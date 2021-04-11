  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Университатя Крайова
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
12' Желтая карточка
Бордеяну Михай
29' Желтая карточка
Банку Никусор
35' Желтая карточка
Чикылдэу Александру
40' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
50'
13
Пильячелли
Мирко
18
Влэдою
Штефан
2
Папп
Пол
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
8
Матею
Александру
16
Нистор
Дан
24
Камара
Хуан
10
Чикылдэу
Александру
17
Баярам
Штефан
20
Тудорие
Александру
34
Бэлгрэдян
Кристиан
13
Чоботарю
Денис
15
Бен-Юссеф
Сиам
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
6
Аурелиу
Луиш
37
Бордеяну
Михай
8
Сигурьонссон
Рунар
75
Джыдя
Адриан
9
Омрани
Билель
7
Паун-Александру
Константин
Университатя Крайова
ЧФР Клуж

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 9 (2) 0.3
2. Иван Андрей 6 0.2
3. Кольич Элвир 6 0.2
4. Нистор Дан 2 0.07
5. Банку Никусор 2 0.07
6. Офусу Риги 2 0.07
7. Бэрбуц Кристиан 2 0.07
8. Баярам Штефан 1 0.03
9. Папп Пол 1 0.03
10. Кымпану Георге 1 0.03
11. Тудорие Александру 1 (1) 0.03
12. Мамут Иван 0 0
13. Влэдою Штефан 0 0
14. Мариус Марсел Константин 0 0
15. Михэйлэ Валентин 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 10 (5) 0.33
2. Дебелюх Габриэл 8 0.27
3. Рондон Марио 4 0.13
4. Костаке Йонуц 4 0.13
5. Омрани Билель 3 0.1
6. Винисиус Пауло 3 0.1
7. Паун-Александру Константин 2 (2) 0.07
8. Кипчу Александру 2 0.07
9. Иту Кэтэлин 2 0.07
10. Хобан Овидиу 1 0.03
11. Чоботарю Денис 1 0.03
12. Петрила Клаудиу 1 0.03
13. Камора Мауру 0 0
14. Войтуш Якуб 0 0
15. Перейра Мишель 0 0
16. Сигурьонссон Рунар 0 0
17. Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Нистор Дан 5 0
2. Бэлаша Михай 5 0
3. Банку Никусор 5 0
4. Влэдою Штефан 4 0
5. Скречу Владимир 2 1
6. Матею Александру 3 0
7. Бэрбуц Кристиан 3 0
8. Чикылдэу Александру 3 0
9. Мамут Иван 3 0
10. Папп Пол 2 0
11. Вэтэжелу Богдан 2 0
12. Константин Мариуш 2 0
13. Мариус Марсел Константин 1 0
14. Пильячелли Мирко 1 0
15. Офусу Риги 1 0
16. Камара Хуан 1 0
17. Феделе Маттео 1 0
18. Иван Андрей 1 0
19. Бик Овидиу 1 0
20. Баярам Штефан 1 0
21. Митран Ионут 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Омрани Билель 5 0
2. Иту Кэтэлин 5 0
3. Дебелюх Габриэл 5 0
4. Дяк Чиприан 4 0
5. Камора Мауру 4 0
6. Кипчу Александру 4 0
7. Перейра Мишель 4 0
8. Сушич Матео 4 0
9. Паун-Александру Константин 4 0
10. Бордеяну Михай 4 0
11. Костаке Йонуц 4 0
12. Бурка Андрей 4 0
13. Майк Сестор 3 0
14. Рондон Марио 3 0
15. Виллиам Соарес 3 0
16. Маня Кристьян 3 0
17. Хобан Овидиу 2 0
18. Бэлгрэдян Кристиан 2 0
19. Джокович Дамьян 2 0
20. Аурелиу Луиш 2 0
21. Сигурьонссон Рунар 2 0
22. Арлаускис Гедрюс 0 1
23. Латовлевич Ясмин 1 0
24. Винисиус Пауло 1 0
25. Войтуш Якуб 1 0
26. Боли Кевин 1 0
27. Жунич Ивица 1 0
28. Чоботарю Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 12.12% (4) 24.24% (8) 24.24% (8) 18.18% (6) 15.15% (5) 6.06% (2)
 ЧФР Клуж 17.07% (7) 2.44% (1) 19.51% (8) 12.2% (5) 24.39% (10) 24.39% (10)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Университатя Крайова 1:0 Политехника Тимишоара ФКСБ 0:0 Университатя Крайова Миовени 0:0 Университатя Крайова Решица 0:2 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:0 Фарул Констанца Университатя Крайова 2:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:2 Университатя Крайова Университатя 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Миовени Университатя Крайова 1:0 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Арджеш Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =4 -3
ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Политехника Яссы УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Волунтари Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Суперкубок ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги ЧФР Клуж 4:0 Университатя Крайова Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 30 19 7 4 42 - 15 64
2. ФКСБ Заявка 29 19 5 5 57 - 22 62
3. Университатя Крайова 0:0 Заявка 30 16 10 4 33 - 14 58
4. Сепси Заявка 30 10 15 5 43 - 31 45
5. Академика Клинчени Заявка 30 10 14 6 30 - 26 44
6. Ботошани Заявка 30 11 9 10 39 - 36 42
7. Арджеш Заявка 30 10 10 10 33 - 41 40
8. Киндия Тырговиште Заявка 30 10 9 11 24 - 26 39
9. Астра Заявка 30 9 11 10 38 - 39 38
10. УТА Арад Заявка 29 9 10 10 26 - 36 37
11. Волунтари Заявка 30 8 8 14 32 - 40 32
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 29 8 6 15 31 - 41 30
13. Вииторул Констанца Заявка 28 5 13 10 34 - 36 28
14. Динамо Бухарест Заявка 30 7 6 17 26 - 41 27
15. Германнштадт Заявка 29 5 11 13 28 - 39 26
16. Политехника Яссы Заявка 28 6 4 18 29 - 62 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 15 12 2 1 35 - 7 38
2. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 15 8 5 2 22 - 7 29
3. Университатя Крайова 0:0 Заявка 15 8 4 3 15 - 8 28
4. Академика Клинчени Заявка 15 6 5 4 13 - 12 23
5. Ботошани Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
6. Арджеш Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
7. Сепси Заявка 15 4 8 3 21 - 15 20
8. Киндия Тырговиште Заявка 15 5 4 6 15 - 18 19
9. Астра Заявка 15 4 6 5 18 - 18 18
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 15 5 3 7 15 - 19 18
11. Германнштадт Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
12. Вииторул Констанца Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
13. Волунтари Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
14. Динамо Бухарест Заявка 15 3 4 8 14 - 21 13
15. Политехника Яссы Заявка 13 3 2 8 14 - 25 11
16. УТА Арад Заявка 14 2 5 7 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 15 11 2 2 20 - 8 35
2. Университатя Крайова 0:0 Заявка 15 8 6 1 18 - 6 30
3. УТА Арад Заявка 15 7 5 3 17 - 16 26
4. Сепси Заявка 15 6 7 2 22 - 16 25
5. ФКСБ Заявка 14 7 3 4 22 - 15 24
6. Академика Клинчени Заявка 15 4 9 2 17 - 14 21
7. Астра Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
8. Киндия Тырговиште Заявка 15 5 5 5 9 - 8 20
9. Ботошани Заявка 15 5 5 5 20 - 22 20
10. Арджеш Заявка 15 5 4 6 15 - 24 19
11. Волунтари Заявка 15 4 4 7 15 - 20 16
12. Динамо Бухарест Заявка 15 4 2 9 12 - 20 14
13. Газ-Метан Медиаш Заявка 14 3 3 8 16 - 22 12
14. Вииторул Констанца Заявка 14 2 6 6 13 - 14 12
15. Политехника Яссы Заявка 15 3 2 10 15 - 37 11
16. Германнштадт Заявка 14 1 6 7 11 - 20 9
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Университатя Крайова
Ничья
ЧФР Клуж
3.20
2.86
3.65
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