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Урал
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (4) 0.25
2. Погребняк Павел 4 0.14
3. Августиняк Рафал 4 0.14
4. Егорычев Андрей 2 0.07
5. Эль Кабир Отман 1 0.04
6. Калинин Игорь 1 0.04
7. Страндберг Стефан 1 0.04
8. Панюков Андрей 1 0.04
9. Евсеев Алексей 1 0.04
10. Подберёзкин Вячеслав 1 0.04
11. Гаджимурадов Рамазан 1 0.04
12. Шаболин Артём 1 0.04
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Ефремов Дмитрий 0 0
16. Йовичич Бранко 0 0
17. Адамов Арсен 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Полоз Дмитрий 6 (3) 0.21
2. Хасимото Кэнто 6 0.21
3. Байрамян Хорен 3 0.11
4. Соу Али 3 0.11
5. Мамаев Павел 2 0.07
6. Глебов Данил 1 0.04
7. Ионов Алексей 1 0.04
8. Козлов Алексей 1 0.04
9. Ерёменко Роман 1 0.04
10. Хаджикадунич Деннис 1 0.04
11. Алмквист Понтус 1 0.04
12. Норманн Матиас 1 0.04
13. Чернов Евгений 1 0.04
14. Махатадзе Георгий 1 0.04
15. Тугарев Роман 1 0.04
16. Саплинов Александр 1 0.04
17. Жигович Армин 1 0.04
18. Терентьев Денис 0 0
19. Осипенко Максим 0 0
20. Гапечкин Александр 0 0
21. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Егорычев Андрей 7 0
3. Калинин Игорь 6 0
4. Погребняк Павел 3 1
5. Страндберг Стефан 3 1
6. Емельянов Роман 3 1
7. Бикфалви Эрик 4 0
8. Мишкич Даниэль 4 0
9. Йовичич Бранко 4 0
10. Августиняк Рафал 4 0
11. Кулаков Денис 3 0
12. Подберёзкин Вячеслав 3 0
13. Помазун Илья 3 0
14. Золотов Николай 3 0
15. Гаджимурадов Рамазан 3 0
16. Араторе Марко 2 0
17. Ароян Вараздат 2 0
18. Евсеев Алексей 2 0
19. Герасимов Алексей 2 0
20. Годзюр Ярослав 1 0
21. Панюков Андрей 1 0
22. Бавин Юрий 1 0
23. Коновалов Иван 1 0
24. Эль Кабир Отман 1 0
25. Ибрахимай Илльдрен 1 0
26. Магомадов Чингиз 1 0
27. Ефремов Дмитрий 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 6 1
3. Жигович Армин 5 1
4. Хасимото Кэнто 5 0
5. Ерёменко Роман 3 1
6. Байрамян Хорен 4 0
7. Глебов Данил 2 1
8. Козлов Алексей 3 0
9. Полоз Дмитрий 3 0
10. Чернов Евгений 3 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
12. Поярков Николай 3 0
13. Осипенко Максим 1 1
14. Ионов Алексей 2 0
15. Обухов Владимир 2 0
16. Терентьев Денис 2 0
17. Соу Али 2 0
18. Алеесами Хайтам 2 0
19. Алмквист Понтус 2 0
20. Попов Ивелин 1 0
21. Шомуродов Элдор 1 0
22. Долгов Александр 1 0
23. Тошевски Давид 1 0
24. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 20% (5) 12% (3) 12% (3) 20% (5) 16% (4) 20% (5)
 Ростов 3.13% (1) 9.38% (3) 21.88% (7) 9.38% (3) 25% (8) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал
Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал
Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин
Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Урал Премьер-лига
Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 18 7 3 71 - 25 61
2. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
3. Локомотив Москва Заявка 28 16 4 8 44 - 35 52
4. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
5. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 28 6 5 17 25 - 45 23
14. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
15. Уфа Заявка 28 5 6 17 24 - 45 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2021, осталось 2 дня 11 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Урал 7% (4)
    X 49.1% (28)
    Ростов 43.9% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Ростов
    2.90
    3.34
    2.70
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Урал - Ростов

    Исход игры
    Урал
    7% (4)
    Ничья
    49.1% (28)
    Ростов
    43.9% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (14)
    Меньше
    75% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (40)
    Нет
    28.57% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.6% (26)
    1:2 Ростов
    19.3% (11)
    0:1 Ростов
    15.8% (9)
    1:0 Урал
    7% (4)
    0:2 Ростов
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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