Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2020-2021
Вольфсбергер
0:2
Первый тайм: 36'
Стадион: Лавантталь Арена
ЛАСК
0:1
18' ГолЭггештайн Йоханнес
0:2
26' ГолРанфтль Райнхольд
31
Гргич
Лукас
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
53 Яшич АдисПолузащитник
-
23 Шефль ЛукасПолузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Roman Stary
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Григер АдамПолузащитник
-
20 Плоер ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
18'
26'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|3
|0.38
|2.
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.25
|3.
|Рёчер Торстен
|2
|0.25
|4.
|Дьенг Шейку
|1
|0.13
|5.
|Визингер Дарио
|0
|0
|6.
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойгингер Томас
|2
|0.25
|2.
|Траунер Гернот
|1
|0.13
|3.
|Поцманн Марвин
|1
|0.13
|4.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.13
|5.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.13
|6.
|Визингер Филип
|1 (1)
|0.13
|7.
|Михорль Петер
|0
|0
|8.
|Гргич Лукас
|0
|0
|9.
|Холланд Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|2.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|3.
|Лочошвили Лука
|0
|1
|4.
|Павелич Марио
|1
|0
|5.
|Визингер Дарио
|1
|0
|6.
|Перец Элиэль
|1
|0
|7.
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|8.
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|9.
|Tarik Muharemovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Траунер Гернот
|1
|1
|2.
|Филипович Петар
|2
|0
|3.
|Визингер Филип
|2
|0
|4.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0
|5.
|Реннер Рене
|2
|0
|6.
|Шлагер Александер
|1
|0
|7.
|Михорль Петер
|1
|0
|8.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|9.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|10.
|Андраде Андреас
|1
|0
|11.
|Райтер Доминик
|1
|0
|12.
|Забитцер Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|ЛАСК
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =1 -10Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер
Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Аустрия Вена 3:5 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Рид 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург Рид 0:3 ЛАСК Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг Адмира 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
ЛАСК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|42
|2.
|Рапид Вена
|7
|3
|2
|2
|17 - 9
|33
|3.
|Штурм
|1:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|30
|4.
|ЛАСК
|2:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|30
|5.
|Вольфсбергер
|0:2
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|26
|6.
|Сваровски Тироль
|0:1
|8
|2
|1
|5
|12 - 18
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|33
|2.
|Сваровски Тироль
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|21
|3.
|Вольфсбергер
|0:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|19
|4.
|Штурм
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|5.
|ЛАСК
|2:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|12 - 4
|29
|2.
|Штурм
|1:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|24
|3.
|ЛАСК
|2:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|24
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Вольфсбергер
|0:2
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|0:1
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
- — Групповой этап Лиги чемпионов
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- — Квалификация Лиги конференций
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сваровски Тироль
|Фредериксен Николай
|6
|2
|0
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|3
|0
|2
|5.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|3
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Йегер Лукас
|2
|1
|2.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|3
|0
|3.
|Штурм
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|4.
|Сваровски Тироль
|Бехоунек Рафаэл
|3
|0
|5.
|ЛАСК
|Траунер Гернот
|1
|1