  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2020-2021

Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2020-2021

2020-2021
Вольфсбергер
0:2
Первый тайм: 36'

Стадион:
ЛАСК
29
Куттин
Мануэль
27
Новак
Михаэль
3
Хенрикссон
Густав
44
Лочошвили
Лука
2
Гиорбелидзе
Гурам
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Визингер
Дарио
1
Шлагер
Александер
5
Филипович
Петар
25
Холланд
Джеймс
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
31
Гргич
Лукас
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
13
Эггештайн
Йоханнес
14
Балик
Гусейн
Вольфсбергер
4-3-1-2
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 3 0.38
2. Линдль Михаэль 2 (2) 0.25
3. Рёчер Торстен 2 0.25
4. Дьенг Шейку 1 0.13
5. Визингер Дарио 0 0
6. Тафернер Маттойс 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойгингер Томас 2 0.25
2. Траунер Гернот 1 0.13
3. Поцманн Марвин 1 0.13
4. Эггештайн Йоханнес 1 0.13
5. Ранфтль Райнхольд 1 0.13
6. Визингер Филип 1 (1) 0.13
7. Михорль Петер 0 0
8. Гргич Лукас 0 0
9. Холланд Джеймс 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Ляйтгеб Марио 2 0
2. Баумгартнер Доминик 2 0
3. Лочошвили Лука 0 1
4. Павелич Марио 1 0
5. Визингер Дарио 1 0
6. Перец Элиэль 1 0
7. Гиорбелидзе Гурам 1 0
8. Хенрикссон Густав 1 0
9. Tarik Muharemovic 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Траунер Гернот 1 1
2. Филипович Петар 2 0
3. Визингер Филип 2 0
4. Эггештайн Йоханнес 2 0
5. Реннер Рене 2 0
6. Шлагер Александер 1 0
7. Михорль Петер 1 0
8. Гойгингер Томас 1 0
9. Ранфтль Райнхольд 1 0
10. Андраде Андреас 1 0
11. Райтер Доминик 1 0
12. Забитцер Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 25% (2)
 ЛАСК 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер
Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Аустрия Вена 3:5 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Рид 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург Рид 0:3 ЛАСК Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг Адмира 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
ЛАСК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 ЛАСК Кубок Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Бундеслига
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 5 1 1 16 - 7 42
2. Рапид Вена 7 3 2 2 17 - 9 33
3. Штурм 1:0 8 3 2 3 9 - 10 30
4. ЛАСК 2:0 8 2 3 3 9 - 12 30
5. Вольфсбергер 0:2 8 3 1 4 9 - 16 26
6. Сваровски Тироль 0:1 8 2 1 5 12 - 18 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 2 1 0 6 - 2 33
2. Сваровски Тироль 0:1 4 2 0 2 7 - 6 21
3. Вольфсбергер 0:2 4 1 0 3 4 - 12 19
4. Штурм 1:0 4 2 0 2 7 - 7 6
5. ЛАСК 2:0 4 1 3 0 6 - 5 6
6. Рапид Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 3 2 1 0 12 - 4 29
2. Штурм 1:0 4 1 2 1 2 - 3 24
3. ЛАСК 2:0 4 1 0 3 3 - 7 24
4. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Вольфсбергер 0:2 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Сваровски Тироль 0:1 4 0 1 3 5 - 12 1
  • — Групповой этап Лиги чемпионов
  • — Квалификация Лиги чемпионов
  • — Квалификация Лиги Европы
  • — Квалификация Лиги конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сваровски Тироль Фредериксен Николай 6 2 0
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Ред Булл Зальцбург Дака Пэтсон 4 0 0
4. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 3 0 2
5. Штурм Янтшер Якоб 3 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Штурм Йегер Лукас 2 1
2. Штурм Янтшер Якоб 3 0
3. Штурм Горенц-Станкович Йон 3 0
4. Сваровски Тироль Бехоунек Рафаэл 3 0
5. ЛАСК Траунер Гернот 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
ЛАСК
4.05
3.88
2.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:2 ЛАСК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 