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Шицзячжуан
0:0
Конец матча

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
14' Желтая карточка
Шангуань Ван
61' Желтая карточка
Ахмедов Одил
71' Желтая карточка
Zihao Yan
83' Желтая карточка
Yang Liu II
90'+5
14
Puliang
Shao
24
Abduhamit
Abdugheni
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
18
Zhiyun
Zheng
11
Се
Пэнфэй
25
Ахмедов
Одил
16
Kaimu
Zheng
7
Yifeng
Zang
10
Мурики
Гильерме
9
Диоманде
Адама
17
Yan
Wu
23
Шунич
Тони
3
Yuhao
Zhao
4
Xin
Luo
20
Boxuan
Feng
30
Jinbao
Zhong
8
Чоу
Тим
6
Шангуань
Ван
33
Dilmurat
Mawlanyaz
10
Mohamed
Turay
9
Дурадо
Энрике
Шицзячжуан
4-4-1-1
Хэнань Цзянье
3-5-2

Ход матча

14'
 
Шангуань Ван
20'
 
Цао Гу
Yuhao Zhao
50'
 
Chen Pu
Шангуань Ван
61'
Ахмедов Одил
 
66'
Zihao Yan
Yifeng Zang
 
71'
Zihao Yan
 
75'
Andre Koupouleni Senghor
Диоманде Адама
 
75'
Chuangyi Lin
Се Пэнфэй
 
77'
Hao Guo
Zhiyun Zheng
 
83'
Yang Liu II
 
88'
 
Ziyi Niu
Dilmurat Mawlanyaz

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диоманде Адама 1 0.5
2. Мурики Гильерме 0 0
Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mohamed Turay 1 0.5
2. Boxuan Feng 0 0

Карточки

Шицзячжуан
# Игрок      
1. Ахмедов Одил 1 0
2. Yifeng Zang 1 0
3. Hao Guo 1 0
4. Yang Liu II 1 0
5. Zihao Yan 1 0
Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Шангуань Ван 1 0
2. Yan Wu 1 0
3. Dong Han 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шицзячжуан 0 0 0 0 100% (1) 0
 Хэнань Цзянье 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Шицзячжуан Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень
Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Тянцзинь Тэда 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Шицзячжуан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Хэнань Цзянье 0:2 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Шицзячжуан 0:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Шицзячжуан Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гуанчжоу Фули 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Шеньчжень 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Циндао Хайню 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 1 1 2 - 3 1
7. Шицзячжуан 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Чуньцинь Лифан 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Фули 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Шаньдун Лунэн 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Циндао Хайню 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Шеньчжень 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Шицзячжуан 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хэнань Цзянье 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шеньчжень 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Гуанчжоу Фули 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Циндао Хайню 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Шицзячжуан 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье онлайн

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