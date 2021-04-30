После навеса с угла поля от Хенрихса пробивал головой Орбан, но мяч упал сверху на сетку.

Оказался с мячом в чужой штрафной Мукиэле и отдал поперек на Поульсена, который в падении головой с трех метров не попал в створ ворот.

Врывался в штрафную соперника Нкунку на скорости, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

Мягко забросил Хенрихс в штрафную, куда врывался Нкунку, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Догнал мяч Хенрихс у лицевой линии и тут же подал в штрафную, но на выходе Павленка забрал сферу в руки.

С правого фланга низом покатил в центр штрафной Сарджент, где пробил в падении Зельке, но на пути мяча оказался защитник.

С углового навесил Аугустинссон на дальнюю штангу, но здесь мяч головой вынес в центр поля Поульсен.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Хи-Чан Хван! Дожали своего соперника гости. Отличным пасом Ольмо нашел в штрафной Поульсена, который сбросил на Хвана, который ушел от защитника и пробил точно в дальний нижний угол.

Теперь уже не будут никуда торопиться "быки". Катают они мяч в центре поля, но без продвижения вперед.

Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Зельке, держась за правую ногу. Потребуется ему помощь медиков.

Вынужденная замена в составе бременцев. Вместо травмированного Дейви Зельке на поле появился Кевин Мёхвальд.

Дальний заброс Конате исполнял на ход Нкунку, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

Разрезной пас Анхелиньо исполнял в штрафную на Хвана, но перехватил мяч в подкате Мойсандер.

Откровенно грубо Кампль в центре поля сбивал соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Убегал по флангу Осако и покатил поперек на Биттенкорта, но тому пробить не позволил Юпамекано.

Слишком долго вводил мяч в игру Гулачи. Судья наказал голкипера желтой карточкой за задержку времени.

Замена очередная в составе гостей произошла. Вместо Анхелиньо доигрывать встречу будет Хенрихс.

В центре поля получил Ольмо по ногам после подката от Гросса. Штрафной удар исполнять будут "быки".

С правого фланга навесил Осако в центр штрафной, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Леонардо Биттенкорт! Махнул мимо мяча на своей половине поля Юпамекано, позволив убежать один на один с голкипером Биттенкорту, который обыграл Гулачи и отправил сферу уже в пустые ворота.

Первый экстра тайм завершен. Команды поменяются воротами, после чего продолжат игру!

Взял инициативу на себя Хенрихс, прошел к штрафной, обыграл двоих защитников и пробил по воротам, но от руки защитника мяч полетел рядом со штангой. Пенальти здесь не будет.

Второй тайм

— Судья своим свистком закончил основное время этой встречи. Нас ждут экстра таймы!

90' Навесил в штрафную соперника Нкунку. Здесь головой Орбан сбросил на дальнюю штангу, где пробил Поульсен, но немного неточно.

90' С правого фланга навесил Аугустинссон на дальнюю штангу, но вышел из ворот Гулачи и кулаком вынес сферу подальше.

90' Очередная замена в нашем поединке. Вместо Александра Сорлота доигрывать будет Хи-Чан Хван.

90' Четыре минуты компенсировал судья к основному времени нашего поединка.

89' Со штрафного навесил Аугустинссон на дальнюю штангу, но здесь Поульсен вынес мяч головой на угловой.

88' Забросил Эггештайн на ход Зельке, которого на фланге снес Орбан. Штрафной удар исполнят бременцы.

87' Отдавал Анхелиньо в штрафную на ход Сорлоту, но тот нарушил правила в борьбе с Мойсандером.

86' Дальний заброс исполнял Кампль в штрафную на Поульсена, но того опередил Мойсандер и вынес мяч головой подальше.

85' Убежал по флангу Нкунку и отдал поперек на Кампля, но тому пробить по воротам не дал Гросс.

84' Разрезным пасом Поульсен запускал по левой бровке Анхелиньо, но тому не удалось оставить мяч в пределах поля.

83' На фланге получил мяч Анхелиньо и отдал поперек в штрафную, но от ноги Гросса мяч ушел на угловой.

81' Руками Ольмо в центе поля прихватил за футболку Сарджента. Штрафной уда исполнять будут хозяева.

80' Убежал по флангу Осако в контратаку и отдал поперек на Биттенкорта, но выстрел последнего оказался крайне неточным.

79' Отличный ас вырезал Анхелиньо в штрафную на Нкунку, который вторым касанием пробил в ближний угол, но снова каркас ворот не позволил случится голу.

78' Сорлот принял мяч в чужой штрафной и откатил од удар Нкунку, но выстрел последнего накрыли защитники.

77' Получил по ногам в центре поля Поульсен от Биттенкорта. Штрафной удар исполнять будут "быки".

76' Замена теперь уже в составе гостей произошла. Вместо Марселя Забитцера играть будет Юссуф Поульсен.

75' Сразу же пробивал по воротам метров с двадцати двух Биттенкорт, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

74' Вынужденная замена в составе "Вердера". Вместо травмированного Мбома игру продолжать будет Биттенкорт.

73' В центре поля получил по голове Ольмо в борьбе против Мойсандера. Штрафной удар исполнять будут гости.

72' Снова пробивал в падении Осако после заброса от Зельке, но мяч от спины Орбана полетел на угловой.

71' Со штрафного Аугустинссон навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Осако, но мяч не попал в створ ворот.

70' Грамотно подставился перед чужой штрафной Зельке и заработал опасный стандарт для своей команды.

69' Вырезал Анхелиньо с фланга на дальнюю штангу, где пытался пробить Нкунку, но мяч угодил в руку форварду.

68' Очередная остановка в нашей игре. В столкновении получили повреждения Мбом и Мукиэле. Без помощи медиков не обойтись.

67' Замена произошла в составе хозяев. Вместо Никласа Фуллкруга на поле появился Юя Осако.

66' С левого фланга навесил Анхелиньо в центр штрафной, где головой пробил Сорлот. Не смог спасти свою команду Павленка,но на выручку голкиперу снова пришла перекладина.

65' Пробивал по воротам Ольмо головой после навеса от Нкунку, но мяч от рук Павленки полетел на угловой.

64' Мог убегать на ворота соперника Фуллкруг после паса от Мбома, но не выдержал тот линию и оказался в офсайде.

63' Перехватил мяч в центре поля Эггештайн и тут же забросил вперед на Сарджента, но того не пустил к сфере Конате.

62' Дальний заброс исполнял Мукиэле в штрафную на Забитцера, но вышел из ворот Павленка и перехватил мяч.

61' Забросил Гросс в штрафную, куда врывался Зельке, но его грамотно от мяча оттеснил корпусом Юпамекано.

60' Со штрафного Анхелиньо попытался закрутить в ближнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

59' Прорывался к штрафной соперника Ольмо, но получил по ногам от Мойсандера. Опасный стандарт исполнят гости.

58' Пробивал головой Сорлот после навеса от Забитцера, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

57' Мягко забросил Кампль в штрафную на Сорлота, но тот нарушил правила в борьбе против Павленки.

56' После навеса очередного от Анхелиньо пытался пробить Ольмо, но проиграл он верховую борьбу Вельковичу.

55' Навесил с угла поля на дальнюю штангу Мукиэле, но здесь выиграл верх Гросс и вынес мяч в центр поля.

54' Сместился с фланга в центр Анхелиньо и навесил на дальнюю штангу, но здесь Сорлот не смог пробить в борьбе с Гроссом.

53' Решился на дальний удар из пределов штрафной Мукиэле после паса от Кампля, но на выручку хозяевам пришла на этот раз перекладина.

52' С фланга навесил Анхелиньо в штрафную под удар Сорлоту, но тому добраться до мяча не позволил Велькович.

51' Дальний заброс исполнял Кампль в штрафную на ход Нкунку, но того опередил Гросс и вынес мяч головой.

50' По флангу забросил Кампль на ход Ольмо, но того опередил Гебреселассие и вынес сферу в аут.

49' Грубо в подкате снес соперника в центре поля Орбан, за что тут же судья назначил штрафной в пользу хозяев.

48' Разрезным пасом Ольмо выводил Сорлота на ворота соперника, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

47' Замена в перерыве произошла с составе "быков". Вместо Амаду Хайдара на второй тайм вышел Кристофер Нкунку.