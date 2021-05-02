Гуанчжоу Эвергранд
2:0
Конец матча
Стадион: Тианхе
Шеньчжень
8' Желтая карточкаМубарак Вакасо
1:0
21' ГолЭлкесон Кардосо
35' Желтая карточкаDinghao Yan
54' Желтая карточкаYuanyi Li
2:0
57' Гол в свои воротаЮань Миньчэн
82' Желтая карточкаWai-Tsun Dai
32
Dianzuo
Liu
25
Ханьвэнь
Дэн
3
Фан
Меи
21
Гао
Чжуньи
15
Dinghao
Yan
10
Чжи
Чжэн
18
Alan
VI
1
Чжан
Лу
26
Юань
Миньчэн
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
28
Yuanyi
Li
21
Чжипэн
Цзян
27
Кардек
Алан
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
3 Фан МеиЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Alan VIНападающий
- Запасные игроки
-
22 Чжан СювэйПолузащитник
- Нападающий
-
17 Liyn YangНападающий
-
30 Dejiang Yang
-
16 Bowen Huang2
-
27 Shaocong Wu
-
33 Yihao Zhong
-
13 Weiguo Liu
-
-
31 Xingxian Li
-
-
44 Junhao Wu
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
27 Кардек АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Кэ СуньЗащитник
-
15 Zhen GeЗащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
17 Minzhe Wei
-
11 Yuan Zhang1
-
13 Haofeng Xu
-
23 Guo Wei
-
-
24 Xin Zhou2
-
Главный тренер: Кройф Йорди
Ход матча
21'
1:0
35'
54'
57'
2:0
72'
72'
79'
82'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элкесон Кардосо
|1
|0.33
|2.
|Alan VI
|1
|0.33
|3.
|Shaocong Wu
|1
|0.33
|4.
|Ляо Лишэн
|0
|0
|5.
|Dinghao Yan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардек Алан
|1
|0.33
|2.
|Ачеампонг Франк
|1
|0.33
|3.
|Кинтеро Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dinghao Yan
|2
|0
|2.
|Чжи Чжэн
|1
|0
|3.
|Фан Меи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|3
|0
|2.
|Yuanyi Li
|2
|0
|3.
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуанчжоу Эвергранд
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Шеньчжень
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шаньдун Лунэн 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Kunshan FC Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули
Шеньчжень Последние 20 матчей: +8 =5 -7Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень
Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Гуанчжоу Фули
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Циндао Хайню
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Шеньчжень
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|6.
|Хэнань Цзянье
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|Шицзячжуан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Чуньцинь Лифан
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Гуанчжоу Фули
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Циндао Хайню
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Шаньдун Лунэн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Шеньчжень
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Шицзячжуан
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Чуньцинь Лифан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Шеньчжень
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Циндао Хайню
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|7.
|Шицзячжуан
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Чуньцинь Лифан
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0