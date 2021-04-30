Вердер
1:1
Доп. время (2 тайм)
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
РБ Лейпциг
35' Желтая карточкаХайдара Амаду
45' Undefined phrase: football_event_Мукиэле Норди
0:1
93' ГолХи-Чан Хван
99' Желтая карточкаКампль Кевин
101' Желтая карточкаГулачи Петер
1:1
105' ГолБиттенкорт Леонардо
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоНападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
35'
45'
93'
0:1
99'
101'
105'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 7
-
22 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|2
|0.4
|2.
|Чон Тахит
|1
|0.2
|3.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0.2
|4.
|Юя Осако
|1
|0.2
|5.
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.2
|6.
|Агу Феликс
|1
|0.2
|7.
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0.2
|8.
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|9.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|10.
|Фридль Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|5
|1
|2.
|Хи-Чан Хван
|3
|0.6
|3.
|Хайдара Амаду
|2
|0.4
|4.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.2
|5.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.2
|6.
|Орбан Вилли
|1
|0.2
|7.
|Ольмо Дани
|0
|0
|8.
|Сорлот Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|2.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|3.
|Гросс Кристиан
|1
|0
|4.
|Чон Тахит
|1
|0
|5.
|Агу Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|2
|0
|2.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|3.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|4.
|Мукиэле Норди
|1
|0
|5.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|6.
|Ольмо Дани
|1
|0
|7.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|РБ Лейпциг
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|0
|41.67% (5)
|25% (3)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +6 =4 -10Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг
Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
РБ Лейпциг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Прогнозы на матч Вердер 1:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Вердер
5% (7)
Ничья
5% (7)
РБ Лейпциг
90% (126)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (99)
Меньше
28.26% (39)
Обе команды забьют
Да
73.91% (102)
Нет
26.09% (36)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
52.1% (73)
0:2 РБ Лейпциг
14.3% (20)
1:3 РБ Лейпциг
11.4% (16)
0:1 РБ Лейпциг
7.9% (11)
1:1 Ничья
3.6% (5)
2:1 Вердер
2.9% (4)
1:0 Вердер
2.1% (3)
0:3 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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