Оденсе
1:0
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 4083
Ольборг
45' Желтая карточкаФенгер Макс
1:0
45' ГолКадри Башким
90' Желтая карточкаГранли Даниэль
90' Undefined phrase: football_event_Прица Тим
90' Желтая карточкаМанде Саюба
30
Манде
Саюба
24
Эстрём
Робин
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
15
Фенгер
Макс
12
Кадри
Башким
- Основной состав
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михаэль Хеммингсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Эррайс РуфоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
45'
1:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|3
|0.43
|2.
|Джейбали Иссам
|2 (1)
|0.29
|3.
|Окосун Айо
|1
|0.14
|4.
|Андерсен Александр
|1
|0.14
|5.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|6.
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прица Тим
|3
|0.43
|2.
|Ван Веерт Том
|2
|0.29
|3.
|Эррайс Руфо
|2
|0.29
|4.
|Куск Каспер
|1
|0.14
|5.
|Андерсен Лукас
|1
|0.14
|6.
|Фоссум Ивер
|1
|0.14
|7.
|Росс Матиас
|1
|0.14
|8.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|9.
|Самуэльсен Мартин
|0
|0
|10.
|Marcus Hannesbo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Андерсен Александр
|3
|0
|3.
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|4.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|5.
|Кадри Башким
|1
|0
|6.
|Манде Саюба
|1
|0
|7.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|8.
|Томасен Йенс
|1
|0
|9.
|Лунд Оливер
|1
|0
|10.
|Фенгер Макс
|1
|0
|11.
|Окосун Айо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росс Матиас
|3
|0
|2.
|Альманн Якоб
|2
|0
|3.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|4.
|Frederik Boersting
|2
|0
|5.
|Теландер Расмус
|1
|0
|6.
|Андерсен Лукас
|1
|0
|7.
|Феррейра Педру
|1
|0
|8.
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|9.
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Ольборг
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск
Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг
Ольборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг
Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе Вайле 0:2 Ольборг Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Оденсе 3:4 Ольборг Товарищеские матчи Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 2:3 Ольборг Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|39
|2.
|Сённерйюск
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|38
|3.
|Оденсе
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|36
|4.
|Вайле
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|33
|5.
|Люнгбю
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|25
|6.
|Хорсенс
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|37
|2.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|22
|3.
|Хорсенс
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|17
|4.
|Оденсе
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Сённерйюск
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Вайле
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4