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  3. Китай: Суперлига: Группа A
Хэнань Цзянье
1:2
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
0:1
21' Гол
Ачеампонг Франк
1:1
31' Гол
Mohamed Turay
48' Желтая карточка
Dong Han
1:2
54' Гол
Кардек Алан
83' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
84' Желтая карточка
Yan Wu
90'+5
17
Yan
Wu
6
Шангуань
Ван
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
11
Zhao
Ke
20
Boxuan
Feng
8
Чоу
Тим
32
Dong
Han
9
Дурадо
Энрике
10
Mohamed
Turay
1
Чжан
Лу
24
Xin
Zhou2
35
Пурлигянджи
Мортеза
26
Юань
Миньчэн
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
28
Yuanyi
Li
10
Кинтеро
Хуан
21
Чжипэн
Цзян
27
Кардек
Алан
7
Ачеампонг
Франк
Хэнань Цзянье
5-3-2
Шеньчжень
4-4-2

Ход матча

21'
0:1
Ачеампонг Франк
(Кинтеро Хуан)
31'
Mohamed Turay
(Boxuan Feng)
1:1
48'
Dong Han
 
54'
1:2
Кардек Алан
(Кинтеро Хуан)
58'
 
Yuan Zhang1
Dalun Zheng
58'
 
Haofeng Xu
Xin Zhou2
68'
 
Лин Гао
Yuanyi Li
69'
Chen Pu
Dong Han
 
76'
Dilmurat Mawlanyaz
Zhao Ke
 
76'
 
Мубарак Вакасо
Кинтеро Хуан
76'
 
Shuai Pei
Чжипэн Цзян
83'
 
Мубарак Вакасо
84'
Yan Wu
 
87'
Parmanjan Kyum
Ziyi Niu
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Тянцзинь Тэда 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье
Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье
Шеньчжень Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан
Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Суперлига
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