VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Хорсенс играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

46' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Джеймс Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Игрок команды Люнгбю совершает фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Хорсенс

45' Хебо Матиас не смог попасть в створ ударом издали

44' Киилерик Мальте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Удар от ворот произведет Хорсенс

43' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Людвиг Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Буус Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Люнгбю пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Буус Якоб из команды Хорсенс

39' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Корнвиг Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Энгхардт Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Шиембе Кевин получил желтую карточку от судьи

37' Людвиг Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Матч возобновлен

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

36' Гаммельбю Йенс-Мартин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

33' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

33' Буус Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Буус Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Люнгбю

28' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

28' Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Корнвиг Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Буус Якоб из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

25' Удар от ворот произведет Хорсенс

25' Хебо Матиас из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

24' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

24' Киилерик Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

23' Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Люнгбю

20' Андреасен Лука не смог попасть в створ ударом издали

19' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Люнгбю пробьет пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Удар от ворот произведет Хорсенс

19' ШАНС! Якобсен Кристиан II нанес удар с лета, но не попал по воротам!

18' Киилерик Мальте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Удар от ворот произведет Хорсенс

16' Грегор Паскаль из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

16' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Г О О О О Л - Андреасен Лука из команды Хорсенс забивает с точки!

14' После проверки VAR судья изменил решение - Хорсенс пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

13' Удар от ворот произведет Хорсенс

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

13' Шанс! Джеймс Гомес из команды Хорсенс пробил головой, но мимо

12' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Хорсенс

7' Корнвиг Эмиль из команды Люнгбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

6' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Буус Якоб изменил счет на табло!

4' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

3' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хорсенс начинает с центра поля