13
|10
|34 - 36
|28
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|26 - 41
|27
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|28 - 39
|26
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|29 - 62
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 7
|29
|3.
|Университатя Крайова
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|15 - 8
|28
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|13 - 12
|23
|5.
|Ботошани
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|6.
|Арджеш
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|7.
|Сепси
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|9.
|Астра
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 18
|18
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|11.
|Германнштадт
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|12.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|13.
|Волунтари
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 21
|13
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|20 - 8
|35
|2.
|Университатя Крайова
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|18 - 6
|30
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|17 - 16
|26
|4.
|Сепси
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|22 - 16
|25
|5.
|ФКСБ
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|17 - 14
|21
|7.
|Астра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|9 - 8
|20
|9.
|Ботошани
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Арджеш
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 24
|19
|11.
|Волунтари
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 20
|14
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 14
|12
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 37
|11
|16.
|Германнштадт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 20
|9