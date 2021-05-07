VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Г О О О О Л - Кадри Башким классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Фенгер Макс получил желтую карточку от судьи

44' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Хорошую попытку сделал Фенгер Макс . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Опасность! Джейбали Иссам из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

41' Удар от ворот произведет Оденсе

40' Отличный пас сделал Куск Каспер из команды Ольборг , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

40' Оденсе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Окосун Айо из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кадри Башким нанес удар в каркас ворот!

35' Удар от ворот произведет Ольборг

35' Как он промахнулся? Джейбали Иссам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Маркус Ханнесбо из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Удар от ворот произведет Ольборг

34' Какой промах! Кадри Башким имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

33' Удар от ворот произведет Оденсе

33' Как он промахнулся? Куск Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

32' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Эстрём Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Фоссум Ивер из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

31' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

31' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Куск Каспер из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

29' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Отличный пас сделал Джейбали Иссам из команды Оденсе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

27' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Шельвик Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Удар от ворот произведет Ольборг

24' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Ольборг

20' Джейбали Иссам из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

18' Манде Саюба взял и забрал мяч на выходе

17' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Ольборг

15' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

14' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Паллесен Кристоффер из команды Ольборг

13' Окосун Айо нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!

12' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эстрём Робин из команды Оденсе

10' Джейбали Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Оденсе

8' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Фенгер Макс получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Фенгер Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Маркус Ханнесбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Удар от ворот произведет Ольборг

3' Томасен Йенс из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ольборг начинает с центра поля