Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2020-2021
Раннерс
0:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Cepheus Park Randers
Орхус
19' Желтая карточкаЛауридсен Йеспер
0:1
22' ГолДикс Кевин
22
Греве
Матиас
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
22'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4 (1)
|0.57
|2.
|Эгхо Марвин
|2
|0.29
|3.
|Клюснер Тобиас
|1
|0.14
|4.
|Кехинде Тосин
|1
|0.14
|5.
|Марксен Эрик
|0
|0
|6.
|Копплин Бьорн
|0
|0
|7.
|Греве Матиас
|0
|0
|8.
|Бундгаард Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дикс Кевин
|4
|0.57
|2.
|Грёнбек Альберт
|2
|0.29
|3.
|Нильсен Каспер
|1
|0.14
|4.
|Мортенсен Патрик
|1
|0.14
|5.
|Аммитцбёлль Александр
|1
|0.14
|6.
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|7.
|Торстейнссон Йон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Lasse Berg Johnsen
|2
|0
|2.
|Марксен Эрик
|1
|0
|3.
|Копплин Бьорн
|1
|0
|4.
|Лауридсен Йеспер
|1
|0
|5.
|Писингер Симон
|1
|0
|6.
|Греве Матиас
|1
|0
|7.
|Нильсен Матиас II
|1
|0
|8.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|9.
|Самбу Бассала
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|2.
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|3.
|Поульсен Николай
|2
|0
|4.
|Видт Беньямин
|2
|0
|5.
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|6.
|Нильсен Каспер
|1
|0
|7.
|Ольсен Патрик
|1
|0
|8.
|Дикс Кевин
|1
|0
|9.
|Линкс Гифт
|1
|0
|10.
|Грабара Камил
|1
|0
|11.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|12.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Раннерс
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|Орхус
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: +6 =7 -7Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Орхус 2:0 Раннерс Раннерс 0:0 Митьюлланд
Раннерс 1:1 Орхус Раннерс 3:4 Нордшелланн Орхус 0:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Раннерс 1:2 Люнгбю Брондбю 0:0 Раннерс Оденсе 2:1 Раннерс Раннерс 1:1 Нордшелланн Ольборг 0:0 Раннерс Вайле 0:0 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс
Орхус Последние 20 матчей: +5 =7 -8Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус
Раннерс 1:1 Орхус Орхус 1:4 Митьюлланд Орхус 0:2 Раннерс Нордшелланн 2:0 Орхус Брондбю 1:1 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Б-93 2:1 Орхус Митьюлланд 0:1 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Копенгаген 3:3 Орхус Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93 Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Орхус: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Раннерс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Орхус Суперлига Дании Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:4 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Раннерс Суперлига Дании Орхус 0:1 Раннерс Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|56
|2.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|52
|3.
|Копенгаген
|6
|4
|1
|1
|13 - 11
|48
|4.
|Орхус
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|45
|5.
|Нордшелланн
|6
|3
|1
|2
|11 - 13
|39
|6.
|Раннерс
|0:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|52
|2.
|Копенгаген
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|42
|3.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|35
|4.
|Брондбю
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|Раннерс
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|6.
|Орхус
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|48
|2.
|Орхус
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|42
|3.
|Раннерс
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|32
|4.
|Копенгаген
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|5.
|Митьюлланд
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|6.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нордшелланн
|Сулемана Камалдин
|5
|1
|0
|2.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|1
|3.
|Копенгаген
|Вильчек Камиль
|4
|0
|0
|4.
|Орхус
|Дикс Кевин
|4
|0
|0
|5.
|Митьюлланд
|Систо Пионе
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|2.
|Митьюлланд
|Каюсте Йенс
|3
|0
|3.
|Нордшелланн
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|4.
|Брондбю
|Бёркеейет Тобиас
|1
|1
|5.
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|2
|0