Карп рвался вперед, но был остановлен Габриэлем Янку в центре поля.

И почти тут же фолит Исмаэл Силва, но теперь на правом фланге и с желтой карточкой.

Бавин разыграл с Васиевым, который уже навесил в штрафную. Слишком неточно.

42' Харин заметил забегающего Ильина и направил туда передачу, но это заметили и защитники, которые мяч перехватили.

41' Первый угловой в матче для "Тамбова". Бавин подал в центр штрафной, а арбитр зафиксировал фол в атаке.

40' Денисов прошел по правому флангу и попытался самостоятельно обострить, но мяч был перехвачен.

39' Все в порядке с Александром, а между тем Тимофеев подает с левого фланга в штрафную. Сямук мяч забирает.

38' Это Денисов героически подставил голову и выбил мяч, но оказался на газоне. Видимо слишком сильным был прострел.

37' Передача Тимофеева налево на Харина, который тут же "стреляет" вдоль ворот. Оборона тамбовчан на этот раз опережает соперника.

36' Гости перехватили мяч в центре поля, у Кабахидзе не вышло сразу дать обостряющий пас и пришлось вернуться назад.

35' Фолит в атаке Бавин, "Ахмат" неспешно штрафной разыгрывает и движется вперед.

34' "Тамбов" мяч перехватил, бежит в контратаку, быстро не выходит, и "Ахмат" возвращается назад всеми силами.

33' В очередной раз картина начала атаки "Ахмата", который теперь пытается навесить с левого фланга. Не вышло.

32' Ух, какой хлесткий удар Исмаэла. Сямук все видел и сложиться успел, но за момент зачтем.

31' "Ахмат" разыграл от ворот, быстро оказался в чужой штрафной, где то ли бил, то ли простреливал Богасавац. В любом случае неточно.

30' Заброс на Ильина, который один в один защитника не обыграл, но навесить сумел. А затем уже потеря.

29' "Тамбов" атаковал левым флангом, затем мяч оказался на другом краю, где уже был совершен фол в атаке.

28' Ильин наступил на ногу Мартынову, медики на поле. Небольшая пауза, и игра возобновляется.

27' Моментище! Должно было быть 3:0! Полярус "парашютиком" направил мяч в сторону ворот, игровой снаряд попал в перекладину, отскочил на игрока "Ахмата", который пробил с близкого расстояния выше цели!

26' Угловой подает "Ахмат", затем мяч вылетает из штрафной, но атака не закончена.

25' "Ахмат" подал в штрафную с правого края, мяч метался между игроками, и в итоге его забрал Сямук.

24' Алиев накручивал сразу двух защитников соперника на правом фланге, но продвинуться дальше не успел.

23' Впервые минут за 20 тамбовчане дошли до чужой штрафной. Карп пробил по воротам и попал в защитника.

22' ВАР проверил какой-то момент в штрафной "Тамбова". Нам его, к сожалению, не показали, но так или иначе пенальти назначен не был.

21' Угловой подали игроки "Ахмата", Сямук кулаком выбил мяч из опасной зоны.

20' Что хотят делают хозяева! Отличная комбинация, затем удар Янку с линии штрафной прямо в перекладину!

19' Даже после двух мячей за 3 минуты "Ахмат" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля.

18' ГОЛ!!! 2:0!!! Полярус!!! Харин теперь отметился голевой передачей! Отличный пас с левого фланга от Евгения на Поляруса, который принял мяч, затем его обработал и пробил точно в сетку!

17' Вновь в атаке грозненцы, вошли в штрафную, но затем мяч упустили, правда ненадолго.

16' Очень спокойно "Ахмат" открыл счет. Без лишней суеты, даже без моментов или ударов перед голом. Судя по всему и здесь чуда для "Тамбова" не произойдет.

15' ГОЛ!!! 1:0!!! Харин!!! Тимофеев сам протащил мяч по центру, отдал отличную передачу на Харина, который оказался совсем один на левом краю штрафной. Затем Евгений хладнокровно отправил мяч в дальний угол.

14' Теперь уже с другого фланга попробовали забросить хозяева. Вновь путь мячу преградил защитник.

13' "Тамбов" выбил мяч из своей штрафной в аут. После вброса из-за боковой последовала попытка подачи, прямо в защитника. Еще один аут.

12' Катают мяч в центре подопечные Талалаева, Исмаэл Силва в основном является адресатом передач, не хватает обостряющего паса.

11' Очевидно чаще владеет мячом "Ахмат", однако пока без серьезных угроз чужим воротам.

10' Был момент в штрафной гостей, когда мяч попал в руку Кайкова, но рука была прижата, явно не на пенальти.

9' Еще подача в штрафную "Тамбова", затем неплохая по задумке передача Исмаэла Силвы, но неточно.

8' Подача с первого углового получилась немного сильной, мяч перелетел через всех. Затем еще попытка с другого фланга и удар в защитника.

7' Ильин попытался прорваться в штрафную с левого фланга, но оборона "Тамбова" помешала и выбила мяч на угловой.

6' "Ахмат" контролирует мяч, заброс в штрафную, точно в руки Сямука.

5' Долго Тимофееву оказывали помощь, а в результате Полярус пробил со стандарта, но точно по позиции Сямука.

4' Кабахидзе зарабатывает желтую карточку за грубый фол на Тимофееве.

3' Харин навесил в штрафную с левого фланга, затем мяч отскочил к другому игроку "Тамбова", который уже пробил, но угодил в защитника.

2' "Тамбов" немного подержал мяч на чужой половине поля, однако "Ахмат" довольно быстро соперника выдавил.