Австралия: A-Лига 2020-2021
Перт Глори
3:0
Конец матча
Стадион: HBF Park
Вестерн Юнайтед
1:0
10' ГолФорнароли Бруно
2:0
22' ГолОикономидис Кристофер
30' Желтая карточкаФорнароли Бруно
43' Желтая карточкаDaniel Stynes
66' Желтая карточкаДюрэнт Эндрю
3:0
77' ГолЧианесе Джоэль
80' Желтая карточкаБериша Бесарт
81' Желтая карточкаРедди Лиэм
81' Желтая карточкаКио Эндрю
33
Редди
Лиэм
13
Luke
Bodnar
10
Кио
Эндрю
30
Скотт
Райан
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Luke BodnarПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Кастро ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
10'
1:0
22'
30'
43'
66'
77'
3:0
80'
81'
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|10
|0.5
|2.
|Д'Агостино Николас
|5
|0.25
|3.
|Армиенто Карло
|3
|0.15
|4.
|Чианесе Джоэль
|3
|0.15
|5.
|Оикономидис Кристофер
|3
|0.15
|6.
|Кастро Диего
|2
|0.1
|7.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|0.05
|8.
|Лахман Даррил
|1
|0.05
|9.
|Ингем Дэйн
|1
|0.05
|10.
|Daniel Stynes
|1
|0.05
|11.
|Ciaran Bramwell
|1
|0.05
|12.
|Кио Эндрю
|0
|0
|13.
|Косуке Ота
|0
|0
|14.
|Роулинс Джошуа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|7 (1)
|0.33
|2.
|Пирьес Дилан
|6
|0.29
|3.
|Уэлс Лаклан
|4
|0.19
|4.
|Санчес Виктор
|3
|0.14
|5.
|Гуаррочена Икер
|2
|0.1
|6.
|Пэйн Коннор
|1
|0.05
|7.
|Имаи Томоки
|1
|0.05
|8.
|Луштица Стивен
|1
|0.05
|9.
|Вуйица Иван
|1
|0.05
|10.
|Ускок Томислав
|1
|0.05
|11.
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|12.
|Хэмилл Брендан
|0
|0
|13.
|Калвер Аарон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аспропотамитис Джонатан
|5
|1
|2.
|Форнароли Бруно
|4
|0
|3.
|Callum Timmins
|4
|0
|4.
|Nick Sullivan
|4
|0
|5.
|Кио Эндрю
|3
|0
|6.
|Килкенни Нил
|3
|0
|7.
|Ингем Дэйн
|3
|0
|8.
|Армиенто Карло
|3
|0
|9.
|Кастро Диего
|2
|0
|10.
|Косуке Ота
|2
|0
|11.
|Редди Лиэм
|2
|0
|12.
|Daniel Stynes
|2
|0
|13.
|Малик Осама
|1
|0
|14.
|Лахман Даррил
|1
|0
|15.
|Велафи Тандо
|1
|0
|16.
|Герия Джейсон
|1
|0
|17.
|Riley Warland
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|8
|1
|2.
|Ускок Томислав
|7
|1
|3.
|Хэмилл Брендан
|4
|1
|4.
|Дюрэнт Эндрю
|3
|1
|5.
|Луштица Стивен
|4
|0
|6.
|Бериша Бесарт
|3
|0
|7.
|Имаи Томоки
|3
|0
|8.
|Дьюзел Люк
|3
|0
|9.
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|10.
|Калвер Аарон
|2
|0
|11.
|Гуаррочена Икер
|2
|0
|12.
|Вуйица Иван
|2
|0
|13.
|Пирьес Дилан
|2
|0
|14.
|Скотт Райан
|2
|0
|15.
|Пэйн Коннор
|1
|0
|16.
|Берджесс Макс
|1
|0
|17.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|18.
|Скотадис Джерри
|1
|0
|19.
|Ayom Majok
|1
|0
|20.
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перт Глори
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|Вестерн Юнайтед
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|7.41% (2)
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: +6 =4 -10Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити Перт Глори 0:0 Макартур Перт Глори 1:3 Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 1:0 Перт Глори Макартур 2:0 Перт Глори Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:1 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:2 Перт Глори Веллингтон Феникс 3:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вестерн Сидней Уондерерс 5:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Макартур 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Вестерн Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|20
|13
|2
|5
|48 - 23
|41
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|21
|9
|6
|6
|30 - 27
|33
|3.
|Сидней
|21
|8
|8
|5
|29 - 22
|32
|4.
|Макартур
|21
|9
|5
|7
|26 - 28
|32
|5.
|Аделаида Юнайтед
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|6.
|Брисбен Роар
|20
|8
|7
|5
|29 - 21
|31
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|21
|8
|7
|6
|39 - 33
|31
|8.
|Вестерн Юнайтед
|21
|8
|4
|9
|28 - 33
|28
|9.
|Веллингтон Феникс
|21
|7
|6
|8
|32 - 29
|27
|10.
|Перт Глори
|20
|7
|4
|9
|32 - 36
|25
|11.
|Мельбурн Виктори
|21
|4
|3
|14
|23 - 52
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|21
|3
|5
|13
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|9
|8
|0
|1
|28 - 10
|24
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Аделаида Юнайтед
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|4.
|Сидней
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|7.
|Перт Глори
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|8.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|9.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|10.
|Макартур
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|3.
|Брисбен Роар
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|5
|2
|16 - 17
|14
|6.
|Сидней
|10
|3
|4
|3
|17 - 13
|13
|7.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|8.
|Аделаида Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|18 - 22
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|10
|1
|2
|7
|7 - 24
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|22
|4
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|11
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|10
|0
|2
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|9
|2
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|8
|1
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|3.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|7
|1
|4.
|Сидней
|Ретре Пауло
|5
|1
|5.
|Перт Глори
|Аспропотамитис Джонатан
|5
|1