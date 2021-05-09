Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2020-2021
Брондбю
3:1
Конец матча
Стадион: Брондбю Зрители: 8158
Митьюлланд
0:1
32' ПенальтиШольц Александр
1:1
37' ГолУре Микаэль
40' Красная карточкаПаулиньо VI
57' Желтая карточкаРадошевич Йосип
2:1
70' ГолХедлунд Симон
3:1
83' ГолПавлович Андрия
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
49
Лоссль
Йонас
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Ламб МикаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
32'
0:1
37'
1:1
40'
57'
70'
83'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|4
|0.57
|2.
|Хедлунд Симон
|2
|0.29
|3.
|Павлович Андрия
|2
|0.29
|4.
|Линнстрем Йеспер
|1
|0.14
|5.
|Слимане Анис
|1
|0.14
|6.
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0.14
|7.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.14
|8.
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.14
|9.
|Чорлу Резан
|0
|0
|10.
|Бьюр Петер
|0
|0
|11.
|Oskar Fallenius
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Систо Пионе
|3
|0.43
|2.
|Шольц Александр
|3 (3)
|0.43
|3.
|Каба Сори
|2
|0.29
|4.
|Ониика Фрэнк
|2
|0.29
|5.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.14
|6.
|Дрейер Андерс
|1
|0.14
|7.
|Андерсон Микаэль
|1
|0.14
|8.
|Вибе Лассе
|1
|0.14
|9.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.14
|10.
|Мабиль Авер
|0
|0
|11.
|Святченко Эрик
|0
|0
|12.
|Каюсте Йенс
|0
|0
|13.
|Исаксен Густав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|1
|2.
|Менса Кевин
|2
|0
|3.
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|4.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|5.
|Юнг Антони
|1
|0
|6.
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|7.
|Махсо Андреас
|1
|0
|8.
|Рустед Сигурд
|1
|0
|9.
|Френнруп Мортен
|1
|0
|10.
|Линнстрем Йеспер
|1
|0
|11.
|Слимане Анис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каюсте Йенс
|3
|0
|2.
|Лоссль Йонас
|2
|0
|3.
|Шольц Александр
|2
|0
|4.
|Паулиньо VI
|0
|1
|5.
|Святченко Эрик
|1
|0
|6.
|Хег Даниэль
|1
|0
|7.
|Дрейер Андерс
|1
|0
|8.
|Каба Сори
|1
|0
|9.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|0
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|0
|30.77% (4)
|30.77% (4)
|Митьюлланд
|0
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|0
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус
Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю Брондбю 2:1 Копенгаген Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +13 =2 -5Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд
Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле Копенгаген 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Митьюлланд 0:1 Орхус Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Митьюлланд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Митьюлланд 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:3
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|56
|2.
|Брондбю
|3:1
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|55
|3.
|Копенгаген
|6
|4
|1
|1
|13 - 11
|48
|4.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|45
|5.
|Нордшелланн
|6
|3
|1
|2
|11 - 13
|39
|6.
|Раннерс
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:3
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|52
|2.
|Копенгаген
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|42
|3.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|35
|4.
|Брондбю
|3:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Раннерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|6.
|Орхус
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|3:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|48
|2.
|Орхус
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|42
|3.
|Раннерс
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|32
|4.
|Копенгаген
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|5.
|Митьюлланд
|1:3
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|6.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нордшелланн
|Сулемана Камалдин
|5
|1
|0
|2.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|1
|3.
|Копенгаген
|Вильчек Камиль
|4
|0
|0
|4.
|Орхус
|Дикс Кевин
|4
|0
|0
|5.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|3.
|Митьюлланд
|Каюсте Йенс
|3
|0
|4.
|Нордшелланн
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|5.
|Брондбю
|Бёркеейет Тобиас
|1
|1