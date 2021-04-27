Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

91' Jinbao Zhong на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Шицзячжуан имеет хороший шанс забить.

90' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

89' Матч возобновлен

87' Dilmurat Mawlanyaz на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Puliang Shao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Mohamed Buya Turay навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Yang Liu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

76' Zhiyun Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Матч возобновлен

73' Диоманде Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

71' Zihao Yan совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Се Пэнфэй не смог попасть в створ ударом издали

67' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

66' Плохо сыграл Чоу Тим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

61' Ахмедов Одил - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Плохо сыграл Шунич Тони - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Ахмедов Одил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Игрок из команды Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Дурадо Энрике предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Се Пэнфэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Хорошую попытку сделал Диоманде Адама . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

49' Yifeng Zang не смог попасть в створ ударом издали

48' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Шангуань Ван получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Шангуань Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.