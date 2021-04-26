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  4. Ла Лига
Эйбар
0:1
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
4' Желтая карточка
Ресио Хосе
0:1
26' Гол
Исак Александр
31' Желтая карточка
Паулу Оливейра
43' Желтая карточка
Анхель Хосе
43' Желтая карточка
Хиль Бриан
80' Желтая карточка
Муто Йосинори
81' Желтая карточка
Субименди Мартин
90'+4
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
8
Папа
Диоп
33
Атьенса
Мигель
21
Педро
Леон
18
Ресио
Хосе
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
22
Барренечеа
Андер
16
Гевара
Андер
36
Субименди
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
7
Порту
Кристиан
Эйбар
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

4'
Ресио Хосе
 
26'
0:1
Исак Александр
(Ле Норман Робен)
31'
Паулу Оливейра
 
32'
Корреа Робер
Посо Алехандро
 
43'
Анхель Хосе
 
43'
Хиль Бриан
 
46'
Эспозито Эду
Педро Леон
 
63'
 
Гуриди Хон
Барренечеа Андер
68'
Муто Йосинори
Папа Диоп
 
73'
 
Янузай Аднан
Исак Александр
73'
 
Баутиста Хон
Порту Кристиан
80'
Муто Йосинори
 
80'
Энрич Серхи
Атьенса Мигель
 
81'
 
Субименди Мартин
85'
 
Сальдуа Хосеба
Горосабел Андони
85'
 
Меркеланс Мартин
Оярсабаль Микель

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 20
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 9 0.27
2. Хиль Бриан 3 0.09
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.09
4. Энрич Серхи 2 0.06
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
11. Эспозито Эду 0 0
12. Паулу Оливейра 0 0
13. Арбилья Анайц 0 0
14. Гарсия Алеш 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 14 0.42
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.3
3. Порту Кристиан 8 0.24
4. Янузай Аднан 3 (2) 0.09
5. Виллиан Жозе 3 0.09
6. Барренечеа Андер 3 0.09
7. Лопес Роберто III 3 0.09
8. Мерино Микель 2 0.06
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Фернандес Карлос 1 0.03
11. Монреаль Начо 1 0.03
12. Гевара Андер 1 0.03
13. Горосабел Андони 0 0
14. Ле Норман Робен 0 0
15. Гуриди Хон 0 0
16. Субельдия Игор 0 0
17. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 6 2
2. Арбилья Анайц 8 0
3. Хиль Бриан 6 0
4. Ресио Хосе 5 0
5. Бургос Эстебан 5 0
6. Посо Алехандро 4 0
7. Эспозито Эду 4 0
8. Кике Гарсия 2 1
9. Анхель Хосе 3 0
10. Альварес Серхио 3 0
11. Паулу Оливейра 3 0
12. Педро Леон 2 0
13. Корреа Робер 2 0
14. Луиш Рафаэл 2 0
15. Энрич Серхи 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Муто Йосинори 1 0
19. Техеро Альваро 1 0
20. Гарсия Алеш 1 0
21. Атьенса Мигель 1 0
22. Арьета Унаи 1 0
23. Мендиа Эньяут 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Барренечеа Андер 7 0
2. Ле Норман Робен 5 1
3. Муньос Айхен 6 0
4. Субименди Мартин 6 0
5. Фернандес Карлос 5 0
6. Мерино Микель 5 0
7. Ариц Элустондо 5 0
8. Субельдия Игор 5 0
9. Сильва Давид 4 0
10. Исак Александр 4 0
11. Гевара Андер 4 0
12. Порту Кристиан 3 0
13. Модибо Саньян 3 0
14. Ильяраменди Асьер 2 0
15. Сальдуа Хосеба 2 0
16. Горосабел Андони 2 0
17. Баутиста Хон 2 0
18. Гуриди Хон 2 0
19. Монреаль Начо 1 0
20. Янузай Аднан 1 0
21. Оярсабаль Микель 1 0
22. Урко Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 39.13% (9) 8.7% (2) 13.04% (3)
 Реал Сосьедад 8% (4) 22% (11) 18% (9) 22% (11) 12% (6) 18% (9)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар
Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Товарищеские матчи
Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 2:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Эйбар Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 33 22 7 4 60 - 22 73
2. Реал Мадрид Заявка 33 21 8 4 56 - 24 71
3. Барселона Заявка 32 22 5 5 76 - 29 71
4. Севилья Заявка 33 22 4 7 49 - 26 70
5. Реал Сосьедад Заявка 33 14 11 8 51 - 34 53
6. Бетис Заявка 33 14 8 11 42 - 45 50
7. Вильярреал Заявка 33 12 13 8 50 - 38 49
8. Гранада Заявка 32 12 6 14 41 - 53 42
9. Сельта Заявка 33 10 11 12 44 - 51 41
10. Атлетик Б Заявка 32 10 11 11 41 - 34 41
11. Осасуна Заявка 33 10 10 13 31 - 39 40
12. Леванте Заявка 33 9 11 13 38 - 46 38
13. Кадис Заявка 33 9 10 14 28 - 49 37
14. Валенсия Заявка 33 8 12 13 41 - 48 36
15. Хетафе Заявка 33 8 10 15 26 - 39 34
16. Алавес Заявка 33 7 10 16 28 - 49 31
17. Эльче Заявка 33 6 12 15 29 - 49 30
18. Вальядолид Заявка 32 5 14 13 29 - 43 29
19. Уэска Заявка 33 5 12 16 31 - 50 27
20. Эйбар Заявка 33 4 11 18 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона Заявка 16 11 4 1 42 - 16 37
3. Севилья Заявка 16 12 1 3 25 - 10 37
4. Реал Мадрид Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
7. Атлетик Б Заявка 16 8 4 4 25 - 14 28
8. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
9. Валенсия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
10. Вильярреал Заявка 16 6 6 4 22 - 19 24
11. Сельта Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 16 4 8 4 16 - 20 20
16. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
18. Уэска Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
19. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 17 - 25 15
20. Эйбар Заявка 16 1 6 9 8 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Барселона Заявка 16 11 1 4 34 - 13 34
3. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
4. Атлетико М Заявка 16 9 4 3 23 - 13 31
5. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 23 - 14 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Бетис Заявка 16 6 3 7 18 - 25 21
8. Кадис Заявка 16 5 5 6 14 - 23 20
9. Осасуна Заявка 16 4 5 7 13 - 19 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
12. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Хетафе Заявка 16 3 4 9 13 - 28 13
16. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
17. Гранада Заявка 16 3 3 10 17 - 33 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 16 2 5 9 13 - 28 11
20. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Эйбар 4.8% (7)
X 15.9% (23)
Реал Сосьедад 79.3% (115)
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1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Эйбар 0:1 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Эйбар
4.8% (7)
Ничья
15.9% (23)
Реал Сосьедад
79.3% (115)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (72)
Меньше
49.65% (71)
Обе команды забьют
Да
64.34% (92)
Нет
35.66% (51)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
40.7% (59)
0:1 Реал Сосьедад
20% (29)
1:1 Ничья
15.2% (22)
0:2 Реал Сосьедад
11.7% (17)
1:3 Реал Сосьедад
4.1% (6)
2:1 Эйбар
2.8% (4)
1:0 Эйбар
2.1% (3)
0:3 Реал Сосьедад
1.4% (2)
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