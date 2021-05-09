Германия: Бундеслига 2020-2021
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
Майнц
0:1
11' ГолОнисиво Карим
30' Желтая карточкаКостич Филип
49' Желтая карточкаХрустиц Айдин
1:1
86' ГолХрустиц Айдин
35
Тута
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
23
Мвене
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвене ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Салаи АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
0:1
30'
49'
86'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|25 (6)
|0.78
|2.
|Камада Даити
|5
|0.16
|3.
|Костич Филип
|4
|0.13
|4.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.13
|5.
|Йович Лука
|4
|0.13
|6.
|Юнес Амин
|3
|0.09
|7.
|Баркок Аймен
|2
|0.06
|8.
|Хинтереггер Мартин
|2
|0.06
|9.
|Н'Дика Эван
|2
|0.06
|10.
|Дурм Эрик
|1
|0.03
|11.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|13.
|Роде Себастьян
|1
|0.03
|14.
|Чендлер Тимоти
|1
|0.03
|15.
|Хрустиц Айдин
|1
|0.03
|16.
|Цубер Стивен
|0
|0
|17.
|Соу Джибриль
|0
|0
|18.
|Туре Альмами
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.22
|2.
|Кайсон Робин
|4
|0.13
|3.
|Онисиво Карим
|4
|0.13
|4.
|Ньякат Мусса
|3 (1)
|0.09
|5.
|Штёгер Кевин
|3
|0.09
|6.
|Баррейро Леандро
|2
|0.06
|7.
|Брозински Даниэль
|2 (2)
|0.06
|8.
|Глацель Роберт
|2
|0.06
|9.
|Буркардт Джонатан
|2
|0.06
|10.
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0.03
|11.
|Озтунали Левин
|1
|0.03
|12.
|Мвене Филипп
|1
|0.03
|13.
|Кор Доминик
|1
|0.03
|14.
|Салаи Адам
|1
|0.03
|15.
|Хак Александер
|1
|0.03
|16.
|Латца Данни
|0
|0
|17.
|Бель Штефан
|0
|0
|18.
|Да Коста Данни
|0
|0
|19.
|Сен-Жюст Джеремая
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|10
|0
|2.
|Н'Дика Эван
|10
|0
|3.
|Соу Джибриль
|6
|0
|4.
|Абрахам Давид
|4
|1
|5.
|Хасебе Макото
|5
|0
|6.
|Тута
|5
|0
|7.
|Юнес Амин
|5
|0
|8.
|Баркок Аймен
|5
|0
|9.
|Ильзанкер Штефан
|4
|0
|10.
|Хинтереггер Мартин
|4
|0
|11.
|Костич Филип
|4
|0
|12.
|Кор Доминик
|4
|0
|13.
|Дост Бас
|3
|0
|14.
|Камада Даити
|3
|0
|15.
|Йович Лука
|2
|0
|16.
|Туре Альмами
|2
|0
|17.
|Цубер Стивен
|1
|0
|18.
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|19.
|Дурм Эрик
|1
|0
|20.
|Андре Силва
|1
|0
|21.
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|9
|1
|2.
|Латца Данни
|8
|0
|3.
|Бель Штефан
|5
|0
|4.
|Бутьюс Жан-Поль
|4
|0
|5.
|Сен-Жюст Джеремая
|4
|0
|6.
|Баррейро Леандро
|4
|0
|7.
|Штёгер Кевин
|3
|0
|8.
|Мвене Филипп
|3
|0
|9.
|Да Коста Данни
|2
|0
|10.
|Хак Александер
|2
|0
|11.
|Онисиво Карим
|2
|0
|12.
|Центнер Робин
|2
|0
|13.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|14.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|15.
|Салай Адам
|1
|0
|16.
|Кайсон Робин
|1
|0
|17.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|18.
|Малонг Кунде
|1
|0
|19.
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|12.28% (7)
|17.54% (10)
|17.54% (10)
|7.02% (4)
|28.07% (16)
|17.54% (10)
|Майнц
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|31.43% (11)
|11.43% (4)
|5.71% (2)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +13 =3 -4Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург
Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр
Майнц Последние 20 матчей: +8 =6 -6Майнц 1:1 Герта Майнц 2:1 Бавария Вердер 0:1 Майнц Кёльн 2:3 Майнц
Майнц 1:1 Арминия Майнц 2:2 Нюрнберг Хоффенхайм 1:2 Майнц Майнц 1:0 Фрайбург Шальке 04 0:0 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Боруссия М 1:2 Майнц Байер Л 2:2 Майнц Майнц 1:0 Унион Берлин Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Майнц: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Майнц 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Кубок Майнц 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|92 - 40
|74
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|57 - 28
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|57 - 32
|60
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|18
|4
|10
|69 - 44
|58
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|63 - 48
|57
|6.
|Байер Л
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|51 - 35
|51
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|59 - 52
|46
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|49 - 47
|44
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|54 - 52
|42
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 52
|39
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 51
|36
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 49
|33
|14.
|Вердер
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|34 - 51
|31
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|32
|8
|7
|17
|23 - 51
|31
|16.
|Герта
|0:0 Заявка
|31
|7
|10
|14
|38 - 49
|31
|17.
|Кёльн
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|33 - 60
|29
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|2
|7
|22
|20 - 80
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 21
|28
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 21
|26
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 21
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Байер Л
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 29
|23
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|27 - 28
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|11.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 29
|18
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 24
|17
|13.
|Вердер
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 27
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 29
|15
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|17.
|Герта
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 23
|12
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|39
|7
|7
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|3.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|25
|6
|5
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|18
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Майнц
Исход игры
Айнтрахт Фр
84.2% (112)
Ничья
11.3% (15)
Майнц
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.91% (87)
Меньше
34.09% (45)
Обе команды забьют
Да
71.21% (94)
Нет
28.79% (38)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
45.9% (61)
2:0 Айнтрахт Фр
15% (20)
1:0 Айнтрахт Фр
10.5% (14)
3:1 Айнтрахт Фр
8.3% (11)
1:1 Ничья
6.8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (6)
1:2 Майнц
2.3% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
2.3% (3)
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