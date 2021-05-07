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Оденсе
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4083
Ольборг
0'
45' Желтая карточка
Фенгер Макс
1:0
45' Гол
Кадри Башким
90' Желтая карточка
Гранли Даниэль
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Прица Тим
90' Желтая карточка
Манде Саюба
90'+6
30
Манде
Саюба
24
Эстрём
Робин
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
16
Шельвик
Йорген
20
Окосун
Айо
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
7
Джейбали
Иссам
15
Фенгер
Макс
12
Кадри
Башким
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
26
Теландер
Расмус
31
Гранли
Даниэль
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
16
Кристенсен
Магнус
35
Marcus
Hannesbo
10
Андерсен
Лукас
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
Оденсе
4-4-2
Ольборг
3-4-1-2

Ход матча

45'
Фенгер Макс
 
45'
Кадри Башким
(Окосун Айо)
1:0
66'
 
Эррайс Руфо
Андерсен Лукас
66'
 
Прица Тим
Ван Веерт Том
67'
Хюллегор Миккель
Фенгер Макс
 
75'
 
Самуэльсен Мартин
Frederik Boersting
76'
Сабби Эммануэль
Трандарсон Арон-Элис
 
81'
 
Хильемарк Оскар
Кристенсен Магнус
82'
Опондо Мозес
Кадри Башким
 
82'
Ибрахимаджич Тарик
Джейбали Иссам
 
90'
 
Гранли Даниэль
90'
 
Прица Тим
90'
Манде Саюба
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 3 0.43
2. Джейбали Иссам 2 (1) 0.29
3. Окосун Айо 1 0.14
4. Андерсен Александр 1 0.14
5. Шельвик Йорген 0 0
6. Гудьонсен Свейнн 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прица Тим 3 0.43
2. Ван Веерт Том 2 0.29
3. Эррайс Руфо 2 0.29
4. Куск Каспер 1 0.14
5. Андерсен Лукас 1 0.14
6. Фоссум Ивер 1 0.14
7. Росс Матиас 1 0.14
8. Паллесен Кристоффер 0 0
9. Самуэльсен Мартин 0 0
10. Marcus Hannesbo 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Шельвик Йорген 4 0
2. Андерсен Александр 3 0
3. Тверсков Йеппе 2 0
4. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
5. Кадри Башким 1 0
6. Манде Саюба 1 0
7. Трандарсон Арон-Элис 1 0
8. Томасен Йенс 1 0
9. Лунд Оливер 1 0
10. Фенгер Макс 1 0
11. Окосун Айо 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Росс Матиас 3 0
2. Альманн Якоб 2 0
3. Гранли Даниэль 2 0
4. Frederik Boersting 2 0
5. Теландер Расмус 1 0
6. Андерсен Лукас 1 0
7. Феррейра Педру 1 0
8. Самуэльсен Мартин 1 0
9. Marcus Hannesbo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)
 Ольборг 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 45.45% (5)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск
Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг
Ольборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг
Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе Вайле 0:2 Ольборг Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг 3:2 Оденсе Суперлига Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Оденсе Товарищеские матчи
Оденсе 3:4 Ольборг Товарищеские матчи Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 2:3 Ольборг Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 7 3 2 2 13 - 9 39
2. Сённерйюск 6 3 1 2 9 - 7 38
3. Оденсе 7 2 2 3 7 - 8 36
4. Вайле 6 2 3 1 8 - 5 33
5. Люнгбю 6 1 2 3 5 - 10 25
6. Хорсенс 6 2 2 2 9 - 12 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 3 3 0 0 10 - 4 37
2. Люнгбю 3 0 2 1 2 - 3 22
3. Хорсенс 4 1 2 1 6 - 7 17
4. Оденсе 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Сённерйюск 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Вайле 2 1 1 0 4 - 1 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 3 1 1 1 4 - 4 32
2. Вайле 4 1 2 1 4 - 4 29
3. Оденсе 3 0 1 2 3 - 6 29
4. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
5. Хорсенс 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Ольборг 4 0 2 2 3 - 5 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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