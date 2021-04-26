Шеньчжень
0:0
Второй тайм: 57'
Циндао Хайню
1
Чжан
Лу
11
Yuan
Zhang1
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
10
Кинтеро
Хуан
28
Yuanyi
Li
29
Лин
Гао
27
Кардек
Алан
22
Zhenli
Liu
23
Jiashen
Liu
31
Jian
Liu
5
Peng
Li
21
Wei
Wang
16
Пен
Лю
32
Yu
Yang
17
Junchen
Zhou
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
27 Кардек АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Кэ СуньЗащитник
-
15 Zhen GeЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
- Защитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
31 Zixiang Wang
-
24 Xin Zhou2
-
-
13 Haofeng Xu
-
23 Guo Wei
-
Главный тренер: Кройф Йорди
- Основной состав
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
23 Jiashen LiuЗащитник
-
31 Jian LiuЗащитник
-
5 Peng LiЗащитник
- Полузащитник
-
21 Wei WangПолузащитник
-
16 Пен ЛюПолузащитник
-
32 Yu YangПолузащитник
-
17 Junchen ZhouПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Shi ZhaoВратарь
-
26 Вукович ЯгошЗащитник
- Полузащитник
-
33 Цзи СяосюаньПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
13 Likai Yang
-
-
-
-
24 Jiali Hu
-
11 Bari Mamatil
-
Главный тренер: Jingui Wu
Ход матча
14'
46'
51'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
12 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардек Алан
|1
|0.5
|2.
|Ачеампонг Франк
|1
|0.5
|3.
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Радонич Деян
|1
|0.5
|2.
|Junchen Zhou
|1
|0.5
|3.
|Jianrong Zhu
|0
|0
|4.
|Ezimet Memetabdulla
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|2.
|Yuanyi Li
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Peng Li
|1
|0
|2.
|Zhenli Liu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеньчжень
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Циндао Хайню
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень
Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Циндао Хайню Последние 20 матчей: +4 =4 -12Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Циндао Хайню 2:1 Ухань Цзалл
Ухань Цзалл 2:1 Циндао Хайню Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Циндао Хайню: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шеньчжень
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Циндао Хайню
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Шаньдун Лунэн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Шицзячжуан
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Чуньцинь Лифан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Циндао Хайню
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Шеньчжень
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Чуньцинь Лифан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шеньчжень
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Циндао Хайню
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Чуньцинь Лифан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шицзячжуан
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0