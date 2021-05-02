Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Кардек Алан пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Пурлигянджи Мортеза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Чжипэн Цзян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Yuanyi Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Dinghao Yan получил желтую карточку от судьи

33' Удар от ворот произведет Шеньчжень

31' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Чжипэн Цзян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' О, нет. Из многообещающей позиции Чжипэн Цзян из команды Шеньчжень наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

25' Плохо сыграл Ляо Лишэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Dalun Zheng не смог попасть в створ ударом издали

17' Удар от ворот произведет Шеньчжень

17' Ляо Лишэн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Шеньчжень

13' Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Удар от ворот произведет Шеньчжень

10' Ляо Лишэн не смог попасть в створ ударом издали

8' Рефери не любит споров - именно за это Мубарак Вакасо сейчас получил желтую

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Алан де Карвальо получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Алан де Карвальо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сильный дождь сегодня.

1' Шеньчжень начинает с центра поля