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Вердер
1:1
Доп. время (2 тайм)

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
35' Желтая карточка
Хайдара Амаду
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Мукиэле Норди
0:1
93' Гол
Хи-Чан Хван
99' Желтая карточка
Кампль Кевин
101' Желтая карточка
Гулачи Петер
1:1
105' Гол
Биттенкорт Леонардо
111'
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
36
Гросс
Кристиан
18
Мойсандер
Никлас
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
34
Мбом
Жан-Мануэль
19
Сарджент
Джош
5
Аугустинссон
Людвиг
11
Фуллкруг
Никлас
9
Зельке
Дейви
1
Гулачи
Петер
5
Юпамекано
Део
6
Конате
Ибраима
4
Орбан
Вилли
22
Мукиэле
Норди
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
7
Забитцер
Марсель
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
19
Сорлот
Александр
Вердер
3-5-2
РБ Лейпциг
3-5-1-1

Ход матча

35'
 
Хайдара Амаду
45'
 
Мукиэле Норди
46'
 
Нкунку Кристофер
Хайдара Амаду
66'
Юя Осако
Фуллкруг Никлас
 
73'
Биттенкорт Леонардо
Мбом Жан-Мануэль
 
74'
 
Поульсен Юссуф
Забитцер Марсель
90'
 
Хи-Чан Хван
Сорлот Александр
93'
0:1
Хи-Чан Хван
97'
Мёхвальд Кевин
Зельке Дейви
 
99'
 
Кампль Кевин
101'
 
Гулачи Петер
101'
 
Хенрихс Бенджамин
Анхелиньо Хосе
105'
Биттенкорт Леонардо
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 7
  • 22 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 2 0.4
2. Чон Тахит 1 0.2
3. Гебреселассие Теодор 1 0.2
4. Юя Осако 1 0.2
5. Мёхвальд Кевин 1 0.2
6. Агу Феликс 1 0.2
7. Мбом Жан-Мануэль 1 0.2
8. Мойсандер Никлас 0 0
9. Аугустинссон Людвиг 0 0
10. Фридль Марко 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 5 1
2. Хи-Чан Хван 3 0.6
3. Хайдара Амаду 2 0.4
4. Анхелиньо Хосе 1 0.2
5. Забитцер Марсель 1 (1) 0.2
6. Орбан Вилли 1 0.2
7. Ольмо Дани 0 0
8. Сорлот Александр 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мойсандер Никлас 1 0
2. Гебреселассие Теодор 1 0
3. Гросс Кристиан 1 0
4. Чон Тахит 1 0
5. Агу Феликс 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 2 0
2. Анхелиньо Хосе 1 0
3. Нкунку Кристофер 1 0
4. Мукиэле Норди 1 0
5. Хи-Чан Хван 1 0
6. Ольмо Дани 1 0
7. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1)
 РБ Лейпциг 25% (3) 0 8.33% (1) 0 41.67% (5) 25% (3)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг
Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
РБ Лейпциг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Вердер 1:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Вердер Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бундеслига
Вердер 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Товарищеские матчи РБ Лейпциг 2:1 Вердер Товарищеские матчи
  • Дополнительное время
  • 112'
    Догнал мяч Хенрихс у лицевой линии и тут же подал в штрафную, но на выходе Павленка забрал сферу в руки.
  • Офсайд
    111'
    Мягко забросил Хенрихс в штрафную, куда врывался Нкунку, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 110'
    Врывался в штрафную соперника Нкунку на скорости, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
  • Опасный момент
    109'
    Оказался с мячом в чужой штрафной Мукиэле и отдал поперек на Поульсена, который в падении головой с трех метров не попал в створ ворот.
  • 108'
    После навеса с угла поля от Хенрихса пробивал головой Орбан, но мяч упал сверху на сетку.
  • 107'
    Взял инициативу на себя Хенрихс, прошел к штрафной, обыграл двоих защитников и пробил по воротам, но от руки защитника мяч полетел рядом со штангой. Пенальти здесь не будет.
  • Второй тайм начался
    106'
    Стартовали вторые пятнадцать минут!
  • Свисток
    105'
    Первый экстра тайм завершен. Команды поменяются воротами, после чего продолжат игру!
  • Описание гола
    105'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Леонардо Биттенкорт! Махнул мимо мяча на своей половине поля Юпамекано, позволив убежать один на один с голкипером Биттенкорту, который обыграл Гулачи и отправил сферу уже в пустые ворота.
  • 105'
    С правого фланга навесил Осако в центр штрафной, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.
  • 104'
    В центре поля получил Ольмо по ногам после подката от Гросса. Штрафной удар исполнять будут "быки".
  • Замена
    103'
    Замена очередная в составе гостей произошла. Вместо Анхелиньо доигрывать встречу будет Хенрихс.
  • 102'
    Слишком долго вводил мяч в игру Гулачи. Судья наказал голкипера желтой карточкой за задержку времени.
  • 101'
    Убегал по флангу Осако и покатил поперек на Биттенкорта, но тому пробить не позволил Юпамекано.
  • Желтая карточка
    100'
    Откровенно грубо Кампль в центре поля сбивал соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 99'
    Разрезной пас Анхелиньо исполнял в штрафную на Хвана, но перехватил мяч в подкате Мойсандер.
  • Офсайд
    98'
    Дальний заброс Конате исполнял на ход Нкунку, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • Замена
    97'
    Вынужденная замена в составе бременцев. Вместо травмированного Дейви Зельке на поле появился Кевин Мёхвальд.
  • 96'
    Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Зельке, держась за правую ногу. Потребуется ему помощь медиков.
  • 95'
    Теперь уже не будут никуда торопиться "быки". Катают они мяч в центре поля, но без продвижения вперед.
  • Описание гола
    94'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Хи-Чан Хван! Дожали своего соперника гости. Отличным пасом Ольмо нашел в штрафной Поульсена, который сбросил на Хвана, который ушел от защитника и пробил точно в дальний нижний угол.
  • 93'
    С углового навесил Аугустинссон на дальнюю штангу, но здесь мяч головой вынес в центр поля Поульсен.
  • 92'
    С правого фланга низом покатил в центр штрафной Сарджент, где пробил в падении Зельке, но на пути мяча оказался защитник.
  • Первый тайм начался
    91'
    Стартовала первая пятнадцатиминутка!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Судья своим свистком закончил основное время этой встречи. Нас ждут экстра таймы!
  • 90'
    Навесил в штрафную соперника Нкунку. Здесь головой Орбан сбросил на дальнюю штангу, где пробил Поульсен, но немного неточно.
  • 90'
    С правого фланга навесил Аугустинссон на дальнюю штангу, но вышел из ворот Гулачи и кулаком вынес сферу подальше.
  • Замена
    90'
    Очередная замена в нашем поединке. Вместо Александра Сорлота доигрывать будет Хи-Чан Хван.
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты компенсировал судья к основному времени нашего поединка.
  • Угловой
    89'
    Со штрафного навесил Аугустинссон на дальнюю штангу, но здесь Поульсен вынес мяч головой на угловой.
  • 88'
    Забросил Эггештайн на ход Зельке, которого на фланге снес Орбан. Штрафной удар исполнят бременцы.
  • 87'
    Отдавал Анхелиньо в штрафную на ход Сорлоту, но тот нарушил правила в борьбе с Мойсандером.
  • 86'
    Дальний заброс исполнял Кампль в штрафную на Поульсена, но того опередил Мойсандер и вынес мяч головой подальше.
  • 85'
    Убежал по флангу Нкунку и отдал поперек на Кампля, но тому пробить по воротам не дал Гросс.
  • 84'
    Разрезным пасом Поульсен запускал по левой бровке Анхелиньо, но тому не удалось оставить мяч в пределах поля.
  • Угловой
    83'
    На фланге получил мяч Анхелиньо и отдал поперек в штрафную, но от ноги Гросса мяч ушел на угловой.
  • 81'
    Руками Ольмо в центе поля прихватил за футболку Сарджента. Штрафной уда исполнять будут хозяева.
  • 80'
    Убежал по флангу Осако в контратаку и отдал поперек на Биттенкорта, но выстрел последнего оказался крайне неточным.
  • Опасный момент
    79'
    Отличный ас вырезал Анхелиньо в штрафную на Нкунку, который вторым касанием пробил в ближний угол, но снова каркас ворот не позволил случится голу.
  • 78'
    Сорлот принял мяч в чужой штрафной и откатил од удар Нкунку, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 77'
    Получил по ногам в центре поля Поульсен от Биттенкорта. Штрафной удар исполнять будут "быки".
  • Замена
    76'
    Замена теперь уже в составе гостей произошла. Вместо Марселя Забитцера играть будет Юссуф Поульсен.
  • 75'
    Сразу же пробивал по воротам метров с двадцати двух Биттенкорт, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • Замена
    74'
    Вынужденная замена в составе "Вердера". Вместо травмированного Мбома игру продолжать будет Биттенкорт.
  • 73'
    В центре поля получил по голове Ольмо в борьбе против Мойсандера. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Угловой
    72'
    Снова пробивал в падении Осако после заброса от Зельке, но мяч от спины Орбана полетел на угловой.
  • 71'
    Со штрафного Аугустинссон навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Осако, но мяч не попал в створ ворот.
  • 70'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Зельке и заработал опасный стандарт для своей команды.
  • 69'
    Вырезал Анхелиньо с фланга на дальнюю штангу, где пытался пробить Нкунку, но мяч угодил в руку форварду.
  • 68'
    Очередная остановка в нашей игре. В столкновении получили повреждения Мбом и Мукиэле. Без помощи медиков не обойтись.
  • Замена
    67'
    Замена произошла в составе хозяев. Вместо Никласа Фуллкруга на поле появился Юя Осако.
  • Опасный момент
    66'
    С левого фланга навесил Анхелиньо в центр штрафной, где головой пробил Сорлот. Не смог спасти свою команду Павленка,но на выручку голкиперу снова пришла перекладина.
  • Угловой
    65'
    Пробивал по воротам Ольмо головой после навеса от Нкунку, но мяч от рук Павленки полетел на угловой.
  • Офсайд
    64'
    Мог убегать на ворота соперника Фуллкруг после паса от Мбома, но не выдержал тот линию и оказался в офсайде.
  • 63'
    Перехватил мяч в центре поля Эггештайн и тут же забросил вперед на Сарджента, но того не пустил к сфере Конате.
  • 62'
    Дальний заброс исполнял Мукиэле в штрафную на Забитцера, но вышел из ворот Павленка и перехватил мяч.
  • 61'
    Забросил Гросс в штрафную, куда врывался Зельке, но его грамотно от мяча оттеснил корпусом Юпамекано.
  • 60'
    Со штрафного Анхелиньо попытался закрутить в ближнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • 59'
    Прорывался к штрафной соперника Ольмо, но получил по ногам от Мойсандера. Опасный стандарт исполнят гости.
  • 58'
    Пробивал головой Сорлот после навеса от Забитцера, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
  • 57'
    Мягко забросил Кампль в штрафную на Сорлота, но тот нарушил правила в борьбе против Павленки.
  • 56'
    После навеса очередного от Анхелиньо пытался пробить Ольмо, но проиграл он верховую борьбу Вельковичу.
  • 55'
    Навесил с угла поля на дальнюю штангу Мукиэле, но здесь выиграл верх Гросс и вынес мяч в центр поля.
  • 54'
    Сместился с фланга в центр Анхелиньо и навесил на дальнюю штангу, но здесь Сорлот не смог пробить в борьбе с Гроссом.
  • Опасный момент
    53'
    Решился на дальний удар из пределов штрафной Мукиэле после паса от Кампля, но на выручку хозяевам пришла на этот раз перекладина.
  • 52'
    С фланга навесил Анхелиньо в штрафную под удар Сорлоту, но тому добраться до мяча не позволил Велькович.
  • 51'
    Дальний заброс исполнял Кампль в штрафную на ход Нкунку, но того опередил Гросс и вынес мяч головой.
  • 50'
    По флангу забросил Кампль на ход Ольмо, но того опередил Гебреселассие и вынес сферу в аут.
  • 49'
    Грубо в подкате снес соперника в центре поля Орбан, за что тут же судья назначил штрафной в пользу хозяев.
  • Офсайд
    48'
    Разрезным пасом Ольмо выводил Сорлота на ворота соперника, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла с составе "быков". Вместо Амаду Хайдара на второй тайм вышел Кристофер Нкунку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    С левого фланга навесил на дальнюю штангу Аугустинссон, но здесь никто из партнеров так и не дотянулся до мяча.
  • Видеоповтор
    45'
    После просмотра видеоповтора судья поменял свое решение и отменил пенальти. Мукиэле не нарушал правила.
  • Пенальти!
    44'
    Бежал за мячом в чужой штрафной Зельке и упал на газон в борьбе с Мукиэле. Судья тут же назначил пенальти!
  • 43'
    В верховой борьбе против Эггештайна подтолкнул соперника в спину Хайдара. Будут штрафной удар исполнять хозяева.
  • 42'
    Помирились Анхелиньо и Мбом с помощью арбитра, который обошелся без желтых карточек на этот раз.
  • 41'
    Устроили потасовку футболисты в центре поля. Судья долгое время уже не может разнять нарушителей порядка.
  • 40'
    Дальний заброс исполнял Аугустинссон в штрафную на Зельке, но тому пробить головой не позволил Юпамекано.
  • 39'
    Ольмо покатил низом в штрафную на ход Анхелиньо, но прочитал эпизод Мойсандер и перехватил мяч.
  • 38'
    Вырезал Хайдара в штрафную на Ольмо, но того опередил Гросс и в подкате вынес мяч за пределы поля.
  • 37'
    С углового навесил Аугустинссон на дальнюю штангу, где после серии рикошетов головой обил Велькович, но мяч полетел далеко от ворот.
  • Угловой
    36'
    По флангу забросил Эггештайн на ход Зельке, но того опередил Юпамекано и вынес мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    35'
    В центре поля Хайдара в подкате заехал по ногам Фуллкругу. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • 34'
    Неожиданно пробил по воротам с дальней дистанции Фуллкруг, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • 33'
    С фланга навесил Забитцер в штрафную на Сорлота, но тому пробить головой не позволил Мойсандер.
  • 32'
    Диагональным пасом Эггештайн искал на левой бровке Аугустинссона, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.
  • Опасный момент
    31'
    Зацепился Зельке за мяч на чужой половине поля и сбросил головой на ход Сардженту, который обводящим ударом обхитрил Гулачи, но не попал в створ ворот.
  • 30'
    Дальний заброс Анхелиньо исполнял в штрафную на Ольмо, но того опередил вышедший из ворот Павленка.
  • 29'
    Устроили выяснение отношений в центре поля Конате и Зельке. Судья разнял футболистов, обошлось без карточек.
  • 28'
    С фланга навесил Юпамекано в центр штрафной, где упал в борьбе с защитником Ольмо, но свисток арбитра промолчал.
  • 27'
    По флангу забросил Кампль на ход Хайдара, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 26'
    Пауза в матче. Юпамекано получил повреждение в столкновении с соперником. Потребуется ем помощь медиков.
  • Офсайд
    25'
    С фланга покатил Забитцер в штрафную на ход Сорлоту, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 24'
    Забрасывал в штрафную Кампль под удар Сорлоту, но с выстрелом головой от форварда справился Павленка.
  • 23'
    В грубом подкате Гебреселассие заехал по ногам Анхелиньо. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 22'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Сарджент и покатил поперек на Зельке, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 21'
    Диагональный пас Орбан исполнял на левый фланг, куда врывался Анхелиньо, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • 20'
    Дальним забросом Конате выводил в штрафную соперника Сорлота, но тот проиграл борьбу за мяч Гроссу.
  • 19'
    В верховой борьбе в центре поля Юпамекано подтолкнул в спину Зельке. Штрафной удар исполнять будут бременцы.
  • 18'
    Взял инициативу на себя Мукиэле, прошел к чужой штрафной и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 17'
    Зацепился Сорлот за мяч в чужой штрафной и сбросил под удар Ольмо, но тот стрельнул выше перекладины.
  • 16'
    Долго катают мяч на чужой половине поля "быки", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 15'
    В центре поля получил по ногам Эггештайн от Кампля. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 14'
    Разрезной пас исполнял Кампль в штрафную соперника на Мукиэле, но перехватил мяч в последний момент Велькович.
  • 13'
    Со штрафного навесил Анхелиньо на дальнюю штангу, но Павленка кулаками вынес сферу за пределы поля.
  • 12'
    Получил по ногам в центре поля Кампль от Эггештайна. Штрафной удар исполнять будут "быки".
  • 11'
    С угла поля навесил Ольмо на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в аут Гебреселласие.
  • Угловой
    10'
    Зацепился Сорлот за мяч в чужой штрафной и сбросил под удар Камплю, но от защитника мяч полетел на угловой.
  • 9'
    Сместился с фланга в центр Анхелиньо и пробил метров с двадцати трех, но на пути мяча оказался защитник.
  • Угловой
    8'
    С фланга Мукиэле навесил на ближнюю штангу, где пробил Хайдара, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 7'
    Убегал на ворота соперника Сарджент после паса от Зельке, но пробил слабо и особых проблем Гулачи не принес.
  • 6'
    С фланга сместился в штрафную соперника Ольмо и с острого угла пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 5'
    Сорлот пробивал головой из пределов штрафной после навеса от Забитцера, но мяч стал легкой добычей для Павленки.
  • 4'
    Теперь уже забросил Мбом в штрафную на ход Зельке, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Юпамекано.
  • 3'
    Отличным разрезным пасом Анхелиньо искал в штрафной соперника Хайдара, но того опередил Эггештайн и вынес сферу подальше.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики!  В рамках полуфинала Кубка Германии нас ждет интереснейшее противостояние, в котором встретятся "Вердер" и "РБ Лейпциг". Обе команды любят яркий атакующий футбол, потому нас точно ждет интересная игра. На кону выход в финал, потому обе команды будут выкладываться на все сто. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 140
    Вердер 5% (7)
    X 5% (7)
    РБ Лейпциг 90% (126)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    РБ Лейпциг
    9.82
    5.50
    4.60
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Вердер 1:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Вердер
5% (7)
Ничья
5% (7)
РБ Лейпциг
90% (126)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (99)
Меньше
28.26% (39)
Обе команды забьют
Да
73.91% (102)
Нет
26.09% (36)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
52.1% (73)
0:2 РБ Лейпциг
14.3% (20)
1:3 РБ Лейпциг
11.4% (16)
0:1 РБ Лейпциг
7.9% (11)
1:1 Ничья
3.6% (5)
2:1 Вердер
2.9% (4)
1:0 Вердер
2.1% (3)
0:3 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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