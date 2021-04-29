Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Тамбов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|8 (3)
|0.29
|2.
|Ильин Владимир
|6 (1)
|0.21
|3.
|Мелкадзе Георгий
|3 (1)
|0.11
|4.
|Тимофеев Артём
|3
|0.11
|5.
|Семёнов Андрей
|2
|0.07
|6.
|Роши Одисе
|2
|0.07
|7.
|Харин Евгений
|2
|0.07
|8.
|Исмаэл Силва
|1
|0.04
|9.
|Анхель Вилькер
|1
|0.04
|10.
|Швец Антон
|1
|0.04
|11.
|Садулаев Лечи
|1
|0.04
|12.
|Ненахов Максим
|0
|0
|13.
|Иванов Олег
|0
|0
|14.
|Нижич Зоран
|0
|0
|15.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|16.
|Алмаши Ладислав
|0
|0
|17.
|Быстров Марат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.14
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.11
|3.
|Алиев Азер
|2
|0.07
|4.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.07
|5.
|Архипов Артём
|2 (1)
|0.07
|6.
|Карасёв Павел
|1
|0.04
|7.
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|8.
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|9.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|10.
|Кайков Денис
|1
|0.04
|11.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|12.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|13.
|Васиев Фархад
|0
|0
|14.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|15.
|Алиев Саид
|0
|0
|16.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|17.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
|18.
|Карапузов Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Тимофеев Артём
|8
|1
|4.
|Бериша Бернард
|9
|0
|5.
|Семёнов Андрей
|7
|1
|6.
|Исмаэл Силва
|6
|0
|7.
|Богосавац Мирослав
|4
|1
|8.
|Ильин Владимир
|5
|0
|9.
|Харин Евгений
|4
|0
|10.
|Быстров Марат
|2
|1
|11.
|Нижич Зоран
|3
|0
|12.
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|13.
|Садулаев Лечи
|3
|0
|14.
|Пуцко Александр
|2
|0
|15.
|Роши Одисе
|2
|0
|16.
|Иванов Олег
|1
|0
|17.
|Шелия Гиорги
|1
|0
|18.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|19.
|Янку Габриэль
|1
|0
|20.
|Анхель Вилькер
|1
|0
|21.
|Понсе Андрес
|1
|0
|22.
|Адамов Арсен
|1
|0
|23.
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|24.
|Кармаев Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|2.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|3.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|5.
|Онугха Герман
|5
|0
|6.
|Костюков Михаил
|4
|0
|7.
|Карапузов Владислав
|4
|0
|8.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|9.
|Шляков Евгений
|3
|0
|10.
|Бавин Юрий
|3
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|12.
|Архипов Артём
|3
|0
|13.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|14.
|Килин Антон
|1
|1
|15.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|16.
|Шахов Виталий
|2
|0
|17.
|Чичерин Никита
|2
|0
|18.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|19.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|20.
|Климов Кирилл
|2
|0
|21.
|Балашов Виталий
|1
|0
|22.
|Володько Максим
|1
|0
|23.
|Чагров Никита
|1
|0
|24.
|Карасёв Павел
|1
|0
|25.
|Карапетян Александр
|1
|0
|26.
|Терехов Антон
|1
|0
|27.
|Мартынов Илья
|1
|0
|28.
|Аванесян Тигран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|10% (3)
|26.67% (8)
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|Тамбов
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки
Тамбов Последние 20 матчей: +1 =2 -17Ростов 2:0 Тамбов Тамбов 2:5 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Тамбов Химки 1:0 Тамбов
Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|52 - 34
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|44 - 35
|52
|4.
|Рубин
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|37 - 30
|49
|5.
|Сочи
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|47 - 32
|49
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 29
|47
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|41 - 31
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|34 - 37
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|36 - 31
|43
|10.
|Краснодар
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|48 - 41
|38
|11.
|Ахмат
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 35
|36
|12.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|25 - 35
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|25 - 45
|23
|14.
|Ротор
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|13 - 49
|21
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|24 - 45
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|17 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|9.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 26
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Тамбов
Исход игры
Ахмат
93.3% (56)
Ничья
3.3% (2)
Тамбов
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.2% (19)
Меньше
67.8% (40)
Обе команды забьют
Да
28.81% (17)
Нет
71.19% (42)
Популярный счёт
2:0 Ахмат
40% (24)
1:0 Ахмат
21.7% (13)
2:1 Ахмат
11.7% (7)
3:1 Ахмат
10% (6)
3:0 Ахмат
6.7% (4)
1:1 Ничья
3.3% (2)
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