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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча

Стадион:
Майнц
0'
0:1
11' Гол
Онисиво Карим
30' Желтая карточка
Костич Филип
49' Желтая карточка
Хрустиц Айдин
1:1
86' Гол
Хрустиц Айдин
90'+5
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
9
Йович
Лука
27
Центнер
Робин
4
Сен-Жюст
Джеремая
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
22
Да
Коста
Данни
35
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
7
Кайсон
Робин
23
Мвене
Филипп
29
Буркардт
Джонатан
21
Онисиво
Карим
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Майнц
3-5-2

Ход матча

11'
0:1
Онисиво Карим
(Кор Доминик)
29'
Хрустиц Айдин
Роде Себастьян
 
30'
Костич Филип
 
49'
Хрустиц Айдин
 
56'
 
Бутьюс Жан-Поль
Кайсон Робин
64'
Ильзанкер Штефан
Соу Джибриль
 
64'
Юнес Амин
Тута
 
65'
Чендлер Тимоти
Дурм Эрик
 
71'
Цубер Стивен
Камада Даити
 
77'
 
Озтунали Левин
Буркардт Джонатан
77'
 
Глацель Роберт
Онисиво Карим
86'
Хрустиц Айдин
(Андре Силва)
1:1
89'
 
Латца Данни
Баррейро Леандро

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 25 (6) 0.78
2. Камада Даити 5 0.16
3. Костич Филип 4 0.13
4. Дост Бас 4 (1) 0.13
5. Йович Лука 4 0.13
6. Юнес Амин 3 0.09
7. Баркок Аймен 2 0.06
8. Хинтереггер Мартин 2 0.06
9. Н'Дика Эван 2 0.06
10. Дурм Эрик 1 0.03
11. Ильзанкер Штефан 1 0.03
12. Абрахам Давид 1 0.03
13. Роде Себастьян 1 0.03
14. Чендлер Тимоти 1 0.03
15. Хрустиц Айдин 1 0.03
16. Цубер Стивен 0 0
17. Соу Джибриль 0 0
18. Туре Альмами 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.22
2. Кайсон Робин 4 0.13
3. Онисиво Карим 4 0.13
4. Ньякат Мусса 3 (1) 0.09
5. Штёгер Кевин 3 0.09
6. Баррейро Леандро 2 0.06
7. Брозински Даниэль 2 (2) 0.06
8. Глацель Роберт 2 0.06
9. Буркардт Джонатан 2 0.06
10. Бутьюс Жан-Поль 1 0.03
11. Озтунали Левин 1 0.03
12. Мвене Филипп 1 0.03
13. Кор Доминик 1 0.03
14. Салаи Адам 1 0.03
15. Хак Александер 1 0.03
16. Латца Данни 0 0
17. Бель Штефан 0 0
18. Да Коста Данни 0 0
19. Сен-Жюст Джеремая 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 10 0
2. Н'Дика Эван 10 0
3. Соу Джибриль 6 0
4. Абрахам Давид 4 1
5. Хасебе Макото 5 0
6. Тута 5 0
7. Юнес Амин 5 0
8. Баркок Аймен 5 0
9. Ильзанкер Штефан 4 0
10. Хинтереггер Мартин 4 0
11. Костич Филип 4 0
12. Кор Доминик 4 0
13. Дост Бас 3 0
14. Камада Даити 3 0
15. Йович Лука 2 0
16. Туре Альмами 2 0
17. Цубер Стивен 1 0
18. Чендлер Тимоти 1 0
19. Дурм Эрик 1 0
20. Андре Силва 1 0
21. Хрустиц Айдин 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 9 1
2. Латца Данни 8 0
3. Бель Штефан 5 0
4. Бутьюс Жан-Поль 4 0
5. Сен-Жюст Джеремая 4 0
6. Баррейро Леандро 4 0
7. Штёгер Кевин 3 0
8. Мвене Филипп 3 0
9. Да Коста Данни 2 0
10. Хак Александер 2 0
11. Онисиво Карим 2 0
12. Центнер Робин 2 0
13. Матета Жан-Филипп 2 0
14. Чжи Дон-Вонь 1 0
15. Салай Адам 1 0
16. Кайсон Робин 1 0
17. Фернандес Эдимилсон 1 0
18. Малонг Кунде 1 0
19. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 12.28% (7) 17.54% (10) 17.54% (10) 7.02% (4) 28.07% (16) 17.54% (10)
 Майнц 22.86% (8) 11.43% (4) 31.43% (11) 11.43% (4) 5.71% (2) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург
Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр
Майнц Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Майнц 1:1 Герта Майнц 2:1 Бавария Вердер 0:1 Майнц Кёльн 2:3 Майнц
Майнц 1:1 Арминия Майнц 2:2 Нюрнберг Хоффенхайм 1:2 Майнц Майнц 1:0 Фрайбург Шальке 04 0:0 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Боруссия М 1:2 Майнц Байер Л 2:2 Майнц Майнц 1:0 Унион Берлин Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Майнц: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Бундеслига
Майнц 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Кубок Майнц 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 23 5 4 92 - 40 74
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
5. Айнтрахт Фр Заявка 32 15 12 5 63 - 48 57
6. Байер Л Заявка 32 14 9 9 51 - 35 51
7. Боруссия М Заявка 32 12 10 10 59 - 52 46
8. Унион Берлин Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Фрайбург Заявка 32 12 8 12 49 - 47 44
10. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
11. Хоффенхайм Заявка 32 10 9 13 49 - 52 39
12. Майнц Заявка 32 9 9 14 35 - 51 36
13. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
14. Вердер Заявка 32 7 10 15 34 - 51 31
15. Арминия 0:0 Заявка 32 8 7 17 23 - 51 31
16. Герта 0:0 Заявка 31 7 10 14 38 - 49 31
17. Кёльн Заявка 32 7 8 17 33 - 60 29
18. Шальке 04 Заявка 31 2 7 22 20 - 80 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
12. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
13. Арминия 0:0 Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
14. Герта 0:0 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Боруссия М Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
10. Фрайбург Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
11. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
12. Унион Берлин Заявка 16 4 5 7 17 - 24 17
13. Вердер Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Арминия 0:0 Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
17. Герта 0:0 Заявка 15 2 6 7 17 - 23 12
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 39 7 7
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
3. Айнтрахт Фр Андре Силва 25 6 5
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 18 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
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Новости матча
  • До матча
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Прогнозы 133
Айнтрахт Фр 84.2% (112)
X 11.3% (15)
Майнц 4.5% (6)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Майнц

Исход игры
Айнтрахт Фр
84.2% (112)
Ничья
11.3% (15)
Майнц
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.91% (87)
Меньше
34.09% (45)
Обе команды забьют
Да
71.21% (94)
Нет
28.79% (38)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
45.9% (61)
2:0 Айнтрахт Фр
15% (20)
1:0 Айнтрахт Фр
10.5% (14)
3:1 Айнтрахт Фр
8.3% (11)
1:1 Ничья
6.8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (6)
1:2 Майнц
2.3% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
2.3% (3)
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