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Россия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Спартак Москва
0:1
Перерыв

Стадион:
Химки
0'
3' Желтая карточка
Кутепов Илья
6' Желтая карточка
Глушенков Максим
14' Желтая карточка
Себаи Сенин
23' Желтая карточка
Данилкин Егор
0:1
27' Гол
Глушенков Максим
37' Красная карточка
Глушенков Максим
39' Желтая карточка
Понсе Эсекель
41' Желтая карточка
Боженов Кирилл
45' Желтая карточка
Джикия Георгий
0:1. Максим Глушенков
98
Максименко
Александр
29
Кутепов
Илья
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
33
Крал
Алекс
47
Зобнин
Роман
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
7
Соболев
Александр
Сергеевич
19
Понсе
Эсекель
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
25
Филин
Александр
87
Боженов
Кирилл
3
Дагерстол
Филип
28
Могилевец
Павел
4
Идову
Брайн
9
Глушенков
Максим
11
Мирзов
Резиуан
19
Себаи
Сенин
Спартак Москва
3-4-1-2
Химки
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 14 (1) 0.48
2. Соболев Александр Сергеевич 13 (4) 0.45
3. Понсе Эсекель 9 0.31
4. Мозес Виктор 3 0.1
5. Жиго Самуэль 3 0.1
6. Айртон Лукас 2 0.07
7. Промес Куинси 2 0.07
8. Кокорин Александр 2 (2) 0.07
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.03
10. Зобнин Роман 1 0.03
11. Умяров Наиль 0 0
12. Крал Алекс 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 6 (2) 0.21
2. Кухарчук Илья 5 0.17
3. Корян Аршак 4 (2) 0.14
4. Конате Мохамед II 3 0.1
5. Идову Брайн 3 0.1
6. Глушаков Денис 3 0.1
7. Трошечкин Александр 2 0.07
8. Ломовицкий Александр 2 0.07
9. Глушенков Максим 2 0.07
10. Могилевец Павел 1 0.03
11. Долгов Александр 1 0.03
12. Данилкин Егор 1 0.03
13. Алиев Камран 1 0.03
14. Боженов Кирилл 1 0.03
15. Дядюн Владимир 0 0
16. Полярус Артём 0 0
17. Себаи Сенин 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Айртон Лукас 8 1
2. Соболев Александр Сергеевич 9 0
3. Зобнин Роман 7 1
4. Маслов Павел 7 1
5. Жиго Самуэль 6 1
6. Кутепов Илья 6 0
7. Умяров Наиль 6 0
8. Ларссон Джордан 5 0
9. Понсе Эсекель 4 0
10. Джикия Георгий 4 0
11. Максименко Александр 4 0
12. Ещенко Андрей 3 0
13. Мозес Виктор 3 0
14. Промес Куинси 3 0
15. Крал Алекс 3 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Хендрикс Йоррит 1 0
19. Бакаев Зелимхан 1 0
20. Гапонов Илья 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 9 2
2. Идову Брайн 7 1
3. Кухарчук Илья 6 1
4. Тихий Дмитрий 7 0
5. Боженов Кирилл 5 1
6. Данилкин Егор 6 0
7. Глушаков Денис 4 0
8. Дядюн Владимир 4 0
9. Конате Мохамед II 4 0
10. Мирзов Резиуан 3 0
11. Полярус Артём 3 0
12. Куат Исламбек 3 0
13. Себаи Сенин 3 0
14. Филин Александр 3 0
15. Глушенков Максим 1 1
16. Казанцев Данил 1 1
17. Мурнин Андрей 2 0
18. Гапон Евгений 2 0
19. Корян Аршак 2 0
20. Дагерстол Филип 2 0
21. Логашов Арсений 1 0
22. Могилевец Павел 1 0
23. Лантратов Илья 1 0
24. Камышев Илья 1 0
25. Ломовицкий Александр 1 0
26. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 20% (10) 12% (6) 12% (6) 14% (7) 16% (8) 26% (13)
 Химки 8.82% (3) 23.53% (8) 5.88% (2) 29.41% (10) 11.76% (4) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов
Химки Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов
Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Химки 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Химки 2:6 Спартак Москва Международные матчи (клубы) Химки 0:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Химки Премьер-лига
Спартак Москва 1:1 Химки Премьер-лига Химки 3:3 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Локомотив Москва Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
3. Спартак Москва 0:1 Заявка 29 16 5 8 52 - 35 53
4. Рубин Заявка 29 16 4 9 41 - 32 52
5. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
6. ЦСКА Москва Заявка 29 15 5 9 49 - 30 50
7. Химки 1:0 Заявка 29 14 5 10 35 - 37 47
8. Динамо Москва Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
9. Ростов Заявка 29 13 4 12 36 - 32 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 29 11 5 13 49 - 44 38
12. Урал Заявка 29 7 13 9 26 - 35 34
13. Арсенал Тула Заявка 29 6 5 18 27 - 49 23
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. ЦСКА Москва Заявка 15 8 4 3 31 - 17 28
6. Химки 1:0 Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
7. Спартак Москва 0:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Урал Заявка 15 6 6 3 14 - 11 24
11. Арсенал Тула Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
12. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 15 10 1 4 24 - 16 31
2. Спартак Москва 0:1 Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 15 7 2 6 19 - 19 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Химки 1:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 24 19
8. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9. Динамо Москва Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 14 4 1 9 15 - 21 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 14 1 4
4. Рубин Деспотович Джордже 13 3 2
5. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 4 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • Желтая карточка
    45'
    Откровенно подталкивал Джикия в спину Себаи в центре поля. Судья показал желтую карточку за срыв атаки.
  • 45'
    Теперь уже самостоятельно решил Айртон пробить по воротам с линии штрафной, но угодил в спину защитнику.
  • 45'
    Очередной навес Айртона с фланга завершился для москвичей ничем. Мяч головой вынес подальше Данилкин.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
  • 44'
    Низом Айртон покатил в штрафную на Понсе, но тот откровенно завозился с мячом и так и не смог пробить по воротам.
  • Опасный момент
    43'
    Ворвался на скорости Мозес в штрафную соперника и пробил низом в дальний угол, но Лантратов ногой смог отбить мяч в сторону.
  • 42'
    Со штрафного навесил Айртон на дальнюю штангу. Вышел из ворот Лантратов и со второй попытки зафиксировал мяч в своих руках.
  • Желтая карточка
    41'
    В грубом подкате Боженов заехал по ногам Айртону. За такую грубость судья тут же показал желтую карточку.
  • 40'
    Страсти продолжают кипеть. Теперь уже Идову и Джикия выясняли отношения, но обошлось без "горчичников".
  • Желтая карточка
    39'
    Устроили футболисты потасовку на повышенных тонах. В итоге получил желтую карточку Понсе, а также был наказан "горчичником" Черевченко.
  • Красная карточка
    38'
    Вот это да. Глушенков упал на газон в борьбе с соперником и уже лежа заехал ногой точно в пах Айртону. Судья тут же показал прямую красную карточку.
  • 37'
    Пробивал головой Соболев после навеса от Айртона, но мяч полетел слабо и точно в руки Лантратову.
  • 36'
    С правого фланга навесил Крал в центр штрафной, но здесь головой Тихий вынес снаряд за пределы поля.
  • 35'
    Убежал по флангу Мирзов и покатил на дальнюю штангу, но здесь немного не успел подставить ногу Боженов.
  • 34'
    Сместился Идову с фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, но Максименко в прыжке спас свою команду.
  • 33'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Спартака". Пытаются они выманить соперника. который отошел в оборону всей командой.
  • 32'
    Кутепов исполнял дальний заброс в чужую штрафную, но здесь Данилкин оказался первым на мяче и вынес его в аут.
  • 31'
    Теперь уже Айртон оказался в атаке с мячом и подал в центр штрафной, но здесь Филин вынес сферу в центр поля.
  • 30'
    По флангу забросил Боженов на ход Глушенкову, но у того спокойно мяч отобрал в подкате Айртон.
  • 29'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Крал и тут же пробил метров с двадцати, но точности немного не хватило.
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Максим Глушенков! Догнал мяч у лицевой линии Идову и тут же покатил в центр, где был совсем один Глушенков, который с ходу пробил по воротам. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел точно в дальний верхний угол.
  • 26'
    По флангу забрасывал Могилевец на ход Боженову. но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 25'
    Тонким пасом Глушенков нашел в штрафной соперника Себаи, который пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
  • 24'
    Пауза в матче. В столкновение с соперником получил повреждение Жиго. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    23'
    Убегал в контратаку Мозес, но получил по ногам в центре поля от Данилкина. Заслуженная желтая карточка.
  • 22'
    Сместился с фланга в штрафную Айртон, обыграл защитника, но вот пробить ему не позволил в подкате Филин.
  • 20'
    Мягко забросил Зобнин в штрафную на ход Соболеву, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 19'
    Ушел от опеки соперника по флангу Айртон и покатил в центр на Понсе, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Тихий.
  • 18'
    По флангу отдавал Идову на ход Себаи, но того опередил в подкате Джикия и вынес мяч за боковую линию.
  • 17'
    Выиграл подбор на линии штрафной соперника Айртон и пробил с разворота, но на пути мяча оказался Тихий.
  • Угловой
    16'
    Протащил мяч по флангу Мозес и прострелил во вратарскую, но здесь на угловой вынес сферу Филин.
  • Желтая карточка
    15'
    В центре поля Крал получил локтем по лицу от Себаи. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 14'
    Ворвался в штрафную соперника Мирзов и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Себаи не позволил на выходе Максименко.
  • 13'
    В верховой борьбе против Крала в центре поля заехал по затылку сопернику Могилевец. Штрафной удар исполнят москвичи.
  • 12'
    С левого фланга Айртон покатил в центр на Зобнина, который пробил в дальний угол, но точности ему немного не хватило.
  • 11'
    По флангу забросил Идову на ход Мирзову, но того опередил Джикия и вынес мяч за боковую линию.
  • 10'
    Выиграл верх Себаи на чужой половине поля и сбросил головой на Мирзова, но этот пас перехватил Кутепов.
  • 9'
    Убегал Себаи в штрафную соперника после заброса от Глушенкова, но вовремя Джикия вернулся в оборону и отобрал мяч.
  • 8'
    Активно начали команды поединок, наблюдаем мы хорошие скорости, но пока без моментов у ворот.
  • Желтая карточка
    7'
    Теперь уже сам Айртон пострадал от подката Глушенкова на фланге. Судья показал желтую карточку игроку "Химок".
  • 6'
    Грамотно в центре поля подставился Глушенков и вынудил Айртона нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.
  • 6'
    Грамотно в центре поля подставился Глушенков и вынудил Айртона нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.
  • 5'
    С угла поля навесил Мирзов на ближнюю штангу, но здесь мяч в центр поля смог выбить Зобнин без особых проблем.
  • 4'
    Со штрафного пробивал по воротам Глушенков, но в красивом прыжке Максименко отбил снаряд в сторону.
  • Желтая карточка
    3'
    На фланге получил по ногам Мирзов от Кутепова. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Химок", а защитник получил желтую карточку.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных красно-белых цветах, гости выбрали себе черно-желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В заключительном поединке двадцать девятого тура РПЛ нас ждет противостояние между "Спартаком" и "Химками". Хозяева продолжают борьбу за Лигу чемпионов, потому будут играть сегодня только на победу, но будет непросто. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 154
Спартак Москва 94.2% (145)
X 3.9% (6)
Химки 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Химки
2.37
6.00
9.61
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Прогнозы на матч Спартак Москва 0:1 Химки

Исход игры
Спартак Москва
94.2% (145)
Ничья
3.9% (6)
Химки
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.56% (99)
Меньше
34.44% (52)
Обе команды забьют
Да
65.56% (99)
Нет
34.44% (52)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
47.4% (73)
2:0 Спартак Москва
21.4% (33)
3:1 Спартак Москва
11.7% (18)
1:0 Спартак Москва
9.1% (14)
1:1 Ничья
1.9% (3)
3:0 Спартак Москва
1.9% (3)
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