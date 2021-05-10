  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2020-2021

Россия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Урал
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Ростов
0'
1:0
37' Гол
Гаджимурадов Рамазан
40' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
58'
1:0. Рамазан Гаджимурадов
Песьяков фантастически выручает ...
31
Годзюр
Ярослав
22
Адамов
Арсен
4
Страндберг
Стефан
93
Герасимов
Алексей
13
Калинин
Игорь
6
Августиняк
Рафал
18
Йовичич
Бранко
40
Гаджимурадов
Рамазан
21
Подберёзкин
Вячеслав
5
Егорычев
Андрей
9
Погребняк
Павел
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
55
Осипенко
Максим
5
Хаджикадунич
Деннис
2
Алеесами
Хайтам
6
Хасимото
Кэнто
15
Глебов
Данил
21
Махатадзе
Георгий
99
Полоз
Дмитрий
20
Соу
Али
11
Алмквист
Понтус
Урал
4-2-3-1
Ростов
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (4) 0.24
2. Погребняк Павел 4 0.14
3. Августиняк Рафал 4 0.14
4. Гаджимурадов Рамазан 2 0.07
5. Егорычев Андрей 2 0.07
6. Эль Кабир Отман 1 0.03
7. Калинин Игорь 1 0.03
8. Страндберг Стефан 1 0.03
9. Подберёзкин Вячеслав 1 0.03
10. Панюков Андрей 1 0.03
11. Евсеев Алексей 1 0.03
12. Шаболин Артём 1 0.03
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Ефремов Дмитрий 0 0
16. Йовичич Бранко 0 0
17. Адамов Арсен 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Полоз Дмитрий 6 (3) 0.21
2. Хасимото Кэнто 6 0.21
3. Байрамян Хорен 3 0.1
4. Соу Али 3 0.1
5. Мамаев Павел 2 0.07
6. Глебов Данил 1 0.03
7. Ионов Алексей 1 0.03
8. Козлов Алексей 1 0.03
9. Ерёменко Роман 1 0.03
10. Хаджикадунич Деннис 1 0.03
11. Алмквист Понтус 1 0.03
12. Норманн Матиас 1 0.03
13. Чернов Евгений 1 0.03
14. Махатадзе Георгий 1 0.03
15. Тугарев Роман 1 0.03
16. Саплинов Александр 1 0.03
17. Жигович Армин 1 0.03
18. Терентьев Денис 0 0
19. Осипенко Максим 0 0
20. Гапечкин Александр 0 0
21. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Егорычев Андрей 7 0
3. Калинин Игорь 6 0
4. Погребняк Павел 3 1
5. Страндберг Стефан 3 1
6. Емельянов Роман 3 1
7. Бикфалви Эрик 4 0
8. Мишкич Даниэль 4 0
9. Йовичич Бранко 4 0
10. Августиняк Рафал 4 0
11. Кулаков Денис 3 0
12. Подберёзкин Вячеслав 3 0
13. Помазун Илья 3 0
14. Золотов Николай 3 0
15. Гаджимурадов Рамазан 3 0
16. Араторе Марко 2 0
17. Ароян Вараздат 2 0
18. Евсеев Алексей 2 0
19. Герасимов Алексей 2 0
20. Годзюр Ярослав 1 0
21. Панюков Андрей 1 0
22. Бавин Юрий 1 0
23. Коновалов Иван 1 0
24. Эль Кабир Отман 1 0
25. Ибрахимай Илльдрен 1 0
26. Магомадов Чингиз 1 0
27. Ефремов Дмитрий 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Хаджикадунич Деннис 7 1
2. Норманн Матиас 7 1
3. Жигович Армин 5 1
4. Хасимото Кэнто 5 0
5. Ерёменко Роман 3 1
6. Байрамян Хорен 4 0
7. Глебов Данил 2 1
8. Козлов Алексей 3 0
9. Полоз Дмитрий 3 0
10. Чернов Евгений 3 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
12. Поярков Николай 3 0
13. Осипенко Максим 1 1
14. Ионов Алексей 2 0
15. Обухов Владимир 2 0
16. Терентьев Денис 2 0
17. Соу Али 2 0
18. Алеесами Хайтам 2 0
19. Алмквист Понтус 2 0
20. Попов Ивелин 1 0
21. Шомуродов Элдор 1 0
22. Долгов Александр 1 0
23. Тошевски Давид 1 0
24. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 20% (5) 12% (3) 12% (3) 20% (5) 16% (4) 20% (5)
 Ростов 3.13% (1) 9.38% (3) 21.88% (7) 9.38% (3) 25% (8) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал
Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал
Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин
Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Урал Премьер-лига
Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Локомотив Москва Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
3. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
4. Рубин Заявка 29 16 4 9 41 - 32 52
5. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
6. ЦСКА Москва Заявка 29 15 5 9 49 - 30 50
7. Динамо Москва Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов 0:1 Заявка 29 13 4 12 36 - 32 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 29 11 5 13 49 - 44 38
12. Урал 1:0 Заявка 29 7 13 9 26 - 35 34
13. Арсенал Тула Заявка 29 6 5 18 27 - 49 23
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. ЦСКА Москва Заявка 15 8 4 3 31 - 17 28
6. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
7. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Урал 1:0 Заявка 15 6 6 3 14 - 11 24
11. Арсенал Тула Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
12. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
13. Ростов 0:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 15 10 1 4 24 - 16 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов 0:1 Заявка 15 7 2 6 19 - 19 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 14 4 1 9 15 - 21 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал 1:0 Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 14 1 4
4. Рубин Деспотович Джордже 13 3 2
5. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 4 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Августыняк по центру прошёл к штрафной площади "Ростова", затем Рафал выполнил передачу на правый угол штрафной, Адамов выполнил прострел к линии вратарской на Гаджимурадова, Хаджикадунич оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 57'
    Вышли на поле врачи "Урала". После паузы Гаджимурадов поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    56'
    Алмквист в борьбе за мяч у своей штрафной площади наступил на ногу Гаджимурадову, который играл в подкате, это был игровой момент, но Рамазан всё же получил небольшое повреждение. 
  • 55'
    Погребняк от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Гаджимурадов пробил по воротам, мяч попал в ногу Хаджикадуничу. 
  • 54'
    Страндберг из центра поля выполнил заброс на ход Калинину по левому флангу, Игорь в борьбе с Козловым не смог зацепиться за мяч. 
  • 53'
    Игроки "Урала" перехватили контроль над мячом, надо команде Юрия Матвеева сейчас немного сбить активный порыв "Ростова". 
  • Угловой
    52'
    Алеесами с углового выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Хасимото в касание попытался доставить мяч к правой штанге, игроки "Урала" подставились под мяч, после рикошета мяч полетел к левой штанге, Годзюр в прыжке выловил его. 
  • 51'
    Алеесами получил передачу на ход по левому флангу от Фольмера, затем Хайтам выполнил прострел в центр штрафной площади, Адамов успел вернуться назад и выбить мяч на угловой. 
  • 50'
    Мамаев попытался выполнить проникающую передачу на правый угол штрафной площади, мяч попал в ногу Августыняку и улетел в аут. 
  • 49'
    Алмквист с дальней дистанции пробил под правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Годзюр спокойно переместился и забрал мяч в руки. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену провёл Валерий Карпин после перерыва. Вместо Дмитрия Полоза на поле вышел Кирилл Фольмер. 
  • Замена
    47'
    В составе "Ростова" после перерыва произошла замена. Вместо Георгия Махатадзе на поле вышел Павел Мамаев. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Ростов" сейчас действительно как-то перестроиться и начать играть уже более активно в атаке. Не будем забывать, что у гостей в первом тайме только Алмквист более-менее активно действовал впереди, ему конечно же нужна помощь, а иначе Годзюр в этот вечер так и не вступит в игру. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Ростов", пока единственный мяч в этой встрече забил Рамазан Гаджимурадов. По игре команда Юрия Матвеева безусловно смотрится пока намного лучше, будем надеяться, что во второй половине матча "Ростов" сможет прибавить и быть может даже перевернуть игру. 
  • 45'
    Игроки "Урала" на половине поля соперника заканчивают первый тайм, наверняка в перерыве Валерий Карпин очень серьёзно поговорит со своими игроками. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Павел Шадыханов к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    44'
    Центральный защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч против Подберёзкина. 
  • 43'
    Алмквист по левому флангу разогнал атаку и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Соу, Герасимов удачно сыграл в подкате и перехватил мяч. 
  • Судья
    42'
    Павел Шадыханов послушал подсказки от судей из комнаты VAR. Гаджимурадов в борьбе за верховой мяч не нарушал правил против Осипенко, гол был засчитан. 
  • 41'
    Вот и забил "Урал" всё же свой гол до перерыва. Команда Юрия Матвеева намного активнее действовала в первом тайме, свой гол хозяева поля заслужили. 
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гаджимурадов!!! Подберёзкин с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Гаджимурадов выиграл борьбу за верховой мяч у Осипенко, затем Рамазан обыграл защитника "Ростова" и удачно пробил в ближний угол ворот, Песьяков был пойман на сближении. 
  • 39'
    Алмквист попытался по левому флангу убежать в штрафную площадь, Понтуса стал активно нагонять Адамов, последовала передача на левый угол штрафной площади на ход Соу, Годзюр вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 38'
    Алеесами со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде в очередной раз не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Августыняк на своей половине поля нарушил правила против Полоза. Игроки "Ростова" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 36'
    Козлов прошёл вперёд по правому флангу, под прессингом Егорычева Алексей из последних сил выполнил передачу в штрафную площадь, защитники "Урала" в очередной раз спокойно перехватили мяч. 
  • 35'
    Полоз с правого фланга ворвался в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, Калинин сыграл внимательно и без особого труда перехватил мяч. 
  • Угловой
    34'
    Угловой у ворот "Ростова". Калинин выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. Пока это был самый неудачный стандарт у хозяев поля. 
  • Судья
    33'
    Гаджимурадов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с соперниками Рамазан оказался на газоне, Павел Шадыханов сразу же показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Против Калинина Глебов нарушил правила в центре поля. Игроки "Урала" на этот раз быстро разыграли стандарт. 
  • 31'
    Погребняк перехватил мяч на левом фланге у штрафной площади "Ростова" у Осипенко, затем Павел попытался войти в штрафную площадь, но его сразу же накрыло несколько соперников. 
  • 30'
    Болельщики "Урала" активно гонят свою команду вперёд, хотят они увидеть от своей команды хотя бы один забитый мяч до перерыва. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Хаджикадунич в центре поля сыграл в довольно рискованном подкате против Погребняка. Павел Шадыханов пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 28'
    Успокоилась у нас немного игра вновь в последние минуты. Вновь "Урал" контролирует мяч в центре поля. 
  • 27'
    Гаджимурадов с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Погребняка, Хаджикадунич сыграл внимательно и перехватил мяч. 
  • 26'
    Козлов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Урала" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    25'
    Алмквист сместился немного в центр с левого фланга, а затем Понтус пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 24'
    Страндберг ошибся при обработке мяча на своей половине поля, Алмквист в итоге перехватил мяч, затем Понтус убежал на левый угол штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, Страндберг успел вернуться и исправить свою ошибку. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Хасимото теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Урала", правила были нарушены против Подберёзкина. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Августыняк перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ростова", правила были нарушены против Соу. 
  • Офсайд
    21'
    Продолжает "Урал" активно атаковать. Сейчас последовала подача в центр штрафной площади "Ростова" на Погребняка, Павел забрался в офсайд. 
  • Угловой
    20'
    Калинин с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игрокам "Ростова" вновь пришлось постараться, но всё же они смогли отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 19'
    Калинин со стандарта выполнил подачу в центр вратарской, Песьяков сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Хаджикадунич на правом фланге нарушил правила против Гаджимурадова. "Урал" заработал неплохой стандарт. 
  • Угловой
    17'
    Калинин разыграл угловой с Подберёзкиным, который был у правого угла вратарской, затем Игорь с правого фланга решил пробить по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 16'
    Гаджимурадов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Подберёзкин зацепился за мяч, немного прошёл вперёд и выполнил прострел к линии вратарской, Глебов грамотно сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Хасимото в центре поля нарушил правила против Гаджимурадова. Пока игроки "Ростова" довольно часто фолят на старте матча. 
  • 14'
    Поднялся Алексей Герасимов, показал центральный защитник "Урала", что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Герасимов получил небольшое повреждение в борьбе с Соу в борьбе за верховой мяч. Небольшая пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Подберёзкин в центре поля нарушил правила против Глебова. Игроки "Ростова" быстро разыграли стандарт. 
  • 11'
    Йовичич пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    10'
    Калинин из глубины поля выполнил заброс на ход Егорычеву к левому углу штрафной площади, Андрей зацепился за мяч, обыграл Осипенко и пробил под правый угол ворот, Песьяков спас свою команду, мяч Сергей отбил в центр штрафной площади, первым на добивании оказался Гаджимурадов, но Песьяков успел подняться и вновь спасти свою команду. 
  • 9'
    Пока совсем ничего у "Ростова" не получается при развитии своих атак, команде Валерия Карпина приходится действовать исключительно от обороны. 
  • Угловой
    8'
    Калинин с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Соу неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Травма, повреждение
    7'
    Сергей Песьяков при спасении своей команды получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Ростова". После паузы Песьяков показал, что он готов играть дальше. 
  • Опасный момент
    6'
    Адамов оказался первым на подборе на правой половине поля после выноса мяча в прошлом эпизоде, Арсен выполнил сильный удар под перекладину из-за пределов штрафной площади, Песьяков в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 5'
    Калинин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гаджимурадов в борьбе с защитниками "Ростова" не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Теперь уже против Погребняка были нарушены правила в центре поля. Вновь "Урал" довольно долго разыгрывал стандарт. 
  • 3'
    Спокойно команды начинают этот матч, пока игроки "Урала" контролируют мяч, но дальше центра поля им пройти довольно непросто. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Алмквист в центре поля нарушил правила против Адамова. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересный матч между двумя крепкими середняками чемпионата России. "Урал" и "Ростов" уже по большому счёту просто доигрывают сезон, а поэтому мы сегодня вправе ожидать открытой игры, которая будет сопровождаться немалым количеством забитых мячей. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Павел Шадыханов из Москвы. Помогать ему на бровках будут москвичи Дмитрий Чельцов и Денис Березнов. Резервным арбитром на этот матч назначен Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 29-го тура чемпионата России между "Уралом" из Екатеринбурга и "Ростовом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 142
Урал 11.3% (16)
X 46.5% (66)
Ростов 42.3% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Ростов
3.37
4.10
2.74
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Урал 1:0 Ростов онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Урал 1:0 Ростов

Исход игры
Урал
11.3% (16)
Ничья
46.5% (66)
Ростов
42.3% (60)
Тотал 2.5
Больше
30.5% (43)
Меньше
69.5% (98)
Обе команды забьют
Да
75.18% (106)
Нет
24.82% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.4% (63)
1:2 Ростов
22.5% (32)
0:1 Ростов
12.7% (18)
1:0 Урал
7% (10)
0:2 Ростов
4.2% (6)
2:1 Урал
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Ростов
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 