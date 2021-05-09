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Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021

Люнгбю
3:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 2031
Хорсенс
0'
0:1
5' Гол
Буус Якоб
0:2
14' Пенальти
Андреасен Лука
37' Желтая карточка
Шиембе Кевин
50' Желтая карточка
Дюр Николас
0:3
55' Гол
Буус Якоб
1:3
72' Гол
Варминг Магнус
78' Желтая карточка
Хебо Матиас
78' Желтая карточка
Киилерик Мальте
2:3
87' Гол
Торп Виктор
2:4
90' Гол в свои ворота
Винтер Фредерик
3:4
90' Гол
Якобсен Кристиан II
90'+7
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
23
Грегор
Паскаль
8
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
25
Корнвиг
Эмиль
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
16
Якобсен
Кристиан
II
19
Варминг
Магнус
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
15
Буус
Якоб
10
Ханссон
Халлюр
8
Якобсен
Бьярке
17
Тенгстедт
Каспер
6
Дюр
Николас
9
Андреасен
Лука
18
Камили
Лирим
Люнгбю
4-3-3
Хорсенс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хебо Матиас 2 (1) 0.29
2. Варминг Магнус 2 0.29
3. Якобсен Кристиан II 1 0.14
4. Торп Виктор 1 0.14
5. Нильсен Эмиль 1 0.14
6. Шиембе Кевин 1 0.14
7. Ромер Марсель 0 0
8. Йоргенсен Каспер 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андреасен Лука 5 (4) 0.71
2. Буус Якоб 2 0.29
3. Тенгстедт Каспер 2 0.29
4. Ханссон Халлюр 1 0.14
5. Камили Лирим 1 0.14
6. Гомес Джеймс 1 0.14
7. Дюр Николас 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 1 1
2. Хебо Матиас 2 0
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
4. Кроне Свенн 1 0
5. Коструп Магнус 1 0
6. Шиембе Кевин 1 0
7. Варминг Магнус 1 0
8. Винтер Фредерик 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Камили Лирим 2 0
2. Дюр Николас 2 0
3. Делач Матей 1 0
4. Геммер Йонас 1 0
5. Якобсен Бьярке 1 0
6. Киилерик Мальте 1 0
7. Гомес Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 12.5% (1) 0 0 0 50% (4) 37.5% (3)
 Хорсенс 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ольборг 4:0 Люнгбю Оденсе 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Сённерйюск Хорсенс 1:3 Люнгбю
Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Хорсенс 3:3 Вайле Хорсенс 1:0 Ольборг Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Люнгбю
Сённерйюск 2:3 Хорсенс Хорсенс 1:1 Оденсе Хорсенс 1:2 Люнгбю Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Хорсенс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хорсенс 1:3 Люнгбю Суперлига Хорсенс 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 7 3 2 2 13 - 9 39
2. Сённерйюск 7 3 1 3 11 - 11 38
3. Вайле 7 3 3 1 12 - 7 36
4. Оденсе 7 2 2 3 7 - 8 36
5. Люнгбю 7 1 2 4 8 - 14 25
6. Хорсенс 7 3 2 2 13 - 15 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 3 3 0 0 10 - 4 37
2. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 7 22
3. Хорсенс 4 1 2 1 6 - 7 17
4. Вайле 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Оденсе 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Сённерйюск 3 2 0 1 5 - 3 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 4 1 1 2 6 - 8 32
2. Вайле 4 1 2 1 4 - 4 29
3. Оденсе 3 0 1 2 3 - 6 29
4. Хорсенс 3 2 0 1 7 - 8 6
5. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
6. Ольборг 4 0 2 2 3 - 5 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хорсенс Андреасен Лука 5 4 1
2. Вайле Соуза Аллан II 4 0 2
3. Сённерйюск Emil Holm 3 1 1
4. Оденсе Кадри Башким 3 0 0
5. Вайле Онугха Герман 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оденсе Шельвик Йорген 4 0
2. Оденсе Андерсен Александр 3 0
3. Вайле Соуза Аллан II 3 0
4. Ольборг Росс Матиас 3 0
5. Люнгбю Ромер Марсель 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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