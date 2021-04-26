  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига
Шеньчжень
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Циндао Хайню
0'
14' Желтая карточка
Yuanyi Li
51' Желтая карточка
Wei Wang
57'
1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
11
Yuan
Zhang1
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
10
Кинтеро
Хуан
28
Yuanyi
Li
22
Мубарак
Вакасо
29
Лин
Гао
27
Кардек
Алан
7
Ачеампонг
Франк
22
Zhenli
Liu
23
Jiashen
Liu
31
Jian
Liu
5
Peng
Li
30
Ezimet
Memetabdulla
21
Wei
Wang
16
Пен
Лю
32
Yu
Yang
17
Junchen
Zhou
4
Hao
Wang
II
9
Радонич
Деян
Шеньчжень
4-3-3
Циндао Хайню
3-5-2

Ход матча

14'
Yuanyi Li
 
46'
 
Jianrong Zhu
Hao Wang II
46'
 
Вукович Ягош
Yu Yang
51'
 
Wei Wang

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардек Алан 1 0.5
2. Ачеампонг Франк 1 0.5
3. Кинтеро Хуан 0 0
Циндао Хайню
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Радонич Деян 1 0.5
2. Junchen Zhou 1 0.5
3. Jianrong Zhu 0 0
4. Ezimet Memetabdulla 0 0

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 1 0
2. Yuanyi Li 1 0
Циндао Хайню
# Игрок      
1. Peng Li 1 0
2. Zhenli Liu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Циндао Хайню 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень
Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Циндао Хайню Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Циндао Хайню 2:1 Ухань Цзалл
Ухань Цзалл 2:1 Циндао Хайню Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Циндао Хайню: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Суперлига Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Суперлига Циндао Хайню 0:1 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая
Циндао Хайню 3:1 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 1:2 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 2:0 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Шеньчжень 1:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 1:1 Шеньчжень Первая лига Китая

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шеньчжень 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Циндао Хайню 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Шаньдун Лунэн 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Гуанчжоу Фули 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Хэнань Цзянье 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Шицзячжуан 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Циндао Хайню 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Шеньчжень 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шицзячжуан 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хэнань Цзянье 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шеньчжень 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Циндао Хайню 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Гуанчжоу Фули 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Чуньцинь Лифан 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шицзячжуан 1 0 0 1 1 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guangzhou Higher Education Mega Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шеньчжень
Ничья
Циндао Хайню
1.62
5.65
9.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 