Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Матч возобновлен

88' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Кольич Элвир получил желтую карточку от судьи

87' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Тактическая замена. Баярам Штефан уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

79' Баярам Штефан получает желтую карточку за нырок

78' Матч возобновлен

77' Пильячелли Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Чоботарю Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Сигурьонссон Рунар не смог попасть в створ ударом издали

67' Нистор Дан получил желтую карточку от судьи

66' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Пильячелли Мирко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Кипчу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Папп Пол получил желтую карточку от судьи

54' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Чикылдэу Александру пробил со штрафного прямо в стенку

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля