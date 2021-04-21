Хэнань Цзянье
1:2
Второй тайм: 84'
Стадион: Huadu Stadium
Шеньчжень
0:1
21' ГолАчеампонг Франк
1:1
32' ГолMohamed Turay
48' Желтая карточкаDong Han
1:2
54' ГолКардек Алан
83' Желтая карточкаМубарак Вакасо
17
Yan
Wu
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
11
Zhao
Ke
20
Boxuan
Feng
8
Чоу
Тим
32
Dong
Han
1
Чжан
Лу
24
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
28
Yuanyi
Li
10
Кинтеро
Хуан
21
Чжипэн
Цзян
27
Кардек
Алан
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
- Защитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
32 Dong HanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Ма Ксянгью
-
15 Zhixuan Du
-
12 Chen Pu
-
-
21 Keqiang Chen
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
24 Xin Zhou2Защитник
- Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
27 Кардек АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Zhen GeЗащитник
-
38 Кэ СуньЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
11 Yuan Zhang1
-
-
17 Minzhe Wei
-
-
23 Guo Wei
-
13 Haofeng Xu
-
Главный тренер: Кройф Йорди
Ход матча
21'
0:1
32'
1:1
48'
54'
1:2
58'
77'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +5 =5 -10Тянцзинь Тэда 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье
Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье
Шеньчжень Последние 20 матчей: +7 =4 -9Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан
Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2