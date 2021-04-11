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Университатя Крайова
0:0
Конец матча

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
12' Желтая карточка
Бордеяну Михай
29' Желтая карточка
Банку Никусор
35' Желтая карточка
Чикылдэу Александру
40' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
54' Желтая карточка
Папп Пол
67' Желтая карточка
Нистор Дан
79' Желтая карточка
Баярам Штефан
88' Желтая карточка
Кольич Элвир
90'+6
13
Пильячелли
Мирко
18
Влэдою
Штефан
2
Папп
Пол
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
8
Матею
Александру
16
Нистор
Дан
24
Камара
Хуан
10
Чикылдэу
Александру
17
Баярам
Штефан
20
Тудорие
Александру
34
Бэлгрэдян
Кристиан
13
Чоботарю
Денис
15
Бен-Юссеф
Сиам
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
6
Аурелиу
Луиш
37
Бордеяну
Михай
8
Сигурьонссон
Рунар
75
Джыдя
Адриан
9
Омрани
Билель
7
Паун-Александру
Константин
Университатя Крайова
ЧФР Клуж

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 9 (2) 0.3
2. Иван Андрей 6 0.2
3. Кольич Элвир 6 0.2
4. Нистор Дан 2 0.07
5. Банку Никусор 2 0.07
6. Офусу Риги 2 0.07
7. Бэрбуц Кристиан 2 0.07
8. Баярам Штефан 1 0.03
9. Папп Пол 1 0.03
10. Кымпану Георге 1 0.03
11. Тудорие Александру 1 (1) 0.03
12. Мамут Иван 0 0
13. Влэдою Штефан 0 0
14. Мариус Марсел Константин 0 0
15. Михэйлэ Валентин 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 10 (5) 0.33
2. Дебелюх Габриэл 8 0.27
3. Рондон Марио 4 0.13
4. Костаке Йонуц 4 0.13
5. Омрани Билель 3 0.1
6. Винисиус Пауло 3 0.1
7. Паун-Александру Константин 2 (2) 0.07
8. Кипчу Александру 2 0.07
9. Иту Кэтэлин 2 0.07
10. Хобан Овидиу 1 0.03
11. Чоботарю Денис 1 0.03
12. Петрила Клаудиу 1 0.03
13. Камора Мауру 0 0
14. Войтуш Якуб 0 0
15. Перейра Мишель 0 0
16. Сигурьонссон Рунар 0 0
17. Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Нистор Дан 6 0
2. Бэлаша Михай 5 0
3. Банку Никусор 5 0
4. Влэдою Штефан 4 0
5. Скречу Владимир 2 1
6. Матею Александру 3 0
7. Папп Пол 3 0
8. Бэрбуц Кристиан 3 0
9. Чикылдэу Александру 3 0
10. Мамут Иван 3 0
11. Вэтэжелу Богдан 2 0
12. Константин Мариуш 2 0
13. Баярам Штефан 2 0
14. Мариус Марсел Константин 1 0
15. Пильячелли Мирко 1 0
16. Офусу Риги 1 0
17. Камара Хуан 1 0
18. Феделе Маттео 1 0
19. Кольич Элвир 1 0
20. Иван Андрей 1 0
21. Бик Овидиу 1 0
22. Митран Ионут 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Омрани Билель 5 0
2. Иту Кэтэлин 5 0
3. Дебелюх Габриэл 5 0
4. Дяк Чиприан 4 0
5. Камора Мауру 4 0
6. Кипчу Александру 4 0
7. Перейра Мишель 4 0
8. Сушич Матео 4 0
9. Паун-Александру Константин 4 0
10. Бордеяну Михай 4 0
11. Костаке Йонуц 4 0
12. Бурка Андрей 4 0
13. Майк Сестор 3 0
14. Рондон Марио 3 0
15. Виллиам Соарес 3 0
16. Маня Кристьян 3 0
17. Хобан Овидиу 2 0
18. Бэлгрэдян Кристиан 2 0
19. Джокович Дамьян 2 0
20. Аурелиу Луиш 2 0
21. Сигурьонссон Рунар 2 0
22. Арлаускис Гедрюс 0 1
23. Латовлевич Ясмин 1 0
24. Винисиус Пауло 1 0
25. Войтуш Якуб 1 0
26. Боли Кевин 1 0
27. Жунич Ивица 1 0
28. Чоботарю Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 12.12% (4) 24.24% (8) 24.24% (8) 18.18% (6) 15.15% (5) 6.06% (2)
 ЧФР Клуж 17.07% (7) 2.44% (1) 19.51% (8) 12.2% (5) 24.39% (10) 24.39% (10)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Университатя Крайова 1:0 Политехника Тимишоара ФКСБ 0:0 Университатя Крайова Миовени 0:0 Университатя Крайова Решица 0:2 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:0 Фарул Констанца Университатя Крайова 2:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:2 Университатя Крайова Университатя 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Миовени Университатя Крайова 1:0 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Арджеш Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =4 -3
ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Политехника Яссы УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Волунтари Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Суперкубок ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги ЧФР Клуж 4:0 Университатя Крайова Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 30 19 7 4 42 - 15 64
2. ФКСБ Заявка 29 19 5 5 57 - 22 62
3. Университатя Крайова Заявка 30 16 10 4 33 - 14 58
4. Сепси Заявка 30 10 15 5 43 - 31 45
5. Академика Клинчени Заявка 30 10 14 6 30 - 26 44
6. Ботошани Заявка 30 11 9 10 39 - 36 42
7. Арджеш Заявка 30 10 10 10 33 - 41 40
8. Киндия Тырговиште Заявка 30 10 9 11 24 - 26 39
9. Астра Заявка 30 9 11 10 38 - 39 38
10. УТА Арад Заявка 29 9 10 10 26 - 36 37
11. Волунтари Заявка 30 8 8 14 32 - 40 32
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 29 8 6 15 31 - 41 30
13. Вииторул Констанца Заявка 28 5 13 10 34 - 36 28
14. Динамо Бухарест Заявка 30 7 6 17 26 - 41 27
15. Германнштадт Заявка 29 5 11 13 28 - 39 26
16. Политехника Яссы Заявка 28 6 4 18 29 - 62 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 15 12 2 1 35 - 7 38
2. ЧФР Клуж Заявка 15 8 5 2 22 - 7 29
3. Университатя Крайова Заявка 15 8 4 3 15 - 8 28
4. Академика Клинчени Заявка 15 6 5 4 13 - 12 23
5. Ботошани Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
6. Арджеш Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
7. Сепси Заявка 15 4 8 3 21 - 15 20
8. Киндия Тырговиште Заявка 15 5 4 6 15 - 18 19
9. Астра Заявка 15 4 6 5 18 - 18 18
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 15 5 3 7 15 - 19 18
11. Германнштадт Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
12. Вииторул Констанца Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
13. Волунтари Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
14. Динамо Бухарест Заявка 15 3 4 8 14 - 21 13
15. Политехника Яссы Заявка 13 3 2 8 14 - 25 11
16. УТА Арад Заявка 14 2 5 7 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 15 11 2 2 20 - 8 35
2. Университатя Крайова Заявка 15 8 6 1 18 - 6 30
3. УТА Арад Заявка 15 7 5 3 17 - 16 26
4. Сепси Заявка 15 6 7 2 22 - 16 25
5. ФКСБ Заявка 14 7 3 4 22 - 15 24
6. Академика Клинчени Заявка 15 4 9 2 17 - 14 21
7. Астра Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
8. Киндия Тырговиште Заявка 15 5 5 5 9 - 8 20
9. Ботошани Заявка 15 5 5 5 20 - 22 20
10. Арджеш Заявка 15 5 4 6 15 - 24 19
11. Волунтари Заявка 15 4 4 7 15 - 20 16
12. Динамо Бухарест Заявка 15 4 2 9 12 - 20 14
13. Газ-Метан Медиаш Заявка 14 3 3 8 16 - 22 12
14. Вииторул Констанца Заявка 14 2 6 6 13 - 14 12
15. Политехника Яссы Заявка 15 3 2 10 15 - 37 11
16. Германнштадт Заявка 14 1 6 7 11 - 20 9
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