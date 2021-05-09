Германия: Бундеслига 2020-2021
Кёльн
1:4
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
Фрайбург
0:1
18' ГолПетерсен Нильс
0:2
20' ГолДемирович Эрмедин
37' Желтая карточкаХорн Яннес
41' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
47' Желтая карточкаАндерссон Себастьян
1:2
50' ГолАндерссон Себастьян
1:2
61' Не забитый пенальтиДуда Ондрей
81' Желтая карточкаЛинхарт Филипп
1:3
90' ГолГрифо Винченцо
1:4
90' ГолШмид Жонатан
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
14
Хектор
Йонас
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Майер МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
Ход матча
18'
0:1
20'
37'
50'
61'
1:2
76'
81'
90'
1:3
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
9 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуда Ондрей
|7 (3)
|0.22
|2.
|Скири Эйе
|5
|0.16
|3.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.16
|4.
|Хектор Йонас
|3
|0.09
|5.
|Андерссон Себастьян
|3 (1)
|0.09
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.06
|7.
|Тилманн Ян
|2
|0.06
|8.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.06
|9.
|Якобс Исмаил
|1
|0.03
|10.
|Кайнц Флориан
|1
|0.03
|11.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|12.
|Шмиц Бенно
|0
|0
|13.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|14.
|Эзкан Салих
|0
|0
|15.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|16.
|Хорн Яннес
|0
|0
|17.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|9 (4)
|0.28
|2.
|Шаллаи Роланд
|8 (1)
|0.25
|3.
|Петерсен Нильс
|8 (1)
|0.25
|4.
|Демирович Эрмедин
|5
|0.16
|5.
|Хёлер Лукас
|4
|0.13
|6.
|Линхарт Филипп
|4
|0.13
|7.
|Чон У-Ён
|3
|0.09
|8.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0.06
|9.
|Шмид Жонатан
|2
|0.06
|10.
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|11.
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|12.
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|7
|1
|2.
|Кцихос Рафаэль
|7
|0
|3.
|Хорн Яннес
|6
|0
|4.
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|0
|5.
|Якобс Исмаил
|5
|0
|6.
|Скири Эйе
|4
|0
|7.
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|8.
|Вольф Мариус
|3
|0
|9.
|Эзкан Салих
|3
|0
|10.
|Честич Сава-Арангел
|3
|0
|11.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|12.
|Хектор Йонас
|2
|0
|13.
|Мере Хорхе
|2
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|15.
|Модест Антони
|1
|0
|16.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|17.
|Андерссон Себастьян
|1
|0
|18.
|Кайнц Флориан
|1
|0
|19.
|Каттербах Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|11
|0
|2.
|Демирович Эрмедин
|7
|0
|3.
|Хёлер Лукас
|5
|0
|4.
|Сантамария Батист
|5
|0
|5.
|Шмид Жонатан
|4
|0
|6.
|Линхарт Филипп
|4
|0
|7.
|Шаллаи Роланд
|4
|0
|8.
|Гульде Мануэль
|3
|0
|9.
|Хайнц Доминик
|3
|0
|10.
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|11.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|12.
|Грифо Винченцо
|2
|0
|13.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|14.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|15.
|Темпельман Лино
|2
|0
|16.
|Хаберер Яник
|1
|0
|17.
|Тиль Гус
|1
|0
|18.
|Кайтель Янник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|25% (8)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|Фрайбург
|16.67% (8)
|12.5% (6)
|12.5% (6)
|20.83% (10)
|20.83% (10)
|16.67% (8)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =3 -11Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц
Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9Герта 3:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 4:0 Шальке 04 Арминия 1:0 Фрайбург
Боруссия М 2:1 Фрайбург Фрайбург 2:0 Базель Фрайбург 2:0 Аугсбург Майнц 1:0 Фрайбург Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Фрайбург: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Кёльн 3:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 0:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:0 Фрайбург Бундеслига Кёльн 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|92 - 40
|74
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|57 - 28
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|57 - 32
|60
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|18
|4
|10
|69 - 44
|58
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|32
|15
|11
|6
|62 - 48
|56
|6.
|Байер Л
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|51 - 35
|51
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|59 - 52
|46
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|49 - 47
|44
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|54 - 52
|42
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 52
|39
|12.
|Майнц
|1:0 Заявка
|32
|10
|8
|14
|35 - 50
|38
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 49
|33
|14.
|Вердер
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|34 - 51
|31
|15.
|Арминия
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|23 - 51
|30
|16.
|Герта
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|38 - 49
|30
|17.
|Кёльн
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|33 - 60
|29
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|2
|7
|22
|20 - 80
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 19
|33
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 21
|28
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 21
|26
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Майнц
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 21
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Байер Л
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 29
|23
|7.
|Майнц
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 27
|22
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|27 - 28
|21
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|11.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 29
|18
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 24
|17
|13.
|Вердер
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 27
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 29
|15
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 23
|12
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 29
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|39
|7
|7
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|3.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|25
|6
|4
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|18
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн 1:4 Фрайбург
Исход игры
Кёльн
68.4% (91)
Ничья
21.8% (29)
Фрайбург
9.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (64)
Меньше
51.52% (68)
Обе команды забьют
Да
67.42% (89)
Нет
32.58% (43)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
38.3% (51)
1:0 Кёльн
26.3% (35)
1:1 Ничья
18.8% (25)
1:2 Фрайбург
4.5% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Фрайбург
3% (4)
2:0 Кёльн
2.3% (3)
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