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Гуанчжоу Эвергранд
2:0
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
8' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
1:0
21' Гол
Элкесон Кардосо
35' Желтая карточка
Dinghao Yan
54' Желтая карточка
Yuanyi Li
2:0
57' Гол в свои ворота
Юань Миньчэн
82' Желтая карточка
Wai-Tsun Dai
90'+4
32
Dianzuo
Liu
25
Ханьвэнь
Дэн
2
Браунинг
Тайас
3
Фан
Меи
21
Гао
Чжуньи
15
Dinghao
Yan
10
Чжи
Чжэн
6
Ляо
Лишэн
9
Элкесон
Кардосо
11
Гуларт
Рикардо
18
Alan
VI
1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
35
Пурлигянджи
Мортеза
26
Юань
Миньчэн
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
28
Yuanyi
Li
22
Мубарак
Вакасо
21
Чжипэн
Цзян
27
Кардек
Алан
7
Ачеампонг
Франк
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3
Шеньчжень
4-4-2

Ход матча

8'
 
Мубарак Вакасо
21'
Элкесон Кардосо
1:0
35'
Dinghao Yan
 
54'
 
Yuanyi Li
57'
Юань Миньчэн
2:0
65'
 
Кинтеро Хуан
Пурлигянджи Мортеза
65'
 
Yuan Zhang1
Чжипэн Цзян
72'
Чжан Сювэй
Ляо Лишэн
 
72'
Ши-Хао Вэй
Alan VI
 
77'
Bowen Huang2
Гуларт Рикардо
 
79'
 
Лин Гао
Dalun Zheng
79'
 
Wai-Tsun Dai
Yuanyi Li
82'
 
Wai-Tsun Dai
84'
 
Haofeng Xu
Yeljan Shinar
85'
Dejiang Yang
Чжи Чжэн
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элкесон Кардосо 1 0.33
2. Alan VI 1 0.33
3. Shaocong Wu 1 0.33
4. Ляо Лишэн 0 0
5. Dinghao Yan 0 0
Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардек Алан 1 0.33
2. Ачеампонг Франк 1 0.33
3. Кинтеро Хуан 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Dinghao Yan 2 0
2. Чжи Чжэн 1 0
3. Фан Меи 1 0
Шеньчжень
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 3 0
2. Yuanyi Li 2 0
3. Wai-Tsun Dai 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Эвергранд 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Шеньчжень 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шаньдун Лунэн 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Kunshan FC Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули
Шеньчжень Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Шеньчжень 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень
Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гуанчжоу Фули 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Циндао Хайню 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Шеньчжень 3 1 1 1 2 - 3 4
6. Хэнань Цзянье 3 0 2 1 2 - 3 2
7. Шицзячжуан 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Чуньцинь Лифан 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Гуанчжоу Фули 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Циндао Хайню 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шаньдун Лунэн 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Шеньчжень 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Шицзячжуан 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Шеньчжень 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Циндао Хайню 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Гуанчжоу Фули 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
7. Шицзячжуан 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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