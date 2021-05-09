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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Кёльн
1:4
Конец матча

Стадион:
Фрайбург
0'
0:1
18' Гол
Петерсен Нильс
0:2
20' Гол
Демирович Эрмедин
37' Желтая карточка
Хорн Яннес
41' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
47' Желтая карточка
Андерссон Себастьян
1:2
50' Гол
Андерссон Себастьян
1:2
61' Не забитый пенальти
Дуда Ондрей
81' Желтая карточка
Линхарт Филипп
1:3
90' Гол
Грифо Винченцо
1:4
90' Гол
Шмид Жонатан
90'+7
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
14
Хектор
Йонас
11
Кайнц
Флориан
9
Андерссон
Себастьян
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
36
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
18
Петерсен
Нильс
Кёльн
4-1-4-1
Фрайбург
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуда Ондрей 7 (3) 0.22
2. Скири Эйе 5 0.16
3. Реджбекай Элвис 5 0.16
4. Хектор Йонас 3 0.09
5. Андерссон Себастьян 3 (1) 0.09
6. Вольф Мариус 2 0.06
7. Тилманн Ян 2 0.06
8. Дрекслер Доминик 2 0.06
9. Якобс Исмаил 1 0.03
10. Кайнц Флориан 1 0.03
11. Кцихос Рафаэль 1 0.03
12. Шмиц Бенно 0 0
13. Эхизибуэ Кингсли 0 0
14. Эзкан Салих 0 0
15. Деннис Эммануэль 0 0
16. Хорн Яннес 0 0
17. Борнаув Себастьян 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 9 (4) 0.28
2. Шаллаи Роланд 8 (1) 0.25
3. Петерсен Нильс 8 (1) 0.25
4. Демирович Эрмедин 5 0.16
5. Хёлер Лукас 4 0.13
6. Линхарт Филипп 4 0.13
7. Чон У-Ён 3 0.09
8. Гюнтер Кристиан 2 0.06
9. Шмид Жонатан 2 0.06
10. Хёфлер Николас 1 0.03
11. Сантамария Батист 1 0.03
12. Гульде Мануэль 1 0.03
13. Кюблер Лукас 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 7 1
2. Кцихос Рафаэль 7 0
3. Хорн Яннес 6 0
4. Эхизибуэ Кингсли 5 0
5. Якобс Исмаил 5 0
6. Скири Эйе 4 0
7. Реджбекай Элвис 4 0
8. Вольф Мариус 3 0
9. Эзкан Салих 3 0
10. Честич Сава-Арангел 3 0
11. Соренсен Фредерик 2 0
12. Хектор Йонас 2 0
13. Мере Хорхе 2 0
14. Борнаув Себастьян 2 0
15. Модест Антони 1 0
16. Дрекслер Доминик 1 0
17. Андерссон Себастьян 1 0
18. Кайнц Флориан 1 0
19. Каттербах Ноа 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 11 0
2. Демирович Эрмедин 7 0
3. Хёлер Лукас 5 0
4. Сантамария Батист 5 0
5. Шмид Жонатан 4 0
6. Линхарт Филипп 4 0
7. Шаллаи Роланд 4 0
8. Гульде Мануэль 3 0
9. Хайнц Доминик 3 0
10. Шлоттербек Кевен 3 0
11. Кюблер Лукас 2 0
12. Грифо Винченцо 2 0
13. Гюнтер Кристиан 2 0
14. Квон Чхан Хун 2 0
15. Темпельман Лино 2 0
16. Хаберер Яник 1 0
17. Тиль Гус 1 0
18. Кайтель Янник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 12.5% (4) 15.63% (5) 21.88% (7) 25% (8) 9.38% (3) 15.63% (5)
 Фрайбург 16.67% (8) 12.5% (6) 12.5% (6) 20.83% (10) 20.83% (10) 16.67% (8)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц
Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Герта 3:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 4:0 Шальке 04 Арминия 1:0 Фрайбург
Боруссия М 2:1 Фрайбург Фрайбург 2:0 Базель Фрайбург 2:0 Аугсбург Майнц 1:0 Фрайбург Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Фрайбург: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Фрайбург 5:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Кёльн Бундеслига Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига
Кёльн 3:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 0:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:0 Фрайбург Бундеслига Кёльн 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 23 5 4 92 - 40 74
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
5. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 32 15 11 6 62 - 48 56
6. Байер Л Заявка 32 14 9 9 51 - 35 51
7. Боруссия М Заявка 32 12 10 10 59 - 52 46
8. Унион Берлин Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Фрайбург Заявка 32 12 8 12 49 - 47 44
10. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
11. Хоффенхайм Заявка 32 10 9 13 49 - 52 39
12. Майнц 1:0 Заявка 32 10 8 14 35 - 50 38
13. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
14. Вердер Заявка 32 7 10 15 34 - 51 31
15. Арминия Заявка 31 8 6 17 23 - 51 30
16. Герта Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
17. Кёльн Заявка 32 7 8 17 33 - 60 29
18. Шальке 04 Заявка 31 2 7 22 20 - 80 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 16 9 6 1 33 - 19 33
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
12. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
13. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15. Майнц 1:0 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
6. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
7. Майнц 1:0 Заявка 16 6 4 6 20 - 27 22
8. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
9. Боруссия М Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
10. Фрайбург Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
11. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
12. Унион Берлин Заявка 16 4 5 7 17 - 24 17
13. Вердер Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Герта Заявка 15 2 6 7 17 - 23 12
17. Арминия Заявка 15 2 5 8 11 - 29 11
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 39 7 7
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
3. Айнтрахт Фр Андре Силва 25 6 4
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 18 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Кёльн 68.4% (91)
X 21.8% (29)
Фрайбург 9.8% (13)
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Прогнозы на матч Кёльн 1:4 Фрайбург

Исход игры
Кёльн
68.4% (91)
Ничья
21.8% (29)
Фрайбург
9.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (64)
Меньше
51.52% (68)
Обе команды забьют
Да
67.42% (89)
Нет
32.58% (43)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
38.3% (51)
1:0 Кёльн
26.3% (35)
1:1 Ничья
18.8% (25)
1:2 Фрайбург
4.5% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Фрайбург
3% (4)
2:0 Кёльн
2.3% (3)
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