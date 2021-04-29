  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 8 (3) 0.29
2. Ильин Владимир 6 (1) 0.21
3. Мелкадзе Георгий 3 (1) 0.11
4. Тимофеев Артём 3 0.11
5. Семёнов Андрей 2 0.07
6. Роши Одисе 2 0.07
7. Харин Евгений 2 0.07
8. Исмаэл Силва 1 0.04
9. Анхель Вилькер 1 0.04
10. Швец Антон 1 0.04
11. Садулаев Лечи 1 0.04
12. Ненахов Максим 0 0
13. Иванов Олег 0 0
14. Нижич Зоран 0 0
15. Богосавац Мирослав 0 0
16. Алмаши Ладислав 0 0
17. Быстров Марат 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.14
2. Карапетян Александр 3 0.11
3. Алиев Азер 2 0.07
4. Чуперка Валерий 2 (1) 0.07
5. Архипов Артём 2 (1) 0.07
6. Карасёв Павел 1 0.04
7. Панченко Кирилл 1 0.04
8. Костюков Михаил 1 0.04
9. Грицаенко Алексей 1 0.04
10. Кайков Денис 1 0.04
11. Каплиенко Александр 0 0
12. Рыбин Алексей 0 0
13. Васиев Фархад 0 0
14. Тилль Себастьян 0 0
15. Алиев Саид 0 0
16. Кабахидзе Владимир 0 0
17. Меренчуков Дмитрий 0 0
18. Карапузов Владислав 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 11 2
2. Ненахов Максим 11 1
3. Тимофеев Артём 8 1
4. Бериша Бернард 9 0
5. Семёнов Андрей 7 1
6. Исмаэл Силва 6 0
7. Богосавац Мирослав 4 1
8. Ильин Владимир 5 0
9. Харин Евгений 4 0
10. Быстров Марат 2 1
11. Нижич Зоран 3 0
12. Мелкадзе Георгий 3 0
13. Садулаев Лечи 3 0
14. Пуцко Александр 2 0
15. Роши Одисе 2 0
16. Иванов Олег 1 0
17. Шелия Гиорги 1 0
18. Кадыров Абубакар 1 0
19. Янку Габриэль 1 0
20. Анхель Вилькер 1 0
21. Понсе Андрес 1 0
22. Адамов Арсен 1 0
23. Алмаши Ладислав 1 0
24. Кармаев Никита 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Карапузов Владислав 4 0
8. Рыжиков Сергей 3 0
9. Шляков Евгений 3 0
10. Бавин Юрий 3 0
11. Кабахидзе Владимир 3 0
12. Архипов Артём 3 0
13. Тетрашвили Гурам 1 1
14. Килин Антон 1 1
15. Ойеволе Адессойе 2 0
16. Шахов Виталий 2 0
17. Чичерин Никита 2 0
18. Рыбин Алексей 2 0
19. Карп Кэтэлин 2 0
20. Климов Кирилл 2 0
21. Балашов Виталий 1 0
22. Володько Максим 1 0
23. Чагров Никита 1 0
24. Карасёв Павел 1 0
25. Карапетян Александр 1 0
26. Терехов Антон 1 0
27. Мартынов Илья 1 0
28. Аванесян Тигран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 16.67% (5) 6.67% (2) 10% (3) 26.67% (8) 26.67% (8) 13.33% (4)
 Тамбов 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5) 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки
Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia
Тамбов Последние 20 матчей: +1 =2 -17
Ростов 2:0 Тамбов Тамбов 2:5 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Тамбов Химки 1:0 Тамбов
Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Тамбов 0:1 Ахмат Премьер-лига Тамбов 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Тамбов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 18 7 3 71 - 25 61
2. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
3. Локомотив Москва Заявка 28 16 4 8 44 - 35 52
4. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
5. Сочи Заявка 28 14 7 7 47 - 32 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
11. Ахмат Заявка 28 10 6 12 31 - 35 36
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 28 6 5 17 25 - 45 23
14. Ротор Заявка 28 5 6 17 13 - 49 21
15. Уфа Заявка 28 5 6 17 24 - 45 21
16. Тамбов Заявка 28 3 4 21 17 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2021, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Ахмат 93.3% (56)
    X 3.3% (2)
    Тамбов 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Тамбов
    1.14
    9.80
    30.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ахмат - Тамбов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Ахмат - Тамбов

    Исход игры
    Ахмат
    93.3% (56)
    Ничья
    3.3% (2)
    Тамбов
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (19)
    Меньше
    67.8% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    28.81% (17)
    Нет
    71.19% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Ахмат
    40% (24)
    1:0 Ахмат
    21.7% (13)
    2:1 Ахмат
    11.7% (7)
    3:1 Ахмат
    10% (6)
    3:0 Ахмат
    6.7% (4)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     