Эйбар
0:1
Конец матча
Стадион: Ипуруа
Реал Сосьедад
4' Желтая карточкаРесио Хосе
0:1
26' ГолИсак Александр
31' Желтая карточкаПаулу Оливейра
43' Желтая карточкаАнхель Хосе
43' Желтая карточкаХиль Бриан
80' Желтая карточкаМуто Йосинори
81' Желтая карточкаСубименди Мартин
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
18
Ресио
Хосе
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Корреа РоберЗащитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
26'
31'
43'
43'
80'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 20
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|9
|0.27
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.09
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.09
|4.
|Энрич Серхи
|2
|0.06
|5.
|Педро Леон
|1
|0.03
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.03
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|10.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.03
|11.
|Эспозито Эду
|0
|0
|12.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|13.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|14.
|Гарсия Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|14
|0.42
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.3
|3.
|Порту Кристиан
|8
|0.24
|4.
|Янузай Аднан
|3 (2)
|0.09
|5.
|Виллиан Жозе
|3
|0.09
|6.
|Барренечеа Андер
|3
|0.09
|7.
|Лопес Роберто III
|3
|0.09
|8.
|Мерино Микель
|2
|0.06
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.03
|10.
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|11.
|Монреаль Начо
|1
|0.03
|12.
|Гевара Андер
|1
|0.03
|13.
|Горосабел Андони
|0
|0
|14.
|Ле Норман Робен
|0
|0
|15.
|Гуриди Хон
|0
|0
|16.
|Субельдия Игор
|0
|0
|17.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|6
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|8
|0
|3.
|Хиль Бриан
|6
|0
|4.
|Ресио Хосе
|5
|0
|5.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|6.
|Посо Алехандро
|4
|0
|7.
|Эспозито Эду
|4
|0
|8.
|Кике Гарсия
|2
|1
|9.
|Анхель Хосе
|3
|0
|10.
|Альварес Серхио
|3
|0
|11.
|Паулу Оливейра
|3
|0
|12.
|Педро Леон
|2
|0
|13.
|Корреа Робер
|2
|0
|14.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|15.
|Энрич Серхи
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Муто Йосинори
|1
|0
|19.
|Техеро Альваро
|1
|0
|20.
|Гарсия Алеш
|1
|0
|21.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|22.
|Арьета Унаи
|1
|0
|23.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барренечеа Андер
|7
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|3.
|Муньос Айхен
|6
|0
|4.
|Субименди Мартин
|6
|0
|5.
|Фернандес Карлос
|5
|0
|6.
|Мерино Микель
|5
|0
|7.
|Ариц Элустондо
|5
|0
|8.
|Субельдия Игор
|5
|0
|9.
|Сильва Давид
|4
|0
|10.
|Исак Александр
|4
|0
|11.
|Гевара Андер
|4
|0
|12.
|Порту Кристиан
|3
|0
|13.
|Модибо Саньян
|3
|0
|14.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|15.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|16.
|Горосабел Андони
|2
|0
|17.
|Баутиста Хон
|2
|0
|18.
|Гуриди Хон
|2
|0
|19.
|Монреаль Начо
|1
|0
|20.
|Янузай Аднан
|1
|0
|21.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|22.
|Урко Гонсалес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|39.13% (9)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|Реал Сосьедад
|8% (4)
|22% (11)
|18% (9)
|22% (11)
|12% (6)
|18% (9)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =6 -12Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар
Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =6 -7Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 2:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Эйбар Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|60 - 22
|73
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|56 - 24
|71
|3.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|76 - 29
|71
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|49 - 26
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|51 - 34
|53
|6.
|Бетис
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|42 - 45
|50
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|50 - 38
|49
|8.
|Гранада
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|41 - 53
|42
|9.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|44 - 51
|41
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|41 - 34
|41
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|31 - 39
|40
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|38 - 46
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|28 - 49
|37
|14.
|Валенсия
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|41 - 48
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|26 - 39
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 49
|31
|17.
|Эльче
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|29 - 49
|30
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|5
|14
|13
|29 - 43
|29
|19.
|Уэска
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|31 - 50
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|33
|4
|11
|18
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|42 - 16
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 10
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|5.
|Гранада
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 20
|30
|6.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 14
|28
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Валенсия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|11.
|Сельта
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|16 - 20
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|20.
|Эйбар
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|8 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|34 - 13
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 13
|31
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 14
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 25
|21
|8.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 23
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Хетафе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 28
|13
|16.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Эйбар
4.8% (7)
Ничья
15.9% (23)
Реал Сосьедад
79.3% (115)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (72)
Меньше
49.65% (71)
Обе команды забьют
Да
64.34% (92)
Нет
35.66% (51)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
40.7% (59)
0:1 Реал Сосьедад
20% (29)
1:1 Ничья
15.2% (22)
0:2 Реал Сосьедад
11.7% (17)
1:3 Реал Сосьедад
4.1% (6)
2:1 Эйбар
2.8% (4)
1:0 Эйбар
2.1% (3)
0:3 Реал Сосьедад
1.4% (2)
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