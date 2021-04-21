Dong Han совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Dong Han нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Игрок из команды Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Хорошую попытку сделал Дурадо Энрике . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

42' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Xin Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Пурлигянджи Мортеза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Шеньчжень

38' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Шеньчжень

36' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Dong Han из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.

33' Как он промахнулся? Yuanyi Li имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

33' ШАНС! Yuanyi Li вышел один на один с голкипером...

30' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Отличные скиллы показывает Dalun Zheng , обводя своих соперников

26' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

23' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Чжипэн Цзян из команды Шеньчжень делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Г О О О О Л - Ачеампонг Франк изменил счет на табло!

21' Кинтеро Хуан разрезает оборону соперника отличным пасом

19' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Кинтеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали

12' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

5' Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Игрок команды Шеньчжень совершает фол

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре