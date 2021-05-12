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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2020-2021

2020-2021
Вольфсбергер
0:4
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
29
Куттин
Мануэль
27
Новак
Михаэль
3
Хенрикссон
Густав
44
Лочошвили
Лука
2
Гиорбелидзе
Гурам
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Визингер
Дарио
1
Шлагер
Александер
5
Филипович
Петар
25
Холланд
Джеймс
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
31
Гргич
Лукас
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
13
Эггештайн
Йоханнес
14
Балик
Гусейн
Вольфсбергер
4-3-1-2
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 3 0.38
2. Линдль Михаэль 2 (2) 0.25
3. Рёчер Торстен 2 0.25
4. Дьенг Шейку 1 0.13
5. Визингер Дарио 0 0
6. Тафернер Маттойс 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 3 (1) 0.38
2. Гойгингер Томас 2 0.25
3. Ранфтль Райнхольд 2 0.25
4. Траунер Гернот 1 0.13
5. Поцманн Марвин 1 0.13
6. Райтер Доминик 1 0.13
7. Визингер Филип 1 (1) 0.13
8. Михорль Петер 0 0
9. Гргич Лукас 0 0
10. Холланд Джеймс 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Ляйтгеб Марио 2 0
2. Баумгартнер Доминик 2 0
3. Лочошвили Лука 0 1
4. Павелич Марио 1 0
5. Визингер Дарио 1 0
6. Перец Элиэль 1 0
7. Гиорбелидзе Гурам 1 0
8. Хенрикссон Густав 1 0
9. Tarik Muharemovic 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Траунер Гернот 1 1
2. Филипович Петар 2 0
3. Визингер Филип 2 0
4. Эггештайн Йоханнес 2 0
5. Реннер Рене 2 0
6. Шлагер Александер 1 0
7. Михорль Петер 1 0
8. Гойгингер Томас 1 0
9. Ранфтль Райнхольд 1 0
10. Андраде Андреас 1 0
11. Райтер Доминик 1 0
12. Забитцер Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 25% (2)
 ЛАСК 0 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер
Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Аустрия Вена 3:5 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Рид 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург Рид 0:3 ЛАСК Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг Адмира 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
ЛАСК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 ЛАСК Кубок Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Бундеслига
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 8 6 1 1 18 - 7 45
2. Рапид Вена 0:2 8 3 2 3 17 - 11 33
3. Штурм 8 3 2 3 11 - 12 30
4. ЛАСК 8 2 3 3 11 - 12 30
5. Вольфсбергер 8 3 1 4 9 - 18 26
6. Сваровски Тироль 8 2 1 5 14 - 20 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 4 3 1 0 8 - 2 36
2. Сваровски Тироль 4 2 0 2 9 - 8 21
3. Вольфсбергер 4 1 0 3 4 - 14 19
4. Штурм 4 2 0 2 7 - 7 6
5. ЛАСК 4 1 3 0 6 - 5 6
6. Рапид Вена 0:2 4 1 1 2 5 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 0:2 4 2 1 1 12 - 6 29
2. Штурм 4 1 2 1 4 - 5 24
3. ЛАСК 4 1 0 3 5 - 7 24
4. Ред Булл Зальцбург 2:0 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Вольфсбергер 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Сваровски Тироль 4 0 1 3 5 - 12 1
  • — Групповой этап Лиги чемпионов
  • — Квалификация Лиги чемпионов
  • — Квалификация Лиги Европы
  • — Квалификация Лиги конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сваровски Тироль Фредериксен Николай 8 2 0
2. Ред Булл Зальцбург Дака Пэтсон 6 0 0
3. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
4. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 3 0 2
5. Штурм Янтшер Якоб 3 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Вена Хофманн Максимилиан 2 2
2. Штурм Йегер Лукас 2 1
3. Штурм Янтшер Якоб 3 0
4. Штурм Горенц-Станкович Йон 3 0
5. Сваровски Тироль Бехоунек Рафаэл 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Ранфтль Райнхольд бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Эггештайн Йоханнес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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