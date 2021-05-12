Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2020-2021
Астерас
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Теодорос Колокотронис
АЕК
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Луис
|1
|0.11
|2.
|Мунафо Хуан
|1
|0.11
|3.
|Пападопулос Никос
|1
|0.11
|4.
|Суарес Дани
|1
|0.11
|5.
|Риера Адриан
|1
|0.11
|6.
|Барралес Джеронимо
|1 (1)
|0.11
|7.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|8.
|Али Баба Судайс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.22
|2.
|Танкович Муамер
|2 (2)
|0.22
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.11
|4.
|Оливейра Нелсон
|1
|0.11
|5.
|Лопеш Элдер
|1
|0.11
|6.
|Албанис Христос
|1
|0.11
|7.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.11
|8.
|Гарсия Леви
|1
|0.11
|9.
|Галанопулос Костас
|1
|0.11
|10.
|Шимански Дамиан
|0
|0
|11.
|Махаирас Теодосиос
|0
|0
|12.
|Michail Kosidis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|2
|0
|3.
|Котсирас Яннис
|2
|0
|4.
|Суарес Дани
|1
|0
|5.
|Гомес Родриго
|1
|0
|6.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|7.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|8.
|Вальенте Хосе
|1
|0
|9.
|Христопулос Яннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лопеш Элдер
|3
|0
|2.
|Шимански Дамиан
|3
|0
|3.
|Шахов Евгений
|2
|0
|4.
|Чигринский Дмитрий
|2
|0
|5.
|Манталос Петрос
|2
|0
|6.
|Цидотас Панайотис
|2
|0
|7.
|Танкович Муамер
|2
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|9.
|Галанопулос Костас
|2
|0
|10.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|11.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|12.
|Албанис Христос
|1
|0
|13.
|Сварнас Стратос
|1
|0
|14.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|АЕК
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +6 =8 -6Астерас 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас
АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос
АЕК Последние 20 матчей: +7 =3 -10Панатинаикос 0:1 АЕК АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК Олимпиакос 2:0 АЕК
Последние игры между собой
Астерас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
АЕК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Астерас 1:1 АЕК Кубок АЕК 2:1 Астерас Суперлига Астерас 2:3 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|87
|2.
|ПАОК
|0:1
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|64
|3.
|Арис Салоники
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|60
|4.
|АЕК
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|59
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|53
|6.
|Астерас
|0:0
|9
|0
|6
|3
|7 - 12
|48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|82
|2.
|ПАОК
|0:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|57
|3.
|Астерас
|0:0
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|47
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|5.
|АЕК
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|6.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|55
|2.
|Арис Салоники
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|55
|3.
|Панатинаикос
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|49
|4.
|ПАОК
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|5.
|Олимпиакос
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|6.
|Астерас
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПАОК
|Живкович Андрия
|5
|0
|0
|2.
|Панатинаикос
|Македа Федерико
|4
|1
|0
|3.
|Олимпиакос
|Брума Арминду
|3
|0
|1
|4.
|Арис Салоники
|Манос Димитриос
|3
|0
|1
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ПАОК
|Варда Амр
|3
|1
|2.
|ПАОК
|Шваб Штефан
|4
|0
|3.
|Панатинаикос
|Велес Фран
|4
|0
|4.
|Панатинаикос
|Ниассе Шейх
|4
|0
|5.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|2
|1