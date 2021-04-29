Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Ростов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (4)
|0.25
|2.
|Погребняк Павел
|4
|0.14
|3.
|Августиняк Рафал
|4
|0.14
|4.
|Егорычев Андрей
|2
|0.07
|5.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.04
|6.
|Калинин Игорь
|1
|0.04
|7.
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|8.
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|9.
|Евсеев Алексей
|1
|0.04
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.04
|11.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.04
|12.
|Шаболин Артём
|1
|0.04
|13.
|Кулаков Денис
|0
|0
|14.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|15.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|16.
|Йовичич Бранко
|0
|0
|17.
|Адамов Арсен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Полоз Дмитрий
|6 (3)
|0.21
|2.
|Хасимото Кэнто
|6
|0.21
|3.
|Байрамян Хорен
|3
|0.11
|4.
|Соу Али
|3
|0.11
|5.
|Мамаев Павел
|2
|0.07
|6.
|Глебов Данил
|1
|0.04
|7.
|Ионов Алексей
|1
|0.04
|8.
|Козлов Алексей
|1
|0.04
|9.
|Ерёменко Роман
|1
|0.04
|10.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|11.
|Алмквист Понтус
|1
|0.04
|12.
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|13.
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|14.
|Махатадзе Георгий
|1
|0.04
|15.
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|16.
|Саплинов Александр
|1
|0.04
|17.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|18.
|Терентьев Денис
|0
|0
|19.
|Осипенко Максим
|0
|0
|20.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|21.
|Сохиев Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|9
|0
|2.
|Егорычев Андрей
|7
|0
|3.
|Калинин Игорь
|6
|0
|4.
|Погребняк Павел
|3
|1
|5.
|Страндберг Стефан
|3
|1
|6.
|Емельянов Роман
|3
|1
|7.
|Бикфалви Эрик
|4
|0
|8.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|9.
|Йовичич Бранко
|4
|0
|10.
|Августиняк Рафал
|4
|0
|11.
|Кулаков Денис
|3
|0
|12.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|13.
|Помазун Илья
|3
|0
|14.
|Золотов Николай
|3
|0
|15.
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|16.
|Араторе Марко
|2
|0
|17.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|18.
|Евсеев Алексей
|2
|0
|19.
|Герасимов Алексей
|2
|0
|20.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|21.
|Панюков Андрей
|1
|0
|22.
|Бавин Юрий
|1
|0
|23.
|Коновалов Иван
|1
|0
|24.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|25.
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|26.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|27.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|7
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|3.
|Жигович Армин
|5
|1
|4.
|Хасимото Кэнто
|5
|0
|5.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|6.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|7.
|Глебов Данил
|2
|1
|8.
|Козлов Алексей
|3
|0
|9.
|Полоз Дмитрий
|3
|0
|10.
|Чернов Евгений
|3
|0
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|12.
|Поярков Николай
|3
|0
|13.
|Осипенко Максим
|1
|1
|14.
|Ионов Алексей
|2
|0
|15.
|Обухов Владимир
|2
|0
|16.
|Терентьев Денис
|2
|0
|17.
|Соу Али
|2
|0
|18.
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|19.
|Алмквист Понтус
|2
|0
|20.
|Попов Ивелин
|1
|0
|21.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|22.
|Долгов Александр
|1
|0
|23.
|Тошевски Давид
|1
|0
|24.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|20% (5)
|16% (4)
|20% (5)
|Ростов
|3.13% (1)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|25% (8)
|31.25% (10)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +6 =8 -6Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал
Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин
Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Урал: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|52 - 34
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|44 - 35
|52
|4.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|5.
|Рубин
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|37 - 30
|49
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 29
|47
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|41 - 31
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|34 - 37
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|36 - 31
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|48 - 41
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|25 - 35
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|25 - 45
|23
|14.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|24 - 45
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|9.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Ростов
Исход игры
Урал
7% (4)
Ничья
49.1% (28)
Ростов
43.9% (25)
Тотал 2.5
Больше
25% (14)
Меньше
75% (42)
Обе команды забьют
Да
71.43% (40)
Нет
28.57% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (26)
1:2 Ростов
19.3% (11)
0:1 Ростов
15.8% (9)
1:0 Урал
7% (4)
0:2 Ростов
5.3% (3)
2:2 Ничья
3.5% (2)
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