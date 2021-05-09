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Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2020-2021

2020-2021
Брондбю
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8158
Митьюлланд
0'
0:1
32' Пенальти
Шольц Александр
1:1
37' Гол
Уре Микаэль
40' Красная карточка
Паулиньо VI
57' Желтая карточка
Радошевич Йосип
2:1
70' Гол
Хедлунд Симон
3:1
83' Гол
Павлович Андрия
90'+5
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
22
Радошевич
Йосип
17
Бруус
Андреас
19
Френнруп
Мортен
18
Линнстрем
Йеспер
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
49
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
36
Дрейер
Андерс
10
Феррейра
Эвандер
7
Систо
Пионе
9
Каба
Сори
Брондбю
3-1-4-2
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

32'
0:1
Шольц Александр
37'
Уре Микаэль
1:1
40'
 
Паулиньо VI
46'
 
Коолс Дион
Дрейер Андерс
46'
 
Хег Даниэль
Систо Пионе
57'
Радошевич Йосип
 
60'
Павлович Андрия
Бруус Андреас
 
67'
Слимане Анис
Радошевич Йосип
 
70'
Хедлунд Симон
(Линнстрем Йеспер)
2:1
75'
 
Мабиль Авер
Шольц Александр
75'
 
Андерсон Микаэль
Ониика Фрэнк
83'
Павлович Андрия
(Слимане Анис)
3:1
85'
Кристенсен Лассе
Линнстрем Йеспер
 
87'
 
Исаксен Густав
Каюсте Йенс

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 4 0.57
2. Хедлунд Симон 2 0.29
3. Павлович Андрия 2 0.29
4. Линнстрем Йеспер 1 0.14
5. Слимане Анис 1 0.14
6. Херманнссон Хьёртур 1 0.14
7. Кристенсен Лассе 1 0.14
8. Махсо Андреас 1 (1) 0.14
9. Чорлу Резан 0 0
10. Бьюр Петер 0 0
11. Oskar Fallenius 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 3 0.43
2. Шольц Александр 3 (3) 0.43
3. Каба Сори 2 0.29
4. Ониика Фрэнк 2 0.29
5. Феррейра Эвандер 1 0.14
6. Дрейер Андерс 1 0.14
7. Андерсон Микаэль 1 0.14
8. Вибе Лассе 1 0.14
9. Брумадо Жуниор 1 0.14
10. Мабиль Авер 0 0
11. Святченко Эрик 0 0
12. Каюсте Йенс 0 0
13. Исаксен Густав 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Бёркеейет Тобиас 1 1
2. Менса Кевин 2 0
3. Херманнссон Хьёртур 1 0
4. Радошевич Йосип 1 0
5. Юнг Антони 1 0
6. Кристенсен Лассе 1 0
7. Махсо Андреас 1 0
8. Рустед Сигурд 1 0
9. Френнруп Мортен 1 0
10. Линнстрем Йеспер 1 0
11. Слимане Анис 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Каюсте Йенс 3 0
2. Лоссль Йонас 2 0
3. Шольц Александр 2 0
4. Паулиньо VI 0 1
5. Святченко Эрик 1 0
6. Хег Даниэль 1 0
7. Дрейер Андерс 1 0
8. Каба Сори 1 0
9. Ониика Фрэнк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 0 15.38% (2) 23.08% (3) 0 30.77% (4) 30.77% (4)
 Митьюлланд 0 33.33% (5) 13.33% (2) 26.67% (4) 0 26.67% (4)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус
Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю Брондбю 2:1 Копенгаген Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд
Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле Копенгаген 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Митьюлланд 0:1 Орхус Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Митьюлланд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:3 7 4 1 2 15 - 8 56
2. Брондбю 3:1 7 3 1 3 13 - 11 55
3. Копенгаген 6 4 1 1 13 - 11 48
4. Орхус 7 2 1 4 9 - 13 45
5. Нордшелланн 6 3 1 2 11 - 13 39
6. Раннерс 7 1 1 5 8 - 13 36
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:3 3 3 0 0 8 - 1 52
2. Копенгаген 3 2 1 0 7 - 5 42
3. Нордшелланн 3 2 0 1 5 - 5 35
4. Брондбю 3:1 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Раннерс 4 1 1 2 7 - 7 4
6. Орхус 3 1 0 2 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 3:1 3 1 0 2 5 - 5 48
2. Орхус 4 1 1 2 5 - 7 42
3. Раннерс 3 0 0 3 1 - 6 32
4. Копенгаген 3 2 0 1 6 - 6 6
5. Митьюлланд 1:3 4 1 1 2 7 - 7 4
6. Нордшелланн 3 1 1 1 6 - 8 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нордшелланн Сулемана Камалдин 5 1 0
2. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 1
3. Копенгаген Вильчек Камиль 4 0 0
4. Орхус Дикс Кевин 4 0 0
5. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Йулсгор Йеспер 3 0
2. Орхус Поульсен Николай 3 0
3. Митьюлланд Каюсте Йенс 3 0
4. Нордшелланн Сулемана Камалдин 3 0
5. Брондбю Бёркеейет Тобиас 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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