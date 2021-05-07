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Ахмат
2:0
Перерыв

Стадион:
Тамбов
0'
4' Желтая карточка
Кабахидзе Владимир
1:0
15' Гол
Харин Евгений
2:0
18' Гол
Полярус Артём
44' Желтая карточка
Исмаэл Силва
Удар Поляруса в перекладину
Янку попадает в перекладину
2:0. Артем Полярус
1:0. Евгений Харин
88
Шелия
Гиорги
24
Ненахов
Максим
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
11
Исмаэл
Силва
14
Полярус
Артём
94
Тимофеев
Артём
59
Харин
Евгений
9
Янку
Габриэль
29
Ильин
Владимир
30
Сямук
Родион
8
Герман
Дмитрий
55
Мартынов
Илья
24
Кайков
Денис
3
Денисов
Александр
26
Васиев
Фархад
81
Кабахидзе
Владимир
14
Бавин
Юрий
4
Карп
Кэтэлин
7
Алиев
Азер
9
Архипов
Артём
Ахмат
4-1-3-2
Тамбов
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 8 (3) 0.28
2. Ильин Владимир 6 (1) 0.21
3. Тимофеев Артём 3 0.1
4. Харин Евгений 3 0.1
5. Мелкадзе Георгий 3 (1) 0.1
6. Семёнов Андрей 2 0.07
7. Роши Одисе 2 0.07
8. Исмаэл Силва 1 0.03
9. Анхель Вилькер 1 0.03
10. Швец Антон 1 0.03
11. Садулаев Лечи 1 0.03
12. Ненахов Максим 0 0
13. Иванов Олег 0 0
14. Нижич Зоран 0 0
15. Богосавац Мирослав 0 0
16. Алмаши Ладислав 0 0
17. Быстров Марат 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.14
2. Карапетян Александр 3 0.1
3. Алиев Азер 2 0.07
4. Чуперка Валерий 2 (1) 0.07
5. Архипов Артём 2 (1) 0.07
6. Карасёв Павел 1 0.03
7. Панченко Кирилл 1 0.03
8. Костюков Михаил 1 0.03
9. Грицаенко Алексей 1 0.03
10. Кайков Денис 1 0.03
11. Каплиенко Александр 0 0
12. Рыбин Алексей 0 0
13. Васиев Фархад 0 0
14. Тилль Себастьян 0 0
15. Алиев Саид 0 0
16. Кабахидзе Владимир 0 0
17. Меренчуков Дмитрий 0 0
18. Карапузов Владислав 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 11 2
2. Ненахов Максим 11 1
3. Тимофеев Артём 8 1
4. Бериша Бернард 9 0
5. Семёнов Андрей 7 1
6. Исмаэл Силва 6 0
7. Богосавац Мирослав 4 1
8. Ильин Владимир 5 0
9. Харин Евгений 4 0
10. Быстров Марат 2 1
11. Нижич Зоран 3 0
12. Мелкадзе Георгий 3 0
13. Садулаев Лечи 3 0
14. Пуцко Александр 2 0
15. Роши Одисе 2 0
16. Иванов Олег 1 0
17. Шелия Гиорги 1 0
18. Кадыров Абубакар 1 0
19. Янку Габриэль 1 0
20. Анхель Вилькер 1 0
21. Понсе Андрес 1 0
22. Адамов Арсен 1 0
23. Алмаши Ладислав 1 0
24. Кармаев Никита 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Кабахидзе Владимир 4 0
8. Карапузов Владислав 4 0
9. Рыжиков Сергей 3 0
10. Шляков Евгений 3 0
11. Бавин Юрий 3 0
12. Архипов Артём 3 0
13. Тетрашвили Гурам 1 1
14. Килин Антон 1 1
15. Ойеволе Адессойе 2 0
16. Шахов Виталий 2 0
17. Чичерин Никита 2 0
18. Рыбин Алексей 2 0
19. Карп Кэтэлин 2 0
20. Климов Кирилл 2 0
21. Балашов Виталий 1 0
22. Володько Максим 1 0
23. Чагров Никита 1 0
24. Карасёв Павел 1 0
25. Карапетян Александр 1 0
26. Терехов Антон 1 0
27. Мартынов Илья 1 0
28. Аванесян Тигран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 16.67% (5) 6.67% (2) 10% (3) 26.67% (8) 26.67% (8) 13.33% (4)
 Тамбов 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5) 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки
Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia
Тамбов Последние 20 матчей: +1 =2 -17
Ростов 2:0 Тамбов Тамбов 2:5 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Тамбов Химки 1:0 Тамбов
Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Тамбов 0:1 Ахмат Премьер-лига Тамбов 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Тамбов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 18 7 3 71 - 25 61
2. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
3. Локомотив Москва Заявка 28 16 4 8 44 - 35 52
4. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
5. Сочи Заявка 28 14 7 7 47 - 32 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Ахмат 2:0 Заявка 29 11 6 12 33 - 35 39
11. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 28 6 5 17 25 - 45 23
14. Ротор Заявка 28 5 6 17 13 - 49 21
15. Уфа Заявка 28 5 6 17 24 - 45 21
16. Тамбов 0:2 Заявка 29 3 4 22 17 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат 2:0 Заявка 14 7 3 4 20 - 12 24
10. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
16. Тамбов 0:2 Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат 2:0 Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов 0:2 Заявка 15 1 2 12 7 - 35 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена.
  • 45'
    Бавин разыграл с Васиевым, который уже навесил в штрафную. Слишком неточно.
  • Желтая карточка
    44'
    И почти тут же фолит Исмаэл Силва, но теперь на правом фланге и с желтой карточкой.
  • Фол, нарушение
    43'
    Карп рвался вперед, но был остановлен Габриэлем Янку в центре поля.
  • 42'
    Харин заметил забегающего Ильина и направил туда передачу, но это заметили и защитники, которые мяч перехватили.
  • Угловой
    41'
    Первый угловой в матче для "Тамбова". Бавин подал в центр штрафной, а арбитр зафиксировал фол в атаке.
  • 40'
    Денисов прошел по правому флангу и попытался самостоятельно обострить, но мяч был перехвачен.
  • 39'
    Все в порядке с Александром, а между тем Тимофеев подает с левого фланга в штрафную. Сямук мяч забирает.
  • Травма, повреждение
    38'
    Это Денисов героически подставил голову и выбил мяч, но оказался на газоне. Видимо слишком сильным был прострел.
  • 37'
    Передача Тимофеева налево на Харина, который тут же "стреляет" вдоль ворот. Оборона тамбовчан на этот раз опережает соперника.
  • 36'
    Гости перехватили мяч в центре поля, у Кабахидзе не вышло сразу дать обостряющий пас и пришлось вернуться назад.
  • 35'
    Фолит в атаке Бавин, "Ахмат" неспешно штрафной разыгрывает и движется вперед.
  • 34'
    "Тамбов" мяч перехватил, бежит в контратаку, быстро не выходит, и "Ахмат" возвращается назад всеми силами. 
  • 33'
    В очередной раз картина начала атаки "Ахмата", который теперь пытается навесить с левого фланга. Не вышло.
  • Опасный момент
    32'
    Ух, какой хлесткий удар Исмаэла. Сямук все видел и сложиться успел, но за момент зачтем.
  • 31'
    "Ахмат" разыграл от ворот, быстро оказался в чужой штрафной, где то ли бил, то ли простреливал Богасавац. В любом случае неточно.
  • 30'
    Заброс на Ильина, который один в один защитника не обыграл, но навесить сумел. А затем уже потеря.
  • 29'
    "Тамбов" атаковал левым флангом, затем мяч оказался на другом краю, где уже был совершен фол в атаке.
  • Травма, повреждение
    28'
    Ильин наступил на ногу Мартынову, медики на поле. Небольшая пауза, и игра возобновляется.
  • Опасный момент
    27'
    Моментище! Должно было быть 3:0! Полярус "парашютиком" направил мяч в сторону ворот, игровой снаряд попал в перекладину, отскочил на игрока "Ахмата", который пробил с близкого расстояния выше цели!
  • Угловой
    26'
    Угловой подает "Ахмат", затем мяч вылетает из штрафной, но атака не закончена.
  • 25'
    "Ахмат" подал в штрафную с правого края, мяч метался между игроками, и в итоге его забрал Сямук.
  • 24'
    Алиев накручивал сразу двух защитников соперника на правом фланге, но продвинуться дальше не успел.
  • 23'
    Впервые минут за 20 тамбовчане дошли до чужой штрафной. Карп пробил по воротам и попал в защитника.
  • Видеоповтор
    22'
    ВАР проверил какой-то момент в штрафной "Тамбова". Нам его, к сожалению, не показали, но так или иначе пенальти назначен не был.
  • Угловой
    21'
    Угловой подали игроки "Ахмата", Сямук кулаком выбил мяч из опасной зоны.
  • Штанга
    20'
    Что хотят делают хозяева! Отличная комбинация, затем удар Янку с линии штрафной прямо в перекладину!
  • 19'
    Даже после двух мячей за 3 минуты "Ахмат" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля.
  • Описание гола
    18'
    ГОЛ!!! 2:0!!! Полярус!!! Харин теперь отметился голевой передачей! Отличный пас с левого фланга от Евгения на Поляруса, который принял мяч, затем его обработал и пробил точно в сетку!
  • 17'
    Вновь в атаке грозненцы, вошли в штрафную, но затем мяч упустили, правда ненадолго.
  • 16'
    Очень спокойно "Ахмат" открыл счет. Без лишней суеты, даже без моментов или ударов перед голом. Судя по всему и здесь чуда для "Тамбова" не произойдет.
  • Описание гола
    15'
    ГОЛ!!! 1:0!!! Харин!!! Тимофеев сам протащил мяч по центру, отдал отличную передачу на Харина, который оказался совсем один на левом краю штрафной. Затем Евгений хладнокровно отправил мяч в дальний угол.
  • 14'
    Теперь уже с другого фланга попробовали забросить хозяева. Вновь путь мячу преградил защитник.
  • 13'
    "Тамбов" выбил мяч из своей штрафной в аут. После вброса из-за боковой последовала попытка подачи, прямо в защитника. Еще один аут.
  • 12'
    Катают мяч в центре подопечные Талалаева, Исмаэл Силва в основном является адресатом передач, не хватает обостряющего паса. 
  • 11'
    Очевидно чаще владеет мячом "Ахмат", однако пока без серьезных угроз чужим воротам.
  • 10'
    Был момент в штрафной гостей, когда мяч попал в руку Кайкова, но рука была прижата, явно не на пенальти.
  • 9'
    Еще подача в штрафную "Тамбова", затем неплохая по задумке передача Исмаэла Силвы, но неточно.
  • Угловой
    8'
    Подача с первого углового получилась немного сильной, мяч перелетел через всех. Затем еще попытка с другого фланга и удар в защитника.
  • 7'
    Ильин попытался прорваться в штрафную с левого фланга, но оборона "Тамбова" помешала и выбила мяч на угловой.
  • 6'
    "Ахмат" контролирует мяч, заброс в штрафную, точно в руки Сямука.
  • 5'
    Долго Тимофееву оказывали помощь, а в результате Полярус пробил со стандарта, но точно по позиции Сямука.
  • Желтая карточка
    4'
    Кабахидзе зарабатывает желтую карточку за грубый фол на Тимофееве.
  • 3'
    Харин навесил в штрафную с левого фланга, затем мяч отскочил к другому игроку "Тамбова", который уже пробил, но угодил в защитника.
  • 2'
    "Тамбов" немного подержал мяч на чужой половине поля, однако "Ахмат" довольно быстро соперника выдавил.
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал.
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Ахмат" - "Тамбов". Работать для вас будет Константин Лицин.
Прогнозы 143
Ахмат 97.2% (139)
X 1.4% (2)
Тамбов 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат
Ничья
Тамбов
1.15
18.50
36.00
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Прогнозы на матч Ахмат 2:0 Тамбов

Исход игры
Ахмат
97.2% (139)
Ничья
1.4% (2)
Тамбов
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.21% (50)
Меньше
64.79% (92)
Обе команды забьют
Да
17.61% (25)
Нет
82.39% (117)
Популярный счёт
2:0 Ахмат
47.6% (68)
3:0 Ахмат
18.9% (27)
1:0 Ахмат
14.7% (21)
2:1 Ахмат
8.4% (12)
3:1 Ахмат
6.3% (9)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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