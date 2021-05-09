Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Брондбю

47' Удар от ворот произведет Митьюлланд

47' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' О, нет. Из многообещающей позиции Уре Микаэль из команды Брондбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Митьюлланд

42' Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали

42' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Каюсте Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Менса Кевин из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Г О О О О Л - Уре Микаэль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

37' Менса Кевин видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

37' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Брондбю

37' Отличный пас сделал Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

36' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Брондбю

35' Отличные скиллы показывает Бруус Андреас , обводя своих соперников

33' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Г О О О О Л - Шольц Александр из команды Митьюлланд забивает с точки!

31' После проверки VAR судья не изменил решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Плохо сыграл Менса Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Брондбю

26' Систо Пионе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Брондбю

21' Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали

19' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Удар от ворот произведет Брондбю

18' Систо Пионе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Митьюлланд

15' Уре Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Отличные скиллы показывает Менса Кевин , обводя своих соперников

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

9' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

6' Линнстрем Йеспер из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Идеальный солнечный день для футбола

3' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

3' Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Брондбю

2' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Менса Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля