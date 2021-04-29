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Сочи
 
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Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 12 (6) 0.43
2. Заболотный Антон 9 0.32
3. Бурмистров Никита 6 0.21
4. Юсупов Артур 6 0.21
5. Терехов Сергей 3 0.11
6. Мевля Миха 3 0.11
7. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.07
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.04
9. Заика Кирилл 1 0.04
10. Руденко Александр Александрович 1 0.04
11. Барсов Максим 1 0.04
12. Дуганджич Марко 1 0.04
13. Миладинович Иван 1 0.04
14. Прохин Данила 1 0.04
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Набиуллин Эльмир 0 0
17. Цаллагов Ибрагим 0 0
18. Новосельцев Иван 0 0
19. Маммана Эмануэль 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.11
2. Муллин Камиль 3 0.11
3. Понсе Андрес 2 0.07
4. Кипиани Николай 1 0.04
5. Серченков Сергей 1 0.04
6. Степанов Данил 1 0.04
7. Щёткин Алексей 1 0.04
8. Макаров Сергей 0 0
9. Кожемякин Олег 0 0
10. Николаев Олег 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 10 1
2. Цаллагов Ибрагим 5 2
3. Миладинович Иван 8 0
4. Заика Кирилл 5 1
5. Нобоа Кристиан 6 0
6. Заболотный Антон 6 0
7. Юсупов Артур 5 0
8. Маргасов Тимофей 5 0
9. Бурмистров Никита 3 1
10. Дуганджич Марко 4 0
11. Маммана Эмануэль 4 0
12. Мевля Миха 3 0
13. Полоз Дмитрий 2 0
14. Набиуллин Эльмир 2 0
15. Новосельцев Иван 2 0
16. Пруцев Данил 2 0
17. Заболотный Николай 1 0
18. Жоаозиньо Рамос 1 0
19. Джанаев Сослан 1 0
20. Бахтияров Акмаль 1 0
21. Руденко Александр Александрович 1 0
22. Прохин Данила 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 8 1
2. Степанов Данил 8 0
3. Макаров Сергей 7 0
4. Жигулёв Илья 6 0
5. Байрыев Азат 4 1
6. Кверквелия Соломон 5 0
7. Кожемякин Олег 5 0
8. Понсе Андрес 3 1
9. Алейник Олег 4 0
10. Давиташвили Зурико 4 0
11. Песегов Евгений 3 0
12. Микелтадзе Бека 3 0
13. Фламарион 3 0
14. Манучарян Армен 1 1
15. Кипиани Николай 2 0
16. Чондрич Йосип 2 0
17. Султонов Мухаммад 1 0
18. Маевский Иван 1 0
19. Щёткин Алексей 1 0
20. Муллин Камиль 1 0
21. Пискунов Антон 1 0
22. Матрикарди Патрисио 1 0
23. Серченков Сергей 1 0
24. Николаев Олег 1 0
25. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 14.89% (7) 10.64% (5) 12.77% (6) 25.53% (12) 12.77% (6) 23.4% (11)
 Ротор 0 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит
Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи
Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ротор 1:0 Ахмат Зенит 6:0 Ротор Ротор 0:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор
Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор

Последние игры между собой

Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Ротор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Ротор 1:2 Сочи Премьер-лига Сочи 4:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:1 Сочи ФНЛ - Первый дивизион Сочи 3:3 Ротор Второй дивизион
Ротор 4:1 Сочи Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 18 7 3 71 - 25 61
2. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
3. Локомотив Москва Заявка 28 16 4 8 44 - 35 52
4. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
5. Сочи Заявка 28 14 7 7 47 - 32 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
11. Ахмат Заявка 28 10 6 12 31 - 35 36
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 28 6 5 17 25 - 45 23
14. Ротор Заявка 28 5 6 17 13 - 49 21
15. Уфа Заявка 28 5 6 17 24 - 45 21
16. Тамбов Заявка 28 3 4 21 17 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2021, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Сочи 94.7% (54)
    X 1.8% (1)
    Ротор 3.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Ротор
    1.49
    4.64
    8.40
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Сочи - Ротор

    Исход игры
    Сочи
    94.7% (54)
    Ничья
    1.8% (1)
    Ротор
    3.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (24)
    Меньше
    57.14% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (21)
    Нет
    62.5% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Сочи
    42.1% (24)
    2:1 Сочи
    22.8% (13)
    1:0 Сочи
    12.3% (7)
    3:1 Сочи
    7% (4)
    3:0 Сочи
    5.3% (3)
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