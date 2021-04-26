Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Реал Сосьедад вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Эйбар имеет хороший шанс забить.

92' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Кике Гарсия из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Эйбар имеет хороший шанс забить.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Эйбар имеет хороший шанс забить.

89' Гевара Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' После штрафного удара,который нанес Арбилья Анайц мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

86' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Эйбар

84' Эйбар имеет хороший шанс забить.

83' Хорошую попытку сделал Энрич Серхи . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Субименди Мартин получил желтую карточку от судьи

80' Тактическая замена. Мигель Атьенса уходит с поля и его заменяет Энрич Серхи

80' Муто Йосинори получил желтую карточку от судьи

79' Удар от ворот произведет Эйбар

78' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Эйбар имеет хороший шанс забить.

76' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Эйбар

74' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

66' Горосабел Андони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Корреа Робер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Плохо сыграл Арбилья Анайц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

63' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Эйбар имеет хороший шанс забить.

61' Эйбар имеет хороший шанс забить.

60' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Эйбар

59' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

55' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

53' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

52' Хорошую попытку сделал Папа Диоп . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Эйбар имеет хороший шанс забить.

51' Монреаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Корреа Робер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Эйбар имеет хороший шанс забить.

47' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля