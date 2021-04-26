Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Шеньчжень играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Junchen Zhou . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Шеньчжень

42' Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Yuanyi Li оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' ШТАНГА! Кинтеро Хуан обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

33' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Wei Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Кинтеро Хуан пробил со штрафного прямо в стенку

26' Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали

25' Игрок из команды Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Jiashen Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Выглядело как неплохой момент. Кардек Алан из команды Шеньчжень закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

20' Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Yuanyi Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

13' Юань Миньчэн из команды Шеньчжень сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

13' Peng Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Лю Цзянь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Лю Чженли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Мубарак Вакасо не смог попасть в створ ударом издали

6' Peng Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Лю Чженли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Шеньчжень начинает с центра поля