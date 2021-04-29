Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|12 (6)
|0.43
|2.
|Заболотный Антон
|9
|0.32
|3.
|Бурмистров Никита
|6
|0.21
|4.
|Юсупов Артур
|6
|0.21
|5.
|Терехов Сергей
|3
|0.11
|6.
|Мевля Миха
|3
|0.11
|7.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.07
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.04
|9.
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|10.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.04
|11.
|Барсов Максим
|1
|0.04
|12.
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|13.
|Миладинович Иван
|1
|0.04
|14.
|Прохин Данила
|1
|0.04
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|17.
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|18.
|Новосельцев Иван
|0
|0
|19.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|3 (1)
|0.11
|2.
|Муллин Камиль
|3
|0.11
|3.
|Понсе Андрес
|2
|0.07
|4.
|Кипиани Николай
|1
|0.04
|5.
|Серченков Сергей
|1
|0.04
|6.
|Степанов Данил
|1
|0.04
|7.
|Щёткин Алексей
|1
|0.04
|8.
|Макаров Сергей
|0
|0
|9.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|10.
|Николаев Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|10
|1
|2.
|Цаллагов Ибрагим
|5
|2
|3.
|Миладинович Иван
|8
|0
|4.
|Заика Кирилл
|5
|1
|5.
|Нобоа Кристиан
|6
|0
|6.
|Заболотный Антон
|6
|0
|7.
|Юсупов Артур
|5
|0
|8.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|9.
|Бурмистров Никита
|3
|1
|10.
|Дуганджич Марко
|4
|0
|11.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|12.
|Мевля Миха
|3
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|14.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|15.
|Новосельцев Иван
|2
|0
|16.
|Пруцев Данил
|2
|0
|17.
|Заболотный Николай
|1
|0
|18.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|19.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|20.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|21.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|22.
|Прохин Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|8
|1
|2.
|Степанов Данил
|8
|0
|3.
|Макаров Сергей
|7
|0
|4.
|Жигулёв Илья
|6
|0
|5.
|Байрыев Азат
|4
|1
|6.
|Кверквелия Соломон
|5
|0
|7.
|Кожемякин Олег
|5
|0
|8.
|Понсе Андрес
|3
|1
|9.
|Алейник Олег
|4
|0
|10.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|11.
|Песегов Евгений
|3
|0
|12.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|13.
|Фламарион
|3
|0
|14.
|Манучарян Армен
|1
|1
|15.
|Кипиани Николай
|2
|0
|16.
|Чондрич Йосип
|2
|0
|17.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|18.
|Маевский Иван
|1
|0
|19.
|Щёткин Алексей
|1
|0
|20.
|Муллин Камиль
|1
|0
|21.
|Пискунов Антон
|1
|0
|22.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|23.
|Серченков Сергей
|1
|0
|24.
|Николаев Олег
|1
|0
|25.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|14.89% (7)
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|25.53% (12)
|12.77% (6)
|23.4% (11)
|Ротор
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +11 =1 -8Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит
Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи
Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ротор 1:0 Ахмат Зенит 6:0 Ротор Ротор 0:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор
Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор
Последние игры между собой
Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Ротор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|52 - 34
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|44 - 35
|52
|4.
|Рубин
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|37 - 30
|49
|5.
|Сочи
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|47 - 32
|49
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 29
|47
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|41 - 31
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|34 - 37
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|36 - 31
|43
|10.
|Краснодар
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|48 - 41
|38
|11.
|Ахмат
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 35
|36
|12.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|25 - 35
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|25 - 45
|23
|14.
|Ротор
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|13 - 49
|21
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|24 - 45
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|17 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|9.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 26
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Ротор
Исход игры
Сочи
94.7% (54)
Ничья
1.8% (1)
Ротор
3.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (24)
Меньше
57.14% (32)
Обе команды забьют
Да
37.5% (21)
Нет
62.5% (35)
Популярный счёт
2:0 Сочи
42.1% (24)
2:1 Сочи
22.8% (13)
1:0 Сочи
12.3% (7)
3:1 Сочи
7% (4)
3:0 Сочи
5.3% (3)
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