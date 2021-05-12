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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Перт Глори
3:0
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
10' Гол
Форнароли Бруно
2:0
22' Гол
Оикономидис Кристофер
30' Желтая карточка
Форнароли Бруно
43' Желтая карточка
Daniel Stynes
66' Желтая карточка
Дюрэнт Эндрю
3:0
77' Гол
Чианесе Джоэль
80' Желтая карточка
Бериша Бесарт
81' Желтая карточка
Редди Лиэм
81' Желтая карточка
Кио Эндрю
90'+6
33
Редди
Лиэм
2
Герия
Джейсон
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
22
Роулинс
Джошуа
19
Callum
Timmins
24
Daniel
Stynes
13
Luke
Bodnar
7
Оикономидис
Кристофер
10
Кио
Эндрю
9
Форнароли
Бруно
30
Скотт
Райан
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
22
Ускок
Томислав
5
Пирьес
Дилан
20
Санчес
Виктор
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
7
Бериша
Бесарт
8
Уэлс
Лаклан
Перт Глори
Вестерн Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 10 0.5
2. Д'Агостино Николас 5 0.25
3. Армиенто Карло 3 0.15
4. Чианесе Джоэль 3 0.15
5. Оикономидис Кристофер 3 0.15
6. Кастро Диего 2 0.1
7. Килкенни Нил 1 (1) 0.05
8. Лахман Даррил 1 0.05
9. Ингем Дэйн 1 0.05
10. Daniel Stynes 1 0.05
11. Ciaran Bramwell 1 0.05
12. Кио Эндрю 0 0
13. Косуке Ота 0 0
14. Роулинс Джошуа 0 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 7 (1) 0.33
2. Пирьес Дилан 6 0.29
3. Уэлс Лаклан 4 0.19
4. Санчес Виктор 3 0.14
5. Гуаррочена Икер 2 0.1
6. Пэйн Коннор 1 0.05
7. Имаи Томоки 1 0.05
8. Луштица Стивен 1 0.05
9. Вуйица Иван 1 0.05
10. Ускок Томислав 1 0.05
11. Диаманти Алессандро 0 0
12. Хэмилл Брендан 0 0
13. Калвер Аарон 0 0

Карточки

Перт Глори
# Игрок      
1. Аспропотамитис Джонатан 5 1
2. Форнароли Бруно 4 0
3. Callum Timmins 4 0
4. Nick Sullivan 4 0
5. Кио Эндрю 3 0
6. Килкенни Нил 3 0
7. Ингем Дэйн 3 0
8. Армиенто Карло 3 0
9. Кастро Диего 2 0
10. Косуке Ота 2 0
11. Редди Лиэм 2 0
12. Daniel Stynes 2 0
13. Малик Осама 1 0
14. Лахман Даррил 1 0
15. Велафи Тандо 1 0
16. Герия Джейсон 1 0
17. Riley Warland 1 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Санчес Виктор 8 1
2. Ускок Томислав 7 1
3. Хэмилл Брендан 4 1
4. Дюрэнт Эндрю 3 1
5. Луштица Стивен 4 0
6. Бериша Бесарт 3 0
7. Имаи Томоки 3 0
8. Дьюзел Люк 3 0
9. Диаманти Алессандро 2 0
10. Калвер Аарон 2 0
11. Гуаррочена Икер 2 0
12. Вуйица Иван 2 0
13. Пирьес Дилан 2 0
14. Скотт Райан 2 0
15. Пэйн Коннор 1 0
16. Берджесс Макс 1 0
17. Уэлс Лаклан 1 0
18. Скотадис Джерри 1 0
19. Ayom Majok 1 0
20. Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перт Глори 9.68% (3) 9.68% (3) 19.35% (6) 22.58% (7) 22.58% (7) 16.13% (5)
 Вестерн Юнайтед 18.52% (5) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6) 25.93% (7) 7.41% (2)

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити Перт Глори 0:0 Макартур Перт Глори 1:3 Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 1:0 Перт Глори Макартур 2:0 Перт Глори Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:1 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:2 Перт Глори Веллингтон Феникс 3:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вестерн Сидней Уондерерс 5:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Макартур 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Вестерн Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 20 13 2 5 48 - 23 41
2. Сентрал Кост Маринерз 21 9 6 6 30 - 27 33
3. Сидней 21 8 8 5 29 - 22 32
4. Макартур 21 9 5 7 26 - 28 32
5. Аделаида Юнайтед 20 9 5 6 32 - 29 32
6. Брисбен Роар 20 8 7 5 29 - 21 31
7. Вестерн Сидней Уондерерс 21 8 7 6 39 - 33 31
8. Вестерн Юнайтед 21 8 4 9 28 - 33 28
9. Веллингтон Феникс 21 7 6 8 32 - 29 27
10. Перт Глори 20 7 4 9 32 - 36 25
11. Мельбурн Виктори 21 4 3 14 23 - 52 15
12. Ньюкасл Джетс 21 3 5 13 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 9 8 0 1 28 - 10 24
2. Вестерн Юнайтед 10 6 3 1 16 - 8 21
3. Аделаида Юнайтед 10 6 3 1 14 - 7 21
4. Сидней 11 5 4 2 12 - 9 19
5. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
6. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
7. Перт Глори 10 5 2 3 19 - 15 17
8. Брисбен Роар 10 3 5 2 12 - 9 14
9. Веллингтон Феникс 11 4 2 5 19 - 17 14
10. Макартур 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Мельбурн Виктори 11 3 1 7 16 - 28 10
12. Ньюкасл Джетс 10 1 2 7 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 11 6 1 4 11 - 14 19
2. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
3. Брисбен Роар 10 5 2 3 17 - 12 17
4. Сентрал Кост Маринерз 10 4 3 3 13 - 10 15
5. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 5 2 16 - 17 14
6. Сидней 10 3 4 3 17 - 13 13
7. Веллингтон Феникс 10 3 4 3 13 - 12 13
8. Аделаида Юнайтед 10 3 2 5 18 - 22 11
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 11 2 1 8 12 - 25 7
12. Мельбурн Виктори 10 1 2 7 7 - 24 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 22 4 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 11 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 10 0 2
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 9 2 1
5. Сидней Бобо 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 8 1
2. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
3. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 7 1
4. Сидней Ретре Пауло 5 1
5. Перт Глори Аспропотамитис Джонатан 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Daniel Stynes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Форнароли Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Оикономидис Кристофер бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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