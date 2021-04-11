Университатя Крайова
0:0
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
ЧФР Клуж
12' Желтая карточкаБордеяну Михай
29' Желтая карточкаБанку Никусор
35' Желтая карточкаЧикылдэу Александру
40' Желтая карточкаСигурьонссон Рунар
54' Желтая карточкаПапп Пол
67' Желтая карточкаНистор Дан
79' Желтая карточкаБаярам Штефан
88' Желтая карточкаКольич Элвир
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
24
Камара
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
24 Камара ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
-
30 Мамут ИванНападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
29'
54'
67'
79'
88'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|9 (2)
|0.3
|2.
|Иван Андрей
|6
|0.2
|3.
|Кольич Элвир
|6
|0.2
|4.
|Нистор Дан
|2
|0.07
|5.
|Банку Никусор
|2
|0.07
|6.
|Офусу Риги
|2
|0.07
|7.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.07
|8.
|Баярам Штефан
|1
|0.03
|9.
|Папп Пол
|1
|0.03
|10.
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|11.
|Тудорие Александру
|1 (1)
|0.03
|12.
|Мамут Иван
|0
|0
|13.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|14.
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|15.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|10 (5)
|0.33
|2.
|Дебелюх Габриэл
|8
|0.27
|3.
|Рондон Марио
|4
|0.13
|4.
|Костаке Йонуц
|4
|0.13
|5.
|Омрани Билель
|3
|0.1
|6.
|Винисиус Пауло
|3
|0.1
|7.
|Паун-Александру Константин
|2 (2)
|0.07
|8.
|Кипчу Александру
|2
|0.07
|9.
|Иту Кэтэлин
|2
|0.07
|10.
|Хобан Овидиу
|1
|0.03
|11.
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|12.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.03
|13.
|Камора Мауру
|0
|0
|14.
|Войтуш Якуб
|0
|0
|15.
|Перейра Мишель
|0
|0
|16.
|Сигурьонссон Рунар
|0
|0
|17.
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нистор Дан
|6
|0
|2.
|Бэлаша Михай
|5
|0
|3.
|Банку Никусор
|5
|0
|4.
|Влэдою Штефан
|4
|0
|5.
|Скречу Владимир
|2
|1
|6.
|Матею Александру
|3
|0
|7.
|Папп Пол
|3
|0
|8.
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|9.
|Чикылдэу Александру
|3
|0
|10.
|Мамут Иван
|3
|0
|11.
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|12.
|Константин Мариуш
|2
|0
|13.
|Баярам Штефан
|2
|0
|14.
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|15.
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|16.
|Офусу Риги
|1
|0
|17.
|Камара Хуан
|1
|0
|18.
|Феделе Маттео
|1
|0
|19.
|Кольич Элвир
|1
|0
|20.
|Иван Андрей
|1
|0
|21.
|Бик Овидиу
|1
|0
|22.
|Митран Ионут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омрани Билель
|5
|0
|2.
|Иту Кэтэлин
|5
|0
|3.
|Дебелюх Габриэл
|5
|0
|4.
|Дяк Чиприан
|4
|0
|5.
|Камора Мауру
|4
|0
|6.
|Кипчу Александру
|4
|0
|7.
|Перейра Мишель
|4
|0
|8.
|Сушич Матео
|4
|0
|9.
|Паун-Александру Константин
|4
|0
|10.
|Бордеяну Михай
|4
|0
|11.
|Костаке Йонуц
|4
|0
|12.
|Бурка Андрей
|4
|0
|13.
|Майк Сестор
|3
|0
|14.
|Рондон Марио
|3
|0
|15.
|Виллиам Соарес
|3
|0
|16.
|Маня Кристьян
|3
|0
|17.
|Хобан Овидиу
|2
|0
|18.
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|19.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|20.
|Аурелиу Луиш
|2
|0
|21.
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0
|22.
|Арлаускис Гедрюс
|0
|1
|23.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|24.
|Винисиус Пауло
|1
|0
|25.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|26.
|Боли Кевин
|1
|0
|27.
|Жунич Ивица
|1
|0
|28.
|Чоботарю Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|ЧФР Клуж
|17.07% (7)
|2.44% (1)
|19.51% (8)
|12.2% (5)
|24.39% (10)
|24.39% (10)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +9 =8 -3Университатя Крайова 1:0 Политехника Тимишоара ФКСБ 0:0 Университатя Крайова Миовени 0:0 Университатя Крайова Решица 0:2 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:0 Фарул Констанца Университатя Крайова 2:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:2 Университатя Крайова Университатя 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Миовени Университатя Крайова 1:0 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Арджеш Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =4 -3ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Политехника Яссы УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Волунтари Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Суперкубок ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги ЧФР Клуж 4:0 Университатя Крайова Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|42 - 15
|64
|2.
|ФКСБ
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|57 - 22
|62
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|30
|16
|10
|4
|33 - 14
|58
|4.
|Сепси
|Заявка
|30
|10
|15
|5
|43 - 31
|45
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|30 - 26
|44
|6.
|Ботошани
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|39 - 36
|42
|7.
|Арджеш
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|33 - 41
|40
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|24 - 26
|39
|9.
|Астра
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|38 - 39
|38
|10.
|УТА Арад
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|26 - 36
|37
|11.
|Волунтари
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|32 - 40
|32
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|31 - 41
|30
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|28
|5
|13
|10
|34 - 36
|28
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|26 - 41
|27
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|28 - 39
|26
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|29 - 62
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 7
|29
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|15 - 8
|28
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|13 - 12
|23
|5.
|Ботошани
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|6.
|Арджеш
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|7.
|Сепси
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|9.
|Астра
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 18
|18
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|11.
|Германнштадт
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|12.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|13.
|Волунтари
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 21
|13
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|20 - 8
|35
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|18 - 6
|30
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|17 - 16
|26
|4.
|Сепси
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|22 - 16
|25
|5.
|ФКСБ
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|17 - 14
|21
|7.
|Астра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|9 - 8
|20
|9.
|Ботошани
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Арджеш
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 24
|19
|11.
|Волунтари
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 20
|14
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 14
|12
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 37
|11
|16.
|Германнштадт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 20
|9