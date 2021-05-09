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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2020-2021

Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2020-2021

2020-2021
Раннерс
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Орхус
0'
19' Желтая карточка
Лауридсен Йеспер
0:1
22' Гол
Дикс Кевин
48'
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
2
Гравес
Симон
5
Нильсен
Матиас
II
17
Лауридсен
Йеспер
18
Клюснер
Тобиас
6
Lasse
Berg
Johnsen
14
Лауэнборг
Фредерик
22
Греве
Матиас
10
Кехинде
Тосин
21
Самбу
Бассала
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
27
Грёнбек
Альберт
Раннерс
4-4-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

19'
Лауридсен Йеспер
 
22'
0:1
Дикс Кевин
(Нильсен Каспер)
46'
Бундгаард Оливер
Лауридсен Йеспер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 (1) 0.57
2. Эгхо Марвин 2 0.29
3. Клюснер Тобиас 1 0.14
4. Кехинде Тосин 1 0.14
5. Марксен Эрик 0 0
6. Копплин Бьорн 0 0
7. Греве Матиас 0 0
8. Бундгаард Оливер 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дикс Кевин 4 0.57
2. Грёнбек Альберт 2 0.29
3. Нильсен Каспер 1 0.14
4. Мортенсен Патрик 1 0.14
5. Аммитцбёлль Александр 1 0.14
6. Хауснер Себастиан 0 0
7. Торстейнссон Йон 0 0

Карточки

Раннерс
# Игрок      
1. Lasse Berg Johnsen 2 0
2. Марксен Эрик 1 0
3. Копплин Бьорн 1 0
4. Лауридсен Йеспер 1 0
5. Писингер Симон 1 0
6. Греве Матиас 1 0
7. Нильсен Матиас II 1 0
8. Лауэнборг Фредерик 1 0
9. Самбу Бассала 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Йулсгор Йеспер 3 0
2. Мортенсен Патрик 2 0
3. Поульсен Николай 2 0
4. Видт Беньямин 2 0
5. Хауснер Себастиан 2 0
6. Нильсен Каспер 1 0
7. Ольсен Патрик 1 0
8. Дикс Кевин 1 0
9. Линкс Гифт 1 0
10. Грабара Камил 1 0
11. Торстейнссон Йон 1 0
12. Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Раннерс 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 25% (2)
 Орхус 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Орхус 2:0 Раннерс Раннерс 0:0 Митьюлланд
Раннерс 1:1 Орхус Раннерс 3:4 Нордшелланн Орхус 0:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Раннерс 1:2 Люнгбю Брондбю 0:0 Раннерс Оденсе 2:1 Раннерс Раннерс 1:1 Нордшелланн Ольборг 0:0 Раннерс Вайле 0:0 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс
Орхус Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус
Раннерс 1:1 Орхус Орхус 1:4 Митьюлланд Орхус 0:2 Раннерс Нордшелланн 2:0 Орхус Брондбю 1:1 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Б-93 2:1 Орхус Митьюлланд 0:1 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Копенгаген 3:3 Орхус Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93 Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Орхус: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Орхус 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Орхус Кубок Орхус 0:2 Раннерс Кубок Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:4 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:1 Раннерс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 4 1 1 14 - 5 56
2. Брондбю 6 2 1 3 10 - 10 52
3. Копенгаген 6 4 1 1 13 - 11 48
4. Орхус 1:0 7 2 1 4 9 - 13 45
5. Нордшелланн 6 3 1 2 11 - 13 39
6. Раннерс 0:1 7 1 1 5 8 - 13 36
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 8 - 1 52
2. Копенгаген 3 2 1 0 7 - 5 42
3. Нордшелланн 3 2 0 1 5 - 5 35
4. Брондбю 3 1 1 1 5 - 5 4
5. Раннерс 0:1 4 1 1 2 7 - 7 4
6. Орхус 1:0 3 1 0 2 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 3 1 0 2 5 - 5 48
2. Орхус 1:0 4 1 1 2 5 - 7 42
3. Раннерс 0:1 3 0 0 3 1 - 6 32
4. Копенгаген 3 2 0 1 6 - 6 6
5. Митьюлланд 3 1 1 1 6 - 4 4
6. Нордшелланн 3 1 1 1 6 - 8 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нордшелланн Сулемана Камалдин 5 1 0
2. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 1
3. Копенгаген Вильчек Камиль 4 0 0
4. Орхус Дикс Кевин 4 0 0
5. Митьюлланд Систо Пионе 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Йулсгор Йеспер 3 0
2. Митьюлланд Каюсте Йенс 3 0
3. Нордшелланн Сулемана Камалдин 3 0
4. Брондбю Бёркеейет Тобиас 1 1
5. Орхус Мортенсен Патрик 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    48'
    Ох, нехорошо это выглядит. Клюснер Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Клюснер Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    47'
    Клюснер Тобиас из команды Раннерс в офсайде
  • 46'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Лауридсен Йеспер уходит с поля и его заменяет Оливер Бундгар Кристенсен
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Копплин Бьорн из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 46'
    Лауэнборг Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Раннерс: 40%, Орхус: 60%.
  • 45'
    Йулсгор Йеспер из команды Орхус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 45'
    Лауридсен Йеспер из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Игра в одни ворота сейчас. Орхус доминирует и владеет мячом
  • 43'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 42'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Клюснер Тобиас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Лассе Берг Йонсен из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
  • 41'
    Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Ольсен Патрик из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Раннерс: 38%, Орхус: 62%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Копплин Бьорн из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
  • Фол, нарушение
    39'
    Назначен штрафной. Пострадал Нильсен Матиас II, его свалил Мортенсен Патрик.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 39'
    Клюснер Тобиас из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 38'
    Раннерс начинает контратаку
  • 38'
    Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 38'
    Блуме Брор из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Опасность! Альберт Гроенбек из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 37'
    Копплин Бьорн из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Лауридсен Йеспер из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 35'
    Копплин Бьорн из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 34'
    Контроль мяча: Раннерс: 33%, Орхус: 67%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 34'
    Греве Матиас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 33'
    Копплин Бьорн из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 33'
    Копплин Бьорн из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Лассе Берг Йонсен из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Блуме Брор
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Альберт Гроенбек из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клюснер Тобиас
  • 31'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 30'
    Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 30'
    Контроль мяча: Раннерс: 29%, Орхус: 71%.
  • Травма, повреждение
    30'
    Альберт Гроенбек возвращается на поле.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Альберт Гроенбек получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    29'
    Альберт Гроенбек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 27'
    Альберт Гроенбек не смог попасть в створ ударом издали
  • 27'
    Лауридсен Йеспер из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 27'
    Раннерс начинает контратаку
  • 26'
    Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Клюснер Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 25'
    Контроль мяча: Раннерс: 31%, Орхус: 69%.
  • 25'
    Дикс Кевин из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Опасность предотвращена - Поульсен Николай из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 24'
    Раннерс начинает контратаку
  • 24'
    Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 24'
    Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 24'
    Дикс Кевин из команды Орхус сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 22'
    Нильсен Каспер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    ГОООООЛ - Дикс Кевин Орхус забивает ударом головой
  • 22'
    Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Нильсен Матиас II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
  • 21'
    Опасность предотвращена - Поульсен Николай из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 21'
    Отличные скиллы показывает Греве Матиас, обводя своих соперников
  • 20'
    Хорошую попытку сделал Дикс Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 20'
    Контроль мяча: Раннерс: 33%, Орхус: 67%.
  • Желтая карточка
    19'
    Лауридсен Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Лауридсен Йеспер из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Альберт Гроенбек
  • 19'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 18'
    Как он промахнулся? Блуме Брор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 18'
    Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 17'
    Поульсен Николай из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 17'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 16'
    Шанс! Мортенсен Патрик из команды Орхус пробил головой, но мимо
  • 16'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Линкс Гифт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 15'
    Контроль мяча: Раннерс: 33%, Орхус: 67%.
  • 15'
    Кехинде Тосин из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 14'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Отличные скиллы показывает Линкс Гифт, обводя своих соперников
  • 14'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 13'
    Шанс! Дикс Кевин из команды Орхус пробил головой, но мимо
  • Угловой
    13'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 12'
    Блуме Брор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 11'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 11'
    Дикс Кевин из команды Орхус делает отличный кросс...
  • 11'
    Контроль мяча: Раннерс: 36%, Орхус: 64%.
  • 10'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 10'
    Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 10'
    Отличные скиллы показывает Клюснер Тобиас, обводя своих соперников
  • 9'
    Орхус контролирует мяч.
  • 8'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
  • 7'
    Поульсен Николай из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Лассе Берг Йонсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 6'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Нильсен Матиас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Раннерс: 39%, Орхус: 61%.
  • 5'
    Орхус контролирует мяч.
  • 4'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 4'
    Орхус начинает контратаку
  • 4'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 3'
    Альберт Гроенбек не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Дикс Кевин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Орхус
3.65
5.30
2.17
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Где смотреть матч Раннерс 0:1 Орхус онлайн

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