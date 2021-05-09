Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Игра в одни ворота сейчас. Орхус доминирует и владеет мячом

42' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Удар от ворот произведет Орхус

38' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Опасность! Альберт Гроенбек из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

37' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Орхус

34' Греве Матиас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

33' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

30' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Альберт Гроенбек возвращается на поле.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Альберт Гроенбек получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Альберт Гроенбек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Раннерс

27' Альберт Гроенбек не смог попасть в створ ударом издали

26' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Клюснер Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Альберт Гроенбек из команды Орхус плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

22' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Отличные скиллы показывает Греве Матиас , обводя своих соперников

20' Хорошую попытку сделал Дикс Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Лауридсен Йеспер получил желтую карточку от судьи

19' Удар от ворот произведет Раннерс

18' Как он промахнулся? Блуме Брор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Поульсен Николай из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Раннерс

16' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

16' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Кехинде Тосин из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

14' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

14' Отличные скиллы показывает Линкс Гифт , обводя своих соперников

13' Удар от ворот произведет Раннерс

11' Удар от ворот произведет Раннерс

11' Мортенсен Патрик из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

10' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Отличные скиллы показывает Клюснер Тобиас , обводя своих соперников

8' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Лассе Берг Йонсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Нильсен Матиас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

4' Удар от ворот произведет Раннерс

3' Альберт Гроенбек не смог попасть в створ ударом издали

3' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

2' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Орхус начинает с центра поля