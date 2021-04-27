Шицзячжуан
0:0
Конец матча
Стадион: Тианхе
Хэнань Цзянье
14' Желтая карточкаШангуань Ван
61' Желтая карточкаАхмедов Одил
71' Желтая карточкаZihao Yan
83' Желтая карточкаYang Liu II
14
Puliang
Shao
30
Yang
Liu
II
18
Zhiyun
Zheng
11
Се
Пэнфэй
25
Ахмедов
Одил
16
Kaimu
Zheng
17
Yan
Wu
23
Шунич
Тони
4
Xin
Luo
20
Boxuan
Feng
30
Jinbao
Zhong
8
Чоу
Тим
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
18 Zhiyun ZhengЗащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
-
-
21 Aokai Zhang
-
-
23 Yiming Yang
-
20 Xinyu Liu1
-
-
Главный тренер: Afshin Ghotbi
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
-
11 Zhao Ke
-
32 Dong Han
-
-
27 Ziyi Niu
-
12 Chen Pu
-
15 Zhixuan Du
-
-
21 Keqiang Chen
-
Главный тренер: Javier Pereira
Ход матча
14'
20'
50'
61'
66'
71'
77'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диоманде Адама
|1
|0.5
|2.
|Мурики Гильерме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mohamed Turay
|1
|0.5
|2.
|Boxuan Feng
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ахмедов Одил
|1
|0
|2.
|Yifeng Zang
|1
|0
|3.
|Hao Guo
|1
|0
|4.
|Yang Liu II
|1
|0
|5.
|Zihao Yan
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шангуань Ван
|1
|0
|2.
|Yan Wu
|1
|0
|3.
|Dong Han
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шицзячжуан
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шицзячжуан Последние 20 матчей: +5 =5 -10Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень
Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Тянцзинь Тэда 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Шицзячжуан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гуанчжоу Фули
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Шеньчжень
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Циндао Хайню
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|Шицзячжуан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Чуньцинь Лифан
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Фули
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Шаньдун Лунэн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Циндао Хайню
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Шеньчжень
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Шицзячжуан
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Чуньцинь Лифан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шеньчжень
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Циндао Хайню
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Шицзячжуан
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Чуньцинь Лифан
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0