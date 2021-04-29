  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 14 (1) 0.5
2. Соболев Александр Сергеевич 13 (4) 0.46
3. Понсе Эсекель 9 0.32
4. Мозес Виктор 3 0.11
5. Жиго Самуэль 3 0.11
6. Айртон Лукас 2 0.07
7. Промес Куинси 2 0.07
8. Кокорин Александр 2 (2) 0.07
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
10. Зобнин Роман 1 0.04
11. Умяров Наиль 0 0
12. Крал Алекс 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 6 (2) 0.21
2. Кухарчук Илья 5 0.18
3. Корян Аршак 4 (2) 0.14
4. Конате Мохамед II 3 0.11
5. Глушаков Денис 3 0.11
6. Идову Брайн 3 0.11
7. Трошечкин Александр 2 0.07
8. Ломовицкий Александр 2 0.07
9. Могилевец Павел 1 0.04
10. Долгов Александр 1 0.04
11. Данилкин Егор 1 0.04
12. Глушенков Максим 1 0.04
13. Алиев Камран 1 0.04
14. Боженов Кирилл 1 0.04
15. Дядюн Владимир 0 0
16. Полярус Артём 0 0
17. Себаи Сенин 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Айртон Лукас 8 1
2. Соболев Александр Сергеевич 9 0
3. Зобнин Роман 7 1
4. Маслов Павел 7 1
5. Жиго Самуэль 6 1
6. Умяров Наиль 6 0
7. Кутепов Илья 5 0
8. Ларссон Джордан 5 0
9. Джикия Георгий 4 0
10. Максименко Александр 4 0
11. Ещенко Андрей 3 0
12. Мозес Виктор 3 0
13. Промес Куинси 3 0
14. Понсе Эсекель 3 0
15. Крал Алекс 3 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Хендрикс Йоррит 1 0
19. Бакаев Зелимхан 1 0
20. Гапонов Илья 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 9 2
2. Идову Брайн 7 1
3. Кухарчук Илья 6 1
4. Тихий Дмитрий 7 0
5. Боженов Кирилл 4 1
6. Данилкин Егор 5 0
7. Глушаков Денис 4 0
8. Дядюн Владимир 4 0
9. Конате Мохамед II 4 0
10. Мирзов Резиуан 3 0
11. Полярус Артём 3 0
12. Куат Исламбек 3 0
13. Филин Александр 3 0
14. Казанцев Данил 1 1
15. Мурнин Андрей 2 0
16. Гапон Евгений 2 0
17. Корян Аршак 2 0
18. Себаи Сенин 2 0
19. Дагерстол Филип 2 0
20. Логашов Арсений 1 0
21. Могилевец Павел 1 0
22. Лантратов Илья 1 0
23. Камышев Илья 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0
25. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 20% (10) 12% (6) 12% (6) 14% (7) 16% (8) 26% (13)
 Химки 8.82% (3) 23.53% (8) 5.88% (2) 29.41% (10) 11.76% (4) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов
Химки Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов
Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Химки 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Химки 2:6 Спартак Москва Международные матчи (клубы) Химки 0:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Химки Премьер-лига
Спартак Москва 1:1 Химки Премьер-лига Химки 3:3 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 18 7 3 71 - 25 61
2. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
3. Локомотив Москва Заявка 28 16 4 8 44 - 35 52
4. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
5. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 28 6 5 17 25 - 45 23
14. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
15. Уфа Заявка 28 5 6 17 24 - 45 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2021, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Спартак Москва 96.6% (56)
    X 1.7% (1)
    Химки 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Химки
    1.33
    5.87
    10.64
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Спартак Москва - Химки онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Спартак Москва - Химки

    Исход игры
    Спартак Москва
    96.6% (56)
    Ничья
    1.7% (1)
    Химки
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (36)
    Меньше
    36.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (35)
    Нет
    38.6% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    53.4% (31)
    2:0 Спартак Москва
    20.7% (12)
    1:0 Спартак Москва
    13.8% (8)
    3:1 Спартак Москва
    6.9% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     