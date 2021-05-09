Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Майнц

93' Хрустиц Айдин не смог попасть в створ ударом издали

92' Удар от ворот произведет Майнц

92' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Кор Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Латца Данни упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

89' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Хак Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Г О О О О Л - Хрустиц Айдин изменил счет на табло!

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Мвене Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удар от ворот произведет Майнц

82' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Баррейро Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Мвене Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Хрустиц Айдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Хорошую попытку сделал Юнес Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Кор Доминик не смог попасть в створ ударом издали

69' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Удар от ворот произведет Майнц

66' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Удар от ворот произведет Майнц

59' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Майнц

52' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Майнц

52' Камада Даити не смог попасть в створ ударом издали

51' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Хрустиц Айдин получил желтую карточку от судьи

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Майнц