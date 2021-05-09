Второй тайм

96' Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Г О О О О Л - Шмид Жонатан изменил счет на табло!

95' Удар от ворот произведет Кёльн

95' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' ШАНС! Хёлер Лукас вышел один на один с голкипером...

93' Ян Тильман из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Дрекслер Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Хорошую попытку сделал Майер Макс . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Хектор Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Ох, нехорошо это выглядит. Линхарт Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Линхарт Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Хектор Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Фрайбург

84' Матч возобновлен

84' Гульде Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Исмаил Якобс из команды Кёльн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

83' Ян Тильман из команды Кёльн делает передачу одноклубнику.

82' Дуда Ондрей пробил со штрафного прямо в стенку

81' Линхарт Филипп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

81' Фрайбург имеет хороший шанс забить.

81' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Фрайбург

80' Хорн Яннес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

79' Удар от ворот произведет Фрайбург

78' Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Соперник делает почти голевой пас, но Флеккен Марк из команды Фрайбург начеку и спасает ситуацию.

77' Дрекслер Доминик из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Удар от ворот произведет Кёльн

75' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Дрекслер Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Исмаил Якобс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

72' Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Гюнтер Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

71' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

69' Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Кёльн

67' Грифо Винченцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Фрайбург

64' Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

62' Удар от ворот произведет Фрайбург

61' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Дуда Ондрей бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

61' После проверки VAR судья не изменил решения - Кёльн пробьет пенальти!

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

58' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Фрайбург

56' Кайнц Флориан из команды Кёльн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

56' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

55' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Исмаил Якобс сделал результативную передачу.

50' Г О О О О Л - Андерссон Себастьян изменил счет на табло!

49' Исмаил Якобс из команды Кёльн делает отличный кросс...

49' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Андерссон Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Гульде Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Вольф Мариус уходит с поля и его заменяет Исмаил Якобс