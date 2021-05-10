Страндберг из центра поля выполнил заброс на ход Калинину по левому флангу, Игорь в борьбе с Козловым не смог зацепиться за мяч.

Погребняк от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Гаджимурадов пробил по воротам, мяч попал в ногу Хаджикадуничу.

Алмквист в борьбе за мяч у своей штрафной площади наступил на ногу Гаджимурадову, который играл в подкате, это был игровой момент, но Рамазан всё же получил небольшое повреждение.

Вышли на поле врачи "Урала". После паузы Гаджимурадов поднялся и показал, что он готов играть дальше.

Августыняк по центру прошёл к штрафной площади "Ростова", затем Рафал выполнил передачу на правый угол штрафной, Адамов выполнил прострел к линии вратарской на Гаджимурадова, Хаджикадунич оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Ростов" сейчас действительно как-то перестроиться и начать играть уже более активно в атаке. Не будем забывать, что у гостей в первом тайме только Алмквист более-менее активно действовал впереди, ему конечно же нужна помощь, а иначе Годзюр в этот вечер так и не вступит в игру.

В составе "Ростова" после перерыва произошла замена. Вместо Георгия Махатадзе на поле вышел Павел Мамаев.

Алмквист с дальней дистанции пробил под правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Годзюр спокойно переместился и забрал мяч в руки.

Мамаев попытался выполнить проникающую передачу на правый угол штрафной площади, мяч попал в ногу Августыняку и улетел в аут.

Алеесами получил передачу на ход по левому флангу от Фольмера, затем Хайтам выполнил прострел в центр штрафной площади, Адамов успел вернуться назад и выбить мяч на угловой.

Алеесами с углового выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Хасимото в касание попытался доставить мяч к правой штанге, игроки "Урала" подставились под мяч, после рикошета мяч полетел к левой штанге, Годзюр в прыжке выловил его.

Игроки "Урала" перехватили контроль над мячом, надо команде Юрия Матвеева сейчас немного сбить активный порыв "Ростова".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Ростов", пока единственный мяч в этой встрече забил Рамазан Гаджимурадов. По игре команда Юрия Матвеева безусловно смотрится пока намного лучше, будем надеяться, что во второй половине матча "Ростов" сможет прибавить и быть может даже перевернуть игру.

45' Игроки "Урала" на половине поля соперника заканчивают первый тайм, наверняка в перерыве Валерий Карпин очень серьёзно поговорит со своими игроками.

45' Две минуты добавил Павел Шадыханов к основному времени первого тайма.

44' Центральный защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч против Подберёзкина.

43' Алмквист по левому флангу разогнал атаку и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Соу, Герасимов удачно сыграл в подкате и перехватил мяч.

42' Павел Шадыханов послушал подсказки от судей из комнаты VAR. Гаджимурадов в борьбе за верховой мяч не нарушал правил против Осипенко, гол был засчитан.

41' Вот и забил "Урал" всё же свой гол до перерыва. Команда Юрия Матвеева намного активнее действовала в первом тайме, свой гол хозяева поля заслужили.

40' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гаджимурадов!!! Подберёзкин с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Гаджимурадов выиграл борьбу за верховой мяч у Осипенко, затем Рамазан обыграл защитника "Ростова" и удачно пробил в ближний угол ворот, Песьяков был пойман на сближении.

39' Алмквист попытался по левому флангу убежать в штрафную площадь, Понтуса стал активно нагонять Адамов, последовала передача на левый угол штрафной площади на ход Соу, Годзюр вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

38' Алеесами со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде в очередной раз не смог зацепиться за мяч.

37' Августыняк на своей половине поля нарушил правила против Полоза. Игроки "Ростова" тщательно готовятся к стандарту.

36' Козлов прошёл вперёд по правому флангу, под прессингом Егорычева Алексей из последних сил выполнил передачу в штрафную площадь, защитники "Урала" в очередной раз спокойно перехватили мяч.

35' Полоз с правого фланга ворвался в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, Калинин сыграл внимательно и без особого труда перехватил мяч.

34' Угловой у ворот "Ростова". Калинин выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. Пока это был самый неудачный стандарт у хозяев поля.

33' Гаджимурадов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с соперниками Рамазан оказался на газоне, Павел Шадыханов сразу же показал, что нужно играть дальше.

32' Против Калинина Глебов нарушил правила в центре поля. Игроки "Урала" на этот раз быстро разыграли стандарт.

31' Погребняк перехватил мяч на левом фланге у штрафной площади "Ростова" у Осипенко, затем Павел попытался войти в штрафную площадь, но его сразу же накрыло несколько соперников.

30' Болельщики "Урала" активно гонят свою команду вперёд, хотят они увидеть от своей команды хотя бы один забитый мяч до перерыва.

29' Хаджикадунич в центре поля сыграл в довольно рискованном подкате против Погребняка. Павел Шадыханов пока решил обойтись без жёлтой карточки.

28' Успокоилась у нас немного игра вновь в последние минуты. Вновь "Урал" контролирует мяч в центре поля.

27' Гаджимурадов с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Погребняка, Хаджикадунич сыграл внимательно и перехватил мяч.

26' Козлов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Урала" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

25' Алмквист сместился немного в центр с левого фланга, а затем Понтус пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

24' Страндберг ошибся при обработке мяча на своей половине поля, Алмквист в итоге перехватил мяч, затем Понтус убежал на левый угол штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, Страндберг успел вернуться и исправить свою ошибку.

23' Хасимото теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Урала", правила были нарушены против Подберёзкина.

22' Августыняк перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ростова", правила были нарушены против Соу.

21' Продолжает "Урал" активно атаковать. Сейчас последовала подача в центр штрафной площади "Ростова" на Погребняка, Павел забрался в офсайд.

20' Калинин с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игрокам "Ростова" вновь пришлось постараться, но всё же они смогли отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте.

19' Калинин со стандарта выполнил подачу в центр вратарской, Песьяков сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на угловой.

18' Хаджикадунич на правом фланге нарушил правила против Гаджимурадова. "Урал" заработал неплохой стандарт.

17' Калинин разыграл угловой с Подберёзкиным, который был у правого угла вратарской, затем Игорь с правого фланга решил пробить по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

16' Гаджимурадов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Подберёзкин зацепился за мяч, немного прошёл вперёд и выполнил прострел к линии вратарской, Глебов грамотно сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой.

15' Хасимото в центре поля нарушил правила против Гаджимурадова. Пока игроки "Ростова" довольно часто фолят на старте матча.

14' Поднялся Алексей Герасимов, показал центральный защитник "Урала", что он готов играть дальше.

13' Герасимов получил небольшое повреждение в борьбе с Соу в борьбе за верховой мяч. Небольшая пауза в игре.

12' Подберёзкин в центре поля нарушил правила против Глебова. Игроки "Ростова" быстро разыграли стандарт.

11' Йовичич пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч ушёл немного в сторону от цели.

10' Калинин из глубины поля выполнил заброс на ход Егорычеву к левому углу штрафной площади, Андрей зацепился за мяч, обыграл Осипенко и пробил под правый угол ворот, Песьяков спас свою команду, мяч Сергей отбил в центр штрафной площади, первым на добивании оказался Гаджимурадов, но Песьяков успел подняться и вновь спасти свою команду.

9' Пока совсем ничего у "Ростова" не получается при развитии своих атак, команде Валерия Карпина приходится действовать исключительно от обороны.

8' Калинин с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Соу неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

7' Сергей Песьяков при спасении своей команды получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Ростова". После паузы Песьяков показал, что он готов играть дальше.

6' Адамов оказался первым на подборе на правой половине поля после выноса мяча в прошлом эпизоде, Арсен выполнил сильный удар под перекладину из-за пределов штрафной площади, Песьяков в прыжке перевёл мяч на угловой.

5' Калинин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гаджимурадов в борьбе с защитниками "Ростова" не смог зацепиться за мяч.

4' Теперь уже против Погребняка были нарушены правила в центре поля. Вновь "Урал" довольно долго разыгрывал стандарт.

3' Спокойно команды начинают этот матч, пока игроки "Урала" контролируют мяч, но дальше центра поля им пройти довольно непросто.

2' Алмквист в центре поля нарушил правила против Адамова. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.