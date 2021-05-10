Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

Очередной навес Айртона с фланга завершился для москвичей ничем. Мяч головой вынес подальше Данилкин.

Теперь уже самостоятельно решил Айртон пробить по воротам с линии штрафной, но угодил в спину защитнику.

Откровенно подталкивал Джикия в спину Себаи в центре поля. Судья показал желтую карточку за срыв атаки.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

44' Низом Айртон покатил в штрафную на Понсе, но тот откровенно завозился с мячом и так и не смог пробить по воротам.

43' Ворвался на скорости Мозес в штрафную соперника и пробил низом в дальний угол, но Лантратов ногой смог отбить мяч в сторону.

42' Со штрафного навесил Айртон на дальнюю штангу. Вышел из ворот Лантратов и со второй попытки зафиксировал мяч в своих руках.

41' В грубом подкате Боженов заехал по ногам Айртону. За такую грубость судья тут же показал желтую карточку.

40' Страсти продолжают кипеть. Теперь уже Идову и Джикия выясняли отношения, но обошлось без "горчичников".

39' Устроили футболисты потасовку на повышенных тонах. В итоге получил желтую карточку Понсе, а также был наказан "горчичником" Черевченко.

38' Вот это да. Глушенков упал на газон в борьбе с соперником и уже лежа заехал ногой точно в пах Айртону. Судья тут же показал прямую красную карточку.

37' Пробивал головой Соболев после навеса от Айртона, но мяч полетел слабо и точно в руки Лантратову.

36' С правого фланга навесил Крал в центр штрафной, но здесь головой Тихий вынес снаряд за пределы поля.

35' Убежал по флангу Мирзов и покатил на дальнюю штангу, но здесь немного не успел подставить ногу Боженов.

34' Сместился Идову с фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, но Максименко в прыжке спас свою команду.

33' Долго катают мяч в центре поля игроки "Спартака". Пытаются они выманить соперника. который отошел в оборону всей командой.

32' Кутепов исполнял дальний заброс в чужую штрафную, но здесь Данилкин оказался первым на мяче и вынес его в аут.

31' Теперь уже Айртон оказался в атаке с мячом и подал в центр штрафной, но здесь Филин вынес сферу в центр поля.

30' По флангу забросил Боженов на ход Глушенкову, но у того спокойно мяч отобрал в подкате Айртон.

29' Отобрал мяч на чужой половине поля Крал и тут же пробил метров с двадцати, но точности немного не хватило.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Максим Глушенков! Догнал мяч у лицевой линии Идову и тут же покатил в центр, где был совсем один Глушенков, который с ходу пробил по воротам. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел точно в дальний верхний угол.

26' По флангу забрасывал Могилевец на ход Боженову. но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

25' Тонким пасом Глушенков нашел в штрафной соперника Себаи, который пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.

24' Пауза в матче. В столкновение с соперником получил повреждение Жиго. Потребуется ему помощь медиков.

23' Убегал в контратаку Мозес, но получил по ногам в центре поля от Данилкина. Заслуженная желтая карточка.

22' Сместился с фланга в штрафную Айртон, обыграл защитника, но вот пробить ему не позволил в подкате Филин.

20' Мягко забросил Зобнин в штрафную на ход Соболеву, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

19' Ушел от опеки соперника по флангу Айртон и покатил в центр на Понсе, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Тихий.

18' По флангу отдавал Идову на ход Себаи, но того опередил в подкате Джикия и вынес мяч за боковую линию.

17' Выиграл подбор на линии штрафной соперника Айртон и пробил с разворота, но на пути мяча оказался Тихий.

16' Протащил мяч по флангу Мозес и прострелил во вратарскую, но здесь на угловой вынес сферу Филин.

15' В центре поля Крал получил локтем по лицу от Себаи. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

14' Ворвался в штрафную соперника Мирзов и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Себаи не позволил на выходе Максименко.

13' В верховой борьбе против Крала в центре поля заехал по затылку сопернику Могилевец. Штрафной удар исполнят москвичи.

12' С левого фланга Айртон покатил в центр на Зобнина, который пробил в дальний угол, но точности ему немного не хватило.

11' По флангу забросил Идову на ход Мирзову, но того опередил Джикия и вынес мяч за боковую линию.

10' Выиграл верх Себаи на чужой половине поля и сбросил головой на Мирзова, но этот пас перехватил Кутепов.

9' Убегал Себаи в штрафную соперника после заброса от Глушенкова, но вовремя Джикия вернулся в оборону и отобрал мяч.

8' Активно начали команды поединок, наблюдаем мы хорошие скорости, но пока без моментов у ворот.

7' Теперь уже сам Айртон пострадал от подката Глушенкова на фланге. Судья показал желтую карточку игроку "Химок".

6' Грамотно в центре поля подставился Глушенков и вынудил Айртона нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.

6' Грамотно в центре поля подставился Глушенков и вынудил Айртона нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.

5' С угла поля навесил Мирзов на ближнюю штангу, но здесь мяч в центр поля смог выбить Зобнин без особых проблем.

4' Со штрафного пробивал по воротам Глушенков, но в красивом прыжке Максименко отбил снаряд в сторону.

3' На фланге получил по ногам Мирзов от Кутепова. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Химок", а защитник получил желтую карточку.

2' Хозяева будут играть в традиционных красно-белых цветах, гости выбрали себе черно-желтый комплект формы.