Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Бетис
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|21 (1)
|0.66
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.16
|3.
|Асенсио Марко
|4
|0.13
|4.
|Кроос Тони
|3
|0.09
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.09
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.09
|7.
|Вальверде Федерико
|3
|0.09
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|9.
|Азар Эден
|2
|0.06
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.06
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.06
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|13.
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|14.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|15.
|Родриго
|0
|0
|16.
|Марсело Виера
|0
|0
|17.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|18.
|Иско Аларкон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|8 (2)
|0.25
|2.
|Иглесиас Борха
|7 (3)
|0.22
|3.
|Тельо Кристиан
|5
|0.16
|4.
|Фекир Набиль
|4 (1)
|0.13
|5.
|Манди Аисса
|3
|0.09
|6.
|Санабрия Антонио
|3
|0.09
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.06
|8.
|Хуанми Мигель
|2
|0.06
|9.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|10.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|11.
|Руибаль Айтор
|1
|0.03
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|13.
|Виктор Руис
|1
|0.03
|14.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|16.
|Морено Алекс
|0
|0
|17.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|9
|1
|2.
|Кроос Тони
|6
|0
|3.
|Начо Игнасио
|6
|0
|4.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|5.
|Милитао Эдер
|2
|1
|6.
|Рамос Серхио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|3
|0
|8.
|Марсело Виера
|3
|0
|9.
|Васкес Лукас
|3
|0
|10.
|Менди Ферлан
|3
|0
|11.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|12.
|Бензема Карим
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|14.
|Асенсио Марко
|1
|0
|15.
|Аррибас Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гидо Родригес
|10
|0
|2.
|Эмерсон Жуниор
|7
|1
|3.
|Манди Аисса
|4
|2
|4.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|5.
|Виктор Руис
|6
|0
|6.
|Фекир Набиль
|4
|1
|7.
|Акуоку Поль
|4
|1
|8.
|Каналес Серхио
|4
|0
|9.
|Миранда Хуан
|4
|0
|10.
|Бартра Марк
|3
|0
|11.
|Морено Алекс
|3
|0
|12.
|Лаинес Диего
|3
|0
|13.
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|14.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|15.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|16.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|17.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|18.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|19.
|Сидней
|1
|0
|20.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|21.
|Браво Клаудио
|1
|0
|22.
|Хоакин Санчес
|1
|0
|23.
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|22% (11)
|12% (6)
|14% (7)
|10% (5)
|16% (8)
|26% (13)
|Бетис
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|16.67% (7)
|9.52% (4)
|16.67% (7)
|33.33% (14)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =5 -3Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль
Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид
Бетис Последние 20 матчей: +11 =6 -3Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис
Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 3:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|56 - 24
|70
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|3.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|4.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|49 - 36
|49
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|10.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|27 - 48
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|27 - 48
|30
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|28 - 42
|28
|18.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|28 - 49
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|16.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бетис
Исход игры
Реал Мадрид
89.2% (33)
Ничья
10.8% (4)
Бетис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (17)
Меньше
51.43% (18)
Обе команды забьют
Да
45.71% (16)
Нет
54.29% (19)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
37.8% (14)
2:1 Реал Мадрид
18.9% (7)
3:1 Реал Мадрид
13.5% (5)
3:0 Реал Мадрид
8.1% (3)
1:0 Реал Мадрид
5.4% (2)
2:2 Ничья
5.4% (2)
1:1 Ничья
5.4% (2)
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