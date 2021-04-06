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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Бетис

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 21 (1) 0.66
2. Каземиро Карлос 5 0.16
3. Асенсио Марко 4 0.13
4. Кроос Тони 3 0.09
5. Модрич Лука 3 0.09
6. Винисиус Жуниор 3 0.09
7. Вальверде Федерико 3 0.09
8. Васкес Лукас 2 0.06
9. Азар Эден 2 0.06
10. Варан Рафаэль 2 0.06
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.06
12. Менди Ферлан 1 0.03
13. Одриосола Альваро 1 0.03
14. Диас Мариано 1 0.03
15. Родриго 0 0
16. Марсело Виера 0 0
17. Карвахаль Даниэль 0 0
18. Иско Аларкон 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 8 (2) 0.25
2. Иглесиас Борха 7 (3) 0.22
3. Тельо Кристиан 5 0.16
4. Фекир Набиль 4 (1) 0.13
5. Манди Аисса 3 0.09
6. Санабрия Антонио 3 0.09
7. Хоакин Санчес 2 0.06
8. Хуанми Мигель 2 0.06
9. Карвалью Вилльям 2 0.06
10. Эмерсон Жуниор 1 0.03
11. Руибаль Айтор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Виктор Руис 1 0.03
14. Гидо Родригес 1 0.03
15. Морон Лоренцо 1 0.03
16. Морено Алекс 0 0
17. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 9 1
2. Кроос Тони 6 0
3. Начо Игнасио 6 0
4. Карвахаль Даниэль 5 0
5. Милитао Эдер 2 1
6. Рамос Серхио 3 0
7. Модрич Лука 3 0
8. Марсело Виера 3 0
9. Васкес Лукас 3 0
10. Менди Ферлан 3 0
11. Винисиус Жуниор 3 0
12. Бензема Карим 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Асенсио Марко 1 0
15. Аррибас Серхио 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Гидо Родригес 10 0
2. Эмерсон Жуниор 7 1
3. Манди Аисса 4 2
4. Карвалью Вилльям 5 1
5. Виктор Руис 6 0
6. Фекир Набиль 4 1
7. Акуоку Поль 4 1
8. Каналес Серхио 4 0
9. Миранда Хуан 4 0
10. Бартра Марк 3 0
11. Морено Алекс 3 0
12. Лаинес Диего 3 0
13. Гуардадо Андрес 2 0
14. Роблес Жоэль 2 0
15. Санабрия Антонио 2 0
16. Иглесиас Борха 2 0
17. Руибаль Айтор 2 0
18. Монтойя Мартин 0 1
19. Сидней 1 0
20. Хуанми Мигель 1 0
21. Браво Клаудио 1 0
22. Хоакин Санчес 1 0
23. Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 22% (11) 12% (6) 14% (7) 10% (5) 16% (8) 26% (13)
 Бетис 11.9% (5) 11.9% (5) 16.67% (7) 9.52% (4) 16.67% (7) 33.33% (14)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль
Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид
Бетис Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис
Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Бетис 2:3 Реал Мадрид Ла Лига Бетис 2:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 0:0 Бетис Ла Лига Реал Мадрид 0:2 Бетис Примера
Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 3:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 7 4 56 - 24 70
2. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
3. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
4. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
5. Бетис Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
6. Вильярреал Заявка 32 12 13 7 49 - 36 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
9. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
10. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
11. Атлетик Б Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис Заявка 32 9 9 14 27 - 48 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 32 7 9 16 27 - 48 30
17. Вальядолид Заявка 31 5 13 13 28 - 42 28
18. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
19. Эльче Заявка 32 5 12 15 28 - 49 27
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
16. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
17. Эльче Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 20 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Реал Мадрид 89.2% (33)
    X 10.8% (4)
    Бетис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Бетис
    1.50
    5.00
    7.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бетис

    Исход игры
    Реал Мадрид
    89.2% (33)
    Ничья
    10.8% (4)
    Бетис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    45.71% (16)
    Нет
    54.29% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    37.8% (14)
    2:1 Реал Мадрид
    18.9% (7)
    3:1 Реал Мадрид
    13.5% (5)
    3:0 Реал Мадрид
    8.1% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    5.4% (2)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
    1:1 Ничья
    5.4% (2)
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