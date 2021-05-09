Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021
0:1
5' ГолБуус Якоб
0:2
14' ПенальтиАндреасен Лука
37' Желтая карточкаШиембе Кевин
50' Желтая карточкаДюр Николас
0:3
55' ГолБуус Якоб
1:3
72' ГолВарминг Магнус
78' Желтая карточкаХебо Матиас
78' Желтая карточкаКиилерик Мальте
2:3
87' ГолТорп Виктор
2:4
90' Гол в свои воротаВинтер Фредерик
3:4
90' ГолЯкобсен Кристиан II
18
Шиембе
Кевин
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
18
Камили
Лирим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Камили ЛиримНападающий
- Запасные игроки
-
11 Нюманн ПетерЗащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Lukas Wagner
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
0:1
14'
0:2
37'
50'
55'
0:3
72'
1:3
78'
78'
87'
90'
2:4
90'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хебо Матиас
|2 (1)
|0.29
|2.
|Варминг Магнус
|2
|0.29
|3.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.14
|4.
|Торп Виктор
|1
|0.14
|5.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.14
|6.
|Шиембе Кевин
|1
|0.14
|7.
|Ромер Марсель
|0
|0
|8.
|Йоргенсен Каспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андреасен Лука
|5 (4)
|0.71
|2.
|Буус Якоб
|2
|0.29
|3.
|Тенгстедт Каспер
|2
|0.29
|4.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.14
|5.
|Камили Лирим
|1
|0.14
|6.
|Гомес Джеймс
|1
|0.14
|7.
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|1
|1
|2.
|Хебо Матиас
|2
|0
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|4.
|Кроне Свенн
|1
|0
|5.
|Коструп Магнус
|1
|0
|6.
|Шиембе Кевин
|1
|0
|7.
|Варминг Магнус
|1
|0
|8.
|Винтер Фредерик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камили Лирим
|2
|0
|2.
|Дюр Николас
|2
|0
|3.
|Делач Матей
|1
|0
|4.
|Геммер Йонас
|1
|0
|5.
|Якобсен Бьярке
|1
|0
|6.
|Киилерик Мальте
|1
|0
|7.
|Гомес Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|12.5% (1)
|0
|0
|0
|50% (4)
|37.5% (3)
|Хорсенс
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ольборг 4:0 Люнгбю Оденсе 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Сённерйюск Хорсенс 1:3 Люнгбю
Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =8 -8Хорсенс 3:3 Вайле Хорсенс 1:0 Ольборг Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Люнгбю
Сённерйюск 2:3 Хорсенс Хорсенс 1:1 Оденсе Хорсенс 1:2 Люнгбю Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Хорсенс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|39
|2.
|Сённерйюск
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|38
|3.
|Вайле
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|36
|4.
|Оденсе
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|36
|5.
|Люнгбю
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|25
|6.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|13 - 15
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|37
|2.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|22
|3.
|Хорсенс
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|17
|4.
|Вайле
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Оденсе
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Сённерйюск
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хорсенс
|Андреасен Лука
|5
|4
|1
|2.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|4
|0
|2
|3.
|Сённерйюск
|Emil Holm
|3
|1
|1
|4.
|Оденсе
|Кадри Башким
|3
|0
|0
|5.
|Вайле
|Онугха Герман
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оденсе
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Оденсе
|Андерсен Александр
|3
|0
|3.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|3
|0
|4.
|Ольборг
|Росс Матиас
|3
|0
|5.
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|1
|1