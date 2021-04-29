Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
Химки
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|14 (1)
|0.5
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (4)
|0.46
|3.
|Понсе Эсекель
|9
|0.32
|4.
|Мозес Виктор
|3
|0.11
|5.
|Жиго Самуэль
|3
|0.11
|6.
|Айртон Лукас
|2
|0.07
|7.
|Промес Куинси
|2
|0.07
|8.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.07
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.04
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|12.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мирзов Резиуан
|6 (2)
|0.21
|2.
|Кухарчук Илья
|5
|0.18
|3.
|Корян Аршак
|4 (2)
|0.14
|4.
|Конате Мохамед II
|3
|0.11
|5.
|Глушаков Денис
|3
|0.11
|6.
|Идову Брайн
|3
|0.11
|7.
|Трошечкин Александр
|2
|0.07
|8.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.07
|9.
|Могилевец Павел
|1
|0.04
|10.
|Долгов Александр
|1
|0.04
|11.
|Данилкин Егор
|1
|0.04
|12.
|Глушенков Максим
|1
|0.04
|13.
|Алиев Камран
|1
|0.04
|14.
|Боженов Кирилл
|1
|0.04
|15.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|16.
|Полярус Артём
|0
|0
|17.
|Себаи Сенин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Айртон Лукас
|8
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|0
|3.
|Зобнин Роман
|7
|1
|4.
|Маслов Павел
|7
|1
|5.
|Жиго Самуэль
|6
|1
|6.
|Умяров Наиль
|6
|0
|7.
|Кутепов Илья
|5
|0
|8.
|Ларссон Джордан
|5
|0
|9.
|Джикия Георгий
|4
|0
|10.
|Максименко Александр
|4
|0
|11.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|12.
|Мозес Виктор
|3
|0
|13.
|Промес Куинси
|3
|0
|14.
|Понсе Эсекель
|3
|0
|15.
|Крал Алекс
|3
|0
|16.
|Урунов Остон
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|19.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|20.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|9
|2
|2.
|Идову Брайн
|7
|1
|3.
|Кухарчук Илья
|6
|1
|4.
|Тихий Дмитрий
|7
|0
|5.
|Боженов Кирилл
|4
|1
|6.
|Данилкин Егор
|5
|0
|7.
|Глушаков Денис
|4
|0
|8.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|9.
|Конате Мохамед II
|4
|0
|10.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|11.
|Полярус Артём
|3
|0
|12.
|Куат Исламбек
|3
|0
|13.
|Филин Александр
|3
|0
|14.
|Казанцев Данил
|1
|1
|15.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|16.
|Гапон Евгений
|2
|0
|17.
|Корян Аршак
|2
|0
|18.
|Себаи Сенин
|2
|0
|19.
|Дагерстол Филип
|2
|0
|20.
|Логашов Арсений
|1
|0
|21.
|Могилевец Павел
|1
|0
|22.
|Лантратов Илья
|1
|0
|23.
|Камышев Илья
|1
|0
|24.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|25.
|Алиев Камран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|20% (10)
|12% (6)
|12% (6)
|14% (7)
|16% (8)
|26% (13)
|Химки
|8.82% (3)
|23.53% (8)
|5.88% (2)
|29.41% (10)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов
Химки Последние 20 матчей: +11 =4 -5Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов
Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|52 - 34
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|44 - 35
|52
|4.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|5.
|Рубин
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|37 - 30
|49
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 29
|47
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|41 - 31
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|34 - 37
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|36 - 31
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|48 - 41
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|25 - 35
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|25 - 45
|23
|14.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|24 - 45
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|9.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Химки
Исход игры
Спартак Москва
96.6% (56)
Ничья
1.7% (1)
Химки
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (36)
Меньше
36.84% (21)
Обе команды забьют
Да
61.4% (35)
Нет
38.6% (22)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
53.4% (31)
2:0 Спартак Москва
20.7% (12)
1:0 Спартак Москва
13.8% (8)
3:1 Спартак Москва
6.9% (4)
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